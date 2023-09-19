Выпуск Альт Рабочая станция К 10.2

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|2.19, freehck (ok), 17:28, 19/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Куплю GPL
А суть не в GPL. Хочешь бесплатно -- бери исходники, строй сборочную инфраструктуру, пересобирай пакеты, клади их в свою репу и ставься оттуда. А хочешь ничем не заморачиваясь ставить дистрибутив, используя официальные репозитории с уже собранными пакетами -- покупай лицензию. Это ни разу не противоречит GPL.
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|3.72, Аноним (72), 21:52, 19/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Проблема в том, что у них продукт не под GPL, а очередная мутная лицензия состов... большой текст свёрнут, показать
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|3.64, Kximer (?), 20:52, 19/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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в Канада, поддержка тоже бесплатная видимо. Ну да капитализм же, все бесплатно. Может надо почитать за что ты платишь и какие плюсы от этого получаются. Облить навозом же все можно.
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|2.32, Аноним (-), 17:52, 19/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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>Куплю GPL. Дорого.
Ещё раз, кому не понятно? Копилефт не запрещает денежные отношения. Копилефт Не Есть Коммунизм. Копилефт - это 4 Свободы проповеданные нам Великим Столлманом.
Если хочешь задеть Базальт. Ищи у них проприетарную лицензию.
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|2.42, kotpilot (ok), 18:07, 19/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А вроде как есть на альтовской базе бесплатный Simply linux и Ximper linux
Но это не точно
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|3.73, Аноним (72), 21:56, 19/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А вроде как есть на альтовской базе бесплатный Simply linux и Ximper
> linux
> Но это не точно
Бесплатный и полностью под свободной лицензией две большие разницы.
К слову, Simply не бесплатен, его просто дают скачивать и халявно пользоваться, впрочем, как и остальные официальные продукты, кроме СП.
А Зимпер ваш, это вообще не Альт, не Базальт, а болгенос на анстейбле от чела из этерсофта.
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|2.54, danonimous (?), 19:13, 19/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Всё нормально - дистрибутив для народа, авторы коммунисты. А капиталисты-эксплуатароры пусть платят за лицензию.
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|3.56, Аноним (56), 19:18, 19/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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за лицензию пусть платят эти как их там, юристы
ведь чтобы код качественно работал нужна бумажка и куча подписей
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|2.63, anonymous (??), 20:42, 19/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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почему не предвидится? Есть же полный цикл на микроне том же, ну не поверю что вообще ничего там не делают. Осетра с 16 ядрами урежут до 1, выбросят натовские блоки писиай и ддр и будет норм процессор.
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|2.65, Kximer (?), 20:57, 19/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Хм, чё это не предвидится? Сейчас договор на Байкалы на ЖД уже есть. Теперь идёт согласование на и перевод серверов на Эльбрус + рабочие станции. Тут с софтом херово. У нас и qnx есть ещё до сих пор, но ее ростовские институты уже не могут ставить на новое оборудование, драйвера)
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|1.26, Аноним (56), 17:43, 19/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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> Для постоянной работы в корпоративной инфраструктуре юридическим лицам необходимо приобретать лицензии или заключать лицензионные договоры в письменной форме.
При всем моем уважении к разработчикам, бюрократов надо гнать!
Я не против занести денюжку, если вдруг когда-то буду зарабатывать или заработаю на данном дистрибутиве, но с бумагами возиться - нет!
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|2.35, necrojoke (?), 17:56, 19/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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купите симпли линукс в ситилинке. База примерно одна...ну как заработаете :)
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|2.71, Аноним (-), 21:47, 19/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Каждому свое, мне листы для рабочих проектов нужны со всеми бумагами, включая лицензии по безопасности
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|1.27, Хосе (?), 17:43, 19/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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мне больше всех нравится российский программ и дистрибутив ASP Linux, ASP Server, до сих пор пользуюсь
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|2.50, freehck (ok), 18:36, 19/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> мне больше всех нравится российский программ и дистрибутив ASP Linux, ASP Server,
> до сих пор пользуюсь
Да не гони, он же подох ещё в нулевых.
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|1.53, YetAnotherOnanym (ok), 19:10, 19/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> возможность присоединиться к установщику системы по VNC
Анидеск ещё сделали бы, для полноты счастья. А то как-то недостаточно молодёжно.
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|2.62, InuYasha (??), 20:41, 19/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Кстати, на каком пластилине и палках он работает? И ему интернет нужен же, вроде как?
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|2.75, DM (??), 22:15, 19/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> возможность присоединиться к установщику системы по VNC
> Анидеск ещё сделали бы, для полноты счастья. А то как-то недостаточно молодёжно.
epm play anydesk
Этот вам нужен?
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|1.57, danonimous (?), 19:21, 19/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> Не забыты и любители графических видеокарт NVIDIA — интеллектуальная программа установки системы автоматически выбирает оптимальный драйвер NVIDIA из 4 возможных семейств: 535, 470, 390 и 340
Вот за это зачёт - 340-й уже везде похоронили, а этого железа ещё навалом!
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|1.59, Аноним (59), 19:37, 19/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Чет по-моему новость запоздала слегка. Я до К10.2 обновился наверное уже больше месяца назад.
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|1.61, InuYasha (??), 20:39, 19/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> подготовлена для архитектуры x86_64
Ждём фикса aarch64 (кто знает, тот знает :) )
Хотя не, уже не "ждём", а "ждут".
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|1.67, Аноним (67), 21:06, 19/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ну систему на BTRFS и сразу снап отката, это хорошо. А вот хомяк то отдельно ставиться? Не в дефолтовый @home? Помниться при заполнении бтра на 90% начинался запор, который только санитарам разгрести. Не для юных пользователей. И вряд ли это свойство победили, ой вряд ли. А забить 256Гб домашней системы элементарно.
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|2.77, Аноним (77), 22:27, 19/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ну систему на BTRFS и сразу снап отката, это хорошо. А вот
> хомяк то отдельно ставиться? Не в дефолтовый @home? Помниться при заполнении
> бтра на 90% начинался запор, который только санитарам разгрести. Не для
> юных пользователей. И вряд ли это свойство победили, ой вряд ли.
> А забить 256Гб домашней системы элементарно.
Альт в целом, по крайней мере на данном этапе, "не для юных пользователей", если имелось в виду не прямое значение, а в контексте порога вхождения для нуба, вчерашнего виндовода.
Касаемо ФС, вроде никто не мешает, по крайней мере на данном этапе, выбрать другую ФС при установке, как и руками разметить разделы.
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