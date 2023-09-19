The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Выпуск Альт Рабочая станция К 10.2

19.09.2023 12:50

Доступно обновление операционной системы «Альт Рабочая станция К 10.2». Сборка подготовлена для архитектуры x86_64 и построена на 10 платформе ALT (ветка p10 Aronia). Операционная система внесена в Единый реестр российских программ и баз данных. Дистрибутив подходит широкому кругу пользователей для работы в офисе и дома. Также это решение может быть частью инфраструктуры Active Directory, доступны: аутентификация в домене, доступ к файловым ресурсам и ресурсам печати.

Свободно использовать загруженную версию могут только физические лица, в том числе – индивидуальные предприниматели. Коммерческие и государственные организации могут скачивать и тестировать дистрибутив. Для постоянной работы в корпоративной инфраструктуре юридическим лицам необходимо приобретать лицензии или заключать лицензионные договоры в письменной форме.

Новшества 10.2:

  • Включена поддержка биометрической аутентификации по отпечатку пальца. Доступно при наличии технической возможности.
  • Появилась возможность присоединиться к установщику системы по VNC.
  • По умолчанию включена опция запуска пользовательской сессии Plasma через systemd.
  • Добавлен модуль ролей libnss-role. Механизм добавления групп в группы позволяет управлять группами пользователей через категории ролей и привилегий.
  • По умолчанию установка производится на файловую систему BTRFS.
  • После установки системы автоматически создаётся точка восстановления.
  • В дистрибутиве появились специальные возможности: синтезатор речи, зачитывание с экрана, служба обработки речевого вывода. Зачитывание с экрана ORCA устанавливается по умолчанию и требует включения.

Новые версии приложений:

  • Ядро Linux 6.1
  • KDE: Plasma 5.27, Frameworks 5.108, Applications 22.12, Mesa 23.1.
  • Samba 4.16.11 и механизм применения групповых политик gpupdate 0.9.12.6.


  1. Главная ссылка к новости (https://lists.altlinux.org/pip...)
  2. OpenNews: Десятое обновление стартовых наборов ALT p10
  3. OpenNews: Доступен дистрибутив Альт СП 10, соответствующий требованиям ФСТЭК
  4. OpenNews: Выпуск Альт Сервер 10.1
  5. OpenNews: Выпуск Альт Рабочая станция 10.1
Автор новости: Мария Фоканова
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59775-altlinux
Ключевые слова: altlinux, basealt
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (42) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Менеджер Антона Алексеевича (?), 16:21, 19/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > юридическим лицам необходимо приобретать лицензии

    Куплю GPL. Дорого.

     
     
  • 2.19, freehck (ok), 17:28, 19/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Куплю GPL

    А суть не в GPL. Хочешь бесплатно -- бери исходники, строй сборочную инфраструктуру, пересобирай пакеты, клади их в свою репу и ставься оттуда. А хочешь ничем не заморачиваясь ставить дистрибутив, используя официальные репозитории с уже собранными пакетами -- покупай лицензию. Это ни разу не противоречит GPL.

     
     
  • 3.72, Аноним (72), 21:52, 19/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Проблема в том, что у них продукт не под GPL, а очередная мутная лицензия состов... большой текст свёрнут, показать
     
  • 2.22, Райан Гослинг (?), 17:33, 19/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    у нас, in Canada, всё иначе ...
     
     
  • 3.55, danonimous (?), 19:15, 19/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какие у вас там дистрибутивы местные? Столько же наимпортозамещали или меньше?
     
  • 3.64, Kximer (?), 20:52, 19/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    в Канада, поддержка тоже бесплатная видимо. Ну да капитализм же, все бесплатно. Может надо почитать за что ты платишь и какие плюсы от этого получаются. Облить навозом же все можно.
     
  • 2.32, Аноним (-), 17:52, 19/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    >Куплю GPL. Дорого.

    Ещё раз, кому не понятно? Копилефт не запрещает денежные отношения. Копилефт Не Есть Коммунизм. Копилефт - это 4 Свободы проповеданные нам Великим Столлманом.

    Если хочешь задеть Базальт. Ищи у них проприетарную лицензию.

     
  • 2.42, kotpilot (ok), 18:07, 19/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А вроде как есть на альтовской базе бесплатный Simply linux и Ximper linux
    Но это не точно
     
     
  • 3.73, Аноним (72), 21:56, 19/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А вроде как есть на альтовской базе бесплатный Simply linux и Ximper
    > linux
    > Но это не точно

    Бесплатный и полностью под свободной лицензией две большие разницы.
    К слову, Simply не бесплатен, его просто дают скачивать и халявно пользоваться, впрочем, как и остальные официальные продукты, кроме СП.
    А Зимпер ваш, это вообще не Альт, не Базальт, а болгенос на анстейбле от чела из этерсофта.

     
  • 2.54, danonimous (?), 19:13, 19/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Всё нормально - дистрибутив для народа, авторы коммунисты. А капиталисты-эксплуатароры пусть платят за лицензию.
     
     
  • 3.56, Аноним (56), 19:18, 19/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    за лицензию пусть платят эти как их там, юристы
    ведь чтобы код качественно работал нужна бумажка и куча подписей
     

  • 1.2, Аноним (2), 16:24, 19/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    С numa BIOS всё так же проблемы?
     
  • 1.3, cheburnator9000 (ok), 16:31, 19/09/2023 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –2 +/
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 16:44, 19/09/2023 Скрыто модератором
    		• +2 +/
     
  • 2.15, Ржомба (?), 17:19, 19/09/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 2.20, NecroJoke (?), 17:31, 19/09/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 2.25, freehck (ok), 17:38, 19/09/2023 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     
     
  • 3.74, DM (??), 22:08, 19/09/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     

     ....ответы скрыты модератором (5)

  • 1.17, Аноним (17), 17:27, 19/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >Рабочая станция

    https://opennet.ru/58995-fedora
    https://opennet.ru/59007-ubuntu

     
     
  • 2.18, Райан Гослинг (?), 17:28, 19/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    гента, мою юный друг, лучше неё рабочей станции не придумали
    гугль соврать не даст
     

  • 1.24, NecroJoke (?), 17:36, 19/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    учитывая что Эльбрусов не предвидится, действительно, чем занят Шигорин?
     
     
  • 2.63, anonymous (??), 20:42, 19/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    почему не предвидится? Есть же полный цикл на микроне том же, ну не поверю что вообще ничего там не делают. Осетра с 16 ядрами урежут до 1, выбросят натовские блоки писиай и ддр и будет норм процессор.
     
  • 2.65, Kximer (?), 20:57, 19/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Хм, чё это не предвидится? Сейчас договор на Байкалы на ЖД уже есть. Теперь идёт согласование на и перевод серверов на Эльбрус + рабочие станции. Тут с софтом херово. У нас и qnx есть ещё до сих пор, но ее ростовские институты уже не могут ставить на новое оборудование, драйвера)
     
     
  • 3.69, Аноним (69), 21:31, 19/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Что мешает воспользоааться импортным софтом?
     

  • 1.26, Аноним (56), 17:43, 19/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    > Для постоянной работы в корпоративной инфраструктуре юридическим лицам необходимо приобретать лицензии или заключать лицензионные договоры в письменной форме.

    При всем моем уважении к разработчикам, бюрократов надо гнать!
    Я не против занести денюжку, если вдруг когда-то буду зарабатывать или заработаю на данном дистрибутиве, но с бумагами возиться - нет!

     
     
  • 2.35, necrojoke (?), 17:56, 19/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    купите симпли линукс в ситилинке. База примерно одна...ну как заработаете :)
     
  • 2.40, Тот_ещё_аноним (ok), 18:06, 19/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вариант с эдо не рассматриваем?
     
  • 2.71, Аноним (-), 21:47, 19/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Каждому свое, мне листы для рабочих проектов нужны со всеми бумагами, включая лицензии по безопасности
     

  • 1.27, Хосе (?), 17:43, 19/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    мне больше всех нравится российский программ и дистрибутив ASP Linux, ASP Server, до сих пор пользуюсь
     
     
  • 2.50, freehck (ok), 18:36, 19/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > мне больше всех нравится российский программ и дистрибутив ASP Linux, ASP Server,
    > до сих пор пользуюсь

    Да не гони, он же подох ещё в нулевых.

     
     
  • 3.60, Хосе (?), 20:27, 19/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    я чисто в домашних целях
     

  • 1.53, YetAnotherOnanym (ok), 19:10, 19/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > возможность присоединиться к установщику системы по VNC

    Анидеск ещё сделали бы, для полноты счастья. А то как-то недостаточно молодёжно.

     
     
  • 2.62, InuYasha (??), 20:41, 19/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кстати, на каком пластилине и палках он работает? И ему интернет нужен же, вроде как?
     
  • 2.70, Жорж (?), 21:36, 19/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Страждущие могут поставить Ассистент
     
  • 2.75, DM (??), 22:15, 19/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> возможность присоединиться к установщику системы по VNC
    > Анидеск ещё сделали бы, для полноты счастья. А то как-то недостаточно молодёжно.

    epm play anydesk
    Этот вам нужен?

     

  • 1.57, danonimous (?), 19:21, 19/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > Не забыты и любители графических видеокарт NVIDIA — интеллектуальная программа установки системы автоматически выбирает оптимальный драйвер NVIDIA из 4 возможных семейств: 535, 470, 390 и 340

    Вот за это зачёт - 340-й уже везде похоронили, а этого железа ещё навалом!

     
     
  • 2.76, DM (??), 22:22, 19/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Не забыты и любители графических видеокарт NVIDIA — интеллектуальная программа установки системы автоматически выбирает оптимальный драйвер NVIDIA из 4 возможных семейств: 535, 470, 390 и 340
    > Вот за это зачёт - 340-й уже везде похоронили, а этого железа
    > ещё навалом!

    Вы бы поосторожней были со словом "ВЕЗДЕ"!
    https://packages.ubuntu.com/jammy/nvidia-340
    https://packages.ubuntu.com/lunar/nvidia-340

     

  • 1.58, Аноним (-), 19:23, 19/09/2023 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –2 +/
     
  • 1.59, Аноним (59), 19:37, 19/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Чет по-моему новость запоздала слегка. Я до К10.2 обновился наверное уже больше месяца назад.
     
  • 1.61, InuYasha (??), 20:39, 19/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > подготовлена для архитектуры x86_64

    Ждём фикса aarch64 (кто знает, тот знает :) )
    Хотя не, уже не "ждём", а "ждут".

     
  • 1.66, InuYasha (??), 21:05, 19/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > По умолчанию установка производится на файловую систему BTRFS.

    Ого.

     
  • 1.67, Аноним (67), 21:06, 19/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну систему на BTRFS и сразу снап отката, это хорошо. А вот хомяк то отдельно ставиться? Не в дефолтовый @home? Помниться при заполнении бтра на 90% начинался запор, который только санитарам разгрести. Не для юных пользователей. И вряд ли это свойство победили, ой вряд ли. А забить 256Гб домашней системы элементарно.
     
     
  • 2.77, Аноним (77), 22:27, 19/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ну систему на BTRFS и сразу снап отката, это хорошо. А вот
    > хомяк то отдельно ставиться? Не в дефолтовый @home? Помниться при заполнении
    > бтра на 90% начинался запор, который только санитарам разгрести. Не для
    > юных пользователей. И вряд ли это свойство победили, ой вряд ли.
    > А забить 256Гб домашней системы элементарно.

    Альт в целом, по крайней мере на данном этапе, "не для юных пользователей", если имелось в виду не прямое значение, а в контексте порога вхождения для нуба, вчерашнего виндовода.

    Касаемо ФС, вроде никто не мешает, по крайней мере на данном этапе, выбрать другую ФС при установке, как и руками разметить разделы.

     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2023 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру