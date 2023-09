Выпуск Альт Рабочая станция К 10.2

2.19 , freehck ( ok ), 17:28, 19/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > Куплю GPL А суть не в GPL. Хочешь бесплатно -- бери исходники, строй сборочную инфраструктуру, пересобирай пакеты, клади их в свою репу и ставься оттуда. А хочешь ничем не заморачиваясь ставить дистрибутив, используя официальные репозитории с уже собранными пакетами -- покупай лицензию. Это ни разу не противоречит GPL.

3.72 , Аноним ( 72 ), 21:52, 19/09/2023
большой текст свёрнут, показать Проблема в том, что у них продукт не под GPL, а очередная мутная лицензия состов...
2.22 , Райан Гослинг ( ? ), 17:33, 19/09/2023
у нас, in Canada, всё иначе ...

3.55 , danonimous ( ? ), 19:15, 19/09/2023
Какие у вас там дистрибутивы местные? Столько же наимпортозамещали или меньше?

3.64 , Kximer ( ? ), 20:52, 19/09/2023
в Канада, поддержка тоже бесплатная видимо. Ну да капитализм же, все бесплатно. Может надо почитать за что ты платишь и какие плюсы от этого получаются. Облить навозом же все можно.

2.32 , Аноним ( - ), 17:52, 19/09/2023
>Куплю GPL. Дорого. Ещё раз, кому не понятно? Копилефт не запрещает денежные отношения. Копилефт Не Есть Коммунизм. Копилефт - это 4 Свободы проповеданные нам Великим Столлманом. Если хочешь задеть Базальт. Ищи у них проприетарную лицензию.

2.42 , kotpilot ( ok ), 18:07, 19/09/2023
А вроде как есть на альтовской базе бесплатный Simply linux и Ximper linux

3.73 , Аноним ( 72 ), 21:56, 19/09/2023
> А вроде как есть на альтовской базе бесплатный Simply linux и Ximper
> linux
> Но это не точно Бесплатный и полностью под свободной лицензией две большие разницы.

Бесплатный и полностью под свободной лицензией две большие разницы.

К слову, Simply не бесплатен, его просто дают скачивать и халявно пользоваться, впрочем, как и остальные официальные продукты, кроме СП.

А Зимпер ваш, это вообще не Альт, не Базальт, а болгенос на анстейбле от чела из этерсофта.

2.54 , danonimous ( ? ), 19:13, 19/09/2023
Всё нормально - дистрибутив для народа, авторы коммунисты. А капиталисты-эксплуатароры пусть платят за лицензию.

3.56 , Аноним ( 56 ), 19:18, 19/09/2023
за лицензию пусть платят эти как их там, юристы

ведь чтобы код качественно работал нужна бумажка и куча подписей