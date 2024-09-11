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Почта России переводит 130 тысяч рабочих мест на ALT Linux

11.09.2024 13:05

Компания Базальт СПО представила проект перехода компании Почта России с продуктов Microsoft на дистрибутив ALT Linux. В рамках инициативы в ближайшие три года на Linux планируется перевести около 130 тысяч рабочих станций сотрудников почтовых отделений и логистических центров, а также административного персонала.

Проект перехода на отечественное ПО, который разрабатывается в Почте России с 2022 года, на первом этапе был сосредоточен на создании технического задания и тестирования имеющихся вариантов. В рамках ранее проведённого пилотного внедрения ALT Linux был установлен на 1900 компьютерах в почтовых отделениях. Теперь подрядчик выбран, подписано соглашение о сотрудничестве и проект переходит на этап непосредственного внедрения.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.basealt.ru/about/n...)
  2. OpenNews: Опубликована одиннадцатая платформа ALT
  3. OpenNews: Обновление дистрибутива Альт Рабочая станция К 10.3
  4. OpenNews: Опубликованы дистрибутивы Альт Сервер 10.2 и Альт Рабочая станция 10.2
  5. OpenNews: Экспериментальные сборки ALT Linux для процессоров Loongarch64 и смартфона Pinephone Pro
  6. OpenNews: Выпуск дистрибутива Simply Linux 10.2
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61845-basealt
Ключевые слова: basealt, altlinux
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (244) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 13:19, 11/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +21 +/
    Молодцы! Я рад что почта наконец то переходит на AltLinux. Лучший дистрибутив наверное из тех, что у нас есть.
     
     
  • 2.4, Walker (??), 13:30, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Почему не Debian?
     
     
  • 3.7, Аноним (7), 13:32, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Почему в московских поликлиниках альт?
     
  • 3.26, Аноним (26), 13:52, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    А то будет осуществлять техподдержку Дебиана?
     
     
  • 4.62, Минона (ok), 14:19, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Walker.
     
     
  • 5.256, бух. (?), 18:19, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Johnnie?
     
  • 3.83, Аноним (83), 14:46, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Выбор только из того, что российское (в реестре) и платное. Выбор был из Астры, РедОС, Росы и Альта. Альт выбрали по совокупности критериев
     
     
  • 4.234, Дмитрий (??), 17:56, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Астра на базе Debian, возможно не договорились в финансовом аспекте...
     
  • 3.169, Аноним (169), 16:38, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Багодельня это а не дистр Сидел на stable с 22 года Были постоянные траблы с г... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 4.184, 312 (?), 16:58, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На воркстейшнах явно не будет ни плазмы, ни подмана
    Работники почты вряд ли столкнутся с указанными багами
     
     
  • 5.197, Аноним (197), 17:18, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну так будут другие. Там фиксят только lpe да rce, в stable. А что-то другое, ну через два годика, со следующим релизом.

    А учитывая как там ведут тестинг, не удивительно, что что-то пролетает. Люди там не задерживаются. Да и сами разрабы говорят, он не для десктопа.

     
     
  • 6.198, 312 (?), 17:22, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У десктопа и рабочей станции - довольно разный скоуп задач.
    Работа с ИС сплошь в вебе, какого-то ультаспециального софта с этими вашими фотошопами тоже вряд ли ожидается.
     
     
  • 7.228, Аноним (197), 17:49, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А по оболочке что? Ты же туда hyperland не рассматриваешь.

    Kde проверил на себе. Не думаю, что сотрудники будут перезапускать плазму и из другой tty сносить kwin, как лагонет.

    Gnome? Хз, как с ним. Но думаю, что тоже может быть не все так гладко.

     
  • 4.194, Аноним (194), 17:16, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > И началось...

    вклад-то вложил?

    > Репорты можно не писать, там наплевать.

    видимо нет. Но если что, то тут тоже наплевать

    > Изменения никто не тестит.

    так на тебе же и проверяют. Вообще, сидеть на тестинге, когда они и к 2038 году готовятся и новые кеды завозят я бы не советовал

    > Как можно кинуть две либы из 6 kde в 5?

    где ему тестировать, как не в тестовой ветке предназначенной для тестов? Они там сейчас пакеты переименовывают, чтобы не было пересечений 5 и 6 версий

    > Ну очевидно же, что вряд-ли будет работать?

    Ну очевидно же, что в тестовой ветке может что-то (всё) не работать?

    PS: сижу на сиде — боль понимаю, но не претензии к мэнтейнерам в тестовых ветках

     
     
  • 5.213, Аноним (197), 17:36, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там, как бы, unstable и experimental есть.

    И что он там тестит?! В моем понимании, обновляешь либы, проверяешь регресс сам, пушишь.

    Ну а если что-то просмотрел, там уже ок, да, репорты. Ну и фиксишь по ним в разумное время, а не вешаешь на недели.

    А тут было так, кинул и черт с ним. С таким же успехом можно тестить, мол, а если загрузчик не положить, как пойдет?

    ---

    По нормальному было бы держать testing в работоспособном состоянии, чтобы народ ним пользовался (а не "он не для десктопа"), а потом проводить заморозку и конечный результат был бы намного лучше.

    А не ломаем, ломаем, народ разбежался кто куда. А потом в самый распоследний начинаем резко тестить. И конечно, что-то да пролетит. А исправлять не могут, ведь другие баги прилетят (доля истины тут есть).

     
     
  • 6.248, Аноним (194), 18:12, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Бывает проблема, что в unstable и experimental уже все исправлено, но до тестинг... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 7.282, Аноним (282), 19:08, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Про это говорим:

    www.reddit.com/r/kde/comments/1f4mxtn/dolphin_icon_turned_black_after_update/


    > а какие критерии этого состояния?

    Ну если ты положил библиотеку и видишь, что сломал что-то. Может не делать этого?

     
  • 3.183, Ilya Indigo (ok), 16:58, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Потому что у нас есть только Альт, Роса и Астра и среди них Альт, действительно лучший!
     
     
  • 4.236, Дмитрий (??), 17:58, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В AltLinux не понравился урезанный обрубок apt-get. Лучше бы Астра взяли на базе Debian.
     
     
  • 5.239, Ilya Indigo (ok), 18:04, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > В AltLinux не понравился урезанный обрубок apt-get. Лучше бы Астра взяли на
    > базе Debian.

    Для меня все пакетные менеджеры кроме zypper это обрубки, но тем не менее дефолтный пакетный менеджер это не аргумент.
    Тем более apt-get в 22-ой бубунте, в которой для добавления репы нужно создавать файл, мне тоже не понравился, по сравнению даже с dnf.

     
  • 3.221, coocos (?), 17:39, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему не Рач?
     
  • 3.240, Аноним (240), 18:06, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Почему не Debian?

    Не находится в Реестре Отечественного ПО.

     
  • 2.9, crypt (ok), 13:35, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    интересно, как они решили вопрос mass-management. и отсутствие remote desktop опять же...
     
     
  • 3.60, Минона (ok), 14:17, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > отсутствие remote desktop

    Для линукса есть https://pkgs.org/download/gnome-remote-desktop (GNOME Remote Desktop screen share service).

     
  • 3.65, RDP (?), 14:25, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Remmina во все поля уже давно везде , наверное даже не пользователь , а любитель.
     
     
  • 4.186, Anonimus (??), 17:01, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Реммина фу
    Фреердп 3.8!!!
    Хотя вы мне не поверите- рдесктоп самый стабильный (к великому сожалению)
     
  • 3.80, Аноним (83), 14:44, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Пока они остановились на VNC(Krfb,Krdc), но может быть в дальнейшем выделят денюжку на RuDesktop
     
     
  • 4.138, crypt (ok), 15:45, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > Пока они остановились на VNC(Krfb,Krdc), но может быть в дальнейшем выделят денюжку на RuDesktop

    спасибо за инсайт, но тут же еще вопрос в интеграции этого всего. VNC в общем случае - это подключение к уже существующей сессии. Допустим, пользователь не может войти и создать графическую сессию вообще.

    Windows RD интегрирован на этапе авторизации, позволяет авторизацию с любым аккаунтом из AD с автоматическим копированием профиля и по сути создает виртуальную сессию.

    По сути на Linux нет эквивалентных решений уровня Enterprise.


     
     
  • 5.176, BorichL (ok), 16:51, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Про ssh или telnet месье не в курсе? Я вот не догадываюсь, чем подключиться к виндовской консоли до старта графики, кроме какого-нибудь ipkvm...
     
     
  • 6.188, Аноним (188), 17:02, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    openssh давно есть под винду. Ставится через features или как ее там в винде. Но в принципе, из коробки, прямо от производителя, да. И вполне себе неплохо так работает, должен сказать. В винде, на удивление, есть пачка юзабельных утилек для коммандной строки.
     
     
  • 7.225, Аноним (225), 17:46, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Буквально на днях  сотрудникам показывал curl, tar, ssh и даже внешние gsudo и "winget upgrade"
     
  • 6.254, crypt (ok), 18:18, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Про ssh или telnet месье не в курсе? Я вот не догадываюсь,
    > чем подключиться к виндовской консоли до старта графики, кроме какого-нибудь ipkvm...

    месье хватило твоих заявлений, что баги в софте не существуют, если ты лично их не обнаружил, поэтому он считает тебя нестоящим как специалиста и чтобы тратить свое время вообще.

    пруф: https://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/134658.html#192

     
     
  • 7.266, BorichL (ok), 18:34, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Про ssh или telnet месье не в курсе? Я вот не догадываюсь,
    >> чем подключиться к виндовской консоли до старта графики, кроме какого-нибудь ipkvm...
    > месье хватило твоих заявлений, что баги в софте не существуют, если ты
    > лично их не обнаружил, поэтому он считает тебя нестоящим как специалиста
    > и чтобы тратить свое время вообще.
    > пруф: https://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/134658.html#192

    А, у месье шизофрения, он отвечает несуществующему собеседнику. Рекомендую обратиться в районный психдиспансер, это их профиль.

     
  • 2.144, Аноним (144), 15:53, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    калька лучше, на ней бабосики не пилят, ну и гента опять же
     

     ....большая нить свёрнута, показать (33)

  • 1.2, ilyafedin (ok), 13:21, 11/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    ALT Linux 11 LTSC?
     
     
  • 2.191, Аноним (191), 17:07, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    >потери «Почты России» 24,5 млрд руб.
    >недополученный доход в результате ненадлежащей работы IT-систем группы

    https://www.kommersant.ru/doc/6367351

     
     
  • 3.227, Аноним (225), 17:48, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >рост фонда оплаты труда (ФОТ) аппарата управления на 13% и дочерних компаний группы на 186%;

    организовали внутри себя парочку синекур, с хорошими индексациями зарплат?

     
  • 3.230, Аноним (225), 17:50, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > речь идет об офисе штаб-квартиры «Почты России» площадью 35 тыс. кв. м в районе метро «ЦСКА». Его аренда обходится в 1 млрд руб. в год, также у «Почты России» есть штаб-квартира в Москве на Варшавском шоссе площадью 39 тыс. кв. м.
     

  • 1.8, Аноним (8), 13:33, 11/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Видел у них клиентский комп в зале. KDE 5 (или 6, я их не отличаю по внешнему виду). Значок смены раскладки в трее, прям как в третьем KDE, умилило. Ну, пожелаю сотрудникам успехов в использовании новой ОС. И нормальных админов, чтоб поставить всё чё надо могли, драйверы там для принтера или скайп.
     
     
  • 2.42, Аноним (42), 14:01, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    осталось только эти драйверы написать
     
     
  • 3.48, Аноним (8), 14:10, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Я про те драйверы, которые существуют для Linux, но их нет в поставке ОС. Например такой:

    https://docs.connect.panasonic.com/pcc/support/fax/common/table/linuxdriver.ht

    Если уже опакетили в Альте (хотя бы в non-free репозитории), буду рад. А вот насчёт Скайпа: сомневаюсь, что нативная Linux-версия существует. Там вроде через веб-версию сейчас подключаются? Если не прав, опровергните.

     
     
  • 4.57, Аноним (57), 14:14, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Старая версия skype4linux была на Qt, а новая на electron, как собственно и на винде, и на андроид.
     
     
  • 5.61, Аноним (8), 14:18, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Старая версия skype4linux была на Qt, а новая на electron
    > на electron

    У меня нет слов...

     
     
  • 6.84, Аноним (225), 14:50, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    только похвалы?
     
  • 4.102, Аноним (102), 15:08, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А вот насчёт Скайпа: сомневаюсь, что нативная Linux-версия существует.

    А зачем Скайп, который в любой момент могут прикрыть для российских IP, когда есть Там-Там или VK мессенджер?

     
     
  • 5.113, Аноним (7), 15:19, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Врачи постоянно говорят писать им в Вотсапе. Вплоть до того что просят анализы не на почту присылать а в Вотсап. Как ты это объяснишь?
     
     
  • 6.130, Аноним (130), 15:35, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какие врачи, я с судебными приставами в вацапе недавно общался.
     
     
  • 7.231, Аноним (225), 17:53, 11/09/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.170, ivan1986 (?), 16:41, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да они написаны, только дистрибутив косячный и там их нет, но нормальный никто не поставит, так как скрепы мешают.
     
     
  • 4.207, _ (??), 17:27, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ... а караван идёт(С)

    Сколько лет бедных альтов уже долбите, но они - молодцы, не сдаются!
    Вот теперь контракт с госухой, баблишко, наймут народу для закрытия возникающих моментов.

    Всё будет хорошо! Хотя, конечно, это - не точно (С) :-)

     

  • 1.10, Аноним (10), 13:35, 11/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –7 +/
    Кому-то не даёт покоя успешный распил в Баварии, когда сначала перешли на Линукс, потом обратно на продукты Microsoft, а теперь опять на Линукс. Как завершат - будут переходить опять на Microsoft.
     
     
  • 2.12, ыть (ok), 13:40, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    ну тут не все так просто, вернуться обратно на продукцию MS так просто не получится
     
     
  • 3.16, Аноним (16), 13:43, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что там вернуться, просто перейти на 11 может оказаться внезапно больно и очень дорого. Среди этих сотен тысяч ПК наверняка существенная доля таких что не проходит по системным требованиям 11й винды.
     
     
  • 4.21, Аноним (7), 13:45, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Да нет же санкции не позволяют там уже не то что notion там уже ноунеймы дропают российские аккаунты.
     
  • 4.55, Аноним (130), 14:13, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем переходить на 11?
     
     
  • 5.85, Аноним (225), 14:51, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну так микрософт же требует, что бы все перешли!
     
  • 5.89, DeerFriend (?), 14:54, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    10 кончится примерно через год
     
     
  • 6.112, Аноним (130), 15:19, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот для этого и существует LTSC.
     
     
  • 7.127, Аноним (127), 15:32, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ценник осталось посмотреть
     
     
  • 8.131, Аноним (130), 15:38, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кроилово приводит к попадалову ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.134, Аноним (127), 15:42, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вот именно Кроилово на свовременно запланированном апгрейде приводит к попада... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.171, DeerFriend (?), 16:42, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чтобы не попадать на ltsc, не нужно пользоваться ненужным Зачем обновлять желез... текст свёрнут, показать
     
  • 4.208, _ (??), 17:31, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Что там вернуться, просто перейти на 11 может оказаться внезапно больно и очень дорого.

    Почта - это госы. Ктожимдаст?

    А для остальных - забыли что ли как винду пиратить? :)
    Вот сами американцы - нет, гуглите "регистрация финдовс без смс за 15буксофф" :-)  И работает :) они даже ролики на тытрубе постят с процессом 8-\

     
  • 2.24, Аноним (-), 13:47, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Кому-то не даёт покоя успешный распил в Баварии, когда сначала перешли на Линукс,
    > потом обратно на продукты Microsoft, а теперь опять на Линукс. Как завершат - будут
    > переходить опять на Microsoft.

    Вообще-то майкрософт грозился вас забанить. При том, если не ошибаюсь - уже завтра.

     
     
  • 3.30, нах. (?), 13:57, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    вот и отлично - софт будем ихний пользовать, а бабло почта пусть платит в этот вон фонд... кого надо фонд по охране от авторских прав. Он, в отличие от мелкософта, непривередлив, заберет.

     
  • 3.33, Аноним (8), 13:58, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Можно аську этого майкрософта или их директора?
     
     
  • 4.87, Аноним (225), 14:53, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Подозреваю, аськи у него нет - у них там на гнилом западе принято MSN Messenger пользовать.
     
  • 2.27, Dima (??), 13:53, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Медицина в России много лет уже на Linux. Вся медицина.
     
     
  • 3.44, тоже Аноним (ok), 14:03, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    То ли я все лето имел дело с какой-то другой медициной, то ли вы в России (это за МКАДом) не бывали. Ни разу не видел ничего, кроме виндов - ни у врача на приеме, ни на экранах при оборудовании при обследованиях.
     
     
  • 4.47, Karl Richter (?), 14:08, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    В Ставропольском крае я видал Astra Linux.
     
  • 4.67, Аноним (7), 14:27, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Смотри как живут в нормальных странах. https://opennet.ru/32356
     
     
  • 5.75, тоже Аноним (ok), 14:37, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это Нерезиновск, где "из золота ведра всяк черпал своим ковшом" (с)
    В провинции медицина в основном видит от бюджета ШЫШЪ, а не бабло на лицензии и внедрения... да и собственно на врачей.
    Как результат - к любому специалисту через Госуслуги всегда можно оперативно почитать сообщение "на ближайшие 14 дней записи нет".
     
     
  • 6.78, Аноним (7), 14:40, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В Москве у меня запись к терапевту 10-14 дней норма.
     
     
  • 7.108, prokoudine (ok), 15:14, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А на МРТ -- месяц. Вот только Линукс тут совсем ни при чём.
     
     
  • 8.116, Аноним (7), 15:21, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ага только в нашей мск три месяца или стационар Я выбрал стационар и не прогада... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.146, тоже Аноним (ok), 15:55, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Зашел я как-то к урологу Платно А там девочка-врач говорит человеческим голосо... текст свёрнут, показать
     
  • 8.243, _ (??), 18:10, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну народ к примеру в Онтарио МРТ от 3 месяцев, а то и дольше В штатах бы... текст свёрнут, показать
     
  • 7.173, Аноним (173), 16:48, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Терапевт - самый посещаемый врач. К тому же, в Москве плотность населения несравнимая с другими городами.
     
     
  • 8.199, нах. (?), 17:23, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    над этим как раз наша медицина - упорно работает ... текст свёрнут, показать
     
  • 8.242, тоже Аноним (ok), 18:09, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как терапевту не быть самым посещаемым, если к половине специалистов может запис... текст свёрнут, показать
     
  • 6.175, мшефд (?), 16:49, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > В провинции медицина в основном видит от бюджета ШЫШЪ, а не бабло на лицензии и внедрения... да и собственно на врачей.

    0 - 0птимизация.

     
  • 5.90, Аноним (225), 14:54, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Цитата:
    >Проблема переобучения медработников с Windows не является ключевой, так как большинство

    сотрудников поликлиник не имеет большого опыта работы с компьютером

    Мне одному стало стыдно, или еще кому нибудь?

     
     
  • 6.107, тоже Аноним (ok), 15:13, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Областной центр, государственная поликлиника, процедурный кабинет.
    Запись пришедших на уколы строго ведется. В гроссбухе на столе и на бумажке-назначении.
    Компьютер в кабинете отсутствует в принципе.
    Вам может быть стыдно разве что за слишком розовые очки.
     
     
  • 7.281, _ (??), 19:08, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну если при этом работает, так напуркуа тогда им контупер?

    Ну понятно что статистику собирать и в область пушить - легче с ним...
    Но, к примеру, обслуживать его кто будет? А сколько за это попросит? Как ты отнесёшься к "+500р за обслуживание ЭВТ" в квитке?

    Если с компьютером выйдет лучше (по некому интегральному параметру, только по цене ежу понятно что хуже) - то наверное имеет смысл. А если нет?

    > Вам может быть стыдно разве что за слишком розовые очки.

    Вот лично ты будешь их компьютер бесплатно обслуживать? Нет? Тогда прикрути фонтан...


    PS: Вот будет призыв партии "Комсомолец - на компьютер (в поликлиниках)!" - тогда и появятся ... комсомольцы и компьютеры в поликлиниках ;-D

    PPS: А пока - молодцы, бардака без записей вообще - не допустили. Работают люди. В отличии отЪ...

      

     
  • 5.99, нах. (?), 15:04, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    да все норм в нормалных странах - это ж поставка - корпусов.
    Ща их по кабинетам расставим, и пойдет малчык со звер-cd ставить на них XP (SP0 потому что до этого места он еще не дочитал). Работать же кактанада.

     
     
  • 6.284, _ (??), 19:11, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не исключено, увы :-\
    Но хотелось бы верить... (С)
    :-)
     
  • 4.71, Аноним (71), 14:32, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > То ли я все лето имел дело с какой-то другой медициной, то ли вы в России (это за МКАДом) не бывали. Ни разу не видел ничего, кроме виндов - ни у врача на приеме, ни на экранах при оборудовании при обследованиях.

    Я вот замкадыш из Воронежской области (даже не из облцентра). Два года назад был на приёме у терапевта, на его компе видел Mate, то есть какой-то Линукс.

     
     
  • 5.76, тоже Аноним (ok), 14:38, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Заметьте - я таки про ВСЮ медицину ничего не обобщал.
     

     ....большая нить свёрнута, показать (37)

  • 1.11, Аноним (11), 13:38, 11/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    ALT по крайней мере достоен называться Linux дистрибутивом.

    Как думаете, почему распиареная Astra и некоторые другие российские дистрибутивы томятся в очереди ожидания на distriwatch и их не заносят в список Linux дистрибутивов? Всё просто. На данном сайте чётко описаны критерии, по которым дистрибутив определяют, как "нормальный Linux дистрибутив", это включает и дизайн сайта и наличие нормпльной документации. Многие российские дистрибутивы просто не соответствующих ни одному из критериев.

     
     
  • 2.13, Аноним (16), 13:40, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скорее своя пакетная база, система сборки/тестирования, отслеживания багов и тд.
     
  • 2.14, Аноним (7), 13:42, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Астра нарушает лицензию GPL.
     
     
  • 3.252, Аноним (-), 18:17, 11/09/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.18, ноноим (?), 13:43, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Они не определяют дистрибутивы как нормальные. Это просто библиотека дистрибутивов. Туда могут добавить любую говносборку - просто попросите их.
     
  • 2.19, тоже Аноним (ok), 13:44, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    А они точно томятся в очереди ожидания, а не забили болт на Дистровотч с его пузомеркой, измеряющей только чувство юмора создателя?
     
     
  • 3.22, Аноним (7), 13:45, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сам добавь какие проблемы? Да только не добавит никто.
     
  • 3.46, myster (ok), 14:07, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Конечно. Конкретно Astra Linux с 2015 года томится.
    https://distrowatch.com/table.php?distribution=astra
    https://distrowatch.com/dwres.php?resource=links#new
    Администраторы сайта периодически проверяют все дистрибутивы из очереди и как только критерии соблюдены - добавляют.
     
     
  • 4.53, тоже Аноним (ok), 14:13, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кто бы его туда ни добавил - последние 9 лет его результат, похоже, не очень волновал.
     
     
  • 5.69, Аноним (7), 14:28, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это дистровоч астра не волнует.
     
     
  • 6.77, тоже Аноним (ok), 14:39, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "Из вас двоих важнее тот, кто без другого проживет" (с)
     
  • 2.50, Karl Richter (?), 14:11, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –6 +/
    Astra Linux и не расчитан на массы. Он является нормальным дистрибутивом для государства или иных организаций, которым нужна безопасность. Хотя использование Linux и СПО небезопасно.
     
     
  • 3.64, myster (ok), 14:22, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Если его закупают для компаний и гос организаций это уже массы Его именно поз... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 4.159, Karl Richter (?), 16:23, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Массы - это физ.лица.

    А зачем они должны идти на встречу? Что им это даст, когда они и так пользуются технологиями OpenSource?

    Astra не только вводит фичи, но и закрывает дыры в коде.

    СПО не менее опасен, тем более для государства. ЗПО/ППО безопасен, но только в том случае, когда разработчики своей страны и ты можешь их контролировать. В СПО принимают участие разработчики разных стран и компаний, поэтому в это коде можно найти скрытые бэкдоры, которые еще будут пополняться с обновлением.

     
     
  • 5.185, Аноним (173), 16:58, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    СПО менее опасно, чем проприетарь. Потому что целиком поддается исследованию и имеет полностью контролируемые обновления. А проприетарь - это всегда под честное буржуйское слово. А тот, как известно, за триста процентов прибыли маму продаст и бабулю на сдачу.
     
     
  • 6.263, ZloySergant (ok), 18:29, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >СПО менее опасно, чем проприетарь. Потому что целиком поддается исследованию и имеет полностью контролируемые обновления.

    Только в отношении физ.лиц. Когда заходит речь о государстве и всяких ФСТЭК, предоставляют сырцы как миленькие, иначе сертификата не будет и сегмент рынка помашет ручкой.

     
  • 5.196, myster (ok), 17:17, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В корпорациях и гос компаниях работают они же - физ лица Даст уважение в ИТ-с... большой текст свёрнут, показать
     
  • 5.249, Аноним (-), 18:13, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >В СПО принимают участие разработчики разных стран

    Если ты защищаешь Астру, то ты должен знать, что у них абревиатура "СПО" расшифровывается как "Специальное Программное Обеспечение".

    Вот только все нормальные люди слово СПО понимают, как "Свободное Программное Обеспечение".

     
  • 2.68, RDP (?), 14:28, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не гонюсь за этим , есть дела по важнее. Это большая помойка , а надо делать стандарт unix и очень много работы 0.0.0
     
  • 2.92, Аноним (92), 14:59, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всё несколько проще, теперь туда надо занести 220 баксов за размещение, поэтому и томятся..и вероятно чтобы занести из РФ есть некоторые трудности
     

  • 1.17, тоже Аноним (ok), 13:43, 11/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > перехода компании Почта России с продуктов Microsoft

    Ну наконец-то они выкинут MS-DOS!
    Может, теперь и реестры научатся принимать не в DBF? Мечты, мечты...

     
     
  • 2.25, 1 (??), 13:50, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    DBase4 будет работать и на лялихе.
     
  • 2.31, Аноним (8), 13:57, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ну наконец-то они выкинут MS-DOS!

    Если им на протяжении 20 лет было больно переходить на винду, т.к. "непривычно" думаешь они на линукс перейдут?

     
     
  • 3.39, тоже Аноним (ok), 14:01, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Им было не "непривычно", им было "некому". Откуда на почтовую зарплату найдется грамотный спец?
    А удобно ли, привычно ли, понятно ли рабам на галерах - руководство почты отродясь не волновало.
     
     
  • 4.59, Аноним (8), 14:16, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Откуда на почтовую зарплату найдется грамотный спец?

    Мне кажется, ещё в середине 00-х страна была завалена айти-специалистами, способными переустанавливать виндовс. Если в 90-е это была дефицитная процессия, то в 00-е любой школьник или студент умел слушать музыку в винампе, набрать реферат в ворде и записать диск при помощи Неро. Можно было нанять таких "спецов" хоть в 10500 отделений Почты России. В наше время труднее найти специалиста по досу, чем по винде. Кто сейчас помнит, как прописать драйвер мышки в AUTOEXEC.BAT и CONFIG.SYS? Среди поколения зумеров - да практически никто.

     
     
  • 5.66, тоже Аноним (ok), 14:26, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почта взяла худшее от бюджета и коммерсов. При их отношении к людям даже студни-неумехи сбегают.
     
     
  • 6.88, нах. (?), 14:53, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Имянно. А уж в нулевые, когда "любой запрещенныйнаопеннетеперсонаж" хотел себе зарплату в $2500 и не работать - почта и нафиг была не нужна тем кто умел в винамп и зверьcd.

     
  • 5.94, Аноним (225), 15:00, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну я отлично помню начало нулевых, и как люди в погонах массово отлавливали подобных коммерческих "спецов", и массово шили им статью по "нелицензионке".
    понятно что не всех отловили, а одного их десятка\сотни, но энтузиазму "попереустанавливать винду" это массово поубавило.
     
  • 5.193, Аноним (173), 17:13, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    И зачем студенту Почта России? Вокруг полно свободных касс, где и зарплата выше (или есть премия), и люди вокруг моложе (как сотрудники, так и клиенты), и перспективы какие-никакие (пересидеть текучку и через год-два - администратором) и самодурства по-меньше (привет, нашим пухлощеким, карликовым "восточным деспотам"). А ещё есть курьерство. А уж если студент профессию какую-то освоил, а не за коньяки зачёты получал.., то и подавно. Ну вот нефиг там делать.
    Ни снег, ни дождь, ни дикая жара, ни сумрак ночи.. не заставят нормального человека работать в Почте России.
     
     
  • 6.247, тоже Аноним (ok), 18:12, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И даже если человек готов терпеть скотское отношение, штрафы и маразмы - то на складе маркетплейса он в таких же собачьих условиях все-таки заработает больше.
     
  • 2.51, Аноним (51), 14:12, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть же FreeDOS
     
  • 2.93, mos87 (ok), 15:00, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >наконец-то они выкинут MS-DOS!

    ага щас)) на это ещё триллион нужен. А его уже Роскомпозор слопал.

    >Может, теперь и реестры научатся принимать не в DBF?

    В самом конце нулевых они ещё на флешках с отделений на Главпочтамт свозили. Так что это слишком радикально кмк.

     
     
  • 3.97, Аноним (225), 15:03, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну если у них МСДос, то спецов, умеющих настроить на нем tcp\ip - единицы.
    сотня-другая на всю страну, кто вот прям сейчас, без лазанься в свой архив или документацию сможет это сделать.
     
     
  • 4.101, mos87 (ok), 15:07, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    там тока ком с элпэтэ
     
     
  • 5.118, Аноним (7), 15:24, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А куда ещё модем то подключать внешний не в разъем же для Клавы din 5.
     
     
  • 6.211, mos87 (ok), 17:33, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    я видел не сетевое на досе

    крутилось что-то на компе, наверное весы были подключены

     
     
  • 7.238, Аноним (225), 18:03, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А я видел сетевое и на досе.
    Еще на заводе лет 20 назад, была у меня сетка, название уже не помню но била значительно дальше стандартных эзернетовских 100 метров,
    IOLANET2 по коаксиалу цеха соединял. ISA платы тогда делали в Новосибе.
     
     
  • 8.269, mos87 (ok), 18:37, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    я конкретно про Почту коаксиал там тоже видел - к счастью уже просто валялся, н... текст свёрнут, показать
     
  • 4.172, 1 (??), 16:47, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну как бы за стеком TCP/IP для DOS в архив слазить придётся. Ну а про himem.sys - таки да - придётся вспоминать лазить в доку.
    Но сейчас это уже не надь ... RKeeper загнулся, а АйКо на винде.
     
  • 4.195, Аноним (173), 17:16, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Найти бы ещё чем этот свой архив.arj распаковать.
     
     
  • 5.218, нах. (?), 17:37, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    арж каждый дурак с лин00псом распакует, а вот .pak - попробуй-ка. (и нет, это не pkarc переименованный, это был такой совершенно отдельно архиватор pack)

    Но прежде чем его распаковывать - сперва образ дискетки сумей восстановить. Ага, teledisk.

     
  • 4.267, Аноним (240), 18:34, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем в ДОСе какое-то TCP/IP? Там тёплое ламповое IPX/SPX.
     

  • 1.28, ryoken (ok), 13:53, 11/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    >>в ближайшие три года на Linux планируется перевести около 130 тысяч рабочих станций сотрудников почтовых отделений

    Так и запишем, 3 года на АлиЭкспрессе доставку через Почту России не брать.

     
     
  • 2.36, нах. (?), 13:59, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    так они от нее и отказались почти уже. Еще б было бы видно заранее, чем они тебе собираются доставлять, а не "курьерская доставка/самовывоз" и хрен угадаешь что - что.

    В результате доставка может обернуться постаматом где-то в заж0пьи, а может - ошалевшим курьером компании не-не-слышал который позвонит тебе в рабочее время с радостной вестью что прибежал на твой домашний адрес.

     
     
  • 3.45, ryoken (ok), 14:06, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Давно не заказывал там. Когда заказывал - из вариантов доставки только сабж был, как самое дешёвое.
     
     
  • 4.91, нах. (?), 14:59, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    видимо, лет десять уже То что называется там delivery - это не почта И уже м... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 5.103, Аноним (225), 15:08, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    ну ты слишком наваливаешь!
    для спец посылок они уже не первый год посылают ̶н̶а̶й̶у̶х̶  в специальных местах бесплатный прием посылок, а не в отделениях почты.
    хотя ты забыл еще выдачу пенсий, и торговлю моющими средствами поперек с консервами.
     
     
  • 6.115, нах. (?), 15:21, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > ну ты слишком наваливаешь!

    чо увидел в отделении, то и пою.

    > в специальных местах бесплатный прием посылок

    Которые сразу видимо самосвалом разгружают на ближайшую свалку, они ж безадресные, никто не хватится. А там бабулечки адресно отправляют.

    > хотя ты забыл еще выдачу пенсий,

    это для самых стойких. У нас все пенсионеры уже смирились с пенсией на карточку...да никто их в общем-то и не спрашивал.

    Консервы да, стоят на витрине, но я ни разу не видел чтоб кто-то их покупал.

    Еще раньше ксерокс был. Но что-то видно тоже пошло не так.

     
  • 5.121, ryoken (ok), 15:26, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не, не 10, поменьше. На Ali максимум лет 5 как в последний раз что-то заказывал.
     
  • 3.100, Аноним (225), 15:05, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну там - "казаньэкспресс" есть магнитовская.
    И для вас, Козлов, специально озоны с вилдберисами и ямаркетами были открыты,
    причем точно так же с доставкой товаров из китая.
     
     
  • 4.110, нах. (?), 15:18, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    они зачем-то паспортных данных хотят и отпечаток жопы. А ямаркет еще и требует зонт вставить, и раскрытый при этом.
    Али хочет знать о тебе гораздо меньше.

    Поэтому я всегда отменяю озоновские заказы если они не с доставкой от якобы-импортозамещенного поставщика.

    (еще бы эти п-ры умели фильтр по этому признаку, чтоб их вообще не видеть)

     
     
  • 5.180, Аноним (180), 16:53, 11/09/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 5.246, Аноним (225), 18:12, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уже месяц как алиэкспресс_ру очень хочет моих паспортных данных, при моих же копеечных заказах.
    Возле каждого заказа серая напоминался, что бы указал паспорт.
    Если бы я точно не знал, что это контора принадлежит майлру_вк, то мог бы и подумать, что бы вбить их туда, наряду со своей платежной картой, если закупки будут превышать 20 тысячный лимит..

    Вопрос в другом, неужели зная мой телефон, адрес, и платежную карту, они еще хотят и мой паспорт?
    Неужели у самих нет доступа к нужным базам?

     
     
  • 6.283, нах. (?), 19:10, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Уже месяц как алиэкспресс_ру очень хочет моих паспортных данных, при моих же копеечных заказах.

    и заметь - пока еще хочет, но не может. (при некоторых доставках таки потребует - потому что извинити таможня иначе не умеет - но они хотя бы пытаются. А озон перекладывает проблему на тебя. Про яндекс с его id на лбу уж молчим.)

    > Вопрос в другом, неужели зная мой телефон, адрес, и платежную карту, они еще хотят пр036@ть и мой
    > паспорт?

    поправил, не благодари. Можно делать ставки, с какой скоростью эта инфа достанется левым васянам. Ау, @yandexжрачка - хоть один менеджер среднего звена был уволен?

    > Неужели у самих нет доступа к нужным базам?

    Автоматического - нет. А вручную... да ну тебя нафиг. Лучше вежливо попросить тебя самого все о себе слить.

     
  • 2.120, Аноним (120), 15:26, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > на АлиЭкспрессе доставку через Почту России не брать

    Можно подумать что у тебя есть выбор.

     
  • 2.244, Аноним (240), 18:11, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Так и запишем, 3 года на АлиЭкспрессе доставку через Почту России не брать.

    Что так-то? Ты же линуксоид, гентушник и, вдруг, недоволен преходом на Linux.

     
     
  • 3.268, Аноним (-), 18:37, 11/09/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

     ....ответы скрыты (14)

  • 1.35, Аноним (42), 13:59, 11/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Отличный повод для поднятия цены за лицензию.
     
     
  • 2.37, нах. (?), 14:00, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    и так неплохо получилось.

     
  • 2.56, тоже Аноним (ok), 14:14, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Боюсь, это повод не хуже для поднятия тарифов на доставку.
     
     
  • 3.124, Аноним (42), 15:30, 11/09/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.40, Аноним (40), 14:01, 11/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    надо что ли сделать паеет, который убунту будет перекрашивать в альт, астру и тому подобное для проверяющих
     
     
  • 2.54, Аноним (54), 14:13, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    проверяющие всё равно будут ходить и головой кивать, им за пузом монитора не видно
     
  • 2.58, тоже Аноним (ok), 14:15, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Проверяют - бухгалтерию. Документацию на закупки того, что обнаружено в офисе.
    А как оно выглядит у тебя на мониторе - это критично только в первые полчаса маски-шоу.
     
  • 2.151, Vladjmir (ok), 16:00, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Проверяют бумажки, а не то что у вас на экранах компов.
     
     
  • 3.126, Аноним (42), 15:32, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Не пей столько, а то опять как вкатят, так потом сидеть будет больно.
     

  • 1.63, Diozan (ok), 14:22, 11/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    На Альте работает FreeIPA сервер?

    Можно ли установить минимальную установку (типа netinst в Debian), что бы потом уже доустановить необходимое?

     
     
  • 2.70, Аноним (7), 14:31, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я тебе официально и полностью бесповоротно запрещаю такое делать на альте. Иж чо удумал.
     
  • 2.177, 1 (??), 16:51, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Открой для себя мир исходных текстов и компиляторов.
    И будет работать у тебя на любом дистре.
     

  • 1.73, mos87 (ok), 14:36, 11/09/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.79, Флудер (?), 14:41, 11/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Теперь подрядчик выбран, подписано соглашение о сотрудничестве и...

    ...кто на этот раз будет штамповать бракованные диски?

     
     
  • 2.95, нах. (?), 15:01, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А зачем их штамповать? Соглашение подписано, подрядчик выбран, деньги переведены, можешь спать дальше.

     
     
  • 3.158, Аноним (42), 16:21, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Спать низя, надо налог на болванки оплатить.
     
  • 2.106, Аноним (225), 15:13, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    помню, помню ту историю со школо-линуксом,
    когда на всю страну разослали не умеющие загружаться линукс диски,
    потому что какой то манагер, в последний момент перед штамповкой дисков, тупо закинул в iso-шник какой то офисный файл, вместо пересоздания загрузочного образа.
     
     
  • 3.270, Аноним (-), 18:38, 11/09/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.277, Аноним (277), 18:52, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Только это был манагер не из альтов, а из компании в статусе "Золотого партнера Майкрософт", аналогично и обучению школо-линуксу проводила другая компания со статусом "Золотого партнера Майкрософт".

    А потом...
    Ой-ой.. а кто это сделал?

     

  • 1.82, Аноним (82), 14:45, 11/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > разрабатывается в Почте России с 2022 года, на первом этапе был сосредоточен на создании технического задания

    2 года на ТЗ?

     
     
  • 2.86, mos87 (ok), 14:52, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не удивлюсь если ничего и не будет в итоге, либо ооочень долго.
     
  • 2.96, нах. (?), 15:01, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И, чо не так? Дольше не смогли, начальники иногда меняются, а надо ж успеть подписать.

     

  • 1.98, Аноним (98), 15:04, 11/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    https://m.newkaliningrad.ru/long/2008/04/24/23662669.html
    Переход начали в 2008м году, еще лет 30 и перейдут.
     
     
  • 2.109, нах. (?), 15:15, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ты чего?! Это дело кормило нашу семью все эти 30 лет!

     
  • 2.111, mos87 (ok), 15:19, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как раз тогда слышал, что якобы аж с целой Шапкой что-то намечали.
     
  • 2.160, Аноним (-), 16:23, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    2008 году расиянские чиновники пытались договорится с Майкрософтом. Если Майкрософт даёт бабло в карман некоторых госслужащих, то расиянцы перестают переходить на Линукс.
     
     
  • 3.163, Аноним (120), 16:26, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > пытались договорится с Майкрософтом

    Забавно, о чем они там собирались договариваться, если винда поголовно стоит пиратская даже в госе. Говорю как человек знающий это не понаслышке.

     
     
  • 4.203, Аноним (173), 17:25, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Может, перепродают лицензии на вторичном рынке? Чтобы добро зря в болоте не пропадало?
     

  • 1.117, Аноним (117), 15:23, 11/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Мужчина, вы что не видите, у нас апдейт?!
     
     
  • 2.123, ryoken (ok), 15:29, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Мужчина, вы что не видите, у нас апдейт?!

    Это полбеды. А вот когда приходишь за мелочью, а у них там электронная очередь дуба врезала + до конца их рабочего дня полчаса + 1 окно из 3-х работает...

     
     
  • 3.142, pic (?), 15:50, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А нет там никакой электронной записи, её даже с Госуслуг отключают.
    Потому что в тетрадочку под стойкой втихаря записывают (даже с бумажным направлением), и то, того, кто громче всех накричит.
    Так как вторую ставку себе записывает главврач, хотя он не работает по ней.
    А чтобы прокуратура не приходила, потому что у нас (у них) нет нехватки персонала и низких зарплат.
     

  • 1.119, Аноним (120), 15:25, 11/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Давно пора обновиться с MS-DOS 3.30 и Турбо Поскаля (или шо там у них?).
     
  • 1.122, Аноним (120), 15:28, 11/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Или у них там агаты и двк-2 до сих пор стоят?
     
     
  • 2.139, pic (?), 15:45, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И на какой компонентной базе собирать эти Агаты и ДВК?
    На "советской" К1533?
    А её ещё производят?
     
     
  • 3.141, Аноним (7), 15:46, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    SN74AL
     
     
  • 4.143, pic (?), 15:51, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > SN74AL

    А это точно российское импортозамещение?

     
     
  • 5.167, Аноним (167), 16:30, 11/09/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.166, Аноним (120), 16:30, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так их напроизводили лет на 100 вперед. Правда КМки повыкусывали 😁
     
  • 3.259, Аноним (240), 18:21, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ДВК-1/2 на К1801, К155, К531
     
  • 2.253, Аноним (240), 18:18, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ККМ Онега из 1980-х :)
     

  • 1.129, Аноним Анонимович Анонимов (?), 15:34, 11/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Сколько же желчи в комментариях 🤦♂

    Я с альтом работаю уже не первый год, даже сертификаты от Базальта есть, удобный дистр. Что для дома, что для работы. Не RHEL конечно, но тоже весьма достойный дистрибутив.

    Огромный минус в отсутствии ХОРОШЕЙ  АКТУАЛЬНОЙ wiki/документации.

    Рабочая станция, котррая mate, ван лав ❤

     
     
  • 2.135, Аноним (26), 15:43, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > Не RHEL конечно, но тоже весьма достойный дистрибутив.

    Что значит "конечно"? Чем Альт хуже?

     
     
  • 3.152, Мухорчатый (?), 16:00, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    чем RHEL
     
  • 2.149, pic (?), 15:57, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Завтра 12 сентября ;)
     
     
  • 3.251, Аноним (225), 18:15, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    День всех бухгалтеров?
     
     
  • 4.272, Аноним (-), 18:41, 11/09/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.161, Аноним (120), 16:23, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > сертификаты от Базальта есть

    Звучит как сюр

     
  • 2.235, Аноним (235), 17:58, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > mate, ван лав ❤

    Иноагент что ли какой опять?

     
     
  • 3.274, Аноним (-), 18:41, 11/09/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

     ....ответы скрыты (8)

  • 1.136, pic (?), 15:43, 11/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Главное, что не домашним пользователям.
     
     
  • 2.140, Аноним (7), 15:45, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Сначала они пришли за почтой. А теперь уже на госуслуги без альта не зайдешь.
     
     
  • 3.147, pic (?), 15:55, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если у Почты вся функциональность на веб-технологиях, то без разницы.
     
     
  • 4.168, Аноним (167), 16:34, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я придумал отправка почты только через госуслуги. Можно закрывать отделения.
     

  • 1.145, pic (?), 15:54, 11/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >около 130 тысяч рабочих станций сотрудников

    В поддержке Альта сколько альтайцев?
    Точно сами справятся, незаменимые специалисты не понадобятся, в количестве резиновой квартиры?

     
  • 1.148, Vladjmir (ok), 15:56, 11/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ну, наконец Альт взял большой контракт. Хороший дистрибутив, но сильно недооценен корпоратами из-за слабого маркетинга.
     
     
  • 2.150, pic (?), 15:58, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > из-за слабого маркетинга

    Тут другое ;)

     
  • 2.154, тоже Аноним (ok), 16:01, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "Корпоратами" сильно недооценен любой линукс, который пытаются впарить платно, но при этом никаких преимуществ перед бесплатным, кроме бумажек от ФСБ, на хрен не нужных "корпоратам", не предлагают.
     

  • 1.155, Соль земли (?), 16:09, 11/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Установить линукс проще, чем людей переучить.
     
     
  • 2.156, pic (?), 16:13, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, слушайте, иногда с костылями проще, чем без них.
    Или предлагается пиратские сборки ставить, когда проблемы возникнут.
    Надо сказать спасибо, зашевелились до того, как кислород полностью не перекрыли.
     
  • 2.273, Аноним (240), 18:41, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А зачем особо что-то переучивать? Рабочий стол есть, кнопка Пуск есть. Комбинацию клавиш Ctrl+Alt+Fx не нажмут, потому что не подозревают, что такая работет. Значит, случайно в консоль не попадут.
     

  • 1.162, commiethebeastie (ok), 16:25, 11/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хотел было купить Alt Linux Workstation. А потом оказалось, что УТМ поставить на Ubuntu в разы проще. Альтовцы даже не удосужились написать инструкцию по установке.
     
     
  • 2.174, Аноним (-), 16:48, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >Alt Linux Workstation

    Альтовцы тайные поклоники Windows OS? Это что за Воркстэйшэн? Помню какую тто там версию Виндовс Воркстэйшен. Видимо кто-то из Альтовцев юзал это Виндовс Воркстэйшэн.

     
     
  • 3.275, Аноним (240), 18:45, 11/09/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.279, animechaos (ok), 19:04, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ох уж эта виндовая подстилка fedora workstation

    https://fedoraproject.org/workstation/

     
  • 2.206, Аноним (7), 17:26, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Инструкция только для платников всё правильно сделали.
     

  • 1.181, Аноним (181), 16:56, 11/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В 2023 году почти весь рынок российских ОС поделили три основные системы: Astra Linux (76%), Альт (11%) и РЕД ОС (10%).
     
     
  • 2.241, Аноним (-), 18:07, 11/09/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.257, Аноним (225), 18:19, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Было парочку внедрений на астре.
    Клиент сильно захотел.
    А вот админов под линукс почему то не захотело, ну или все уехали внезапно.
    Так вот внедрение состояло в том, что бы открывать из внутренней сети доступ то к убунтушным, то к дебовским репам.
    А иначе эта их астра почему то не хотела работать, говорила что "нет таких программ\либов".
     
     
  • 3.265, Аноним (-), 18:33, 11/09/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

     ....ответы скрыты (3)

  • 1.182, Аноним (-), 16:57, 11/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Чем занимается Почта? Бумажные письма никто не пишет, бумажные открытки никто не отправляет? Бумажные газеты никто не читает. Основная деятельность у них это доставка товаров?

    И всё-таки? Чем занимается Почта?

     
     
  • 2.187, Ilya Indigo (ok), 17:02, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Юридической почтой, рассылкой договоров и прочего юридической макулатуры!
    А ещё с Али посылочками.
    А ещё посылочками которые объёмные, но лёгкие, например одежда, ткани, бельё.
    А ещё она пенсию разносит.
    В общем занятий у неё хватает.
     
     
  • 3.202, Аноним (-), 17:24, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Юридической почтой, рассылкой договоров и прочего юридической макулатуры!

    IMHO. Для документов вроде есть система электронных подписей. На расстоянии заверить договор электронной подписью нельзя? Я не юрист, поэтому спрашиваю. Не знаю, как законодательство этой страны на этот вопрос смотрит.

     
     
  • 4.205, Аноним (7), 17:25, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ага за такие умные слова могут и пенни начислить.
     
  • 4.233, Ilya Indigo (ok), 17:56, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У нас много чего есть, например банки и платёжные системы, а многие люди до сих пор наличку используют, даже в супермаркетах.
    Я тоже не юрист, но работал в логистической компании и там всегда каждый день почтальон с кучей макулатуры заходил и с другой кучей выходил.
     
     
  • 5.237, Аноним (237), 18:00, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Наличку используют в основном умные люди, которые понимают, что барин может дёрнуть рубильник, и всё, ты без денег. Потом годами через суды попробуй докажи что не верблюд и что деньги на карточки ты заработал честно. Я лично от услуг банков отказался ещё в далёком 2012 году.
     
     
  • 6.255, Аноним (-), 18:19, 11/09/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.200, Аноним (191), 17:24, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://vc.ru/legal/1244060
     
     
  • 3.210, Аноним (-), 17:32, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    1. Когда ремонт в срок не выполнен, это означает что денги отведённые для ремонта украли. Есть такая элементарная вещь, как смета.

    2. Убытки в госучереждении федерального уровня просто так не бывают, кто-то себе часть денег ложит в карман. Какие они там применяют схемы увода денег не знаю, и знать не хочу.

    В общем это Россия.

     
     
  • 4.261, Аноним (225), 18:23, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >министерство выделило на ремонт почтовых отделений 5 млрд рублей.
    >из 1100 отделений не отремонтировали только два.
    >За это компания заплатила штраф в 8400 рублей.

    Браво!
    Это на уровне штрафов в 60т.р. за утечку данных.

     
  • 2.204, Аноним (7), 17:25, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Налоговая мне пишет. Очень даже бумажно.
     
     
  • 3.212, Аноним (-), 17:35, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ничто не мешает им отправить вам документ, вложенным файлом, на личную страницу госуслуг.
     

  • 1.189, _ (??), 17:04, 11/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Well deserved, congratulations!
    Поздравляю Альтовцев с очередной победой, он её заработали как никто другой! (из русских линуксов) :)

    Вангую подрыв *** у небратьев и местных идиотов, но верну им их же любимую пословицу: "Хороняки лаятЪ, а караван идёт!"(С)

    :-)

     
     
  • 2.192, Аноним (-), 17:12, 11/09/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.220, Аноним (220), 17:38, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > "Хороняки лаятЪ, а караван идёт!"(С)

    Когда на магнитную левитацию? )

     
  • 2.222, Аноним (120), 17:41, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > из русских линуксов

    Что в них русского кроме перебитых копирайтов?

     

  • 1.190, Аноним (190), 17:07, 11/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А что за железо-то хоть? Эльбрусы, я надеюсь?
     
     
  • 2.201, Аноним (7), 17:24, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У них Лябревно.
     
  • 2.219, Аноним (120), 17:38, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > А что за железо-то хоть? Эльбрусы, я надеюсь?

    Урал-1 (не имеющий aнaлoгов)

     
  • 2.245, Аноним (190), 18:11, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это вряд ли, учитывая как альтовцы "оптимизировали" под Эльбрусы свою систему (см. тесты PRO Hi-Tech). Тут одно из двух: либо Альт под Эльбрус собирали криворучки, либо (что вероятней всего) в стане Базальта завёлся вредитель на зарплате у дядюшки Ляо.
     
     
  • 3.260, Аноним (-), 18:22, 11/09/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.262, Аноним (240), 18:24, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не, брелоки повесят на новогднюю ель.
     

  • 1.232, Аноним (237), 17:55, 11/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А ведь с таким же успехом они могли бы поставить туда Bolgen OS. Так ещё и бесплатно, ведь Попов не берет ни копейки, да и систему одобрили ведущие программисты страны.
     
     
  • 2.278, Аноним (277), 18:56, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    жаль (нет) что ты им не помог и не поставил ;)
     

  • 1.250, Аноним (250), 18:13, 11/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Какая печаль в комментариях извечная.. )
     
  • 1.258, Аноним (-), 18:20, 11/09/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.264, Аноним (264), 18:33, 11/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Теперь и линуксоиды смогут найти себе днвушку, которая от непонимания не забросит с ними встречаться. Почта России на службе демографии страны!
     

  • 1.271, Аноним (271), 18:40, 11/09/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     

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