Почта России переводит 130 тысяч рабочих мест на ALT Linux

3.60 , Минона ( ok ), 14:17, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > отсутствие remote desktop Для линукса есть https://pkgs.org/download/gnome-remote-desktop (GNOME Remote Desktop screen share service).

3.65 , RDP ( ? ), 14:25, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Remmina во все поля уже давно везде , наверное даже не пользователь , а любитель.

4.186 , Anonimus ( ?? ), 17:01, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Реммина фу

Фреердп 3.8!!!

Хотя вы мне не поверите- рдесктоп самый стабильный (к великому сожалению)

3.80 , Аноним ( 83 ), 14:44, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Пока они остановились на VNC(Krfb,Krdc), но может быть в дальнейшем выделят денюжку на RuDesktop

4.138 , crypt ( ok ), 15:45, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – > Пока они остановились на VNC(Krfb,Krdc), но может быть в дальнейшем выделят денюжку на RuDesktop спасибо за инсайт, но тут же еще вопрос в интеграции этого всего. VNC в общем случае - это подключение к уже существующей сессии. Допустим, пользователь не может войти и создать графическую сессию вообще. Windows RD интегрирован на этапе авторизации, позволяет авторизацию с любым аккаунтом из AD с автоматическим копированием профиля и по сути создает виртуальную сессию. По сути на Linux нет эквивалентных решений уровня Enterprise.

5.176 , BorichL ( ok ), 16:51, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Про ssh или telnet месье не в курсе? Я вот не догадываюсь, чем подключиться к виндовской консоли до старта графики, кроме какого-нибудь ipkvm...

6.188 , Аноним ( 188 ), 17:02, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – openssh давно есть под винду. Ставится через features или как ее там в винде. Но в принципе, из коробки, прямо от производителя, да. И вполне себе неплохо так работает, должен сказать. В винде, на удивление, есть пачка юзабельных утилек для коммандной строки.

7.225 , Аноним ( 225 ), 17:46, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Буквально на днях сотрудникам показывал curl, tar, ssh и даже внешние gsudo и "winget upgrade"

6.254 , crypt ( ok ), 18:18, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Про ssh или telnet месье не в курсе? Я вот не догадываюсь,

> чем подключиться к виндовской консоли до старта графики, кроме какого-нибудь ipkvm... месье хватило твоих заявлений, что баги в софте не существуют, если ты лично их не обнаружил, поэтому он считает тебя нестоящим как специалиста и чтобы тратить свое время вообще. пруф: https://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/134658.html#192

7.266 , BorichL ( ok ), 18:34, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >> Про ssh или telnet месье не в курсе? Я вот не догадываюсь,

>> чем подключиться к виндовской консоли до старта графики, кроме какого-нибудь ipkvm...

> месье хватило твоих заявлений, что баги в софте не существуют, если ты

> лично их не обнаружил, поэтому он считает тебя нестоящим как специалиста

> и чтобы тратить свое время вообще.

> пруф: https://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/134658.html#192 А, у месье шизофрения, он отвечает несуществующему собеседнику. Рекомендую обратиться в районный психдиспансер, это их профиль.