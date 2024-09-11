Почта России переводит 130 тысяч рабочих мест на ALT Linux

4.184 , 312 ( ? ), 16:58, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – На воркстейшнах явно не будет ни плазмы, ни подмана

Работники почты вряд ли столкнутся с указанными багами

5.197 , Аноним ( 197 ), 17:18, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну так будут другие. Там фиксят только lpe да rce, в stable. А что-то другое, ну через два годика, со следующим релизом. А учитывая как там ведут тестинг, не удивительно, что что-то пролетает. Люди там не задерживаются. Да и сами разрабы говорят, он не для десктопа.

6.198 , 312 ( ? ), 17:22, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – У десктопа и рабочей станции - довольно разный скоуп задач.

Работа с ИС сплошь в вебе, какого-то ультаспециального софта с этими вашими фотошопами тоже вряд ли ожидается.

7.228 , Аноним ( 197 ), 17:49, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А по оболочке что? Ты же туда hyperland не рассматриваешь. Kde проверил на себе. Не думаю, что сотрудники будут перезапускать плазму и из другой tty сносить kwin, как лагонет. Gnome? Хз, как с ним. Но думаю, что тоже может быть не все так гладко.

4.194 , Аноним ( 194 ), 17:16, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > И началось... вклад-то вложил? > Репорты можно не писать, там наплевать. видимо нет. Но если что, то тут тоже наплевать > Изменения никто не тестит. так на тебе же и проверяют. Вообще, сидеть на тестинге, когда они и к 2038 году готовятся и новые кеды завозят я бы не советовал > Как можно кинуть две либы из 6 kde в 5? где ему тестировать, как не в тестовой ветке предназначенной для тестов? Они там сейчас пакеты переименовывают, чтобы не было пересечений 5 и 6 версий > Ну очевидно же, что вряд-ли будет работать? Ну очевидно же, что в тестовой ветке может что-то (всё) не работать? PS: сижу на сиде — боль понимаю, но не претензии к мэнтейнерам в тестовых ветках

5.213 , Аноним ( 197 ), 17:36, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Там, как бы, unstable и experimental есть. И что он там тестит?! В моем понимании, обновляешь либы, проверяешь регресс сам, пушишь. Ну а если что-то просмотрел, там уже ок, да, репорты. Ну и фиксишь по ним в разумное время, а не вешаешь на недели. А тут было так, кинул и черт с ним. С таким же успехом можно тестить, мол, а если загрузчик не положить, как пойдет? --- По нормальному было бы держать testing в работоспособном состоянии, чтобы народ ним пользовался (а не "он не для десктопа"), а потом проводить заморозку и конечный результат был бы намного лучше. А не ломаем, ломаем, народ разбежался кто куда. А потом в самый распоследний начинаем резко тестить. И конечно, что-то да пролетит. А исправлять не могут, ведь другие баги прилетят (доля истины тут есть).

6.248 , Аноним ( 194 ), 18:12, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – большой текст свёрнут, показать Бывает проблема, что в unstable и experimental уже все исправлено, но до тестинг... 7.282 , Аноним ( 282 ), 19:08, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Про это говорим: www.reddit.com/r/kde/comments/1f4mxtn/dolphin_icon_turned_black_after_update/

> а какие критерии этого состояния? Ну если ты положил библиотеку и видишь, что сломал что-то. Может не делать этого?

