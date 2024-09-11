Почта России переводит 130 тысяч рабочих мест на ALT Linux

|
|1.1, Аноним (1), 13:19, 11/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+21 +/–
|
Молодцы! Я рад что почта наконец то переходит на AltLinux. Лучший дистрибутив наверное из тех, что у нас есть.
|
|
|
|
|
|3.83, Аноним (83), 14:46, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Выбор только из того, что российское (в реестре) и платное. Выбор был из Астры, РедОС, Росы и Альта. Альт выбрали по совокупности критериев
|
|3.169, Аноним (169), 16:38, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Багодельня это а не дистр Сидел на stable с 22 года Были постоянные траблы с г... большой текст свёрнут, показать
|
|
|
|4.184, 312 (?), 16:58, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
На воркстейшнах явно не будет ни плазмы, ни подмана
Работники почты вряд ли столкнутся с указанными багами
|
|
|
|5.197, Аноним (197), 17:18, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ну так будут другие. Там фиксят только lpe да rce, в stable. А что-то другое, ну через два годика, со следующим релизом.
А учитывая как там ведут тестинг, не удивительно, что что-то пролетает. Люди там не задерживаются. Да и сами разрабы говорят, он не для десктопа.
|
|
|
|6.198, 312 (?), 17:22, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
У десктопа и рабочей станции - довольно разный скоуп задач.
Работа с ИС сплошь в вебе, какого-то ультаспециального софта с этими вашими фотошопами тоже вряд ли ожидается.
|
|
|
|7.228, Аноним (197), 17:49, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А по оболочке что? Ты же туда hyperland не рассматриваешь.
Kde проверил на себе. Не думаю, что сотрудники будут перезапускать плазму и из другой tty сносить kwin, как лагонет.
Gnome? Хз, как с ним. Но думаю, что тоже может быть не все так гладко.
|
|4.194, Аноним (194), 17:16, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> И началось...
вклад-то вложил?
> Репорты можно не писать, там наплевать.
видимо нет. Но если что, то тут тоже наплевать
> Изменения никто не тестит.
так на тебе же и проверяют. Вообще, сидеть на тестинге, когда они и к 2038 году готовятся и новые кеды завозят я бы не советовал
> Как можно кинуть две либы из 6 kde в 5?
где ему тестировать, как не в тестовой ветке предназначенной для тестов? Они там сейчас пакеты переименовывают, чтобы не было пересечений 5 и 6 версий
> Ну очевидно же, что вряд-ли будет работать?
Ну очевидно же, что в тестовой ветке может что-то (всё) не работать?
PS: сижу на сиде — боль понимаю, но не претензии к мэнтейнерам в тестовых ветках
|
|
|
|5.213, Аноним (197), 17:36, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Там, как бы, unstable и experimental есть.
И что он там тестит?! В моем понимании, обновляешь либы, проверяешь регресс сам, пушишь.
Ну а если что-то просмотрел, там уже ок, да, репорты. Ну и фиксишь по ним в разумное время, а не вешаешь на недели.
А тут было так, кинул и черт с ним. С таким же успехом можно тестить, мол, а если загрузчик не положить, как пойдет?
---
По нормальному было бы держать testing в работоспособном состоянии, чтобы народ ним пользовался (а не "он не для десктопа"), а потом проводить заморозку и конечный результат был бы намного лучше.
А не ломаем, ломаем, народ разбежался кто куда. А потом в самый распоследний начинаем резко тестить. И конечно, что-то да пролетит. А исправлять не могут, ведь другие баги прилетят (доля истины тут есть).
|
|
|
|6.248, Аноним (194), 18:12, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Бывает проблема, что в unstable и experimental уже все исправлено, но до тестинг... большой текст свёрнут, показать
|
|
|
|7.282, Аноним (282), 19:08, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Про это говорим:
www.reddit.com/r/kde/comments/1f4mxtn/dolphin_icon_turned_black_after_update/
> а какие критерии этого состояния?
Ну если ты положил библиотеку и видишь, что сломал что-то. Может не делать этого?
|
|3.183, Ilya Indigo (ok), 16:58, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Потому что у нас есть только Альт, Роса и Астра и среди них Альт, действительно лучший!
|
|
|
|4.236, Дмитрий (??), 17:58, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
В AltLinux не понравился урезанный обрубок apt-get. Лучше бы Астра взяли на базе Debian.
|
|
|
|5.239, Ilya Indigo (ok), 18:04, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> В AltLinux не понравился урезанный обрубок apt-get. Лучше бы Астра взяли на
> базе Debian.
Для меня все пакетные менеджеры кроме zypper это обрубки, но тем не менее дефолтный пакетный менеджер это не аргумент.
Тем более apt-get в 22-ой бубунте, в которой для добавления репы нужно создавать файл, мне тоже не понравился, по сравнению даже с dnf.
|
|2.9, crypt (ok), 13:35, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
интересно, как они решили вопрос mass-management. и отсутствие remote desktop опять же...
|
|
|
|3.65, RDP (?), 14:25, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
Remmina во все поля уже давно везде , наверное даже не пользователь , а любитель.
|
|
|
|4.186, Anonimus (??), 17:01, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Реммина фу
Фреердп 3.8!!!
Хотя вы мне не поверите- рдесктоп самый стабильный (к великому сожалению)
|
|3.80, Аноним (83), 14:44, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Пока они остановились на VNC(Krfb,Krdc), но может быть в дальнейшем выделят денюжку на RuDesktop
|
|
|
|4.138, crypt (ok), 15:45, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
> Пока они остановились на VNC(Krfb,Krdc), но может быть в дальнейшем выделят денюжку на RuDesktop
спасибо за инсайт, но тут же еще вопрос в интеграции этого всего. VNC в общем случае - это подключение к уже существующей сессии. Допустим, пользователь не может войти и создать графическую сессию вообще.
Windows RD интегрирован на этапе авторизации, позволяет авторизацию с любым аккаунтом из AD с автоматическим копированием профиля и по сути создает виртуальную сессию.
По сути на Linux нет эквивалентных решений уровня Enterprise.
|
|
|
|5.176, BorichL (ok), 16:51, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Про ssh или telnet месье не в курсе? Я вот не догадываюсь, чем подключиться к виндовской консоли до старта графики, кроме какого-нибудь ipkvm...
|
|
|
|6.188, Аноним (188), 17:02, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
openssh давно есть под винду. Ставится через features или как ее там в винде. Но в принципе, из коробки, прямо от производителя, да. И вполне себе неплохо так работает, должен сказать. В винде, на удивление, есть пачка юзабельных утилек для коммандной строки.
|
|
|
|7.225, Аноним (225), 17:46, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Буквально на днях сотрудникам показывал curl, tar, ssh и даже внешние gsudo и "winget upgrade"
|
|6.254, crypt (ok), 18:18, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Про ssh или telnet месье не в курсе? Я вот не догадываюсь,
> чем подключиться к виндовской консоли до старта графики, кроме какого-нибудь ipkvm...
месье хватило твоих заявлений, что баги в софте не существуют, если ты лично их не обнаружил, поэтому он считает тебя нестоящим как специалиста и чтобы тратить свое время вообще.
пруф: https://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/134658.html#192
|
|
|
|7.266, BorichL (ok), 18:34, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>> Про ssh или telnet месье не в курсе? Я вот не догадываюсь,
>> чем подключиться к виндовской консоли до старта графики, кроме какого-нибудь ipkvm...
> месье хватило твоих заявлений, что баги в софте не существуют, если ты
> лично их не обнаружил, поэтому он считает тебя нестоящим как специалиста
> и чтобы тратить свое время вообще.
> пруф: https://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/134658.html#192
А, у месье шизофрения, он отвечает несуществующему собеседнику. Рекомендую обратиться в районный психдиспансер, это их профиль.
|
|
|
|
|
|3.227, Аноним (225), 17:48, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>рост фонда оплаты труда (ФОТ) аппарата управления на 13% и дочерних компаний группы на 186%;
организовали внутри себя парочку синекур, с хорошими индексациями зарплат?
|
|3.230, Аноним (225), 17:50, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> речь идет об офисе штаб-квартиры «Почты России» площадью 35 тыс. кв. м в районе метро «ЦСКА». Его аренда обходится в 1 млрд руб. в год, также у «Почты России» есть штаб-квартира в Москве на Варшавском шоссе площадью 39 тыс. кв. м.
|
|1.8, Аноним (8), 13:33, 11/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
|
Видел у них клиентский комп в зале. KDE 5 (или 6, я их не отличаю по внешнему виду). Значок смены раскладки в трее, прям как в третьем KDE, умилило. Ну, пожелаю сотрудникам успехов в использовании новой ОС. И нормальных админов, чтоб поставить всё чё надо могли, драйверы там для принтера или скайп.
|
|
|
|
|
|
|
|4.57, Аноним (57), 14:14, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Старая версия skype4linux была на Qt, а новая на electron, как собственно и на винде, и на андроид.
|
|
|
|5.61, Аноним (8), 14:18, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Старая версия skype4linux была на Qt, а новая на electron
> на electron
У меня нет слов...
|
|4.102, Аноним (102), 15:08, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> А вот насчёт Скайпа: сомневаюсь, что нативная Linux-версия существует.
А зачем Скайп, который в любой момент могут прикрыть для российских IP, когда есть Там-Там или VK мессенджер?
|
|
|
|5.113, Аноним (7), 15:19, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Врачи постоянно говорят писать им в Вотсапе. Вплоть до того что просят анализы не на почту присылать а в Вотсап. Как ты это объяснишь?
|
|3.170, ivan1986 (?), 16:41, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Да они написаны, только дистрибутив косячный и там их нет, но нормальный никто не поставит, так как скрепы мешают.
|
|
|
|4.207, _ (??), 17:27, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
... а караван идёт(С)
Сколько лет бедных альтов уже долбите, но они - молодцы, не сдаются!
Вот теперь контракт с госухой, баблишко, наймут народу для закрытия возникающих моментов.
Всё будет хорошо! Хотя, конечно, это - не точно (С) :-)
|
|1.10, Аноним (10), 13:35, 11/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–7 +/–
|
Кому-то не даёт покоя успешный распил в Баварии, когда сначала перешли на Линукс, потом обратно на продукты Microsoft, а теперь опять на Линукс. Как завершат - будут переходить опять на Microsoft.
|
|
|
|2.12, ыть (ok), 13:40, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
ну тут не все так просто, вернуться обратно на продукцию MS так просто не получится
|
|
|
|3.16, Аноним (16), 13:43, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Что там вернуться, просто перейти на 11 может оказаться внезапно больно и очень дорого. Среди этих сотен тысяч ПК наверняка существенная доля таких что не проходит по системным требованиям 11й винды.
|
|
|
|4.21, Аноним (7), 13:45, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Да нет же санкции не позволяют там уже не то что notion там уже ноунеймы дропают российские аккаунты.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|9.134, Аноним (127), 15:42, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Вот именно Кроилово на свовременно запланированном апгрейде приводит к попада... текст свёрнут, показать
|
|4.208, _ (??), 17:31, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Что там вернуться, просто перейти на 11 может оказаться внезапно больно и очень дорого.
Почта - это госы. Ктожимдаст?
А для остальных - забыли что ли как винду пиратить? :)
Вот сами американцы - нет, гуглите "регистрация финдовс без смс за 15буксофф" :-) И работает :) они даже ролики на тытрубе постят с процессом 8-\
|
|2.24, Аноним (-), 13:47, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> Кому-то не даёт покоя успешный распил в Баварии, когда сначала перешли на Линукс,
> потом обратно на продукты Microsoft, а теперь опять на Линукс. Как завершат - будут
> переходить опять на Microsoft.
Вообще-то майкрософт грозился вас забанить. При том, если не ошибаюсь - уже завтра.
|
|
|
|3.30, нах. (?), 13:57, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
вот и отлично - софт будем ихний пользовать, а бабло почта пусть платит в этот вон фонд... кого надо фонд по охране от авторских прав. Он, в отличие от мелкософта, непривередлив, заберет.
|
|
|
|4.87, Аноним (225), 14:53, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Подозреваю, аськи у него нет - у них там на гнилом западе принято MSN Messenger пользовать.
|
|2.27, Dima (??), 13:53, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Медицина в России много лет уже на Linux. Вся медицина.
|
|
|
|3.44, тоже Аноним (ok), 14:03, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
То ли я все лето имел дело с какой-то другой медициной, то ли вы в России (это за МКАДом) не бывали. Ни разу не видел ничего, кроме виндов - ни у врача на приеме, ни на экранах при оборудовании при обследованиях.
|
|
|
|
|
|5.75, тоже Аноним (ok), 14:37, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Это Нерезиновск, где "из золота ведра всяк черпал своим ковшом" (с)
В провинции медицина в основном видит от бюджета ШЫШЪ, а не бабло на лицензии и внедрения... да и собственно на врачей.
Как результат - к любому специалисту через Госуслуги всегда можно оперативно почитать сообщение "на ближайшие 14 дней записи нет".
|
|
|
|
|
|
|
|8.243, _ (??), 18:10, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Ну народ к примеру в Онтарио МРТ от 3 месяцев, а то и дольше В штатах бы... текст свёрнут, показать
|
|7.173, Аноним (173), 16:48, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Терапевт - самый посещаемый врач. К тому же, в Москве плотность населения несравнимая с другими городами.
|
|6.175, мшефд (?), 16:49, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> В провинции медицина в основном видит от бюджета ШЫШЪ, а не бабло на лицензии и внедрения... да и собственно на врачей.
0 - 0птимизация.
|
|5.90, Аноним (225), 14:54, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Цитата:
>Проблема переобучения медработников с Windows не является ключевой, так как большинство
сотрудников поликлиник не имеет большого опыта работы с компьютером
Мне одному стало стыдно, или еще кому нибудь?
|
|
|
|6.107, тоже Аноним (ok), 15:13, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Областной центр, государственная поликлиника, процедурный кабинет.
Запись пришедших на уколы строго ведется. В гроссбухе на столе и на бумажке-назначении.
Компьютер в кабинете отсутствует в принципе.
Вам может быть стыдно разве что за слишком розовые очки.
|
|
|
|7.281, _ (??), 19:08, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ну если при этом работает, так напуркуа тогда им контупер?
Ну понятно что статистику собирать и в область пушить - легче с ним...
Но, к примеру, обслуживать его кто будет? А сколько за это попросит? Как ты отнесёшься к "+500р за обслуживание ЭВТ" в квитке?
Если с компьютером выйдет лучше (по некому интегральному параметру, только по цене ежу понятно что хуже) - то наверное имеет смысл. А если нет?
> Вам может быть стыдно разве что за слишком розовые очки.
Вот лично ты будешь их компьютер бесплатно обслуживать? Нет? Тогда прикрути фонтан...
PS: Вот будет призыв партии "Комсомолец - на компьютер (в поликлиниках)!" - тогда и появятся ... комсомольцы и компьютеры в поликлиниках ;-D
PPS: А пока - молодцы, бардака без записей вообще - не допустили. Работают люди. В отличии отЪ...
|
|5.99, нах. (?), 15:04, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
да все норм в нормалных странах - это ж поставка - корпусов.
Ща их по кабинетам расставим, и пойдет малчык со звер-cd ставить на них XP (SP0 потому что до этого места он еще не дочитал). Работать же кактанада.
|
|
|
|6.284, _ (??), 19:11, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Не исключено, увы :-\
Но хотелось бы верить... (С)
:-)
|
|4.71, Аноним (71), 14:32, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
> То ли я все лето имел дело с какой-то другой медициной, то ли вы в России (это за МКАДом) не бывали. Ни разу не видел ничего, кроме виндов - ни у врача на приеме, ни на экранах при оборудовании при обследованиях.
Я вот замкадыш из Воронежской области (даже не из облцентра). Два года назад был на приёме у терапевта, на его компе видел Mate, то есть какой-то Линукс.
|
|1.11, Аноним (11), 13:38, 11/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
|
ALT по крайней мере достоен называться Linux дистрибутивом.
Как думаете, почему распиареная Astra и некоторые другие российские дистрибутивы томятся в очереди ожидания на distriwatch и их не заносят в список Linux дистрибутивов? Всё просто. На данном сайте чётко описаны критерии, по которым дистрибутив определяют, как "нормальный Linux дистрибутив", это включает и дизайн сайта и наличие нормпльной документации. Многие российские дистрибутивы просто не соответствующих ни одному из критериев.
|
|
|
|2.13, Аноним (16), 13:40, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Скорее своя пакетная база, система сборки/тестирования, отслеживания багов и тд.
|
|2.18, ноноим (?), 13:43, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
|
Они не определяют дистрибутивы как нормальные. Это просто библиотека дистрибутивов. Туда могут добавить любую говносборку - просто попросите их.
|
|2.19, тоже Аноним (ok), 13:44, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+8 +/–
|
А они точно томятся в очереди ожидания, а не забили болт на Дистровотч с его пузомеркой, измеряющей только чувство юмора создателя?
|
|
|
|
|
|4.53, тоже Аноним (ok), 14:13, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Кто бы его туда ни добавил - последние 9 лет его результат, похоже, не очень волновал.
|
|2.50, Karl Richter (?), 14:11, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–6 +/–
|
Astra Linux и не расчитан на массы. Он является нормальным дистрибутивом для государства или иных организаций, которым нужна безопасность. Хотя использование Linux и СПО небезопасно.
|
|
|
|3.64, myster (ok), 14:22, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Если его закупают для компаний и гос организаций это уже массы Его именно поз... большой текст свёрнут, показать
|
|
|
|4.159, Karl Richter (?), 16:23, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Массы - это физ.лица.
А зачем они должны идти на встречу? Что им это даст, когда они и так пользуются технологиями OpenSource?
Astra не только вводит фичи, но и закрывает дыры в коде.
СПО не менее опасен, тем более для государства. ЗПО/ППО безопасен, но только в том случае, когда разработчики своей страны и ты можешь их контролировать. В СПО принимают участие разработчики разных стран и компаний, поэтому в это коде можно найти скрытые бэкдоры, которые еще будут пополняться с обновлением.
|
|
|
|5.185, Аноним (173), 16:58, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
СПО менее опасно, чем проприетарь. Потому что целиком поддается исследованию и имеет полностью контролируемые обновления. А проприетарь - это всегда под честное буржуйское слово. А тот, как известно, за триста процентов прибыли маму продаст и бабулю на сдачу.
|
|
|
|6.263, ZloySergant (ok), 18:29, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>СПО менее опасно, чем проприетарь. Потому что целиком поддается исследованию и имеет полностью контролируемые обновления.
Только в отношении физ.лиц. Когда заходит речь о государстве и всяких ФСТЭК, предоставляют сырцы как миленькие, иначе сертификата не будет и сегмент рынка помашет ручкой.
|
|5.196, myster (ok), 17:17, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
В корпорациях и гос компаниях работают они же - физ лица Даст уважение в ИТ-с... большой текст свёрнут, показать
|
|5.249, Аноним (-), 18:13, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
>В СПО принимают участие разработчики разных стран
Если ты защищаешь Астру, то ты должен знать, что у них абревиатура "СПО" расшифровывается как "Специальное Программное Обеспечение".
Вот только все нормальные люди слово СПО понимают, как "Свободное Программное Обеспечение".
|
|2.68, RDP (?), 14:28, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Не гонюсь за этим , есть дела по важнее. Это большая помойка , а надо делать стандарт unix и очень много работы 0.0.0
|
|2.92, Аноним (92), 14:59, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Всё несколько проще, теперь туда надо занести 220 баксов за размещение, поэтому и томятся..и вероятно чтобы занести из РФ есть некоторые трудности
|
|1.17, тоже Аноним (ok), 13:43, 11/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
> перехода компании Почта России с продуктов Microsoft
Ну наконец-то они выкинут MS-DOS!
Может, теперь и реестры научатся принимать не в DBF? Мечты, мечты...
|
|
|
|2.31, Аноним (8), 13:57, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Ну наконец-то они выкинут MS-DOS!
Если им на протяжении 20 лет было больно переходить на винду, т.к. "непривычно" думаешь они на линукс перейдут?
|
|
|
|3.39, тоже Аноним (ok), 14:01, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Им было не "непривычно", им было "некому". Откуда на почтовую зарплату найдется грамотный спец?
А удобно ли, привычно ли, понятно ли рабам на галерах - руководство почты отродясь не волновало.
|
|
|
|4.59, Аноним (8), 14:16, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Откуда на почтовую зарплату найдется грамотный спец?
Мне кажется, ещё в середине 00-х страна была завалена айти-специалистами, способными переустанавливать виндовс. Если в 90-е это была дефицитная процессия, то в 00-е любой школьник или студент умел слушать музыку в винампе, набрать реферат в ворде и записать диск при помощи Неро. Можно было нанять таких "спецов" хоть в 10500 отделений Почты России. В наше время труднее найти специалиста по досу, чем по винде. Кто сейчас помнит, как прописать драйвер мышки в AUTOEXEC.BAT и CONFIG.SYS? Среди поколения зумеров - да практически никто.
|
|
|
|5.66, тоже Аноним (ok), 14:26, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Почта взяла худшее от бюджета и коммерсов. При их отношении к людям даже студни-неумехи сбегают.
|
|
|
|6.88, нах. (?), 14:53, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Имянно. А уж в нулевые, когда "любой запрещенныйнаопеннетеперсонаж" хотел себе зарплату в $2500 и не работать - почта и нафиг была не нужна тем кто умел в винамп и зверьcd.
|
|5.94, Аноним (225), 15:00, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
ну я отлично помню начало нулевых, и как люди в погонах массово отлавливали подобных коммерческих "спецов", и массово шили им статью по "нелицензионке".
понятно что не всех отловили, а одного их десятка\сотни, но энтузиазму "попереустанавливать винду" это массово поубавило.
|
|5.193, Аноним (173), 17:13, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
И зачем студенту Почта России? Вокруг полно свободных касс, где и зарплата выше (или есть премия), и люди вокруг моложе (как сотрудники, так и клиенты), и перспективы какие-никакие (пересидеть текучку и через год-два - администратором) и самодурства по-меньше (привет, нашим пухлощеким, карликовым "восточным деспотам"). А ещё есть курьерство. А уж если студент профессию какую-то освоил, а не за коньяки зачёты получал.., то и подавно. Ну вот нефиг там делать.
Ни снег, ни дождь, ни дикая жара, ни сумрак ночи.. не заставят нормального человека работать в Почте России.
|
|
|
|6.247, тоже Аноним (ok), 18:12, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
И даже если человек готов терпеть скотское отношение, штрафы и маразмы - то на складе маркетплейса он в таких же собачьих условиях все-таки заработает больше.
|
|2.93, mos87 (ok), 15:00, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>наконец-то они выкинут MS-DOS!
ага щас)) на это ещё триллион нужен. А его уже Роскомпозор слопал.
>Может, теперь и реестры научатся принимать не в DBF?
В самом конце нулевых они ещё на флешках с отделений на Главпочтамт свозили. Так что это слишком радикально кмк.
|
|
|
|3.97, Аноним (225), 15:03, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
ну если у них МСДос, то спецов, умеющих настроить на нем tcp\ip - единицы.
сотня-другая на всю страну, кто вот прям сейчас, без лазанься в свой архив или документацию сможет это сделать.
|
|
|
|
|
|5.118, Аноним (7), 15:24, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
А куда ещё модем то подключать внешний не в разъем же для Клавы din 5.
|
|
|
|6.211, mos87 (ok), 17:33, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
я видел не сетевое на досе
крутилось что-то на компе, наверное весы были подключены
|
|
|
|7.238, Аноним (225), 18:03, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А я видел сетевое и на досе.
Еще на заводе лет 20 назад, была у меня сетка, название уже не помню но била значительно дальше стандартных эзернетовских 100 метров,
IOLANET2 по коаксиалу цеха соединял. ISA платы тогда делали в Новосибе.
|
|
|
|8.269, mos87 (ok), 18:37, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
я конкретно про Почту коаксиал там тоже видел - к счастью уже просто валялся, н... текст свёрнут, показать
|
|4.172, 1 (??), 16:47, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ну как бы за стеком TCP/IP для DOS в архив слазить придётся. Ну а про himem.sys - таки да - придётся вспоминать лазить в доку.
Но сейчас это уже не надь ... RKeeper загнулся, а АйКо на винде.
|
|
|
|5.218, нах. (?), 17:37, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
арж каждый дурак с лин00псом распакует, а вот .pak - попробуй-ка. (и нет, это не pkarc переименованный, это был такой совершенно отдельно архиватор pack)
Но прежде чем его распаковывать - сперва образ дискетки сумей восстановить. Ага, teledisk.
|
|1.28, ryoken (ok), 13:53, 11/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
|
>>в ближайшие три года на Linux планируется перевести около 130 тысяч рабочих станций сотрудников почтовых отделений
Так и запишем, 3 года на АлиЭкспрессе доставку через Почту России не брать.
|
|
|
|2.36, нах. (?), 13:59, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
так они от нее и отказались почти уже. Еще б было бы видно заранее, чем они тебе собираются доставлять, а не "курьерская доставка/самовывоз" и хрен угадаешь что - что.
В результате доставка может обернуться постаматом где-то в заж0пьи, а может - ошалевшим курьером компании не-не-слышал который позвонит тебе в рабочее время с радостной вестью что прибежал на твой домашний адрес.
|
|
|
|3.45, ryoken (ok), 14:06, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Давно не заказывал там. Когда заказывал - из вариантов доставки только сабж был, как самое дешёвое.
|
|
|
|4.91, нах. (?), 14:59, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
видимо, лет десять уже То что называется там delivery - это не почта И уже м... большой текст свёрнут, показать
|
|
|
|5.103, Аноним (225), 15:08, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
ну ты слишком наваливаешь!
для спец посылок они уже не первый год посылают ̶н̶а̶й̶у̶х̶ в специальных местах бесплатный прием посылок, а не в отделениях почты.
хотя ты забыл еще выдачу пенсий, и торговлю моющими средствами поперек с консервами.
|
|
|
|6.115, нах. (?), 15:21, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> ну ты слишком наваливаешь!
чо увидел в отделении, то и пою.
> в специальных местах бесплатный прием посылок
Которые сразу видимо самосвалом разгружают на ближайшую свалку, они ж безадресные, никто не хватится. А там бабулечки адресно отправляют.
> хотя ты забыл еще выдачу пенсий,
это для самых стойких. У нас все пенсионеры уже смирились с пенсией на карточку...да никто их в общем-то и не спрашивал.
Консервы да, стоят на витрине, но я ни разу не видел чтоб кто-то их покупал.
Еще раньше ксерокс был. Но что-то видно тоже пошло не так.
|
|5.121, ryoken (ok), 15:26, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Не, не 10, поменьше. На Ali максимум лет 5 как в последний раз что-то заказывал.
|
|3.100, Аноним (225), 15:05, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Ну там - "казаньэкспресс" есть магнитовская.
И для вас, Козлов, специально озоны с вилдберисами и ямаркетами были открыты,
причем точно так же с доставкой товаров из китая.
|
|
|
|4.110, нах. (?), 15:18, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
они зачем-то паспортных данных хотят и отпечаток жопы. А ямаркет еще и требует зонт вставить, и раскрытый при этом.
Али хочет знать о тебе гораздо меньше.
Поэтому я всегда отменяю озоновские заказы если они не с доставкой от якобы-импортозамещенного поставщика.
(еще бы эти п-ры умели фильтр по этому признаку, чтоб их вообще не видеть)
|
|
|
|5.246, Аноним (225), 18:12, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Уже месяц как алиэкспресс_ру очень хочет моих паспортных данных, при моих же копеечных заказах.
Возле каждого заказа серая напоминался, что бы указал паспорт.
Если бы я точно не знал, что это контора принадлежит майлру_вк, то мог бы и подумать, что бы вбить их туда, наряду со своей платежной картой, если закупки будут превышать 20 тысячный лимит..
Вопрос в другом, неужели зная мой телефон, адрес, и платежную карту, они еще хотят и мой паспорт?
Неужели у самих нет доступа к нужным базам?
|
|
|
|6.283, нах. (?), 19:10, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Уже месяц как алиэкспресс_ру очень хочет моих паспортных данных, при моих же копеечных заказах.
и заметь - пока еще хочет, но не может. (при некоторых доставках таки потребует - потому что извинити таможня иначе не умеет - но они хотя бы пытаются. А озон перекладывает проблему на тебя. Про яндекс с его id на лбу уж молчим.)
> Вопрос в другом, неужели зная мой телефон, адрес, и платежную карту, они еще хотят пр036@ть и мой
> паспорт?
поправил, не благодари. Можно делать ставки, с какой скоростью эта инфа достанется левым васянам. Ау, @yandexжрачка - хоть один менеджер среднего звена был уволен?
> Неужели у самих нет доступа к нужным базам?
Автоматического - нет. А вручную... да ну тебя нафиг. Лучше вежливо попросить тебя самого все о себе слить.
|
|2.120, Аноним (120), 15:26, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> на АлиЭкспрессе доставку через Почту России не брать
Можно подумать что у тебя есть выбор.
|
|2.244, Аноним (240), 18:11, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>Так и запишем, 3 года на АлиЭкспрессе доставку через Почту России не брать.
Что так-то? Ты же линуксоид, гентушник и, вдруг, недоволен преходом на Linux.
|
|1.40, Аноним (40), 14:01, 11/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
надо что ли сделать паеет, который убунту будет перекрашивать в альт, астру и тому подобное для проверяющих
|
|
|
|2.54, Аноним (54), 14:13, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
проверяющие всё равно будут ходить и головой кивать, им за пузом монитора не видно
|
|2.58, тоже Аноним (ok), 14:15, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Проверяют - бухгалтерию. Документацию на закупки того, что обнаружено в офисе.
А как оно выглядит у тебя на мониторе - это критично только в первые полчаса маски-шоу.
|
|
|
|3.126, Аноним (42), 15:32, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Не пей столько, а то опять как вкатят, так потом сидеть будет больно.
|
|1.63, Diozan (ok), 14:22, 11/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
На Альте работает FreeIPA сервер?
Можно ли установить минимальную установку (типа netinst в Debian), что бы потом уже доустановить необходимое?
|
|
|
|2.70, Аноним (7), 14:31, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Я тебе официально и полностью бесповоротно запрещаю такое делать на альте. Иж чо удумал.
|
|2.177, 1 (??), 16:51, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Открой для себя мир исходных текстов и компиляторов.
И будет работать у тебя на любом дистре.
|
|1.79, Флудер (?), 14:41, 11/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> Теперь подрядчик выбран, подписано соглашение о сотрудничестве и...
...кто на этот раз будет штамповать бракованные диски?
|
|
|
|2.95, нах. (?), 15:01, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А зачем их штамповать? Соглашение подписано, подрядчик выбран, деньги переведены, можешь спать дальше.
|
|2.106, Аноним (225), 15:13, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
помню, помню ту историю со школо-линуксом,
когда на всю страну разослали не умеющие загружаться линукс диски,
потому что какой то манагер, в последний момент перед штамповкой дисков, тупо закинул в iso-шник какой то офисный файл, вместо пересоздания загрузочного образа.
|
|
|
|3.277, Аноним (277), 18:52, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Только это был манагер не из альтов, а из компании в статусе "Золотого партнера Майкрософт", аналогично и обучению школо-линуксу проводила другая компания со статусом "Золотого партнера Майкрософт".
А потом...
Ой-ой.. а кто это сделал?
|
|1.82, Аноним (82), 14:45, 11/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> разрабатывается в Почте России с 2022 года, на первом этапе был сосредоточен на создании технического задания
2 года на ТЗ?
|
|
|
|2.86, mos87 (ok), 14:52, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Не удивлюсь если ничего и не будет в итоге, либо ооочень долго.
|
|2.96, нах. (?), 15:01, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
И, чо не так? Дольше не смогли, начальники иногда меняются, а надо ж успеть подписать.
|
|
|
|2.111, mos87 (ok), 15:19, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Как раз тогда слышал, что якобы аж с целой Шапкой что-то намечали.
|
|2.160, Аноним (-), 16:23, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
2008 году расиянские чиновники пытались договорится с Майкрософтом. Если Майкрософт даёт бабло в карман некоторых госслужащих, то расиянцы перестают переходить на Линукс.
|
|
|
|3.163, Аноним (120), 16:26, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> пытались договорится с Майкрософтом
Забавно, о чем они там собирались договариваться, если винда поголовно стоит пиратская даже в госе. Говорю как человек знающий это не понаслышке.
|
|
|
|4.203, Аноним (173), 17:25, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Может, перепродают лицензии на вторичном рынке? Чтобы добро зря в болоте не пропадало?
|
|
|
|2.123, ryoken (ok), 15:29, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Мужчина, вы что не видите, у нас апдейт?!
Это полбеды. А вот когда приходишь за мелочью, а у них там электронная очередь дуба врезала + до конца их рабочего дня полчаса + 1 окно из 3-х работает...
|
|
|
|3.142, pic (?), 15:50, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
А нет там никакой электронной записи, её даже с Госуслуг отключают.
Потому что в тетрадочку под стойкой втихаря записывают (даже с бумажным направлением), и то, того, кто громче всех накричит.
Так как вторую ставку себе записывает главврач, хотя он не работает по ней.
А чтобы прокуратура не приходила, потому что у нас (у них) нет нехватки персонала и низких зарплат.
|
|
|
|2.139, pic (?), 15:45, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
И на какой компонентной базе собирать эти Агаты и ДВК?
На "советской" К1533?
А её ещё производят?
|
|
|
|3.166, Аноним (120), 16:30, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Так их напроизводили лет на 100 вперед. Правда КМки повыкусывали 😁
|
|1.129, Аноним Анонимович Анонимов (?), 15:34, 11/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
Сколько же желчи в комментариях 🤦♂
Я с альтом работаю уже не первый год, даже сертификаты от Базальта есть, удобный дистр. Что для дома, что для работы. Не RHEL конечно, но тоже весьма достойный дистрибутив.
Огромный минус в отсутствии ХОРОШЕЙ АКТУАЛЬНОЙ wiki/документации.
Рабочая станция, котррая mate, ван лав ❤
|
|
|
|2.135, Аноним (26), 15:43, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
> Не RHEL конечно, но тоже весьма достойный дистрибутив.
Что значит "конечно"? Чем Альт хуже?
|
|
|
|2.140, Аноним (7), 15:45, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Сначала они пришли за почтой. А теперь уже на госуслуги без альта не зайдешь.
|
|
|
|3.147, pic (?), 15:55, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Если у Почты вся функциональность на веб-технологиях, то без разницы.
|
|
|
|4.168, Аноним (167), 16:34, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Я придумал отправка почты только через госуслуги. Можно закрывать отделения.
|
|1.145, pic (?), 15:54, 11/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
>около 130 тысяч рабочих станций сотрудников
В поддержке Альта сколько альтайцев?
Точно сами справятся, незаменимые специалисты не понадобятся, в количестве резиновой квартиры?
|
|1.148, Vladjmir (ok), 15:56, 11/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Ну, наконец Альт взял большой контракт. Хороший дистрибутив, но сильно недооценен корпоратами из-за слабого маркетинга.
|
|
|
|2.154, тоже Аноним (ok), 16:01, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
"Корпоратами" сильно недооценен любой линукс, который пытаются впарить платно, но при этом никаких преимуществ перед бесплатным, кроме бумажек от ФСБ, на хрен не нужных "корпоратам", не предлагают.
|
|
|
|2.156, pic (?), 16:13, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ну, слушайте, иногда с костылями проще, чем без них.
Или предлагается пиратские сборки ставить, когда проблемы возникнут.
Надо сказать спасибо, зашевелились до того, как кислород полностью не перекрыли.
|
|2.273, Аноним (240), 18:41, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А зачем особо что-то переучивать? Рабочий стол есть, кнопка Пуск есть. Комбинацию клавиш Ctrl+Alt+Fx не нажмут, потому что не подозревают, что такая работет. Значит, случайно в консоль не попадут.
|
|1.162, commiethebeastie (ok), 16:25, 11/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Хотел было купить Alt Linux Workstation. А потом оказалось, что УТМ поставить на Ubuntu в разы проще. Альтовцы даже не удосужились написать инструкцию по установке.
|
|
|
|2.174, Аноним (-), 16:48, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
>Alt Linux Workstation
Альтовцы тайные поклоники Windows OS? Это что за Воркстэйшэн? Помню какую тто там версию Виндовс Воркстэйшен. Видимо кто-то из Альтовцев юзал это Виндовс Воркстэйшэн.
|
|1.181, Аноним (181), 16:56, 11/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
В 2023 году почти весь рынок российских ОС поделили три основные системы: Astra Linux (76%), Альт (11%) и РЕД ОС (10%).
|
|
|
|2.257, Аноним (225), 18:19, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Было парочку внедрений на астре.
Клиент сильно захотел.
А вот админов под линукс почему то не захотело, ну или все уехали внезапно.
Так вот внедрение состояло в том, что бы открывать из внутренней сети доступ то к убунтушным, то к дебовским репам.
А иначе эта их астра почему то не хотела работать, говорила что "нет таких программ\либов".
|
|1.182, Аноним (-), 16:57, 11/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Чем занимается Почта? Бумажные письма никто не пишет, бумажные открытки никто не отправляет? Бумажные газеты никто не читает. Основная деятельность у них это доставка товаров?
И всё-таки? Чем занимается Почта?
|
|
|
|2.187, Ilya Indigo (ok), 17:02, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Юридической почтой, рассылкой договоров и прочего юридической макулатуры!
А ещё с Али посылочками.
А ещё посылочками которые объёмные, но лёгкие, например одежда, ткани, бельё.
А ещё она пенсию разносит.
В общем занятий у неё хватает.
|
|
|
|3.202, Аноним (-), 17:24, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>Юридической почтой, рассылкой договоров и прочего юридической макулатуры!
IMHO. Для документов вроде есть система электронных подписей. На расстоянии заверить договор электронной подписью нельзя? Я не юрист, поэтому спрашиваю. Не знаю, как законодательство этой страны на этот вопрос смотрит.
|
|
|
|4.233, Ilya Indigo (ok), 17:56, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
У нас много чего есть, например банки и платёжные системы, а многие люди до сих пор наличку используют, даже в супермаркетах.
Я тоже не юрист, но работал в логистической компании и там всегда каждый день почтальон с кучей макулатуры заходил и с другой кучей выходил.
|
|
|
|5.237, Аноним (237), 18:00, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Наличку используют в основном умные люди, которые понимают, что барин может дёрнуть рубильник, и всё, ты без денег. Потом годами через суды попробуй докажи что не верблюд и что деньги на карточки ты заработал честно. Я лично от услуг банков отказался ещё в далёком 2012 году.
|
|
|
|3.210, Аноним (-), 17:32, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
1. Когда ремонт в срок не выполнен, это означает что денги отведённые для ремонта украли. Есть такая элементарная вещь, как смета.
2. Убытки в госучереждении федерального уровня просто так не бывают, кто-то себе часть денег ложит в карман. Какие они там применяют схемы увода денег не знаю, и знать не хочу.
В общем это Россия.
|
|
|
|4.261, Аноним (225), 18:23, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>министерство выделило на ремонт почтовых отделений 5 млрд рублей.
>из 1100 отделений не отремонтировали только два.
>За это компания заплатила штраф в 8400 рублей.
Браво!
Это на уровне штрафов в 60т.р. за утечку данных.
|
|
|
|3.212, Аноним (-), 17:35, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Ничто не мешает им отправить вам документ, вложенным файлом, на личную страницу госуслуг.
|
|1.189, _ (??), 17:04, 11/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
|
Well deserved, congratulations!
Поздравляю Альтовцев с очередной победой, он её заработали как никто другой! (из русских линуксов) :)
Вангую подрыв *** у небратьев и местных идиотов, но верну им их же любимую пословицу: "Хороняки лаятЪ, а караван идёт!"(С)
:-)
|
|
|
|2.220, Аноним (220), 17:38, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> "Хороняки лаятЪ, а караван идёт!"(С)
Когда на магнитную левитацию? )
|
|2.222, Аноним (120), 17:41, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
> из русских линуксов
Что в них русского кроме перебитых копирайтов?
|
|
|
|2.219, Аноним (120), 17:38, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> А что за железо-то хоть? Эльбрусы, я надеюсь?
Урал-1 (не имеющий aнaлoгов)
|
|2.245, Аноним (190), 18:11, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Это вряд ли, учитывая как альтовцы "оптимизировали" под Эльбрусы свою систему (см. тесты PRO Hi-Tech). Тут одно из двух: либо Альт под Эльбрус собирали криворучки, либо (что вероятней всего) в стане Базальта завёлся вредитель на зарплате у дядюшки Ляо.
|
|1.232, Аноним (237), 17:55, 11/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
А ведь с таким же успехом они могли бы поставить туда Bolgen OS. Так ещё и бесплатно, ведь Попов не берет ни копейки, да и систему одобрили ведущие программисты страны.
|
|1.264, Аноним (264), 18:33, 11/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Теперь и линуксоиды смогут найти себе днвушку, которая от непонимания не забросит с ними встречаться. Почта России на службе демографии страны!
|