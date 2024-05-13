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Обновление дистрибутива Альт Рабочая станция К 10.3

13.05.2024 20:24

Доступно обновление дистрибутива Linux «Альт Рабочая станция К 10.2», предлагающего среду рабочего стола KDE и ориентированного для работы широкого круга пользователей в офисе и дома. Дистрибутив также может быть частью инфраструктуры Active Directory (доступны аутентификация в домене, доступ к файловым ресурсам и ресурсам печати). Сборка подготовлена для архитектуры x86_64 и построена на 10 платформе ALT. Для загрузки сформированы установочный iso-образ и сборка для работы с Live-режиме.

Свободно использовать загруженную версию могут только физические лица, в том числе – индивидуальные предприниматели. Коммерческие и государственные организации могут скачивать и тестировать дистрибутив, но для постоянной работы в корпоративной инфраструктуре юридическим лицам необходимо приобретать лицензии или заключать лицензионные договоры в письменной форме.

Основные изменения:

  • Обновлены набор приложений KDE Gear 23.08 и библиотеки KDE Frameworks 5.113.
  • Обновлены версии Samba 4.19, gpupdate 0.9.13.8, Wine 9.0 и LibreOffice 7.6.
  • В состав включены проприетарные драйверы NVIDIA 550. В главное меню добавлена возможность запуска приложений с использованием дискретной видеокарты NVIDIA.
  • Интегрирован виджет для показа прогноза погоды с информацией из сервиса Яндекс Погода.
  • При первом входе пользователя обеспечен вывод диалога для выбора тёмной или светлой темы оформления.
  • Вместо использования отдельного swap-раздела реализовано автоматическое создание файла подкачки в корневом разделе или в подразделе @home в Btrfs.
  • Решены проблема с инициализацией переменных окружения в пользовательской сессии Wayland.
  • Налажена работа некоторых сканеров, подключаемых через USB.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.basealt.ru/about/n...)
  2. OpenNews: Опубликованы дистрибутивы Альт Сервер 10.2 и Альт Рабочая станция 10.2
  3. OpenNews: Экспериментальные сборки ALT Linux для процессоров Loongarch64 и смартфона Pinephone Pro
  4. OpenNews: Выпуск дистрибутива Simply Linux 10.2
  5. OpenNews: Выпуск Альт Рабочая станция К 10.2
  6. OpenNews: Новая версия операционной системы Альт Образование 10.2
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61161-altlinux
Ключевые слова: altlinux
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Обсуждение (8) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.3, Аноним (3), 20:51, 13/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А что посоветуете легковесное из российского автопрома?
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 21:35, 13/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Этот - https://getalt.org/ru/simply/ - Simply Linux ?
     
  • 2.13, AleksK (ok), 22:12, 13/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://ximperlinux.ru/
     
     
  • 3.14, cheburnator9000 (ok), 22:25, 13/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Popov Linux
     

  • 1.5, cheburnator9000 (ok), 21:03, 13/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    >> Интегрирован виджет для показа прогноза погоды с информацией из сервиса Яндекс Погода.

    Рекламу, cookie, и телеметрию тоже отображает и отправляет?

    Какой версии Qt6 в этом безобразии?

     
  • 1.8, Амомин (?), 21:33, 13/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А клубные облегченные версии перестали выходить? LXDE или Айсы.
     
  • 1.11, Витюшка (?), 21:42, 13/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Милипусенькие изменения
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 22:01, 13/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    скажи спасибо что номер версии поменяли, а ведь могли и не менять!
     

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