The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Новая версия операционной системы Альт Образование 10.2

18.10.2023 18:15

Компания "Базальт СПО" выпустила новую версию операционной системы для образовательных организаций — «Альт Образование» 10.2, построенную на основе Деcятой платформы ALT (p10). Сборки подготовлены для платформ x86_64, AArch64 (Байкал-М) и i586. ОС предназначена для повседневного использования дошкольными организациями, школами, вузами, средними специальными учебными заведениями. Продукт поставляется в рамках Лицензионного договора, который предоставляет возможность свободного использования физическими лицами, но юридическим лицам допускается только тестирование, а для использования требуется приобрести коммерческую лицензию или заключить лицензионный договор в письменной форме.

«Альт Образование» позволяет создавать и интегрировать рабочие места для учеников, студентов, преподавателей. Необходимый комплект программ можно выбрать на этапе установки ОС либо скачать в любое время из специального мета-пакета. Операционная система обеспечивает централизованное управление учебным классом, автоматизированную одновременную установку на несколько рабочих мест, поддерживает гостевые сеансы, может работать в гетерогенной сети, содержит сервер видеоконференций (на базе Jitsi Meet), совместима с образовательными веб-сервисами и отечественным ПО, работает с интерактивными досками. В процессе установки системы пользователи могут выбрать графическую среду Xfce 4.18 (по умолчанию) или KDE Plasma 5.27. Предоставляется возможность загрузки офисного пакета Р7-Офис из репозитория АО «Р7», собранного для работы в ОС «Альт».

Основные отличия «Альт Образования» 10.2 от предыдущей версии:

  • Проведено общее обновление пакетной базы дистрибутива. Среди использованных версий программ Perl 5.34, Python 3.9, PHP 8.0, Scribus 1.5, GIMP 2.10, Inkscape 1.2, Blender 2.93, Chromium 117.0, Glibc 2.32, GCC 10 и systemd 249.16;
  • Задействовано ядро Linux 6.1;
  • Добавлена возможность выбрать сеть Wi-Fi до ввода логина при входе в систему, если установлена графическая среда KDE Plasma;
  • Пакет LibreOffice обновлён до версии 7.5 и вынесен в отдельный пункт установки, добавлена белорусская локализация с проверкой орфографии, морфологического анализа и расстановки переносов;
  • Добавлены инструменты, позволяющие людям с ограничением по зрению работать с компьютером и интернетом (Orca, Speech-dispatcher);
  • В инсталлятор добавлена группа программ «Робототехника», в её составе — GZ-Simulator (симулятор робототехники, имитирует работу нескольких роботов в 3D-среде с динамическим взаимодействием между объектами) и Arduino (программируемая платформа для разработки электронных устройств);
  • Исправлена проблема с недоступностью разрешения имён в некоторых сетях.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.basealt.ru/about/n...)
  2. OpenNews: Доступен дистрибутив Альт СП 10, соответствующий требованиям ФСТЭК
  3. OpenNews: Выпуск Альт Сервер 10.1
  4. OpenNews: Выпуск Альт Сервер Виртуализации 10.1
  5. OpenNews: Выпуск дистрибутива Альт Образование 10.1
Автор новости: Katebasealt
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59950-altlinux
Ключевые слова: altlinux
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (49) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.3, Самый умный из вас (?), 20:14, 18/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    А где Мария Фоканова? :'(
     
  • 1.5, Аноним (5), 20:30, 18/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Python 3.9, Glibc 2.32, GCC 10 - свежачок-с
     
     
  • 2.41, Аноним (41), 21:49, 18/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    о да! я обожаю эту пользовательскую программу glibc. не нужна мне дота, не нужны мне покемоны, я играю в glibc!!! и в ldd )))
     

  • 1.6, Аноним (6), 20:30, 18/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >но юридическим лицам допускается только тестирование, а для использования требуется приобрести коммерческую лицензию или заключить лицензионный договор в письменной форме.

    А что у нас вообще закон говорит по поводу лицензий?
    Тоже хочу свой дистрибутив с нескучными обоями и стричь купоны.

     
     
  • 2.17, Аноним (17), 21:02, 18/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Не знаю как у вас, но у нас на Украине они (американские лицензии) официально не действительны. И думаю у вас также — нет юридического лица, патентов, соответствующих законов и т.д. Лицензии просто придерживаются из-за хорошего тона или в продуктах, которые якобы кирпичнолицые сделали.
     
     
  • 3.29, Аноним (29), 21:39, 18/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    До недавнего времени всё было в порядке и с наличием юридических лиц и представительств и с законами, по которым выносились реальные приговоры с нулевых как минимум.
     
  • 3.32, Аноним (6), 21:42, 18/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Логичнее было бы если в ЕС признали, то и у вас автоматом.
     
  • 2.18, Аноним (17), 21:06, 18/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А, вы о разработке, я не сразу понял. Блин.
    Обратите внимание на Колибри — там целый институт можно создать аналогично Линукс.
     
     
  • 3.20, Аноним (20), 21:12, 18/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Колибри

    Но оно даже не в каждой виртуалке запустится, не говоря уже про современное железо.

     
  • 3.34, Аноним (6), 21:43, 18/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем мне эта Колибри?
     
  • 2.40, Vladjmir (ok), 21:48, 18/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Остап Бендер чтил уголовный кодекс. Этот же принцип сохраняется и по сей день. Нарушение авторских прав в России наказывается статьёй 146 УК РФ и статьёй 7.12. КоАП РФ. На это и надо ориентироваться.
     
     
  • 3.44, Аноним (20), 22:06, 18/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Россия тем и прекрасна, что законы необязательны к соблюдению.
     
     
  • 4.60, Аноним (60), 22:38, 18/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я посмотрю на тебя, если ты в кафе будешь проигрывать музыку с флешки во время проверки.
     
  • 3.61, Аноним (60), 22:38, 18/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что они говорят насчёт GLP?
     
     
  • 4.63, Аноним (63), 22:40, 18/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ниче.
    да и не должны говорить о каждой конкретной лицензии...
     

  • 1.7, Аноним (6), 20:34, 18/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    >В процессе установки системы пользователи могут выбрать графическую среду Xfce 4.18 (по умолчанию) или KDE Plasma 5.27.

    Почему все так любят лепить крысу? Вы специально хотите привить отвращение к этим вашим линуксам? Хотя бы Синамон ставили.

     
     
  • 2.11, Аноним (11), 20:38, 18/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Видимо ты не умеешь её готовить.
     
     
  • 3.35, Аноним (6), 21:43, 18/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Готовь не готов все равно унылая.
     
  • 2.14, пох. (?), 20:42, 18/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    потому что крыса by design создана для кастомизации.
     
     
  • 3.36, Аноним (6), 21:44, 18/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну покажи мне кастомизированную, чтобы не выглядела убого.
     
     
  • 4.59, Аноним (59), 22:30, 18/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    http://wiki.rosalab.ru/ru/images/1/1c/ROSA-12.3-xfce-filemanager.png
     
  • 3.53, pic (?), 22:15, 18/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Старенькая она, панельку до сих пор нет возможности использовать как докбар, а это 2009 год, уровень Win 7 для пользователя.
     
  • 2.15, Неуклюжий танцор (?), 20:43, 18/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    потому что крыса самый надёжный рабочий стол.
     
     
  • 3.37, Аноним (6), 21:45, 18/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что в ней такого надежного не знаю. Раньше ходили байки что якобы меньше всего ресурсов потребляет.
     
  • 2.52, Аноним (52), 22:14, 18/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Она просто работает.
     
     
  • 3.56, pic (?), 22:20, 18/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Работает - не трогай! (однако, жизнь это движение)
     

  • 1.10, Дед Анон (?), 20:37, 18/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Даже в дебиан стбильной ветке уже php 8.2.... Насколько уж они консерваторы, а эти чёт вообще безнадёжно устарели
     
     
  • 2.21, Аноним (20), 21:15, 18/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > php 8.2

    А кому нужно пхп в 2023 году то? Мода на этот язык прошла как только всё стало рендериться на стороне клиентов.

     
     
  • 3.47, Ананимаз (?), 22:08, 18/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Шо, правда чтоле? И битриксы, врутпресы и прочие опенкарты взяли и сами себя переписали на нескучный?
     
     
  • 4.49, Аноним (20), 22:11, 18/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Это легаси такое же как и java.
     
  • 2.33, Аноним Анонимович Анонимов (?), 21:43, 18/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Да хватит ныть уже, установите lxc/docker, соберите из исходника бинарник самой последней версии и пользуйтесь. Выросло поколение неумех, которые могут только из репы устанавливать софт. 20 лет назад таких как вы называли ламерами.
     
     
  • 3.46, пох. (?), 22:06, 18/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Да хватит ныть уже, установите lxc/docker
    > Выросло поколение неумех, которые

    не могут без докера даже тривиальнейший php собрать в пакет.

    Поправил, не благодари.


     
     
  • 4.51, Аноним (20), 22:14, 18/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они могут только то о чем Вася рассказал на Ютуб. Книги, маны и всякого рода справочники нынче читать не модно.
     
  • 2.48, Аноним (48), 22:09, 18/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В p10 есть php 8.2.
     

  • 1.22, prokoudine (ok), 21:17, 18/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    > Проведено общее обновление пакетной базы дистрибутива. Среди использованных версий ... GIMP 2.10, Inkscape 1.2, Blender 2.93...

    Мдэ.

    Собраны:

    - GIMP 2.10.28 (2021-09-18) вместо 2.10.34 (2023-02-27)
    - Inkscape 1.2.2 (2022-12-05) вместо 1.3.0 (2023-07-23)
    - Blender 2.93 LTS (2021-06-02) вместо 3.6 LTS (2023-06-27)

    Ну хоть Scribus актуальный собрали, а не что-то двухлетней давности.

     
     
  • 2.23, Аноним (23), 21:23, 18/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С блендером точно максимально странное решение. Ну, дилетанты занимаются сопровождением, что тут сказать ещё.
     
     
  • 3.26, prokoudine (ok), 21:31, 18/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    ЧСХ, в дистре 10.0 и 10.1 тоже был Blender 2.93. В чём заключается обновление пакетной базы? :)
     
  • 2.42, Аноним (48), 22:01, 18/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > GIMP 2.10.28

    В p10 gimp 2.10.30. Откуда 28?

     

  • 1.25, Ivan_83 (ok), 21:31, 18/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Базальт = окаменелость, чего тут коментаторы схотят какого свежачка, слов чтоли не понимаете?)
     
     
  • 2.27, prokoudine (ok), 21:37, 18/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Это не окаменелость, это порода! :D Вот если бы компания называлась "Трилобит" или "Кетцалькоатль", тогда да. Впрочем, логичнее было бы тогда назвать мечехвостом, если ты понимаешь, о чём я :)
     
  • 2.38, Аноним (6), 21:46, 18/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Унылый форс.
     
  • 2.43, pic (?), 22:02, 18/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну не flatpak с appimage использовать, да даже если они их будут сами собирать и на своей инфраструктуре размещать. Ад зависимостей на старых подходах в упаковке софта, вот так и живут.
    А китайцы уже со своим форматом пакетов linglong.
     

  • 1.45, pic (?), 22:06, 18/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я так понял у Базальт другое направление, чем у Астры. Последняя уже на ipo вылезла, сильно её проталкивают, но внутри неё также скучно. Очень распиаренная, Базальт явно не такой, он тише. А что внутри всего этого никто не знает, ни численности сотрудников, ни открытости. Странно.
     
     
  • 2.50, Аноним (20), 22:12, 18/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > сильно её проталкивают

    Так проталкивают что слышно о ней только на опеннете. Даже на ютуб никто не хочет снимать обзоров (даже за деньги).

     
     
  • 3.54, pic (?), 22:16, 18/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зато контракты - миллиардные.
     
  • 2.55, Аноним (52), 22:16, 18/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что тебе численность открой репу да посчитай контрибьютеров.
    Наситчаешь больше трех уже хорошо. Опять же вопрос про технарей
    или про бухгалтеров, секретарш, диеркторов, всех кклоунов ходящих
    по компаниям и выставкам и т.д.
     
     
  • 3.58, pic (?), 22:22, 18/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уметь надо, не каждый Д'Артаньян.
     

  • 1.57, cheburnator9000 (ok), 22:21, 18/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Альт Образование 10.2
    > Компания "Базальт СПО"
    > юридическим лицам допускается только тестирование, а для использования требуется приобрести коммерческую лицензию или заключить лицензионный договор в письменной форме.

    Вы в курсе, что "образовательное учреждение" является юридическим лицом? Нет? Ну теперь в курсе.

    Вы в курсе, что учитель не имеет право установить "это" (вносить изменения) на/в компьютеры в "образовательном учреждении", по своей инициативе как "физическое" лицо, так как они не являются его собственностью? Нет? Ну теперь в курсе.

     
     
  • 2.62, Аноним (63), 22:39, 18/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    привет капитан!
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2023 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру