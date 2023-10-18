Новая версия операционной системы Альт Образование 10.2

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|2.41, Аноним (41), 21:49, 18/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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о да! я обожаю эту пользовательскую программу glibc. не нужна мне дота, не нужны мне покемоны, я играю в glibc!!! и в ldd )))
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|1.6, Аноним (6), 20:30, 18/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>но юридическим лицам допускается только тестирование, а для использования требуется приобрести коммерческую лицензию или заключить лицензионный договор в письменной форме.
А что у нас вообще закон говорит по поводу лицензий?
Тоже хочу свой дистрибутив с нескучными обоями и стричь купоны.
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|2.17, Аноним (17), 21:02, 18/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Не знаю как у вас, но у нас на Украине они (американские лицензии) официально не действительны. И думаю у вас также — нет юридического лица, патентов, соответствующих законов и т.д. Лицензии просто придерживаются из-за хорошего тона или в продуктах, которые якобы кирпичнолицые сделали.
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|3.29, Аноним (29), 21:39, 18/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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До недавнего времени всё было в порядке и с наличием юридических лиц и представительств и с законами, по которым выносились реальные приговоры с нулевых как минимум.
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|2.18, Аноним (17), 21:06, 18/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А, вы о разработке, я не сразу понял. Блин.
Обратите внимание на Колибри — там целый институт можно создать аналогично Линукс.
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|3.20, Аноним (20), 21:12, 18/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Колибри
Но оно даже не в каждой виртуалке запустится, не говоря уже про современное железо.
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|2.40, Vladjmir (ok), 21:48, 18/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Остап Бендер чтил уголовный кодекс. Этот же принцип сохраняется и по сей день. Нарушение авторских прав в России наказывается статьёй 146 УК РФ и статьёй 7.12. КоАП РФ. На это и надо ориентироваться.
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|4.60, Аноним (60), 22:38, 18/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я посмотрю на тебя, если ты в кафе будешь проигрывать музыку с флешки во время проверки.
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|1.7, Аноним (6), 20:34, 18/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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>В процессе установки системы пользователи могут выбрать графическую среду Xfce 4.18 (по умолчанию) или KDE Plasma 5.27.
Почему все так любят лепить крысу? Вы специально хотите привить отвращение к этим вашим линуксам? Хотя бы Синамон ставили.
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|3.53, pic (?), 22:15, 18/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Старенькая она, панельку до сих пор нет возможности использовать как докбар, а это 2009 год, уровень Win 7 для пользователя.
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|3.37, Аноним (6), 21:45, 18/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Что в ней такого надежного не знаю. Раньше ходили байки что якобы меньше всего ресурсов потребляет.
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|1.10, Дед Анон (?), 20:37, 18/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Даже в дебиан стбильной ветке уже php 8.2.... Насколько уж они консерваторы, а эти чёт вообще безнадёжно устарели
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|2.21, Аноним (20), 21:15, 18/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> php 8.2
А кому нужно пхп в 2023 году то? Мода на этот язык прошла как только всё стало рендериться на стороне клиентов.
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|3.47, Ананимаз (?), 22:08, 18/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Шо, правда чтоле? И битриксы, врутпресы и прочие опенкарты взяли и сами себя переписали на нескучный?
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|2.33, Аноним Анонимович Анонимов (?), 21:43, 18/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Да хватит ныть уже, установите lxc/docker, соберите из исходника бинарник самой последней версии и пользуйтесь. Выросло поколение неумех, которые могут только из репы устанавливать софт. 20 лет назад таких как вы называли ламерами.
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|3.46, пох. (?), 22:06, 18/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Да хватит ныть уже, установите lxc/docker
> Выросло поколение неумех, которые
не могут без докера даже тривиальнейший php собрать в пакет.
Поправил, не благодари.
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|4.51, Аноним (20), 22:14, 18/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Они могут только то о чем Вася рассказал на Ютуб. Книги, маны и всякого рода справочники нынче читать не модно.
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|1.22, prokoudine (ok), 21:17, 18/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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> Проведено общее обновление пакетной базы дистрибутива. Среди использованных версий ... GIMP 2.10, Inkscape 1.2, Blender 2.93...
Мдэ.
Собраны:
- GIMP 2.10.28 (2021-09-18) вместо 2.10.34 (2023-02-27)
- Inkscape 1.2.2 (2022-12-05) вместо 1.3.0 (2023-07-23)
- Blender 2.93 LTS (2021-06-02) вместо 3.6 LTS (2023-06-27)
Ну хоть Scribus актуальный собрали, а не что-то двухлетней давности.
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|2.23, Аноним (23), 21:23, 18/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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С блендером точно максимально странное решение. Ну, дилетанты занимаются сопровождением, что тут сказать ещё.
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|3.26, prokoudine (ok), 21:31, 18/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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ЧСХ, в дистре 10.0 и 10.1 тоже был Blender 2.93. В чём заключается обновление пакетной базы? :)
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|1.25, Ivan_83 (ok), 21:31, 18/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Базальт = окаменелость, чего тут коментаторы схотят какого свежачка, слов чтоли не понимаете?)
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|2.27, prokoudine (ok), 21:37, 18/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Это не окаменелость, это порода! :D Вот если бы компания называлась "Трилобит" или "Кетцалькоатль", тогда да. Впрочем, логичнее было бы тогда назвать мечехвостом, если ты понимаешь, о чём я :)
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|2.43, pic (?), 22:02, 18/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну не flatpak с appimage использовать, да даже если они их будут сами собирать и на своей инфраструктуре размещать. Ад зависимостей на старых подходах в упаковке софта, вот так и живут.
А китайцы уже со своим форматом пакетов linglong.
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|1.45, pic (?), 22:06, 18/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Я так понял у Базальт другое направление, чем у Астры. Последняя уже на ipo вылезла, сильно её проталкивают, но внутри неё также скучно. Очень распиаренная, Базальт явно не такой, он тише. А что внутри всего этого никто не знает, ни численности сотрудников, ни открытости. Странно.
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|2.50, Аноним (20), 22:12, 18/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> сильно её проталкивают
Так проталкивают что слышно о ней только на опеннете. Даже на ютуб никто не хочет снимать обзоров (даже за деньги).
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|2.55, Аноним (52), 22:16, 18/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А что тебе численность открой репу да посчитай контрибьютеров.
Наситчаешь больше трех уже хорошо. Опять же вопрос про технарей
или про бухгалтеров, секретарш, диеркторов, всех кклоунов ходящих
по компаниям и выставкам и т.д.
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|1.57, cheburnator9000 (ok), 22:21, 18/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Альт Образование 10.2
> Компания "Базальт СПО"
> юридическим лицам допускается только тестирование, а для использования требуется приобрести коммерческую лицензию или заключить лицензионный договор в письменной форме.
Вы в курсе, что "образовательное учреждение" является юридическим лицом? Нет? Ну теперь в курсе.
Вы в курсе, что учитель не имеет право установить "это" (вносить изменения) на/в компьютеры в "образовательном учреждении", по своей инициативе как "физическое" лицо, так как они не являются его собственностью? Нет? Ну теперь в курсе.
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