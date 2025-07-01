Выпуск дистрибутива Альт Образование 11.0

|
Компания "Базальт СПО" выпустила новую версию дистрибутива Linux для образовательных организаций — «Альт Образование» 11.0, построенного на основе 11 платформы ALT (p11). Дистрибутив предназначен для повседневного использования дошкольными организациями, школами, вузами, средними специальными учебными заведениями. Продукт распространяется в рамках Лицензионного договора, который предоставляет возможность свободного использования физическими лицами. Коммерческие и государственные организации могут загружать и тестировать дистрибутив, но для постоянной работы в корпоративной инфраструктуре юридическим лицам необходимо приобретать лицензии или заключать лицензионные договоры в письменной форме. Сборки подготовлены для платформ x86_64 и AArch64.
"Альт Образование" позволяет создавать и интегрировать рабочие места для учеников, студентов, преподавателей. Необходимый комплект программ можно выбрать на этапе установки ОС либо скачать в любое время из специального мета-пакета. Дистрибутив обеспечивает централизованное управление учебным классом, автоматизированную одновременную установку на несколько рабочих мест, поддерживает гостевые сеансы, может работать в гетерогенной сети, совместим с образовательными веб-сервисами и отечественным ПО, работает с интерактивными досками. В процессе установки системы пользователи могут выбрать графическую среду Xfce или KDE Plasma.
Основные изменения по сравнению с прошлой веткой:
- Обновлены версии пакетов, например, Xfce 4.20.1, KDE Plasma 6.3, ядро Linux 6.12, Perl 5.38.4, Python 3.12.7/2.7.18, PHP 8.3.19, GCC 13.2.1,
LibreOffice 24.8.5.2, Chromium 136.0.7103.113, Wine 9.0.14, GIMP 3.0.2, wxMaxima 24.05.0, Scribus 1.7.0, Inkscape 1.4, Blender 4.3.0, Moodle 4.5, Lazarus 4.0, QGIS 3.42, Python IDLE 3.12.
- Прекращено формирование образов для 32-битных архитектур.
- Вместо Xfce по умолчанию предложена среда рабочего стола KDE Plasma 6 на базе Wayland. Xfce доступен как опция.
- Добавлено приложение "Альт Центр" (altcenter) для просмотра информации о системе, настройки, установки и удаления компонентов. Связанные с настройкой возможности вынесены из инсталлятора в altcenter.
- В инсталляторе предоставлена возможность настройки сети на стадии до начала установки пакетов.
- Из дистрибутива удалены средства организации видеоконференцсвязи, itest, scilab и monodevelop.