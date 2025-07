Выпуск дистрибутива Альт Образование 11.0

1.1 , Аноним ( 1 ), 08:06, 01/07/2025 [ответить] –6 + / – Коммерческие и государственные организации могут загружать и тестировать дистрибутив, но для постоянной работы в корпоративной инфраструктуре юридическим лицам необходимо приобретать лицензии или заключать лицензионные договоры в письменной форме. Типа с Линусом за ядро и Столлманом за компилятор?

2.2 , Аноним ( 2 ), 08:16, 01/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Это в любом случае рынок, а значит что? Правильно! Берем что лежит, делаем наценку и вот вам так называемое "Рыночек порешал"

Ну вот серьезно, это по всему миру так.. оно так везде. 2.3 , AleksK ( ok ), 08:32, 01/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – А что скажешь про кучу коммерческих дистрибутивов из других стран? Это жи другое?

2.8 , Аноним ( 8 ), 08:40, 01/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Moodle же коммерческий. Плагины, без которых он не имеет смысла, к нему тоже в комплекте?



1.4 , Аноним ( 4 ), 08:35, 01/07/2025 [ответить] + / – >Вместо Xfce по умолчанию предложена среда рабочего стола KDE Plasma 6 на базе Wayland. Xfce доступен как опция.

>В процессе установки системы пользователи могут выбрать графическую среду Xfce или KDE Plasma. А почему не GNOME?

1.5 , 12yoexpert ( ok ), 08:35, 01/07/2025 [ответить] + / – а я купил журнал "Корея"

1.6 , MikhailFF ( ok ), 08:36, 01/07/2025 [ответить] + / – Да сколько ж только одного Альта всякого, что мешает сделать один, но с разной лицензией. Никогда и еще раз никогда, ничего у вас не получится с десктопным линуксом, это просто кормушка в которую насыпают госы за названия дистрибутивов.

Последнее, что смотрел русское и дистров это был ASPLinux 7, но то другое дело совсем было - лет 20 назад. 1.7 , Аноним ( 7 ), 08:39, 01/07/2025 [ответить] + / – Детям в детский садик могли бы и бесплатно подогнать.

2.9 , Аноним ( 8 ), 08:42, 01/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – с битыми CD, чтобы отбить охоту к СПО на ранних стадиях.