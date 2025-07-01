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Выпуск дистрибутива Альт Образование 11.0

01.07.2025 07:52

Компания "Базальт СПО" выпустила новую версию дистрибутива Linux для образовательных организаций — «Альт Образование» 11.0, построенного на основе 11 платформы ALT (p11). Дистрибутив предназначен для повседневного использования дошкольными организациями, школами, вузами, средними специальными учебными заведениями. Продукт распространяется в рамках Лицензионного договора, который предоставляет возможность свободного использования физическими лицами. Коммерческие и государственные организации могут загружать и тестировать дистрибутив, но для постоянной работы в корпоративной инфраструктуре юридическим лицам необходимо приобретать лицензии или заключать лицензионные договоры в письменной форме. Сборки подготовлены для платформ x86_64 и AArch64.

"Альт Образование" позволяет создавать и интегрировать рабочие места для учеников, студентов, преподавателей. Необходимый комплект программ можно выбрать на этапе установки ОС либо скачать в любое время из специального мета-пакета. Дистрибутив обеспечивает централизованное управление учебным классом, автоматизированную одновременную установку на несколько рабочих мест, поддерживает гостевые сеансы, может работать в гетерогенной сети, совместим с образовательными веб-сервисами и отечественным ПО, работает с интерактивными досками. В процессе установки системы пользователи могут выбрать графическую среду Xfce или KDE Plasma.

Основные изменения по сравнению с прошлой веткой:

  • Обновлены версии пакетов, например, Xfce 4.20.1, KDE Plasma 6.3, ядро Linux 6.12, Perl 5.38.4, Python 3.12.7/2.7.18, PHP 8.3.19, GCC 13.2.1, LibreOffice 24.8.5.2, Chromium 136.0.7103.113, Wine 9.0.14, GIMP 3.0.2, wxMaxima 24.05.0, Scribus 1.7.0, Inkscape 1.4, Blender 4.3.0, Moodle 4.5, Lazarus 4.0, QGIS 3.42, Python IDLE 3.12.
  • Прекращено формирование образов для 32-битных архитектур.
  • Вместо Xfce по умолчанию предложена среда рабочего стола KDE Plasma 6 на базе Wayland. Xfce доступен как опция.
  • Добавлено приложение "Альт Центр" (altcenter) для просмотра информации о системе, настройки, установки и удаления компонентов. Связанные с настройкой возможности вынесены из инсталлятора в altcenter.
  • В инсталляторе предоставлена возможность настройки сети на стадии до начала установки пакетов.
  • Из дистрибутива удалены средства организации видеоконференцсвязи, itest, scilab и monodevelop.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.basealt.ru/about/n...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива Альт Сервер 11.0
  3. OpenNews: Выпуск дистрибутива Альт Рабочая станция К 11.0
  4. OpenNews: Опубликована одиннадцатая платформа ALT
  5. OpenNews: Экспериментальные сборки ALT Linux для процессоров Loongarch64 и смартфона Pinephone Pro
  6. OpenNews: Почта России переводит 130 тысяч рабочих мест на ALT Linux
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63501-altlinux
Ключевые слова: altlinux
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (9) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 08:06, 01/07/2025 [ответить]  
    		• –6 +/
    Коммерческие и государственные организации могут загружать и тестировать дистрибутив, но для постоянной работы в корпоративной инфраструктуре юридическим лицам необходимо приобретать лицензии или заключать лицензионные договоры в письменной форме.

    Типа с Линусом за ядро и Столлманом за компилятор?

     
     
  • 2.2, Аноним (2), 08:16, 01/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Это в любом случае рынок, а значит что? Правильно! Берем что лежит, делаем наценку и вот вам так называемое "Рыночек порешал"
    Ну вот серьезно, это по всему миру так.. оно так везде.

     
  • 2.3, AleksK (ok), 08:32, 01/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А что скажешь про кучу коммерческих дистрибутивов из других стран? Это жи другое?
     
  • 2.8, Аноним (8), 08:40, 01/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Moodle

    же коммерческий. Плагины,  без которых он не имеет смысла, к нему тоже в комплекте?

     

  • 1.4, Аноним (4), 08:35, 01/07/2025 [ответить]  
    		• +/
    >Вместо Xfce по умолчанию предложена среда рабочего стола KDE Plasma 6 на базе Wayland. Xfce доступен как опция.
    >В процессе установки системы пользователи могут выбрать графическую среду Xfce или KDE Plasma.

    А почему не GNOME?

     
  • 1.5, 12yoexpert (ok), 08:35, 01/07/2025 [ответить]  
    		• +/
    а я купил журнал "Корея"
     
  • 1.6, MikhailFF (ok), 08:36, 01/07/2025 [ответить]  
    		• +/
    Да сколько ж только одного Альта всякого, что мешает сделать один, но с разной лицензией. Никогда и еще раз никогда, ничего у вас не получится с десктопным линуксом, это просто кормушка в которую насыпают госы за названия дистрибутивов.
    Последнее, что смотрел русское и дистров это был ASPLinux 7, но то другое дело совсем было - лет 20 назад.

     
  • 1.7, Аноним (7), 08:39, 01/07/2025 [ответить]  
    		• +/
    Детям в детский садик могли бы и бесплатно подогнать.
     
     
  • 2.9, Аноним (8), 08:42, 01/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    с битыми CD, чтобы отбить охоту к СПО на ранних стадиях.
     
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