Доступен дистрибутив Simply Linux 11.0

Ну так и почитал бы внимательно, пункт 1.3 и ниже. Или на опеннете сурс не принято читать выше первых 10 строк?

> Право на распространение ДИСТРИБУТИВА передаётся [только физическим лицам] для передачи другим [физическим лицам]. а) Правом на распространение (то бишь на передачу образа и установку, что подпадает под распространение) обладают только физические лица. Я потому и спросил первый вопрос: будет ли являться самозанятый в данный момент времени физическим лицом или будет иметь какой-нибудь другой статус.

б) Тут не уточнён метод распространения, а так же его признаки: возмездное или безвозмездное, что в переводе с птичьего юридического покрывает оба этих случая. Да, платное (возмездное) распространение физическим лицом не противоречит этой лицензии!

в) Пункт 2.2. покрывает только GPL-код и только со стороны базальта - "Отдам даром". > Если ты просто скачал и установил своему клиенту БЕСПЛАТНЫЙ Simply Linux, ты можешь взять деньги только за УСТАНОВКУ, а не за сам ДИСТРИБУТИВ! Только в том случае, если ты действуешь как физическое лицо с установлением правоотношений между физлицами, да. Ну да, думай. А лучше прочитай полностью.

