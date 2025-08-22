Доступен дистрибутив Simply Linux 11.0

|
|1.8, Жироватт (ok), 08:57, 22/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
|
> В настоящем Соглашении определены права конечных пользователей. Право на распространение ДИСТРИБУТИВА передаётся только физическим лицам для передачи другим физическим лицам.
> Системным интеграторам, дистрибьюторам и OEM-производителям для получения прав на распространение следует обращаться в ООО «Базальт СПО» по адресу sales@basealt.ru для заключения письменного договора.
Т.е. человек, зарегистрированный как самозанятый, уже нарушает договор, если ставит это своим клиентам вместо винд?
Т.е. аналогично для ИП, потому что формально ИП Компочинилов в момент установки подпадает под определение "Системный интегратор", т.е. предоставляет конечному пользователю законченное решение (без модификации дистрибутва).
Т.е. аутсорсинговые админы (юрлицо А), которые ставят на компы юрлица Б эту поделку уже вне закона?
А потом эти же самые конторы воют "А ЧОЙ ТА НАШ РУССКЕЙ ЛИНАКС НИКТО НЕ СТАВИТ??77 ПАЧЕМУ У НАС ВМЕСТО ПОСТМАРКИТ УСТАНОВАК - ПОЛТОРА АНАНИМАСА??77"
|
|
|
|2.18, МИСАКА (?), 09:25, 22/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Покупайте официально и ставьте, кто вам запрещает то
Винду тоже не совсем законно бесплатно ставить, знаете ли
|
|
|
|3.19, Бегемот (?), 09:27, 22/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
|
А зачем ставить это если есть Debian или Fedora? Если это ИП а не гос структура
|
|
|
|
|
|5.38, Аноним (38), 10:07, 22/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Её нужно ещё купить. Если этого не делать, то дебианы/убунты выглядят в разы лучше.
|
|4.53, Аноним (53), 11:12, 22/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
> А зачем ставить это если есть Debian или Fedora
Ну доступность репозиториев, вроде так люди размышляют.
Например санкции.
Только вот, перекроют доступ к ядру, и все эти Альт, дистры, скатятся.
|
|4.68, Аноним (-), 12:15, 22/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> А зачем ставить это если есть Debian или Fedora?
Сильно умный?
Сейчас РКН заблочит все другие дистры и будет ставить отечественные.
А будете бузить - вообще уголовку введем за использование ПО из недружественных стран.
|
|
|
|5.80, тоже Аноним (ok), 14:04, 22/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Сейчас РКН заблочит все другие дистры
...и отечественные останутся без обновлений безопасности. В результате задница прикрыта бумажкой ФСТЭК, но ее ежедневно долбят китайские боты через дыры, которые всему миру известны, а российской цензурой заблокированы. Благорастворение воздухов.
|
|3.22, Жироватт (ok), 09:35, 22/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
|
А зачем с этим вообще морочится, когда можно просто взять убунту/минт или федору/не-центос-а-форки, которые примерно так же русифицированы, имеют почти таккой же набор софта по дефолту, но при этом их легально может поставить кто угодно и куда угодно?
Ребята могли бы поступить так же и иметь огромное преимущество, но жадность...так выпьем же за то, чтобы у них так и не включился мозг и они все также бесплодно пеарились по ЛОРу и опеннету в бесцельных поисках своего юзера.
> а винду...
Ой, не стоит, деточка, я ж могу и надушнить целую кучу легальных лазеек, специально оставляемых мелкософтом, чтобы их винду ставили хотя бы ОЕМ
|
|
|
|4.26, Karl Richter (ok), 09:43, 22/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
А кто из ИП будет ставить Linux и кто будет предлагать им ставить зарубежные? Нет никакого преимущества, потому что никому оно не надо, вообще. Только тем, кого обязывают, нужен Linux.
|
|
|
|5.30, Жироватт (ok), 09:51, 22/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ну, например постмаркет - у нас есть парк хороших, исправных, но морально устаревших машин, достаточных для работы тонким клиентом. Давно умершие в плане софта ХР/7 - так себе вариант, остаётся гнутый линукс.
У кого есть ресурсы - собирают свои сборки на основе дебиана/убунты. Не Дениски Поповы, но щупал я парочку таких поделий - и неплохо работает, скажу.
У кого ресурсов нет - могли бы предложить в качестве базового варианта такой вот симли, но он сам буквально отказался от них, поэтому будут ставить стоковые убунты/минты
|
|
|
|6.63, Getfor (?), 11:59, 22/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Что мешает использовать полностью и везде бесплатный Calculate linux?
|
|5.81, тоже Аноним (ok), 14:07, 22/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> Нет никакого преимущества
Если сравнение с виндой - то как система для домохозяйки (браузер + немножко офиса + видосики посмотреть) Линукс давно уже более предпочтителен хотя бы потому, что не подвержен вирусне, не засирает диск сам по себе и вообще не "яничегонеделалаоносамо". Просто работает. Годами. Не требуя обслуживания. Так же, как Андроид на телефоне.
|
|4.51, Аноним (51), 11:04, 22/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> которые примерно так же...
И при этом не скрывают всплывающие размеры и др. показатели картинок и фильмов. Винда лучше это делает.
|
|2.28, Аноним (28), 09:45, 22/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
в счете можно написать "консультация по установке программно обеспечения"
|
|
|
|
|
|4.40, Аноним (40), 10:24, 22/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
костыли у тебя в голове, понапридумывал какой-то ерунды Право на распространен... большой текст свёрнут, показать
|
|
|
|5.56, Жироватт (ok), 11:40, 22/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ну так и почитал бы внимательно, пункт 1.3 и ниже. Или на опеннете сурс не принято читать выше первых 10 строк?
> Право на распространение ДИСТРИБУТИВА передаётся [только физическим лицам] для передачи другим [физическим лицам].
а) Правом на распространение (то бишь на передачу образа и установку, что подпадает под распространение) обладают только физические лица. Я потому и спросил первый вопрос: будет ли являться самозанятый в данный момент времени физическим лицом или будет иметь какой-нибудь другой статус.
б) Тут не уточнён метод распространения, а так же его признаки: возмездное или безвозмездное, что в переводе с птичьего юридического покрывает оба этих случая. Да, платное (возмездное) распространение физическим лицом не противоречит этой лицензии!
в) Пункт 2.2. покрывает только GPL-код и только со стороны базальта - "Отдам даром".
> Если ты просто скачал и установил своему клиенту БЕСПЛАТНЫЙ Simply Linux, ты можешь взять деньги только за УСТАНОВКУ, а не за сам ДИСТРИБУТИВ!
Только в том случае, если ты действуешь как физическое лицо с установлением правоотношений между физлицами, да.
Ну да, думай. А лучше прочитай полностью.
|
|
|
|6.61, Аноним (61), 11:58, 22/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
что ж вы тупите. ссылку клиенту дал - он скачал, а потом ты пришел и установил
|
|6.91, Аноним (40), 15:12, 22/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
для тех кто не умеет читать законы, есть такая услуга "юридическая консультация", и даже школьнику эту услугу окажут, главное оплатить
|
|2.43, Аноним (40), 10:34, 22/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
нет, не нарушает, ну если он не хитрожопый три-два-раз, который решил продать БЕ... большой текст свёрнут, показать
|
|
|
|3.59, Жироватт (ok), 11:46, 22/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Пункт 1.3.
> Право на распространение ДИСТРИБУТИВА передаётся [только физическим лицам] для передачи другим [физическим лицам].
Является ли самозанятый в данный конкретно момент физическим лицом, вот в чем вопрос.
> это по какому такому закону ИП Компочинилов в момент установки подпадает под определение "Системный интегратор"?
По самому обычному лингвистическому определению. Более того, если ты выполнил три программы, засунув вывод в конвейер, у себя на локалхосте, то формально ты уже являешься системным интегратором, т.к. собрал новый автоматизационный процесс из имеющихся систем. А ИП Компочинилов за это (сам процесс установки) еще и берет деньги, что добавляет еще и признак полученной добавленной стоимости (0 +Х; 0 за дистро, Х за работу и передаваемые пользователю расходники, типа носителя, на который записан дистро )
> ну а теперь ты, как честный и соблюдающий законы гражданин
Пока я лишь буду смеяться над не особо грамотным анонимным икспердом-с-опеннета.
|
|
|
|4.77, Аноним (77), 13:33, 22/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
даже ИП считается физ лицом.
образования то нет и не надо.
но есть нюансы ))
ифнс сама не может толком разделить ИП и ФЛ
уже много много лет, но наказание неминуемо в этой двоякой ситуации
|
|4.93, Аноним (93), 15:20, 22/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>> Право на распространение ДИСТРИБУТИВА передаётся [только физическим лицам] для передачи другим [физическим лицам].
> Является ли самозанятый в данный конкретно момент физическим лицом, вот в чем вопрос.
Какая разница? Заказчик совершенно законно качает дистрибутив, самозанятый или даже юрик его совершенно законно ставит, распространением это не является. Хотя, конечно, не понятно зачем это кому-то может понадобиться ставить.
|
|2.87, Re4son (ok), 14:18, 22/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Не уверен как в РФ, но думаю также как в Беларуси, законодательство у нас и похоже и потиху приводится к одному знаменателю. Да и в 1С (у нас за базу российская берется) тоже так, насколько помню. Так вот, ИП и самозанятые - это физ. лица., а значит если одно физ. лицо ставит другим - проблемы нет.
ОДО/ООО/ОАО/ЗАО/ЧУП - такое уже по идее нельзя, ибо юр. лица
|
|1.9, Бегемот (?), 09:00, 22/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
Как это в рамках лицензионного договора? То есть они нарушают GNU GPL?
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|5.35, d (??), 10:01, 22/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
закон что дышло, куда повернул , туда и вышло
|
|3.21, Rompix8 (ok), 09:31, 22/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
GPL не обязывает бесплатно раздавать конечный программный продукт, чем является дистрибутив. Эта лицензия запрещает закрывать программный код, т.е. отказывать в доступе к исходникам. Базальтовцы GPL не нарушают - доступ к исходникам открыт. Simply Linux, насколько я понимаю, позиционируется компанией, как домашний дистрибутив, для физических лиц. В этом плане никаких ограничений - устанавливай и пользуйся сколько влезет. Кстати даже коммерческие рабочие станции у Базальта бесплатны для некоммерческого использования физическими лицами. Куда уж доступнее? А если хочется вендорством заниматься - у Альта есть регулярки и стартеркиты с DE на любой вкус цвет.
Что касается "закладок", то по-моему, каждый из нас одним только поиском в Интернете да оплатой покупок банковскими картами такой информационный след за собой оставляет, что "мама не горюй". Никаких закладок не надо.
|
|
|
|4.37, Аноним (38), 10:05, 22/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>GPL не обязывает
Я тебя удивлю, но если я купил дистрибутив под GPL, то могу его распространять бесплатно под той же GPL кому угодно, включая коммерческие компания. Лицензия же на этот simply явно запрещает это делать, а значит не имеет к GPL никакого отношения.
|
|
|
|5.50, Аноним (48), 10:49, 22/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
купите redhat, если сможете, потом расскажете как можете распостранять
|
|
|
|6.82, Аноним (38), 14:08, 22/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Так он под коммерческой лицензией, если что. К GPL отношения не имеет.
|
|4.41, Аноним (-), 10:29, 22/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
GPL запрещает накладывать дополнительные ограничения к лицензии.
Пункт лицензии который даёт право на распространение не делает разници между физическими и юридическими лицами или некоммерческим и коммерческим использованием.
В лицензии явно написано что ничего не обязывает принимать её условия но если их не принимать в полном объёме (или нет возможности их принять в виду каких-то законодательных ограничений) то тогда и не будет права на использование и распространение программы. Соответственно то что тут делают Simply нарушает лицензию и у них нет никакого права это распространять с такими ограничениями.
Юридически законы могут быть выше лицензии но если они мешают принять лицензию в полном объёме то тогда и прав предоставляемых лицензией тоже не будет.
|
|2.52, ProfessorNavigator (ok), 11:11, 22/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> То есть они нарушают GNU GPL?
Нет, не нарушают. С точки зрения права дистрибутив - это новое самостоятельное составное произведение. Т.е. лицензия на него может быть какой угодно. Единственное условие - разработчики дистрибутива обязаны по первому требованию предоставлять своим пользователям исходный код программ, входящих в дитсрибутив и распространяемых под GPL. Но именно исходный код программ. Сценарии сборки пакетов - уже нет. У Альта репозитории находятся в свободном доступе, так что никакого нарушения GPL нет.
|
|2.92, Аноним (92), 15:15, 22/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> То есть они нарушают GNU GPL?
нет.
правда они читали GNU GPL, а ты нет...
|
|1.13, Аноним (13), 09:05, 22/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
|
> нетребовательную к ресурсам систему
За счёт чего она нетребовательна к ресурсам? Вижу стандартный набор софта и Xfce (который уже давно нетребовательным не назовёшь).
|
|
|
|2.15, Жироватт (ok), 09:16, 22/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
За счет того, что сравнивали со сборками, требующих непременно пк с 12м поколением корок/сравнимых амудей + системный nvme + топовая и правильно подобранная по частотам ддр5 + что-то не ниже 1020 в качестве затычки на писиай с видеовыходом?
|
|
|
|3.55, НяшМяш (ok), 11:32, 22/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Список сборок с подобными требованиями в студию - себе поставлю. А то даже CachyOS (самый современный из известных мне дистров) спокойно работает на планшете с Atom Z8300 и 4 гигами непонятно какой памяти.
|
|1.23, Аноним (28), 09:35, 22/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
нормальный дистр, когда хочется не иметь проблем с лицензией, вот тебе русский дистрибутив со всеми документами, не предраться да ещети бесплатный для юр лиц. хорошо что не забросили.
|
|1.31, Аноним (31), 09:52, 22/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
Крутой линукс, однако не помешало бы наличие свистоперделок как в ElementaryOS, например.
|
|
|
|2.89, Re4son (ok), 14:49, 22/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
вроде ничто не мешает накатить поверх какое-нибудь свободное окружение, получив под капотом российское ПО и какие-нибудь кеды снаружи. Я правда симпли не ставил, да и в целом только на убунту в свое время накатывал не коробочные оболочки, а в остальном брал с уже нужным дистры, но в целом вроде ничто не мешает.
|
|1.32, Шигойрин (?), 09:54, 22/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
Вся информация о соединениях идут в яндекс, для вашего же удобства и безопасности дорогие товарищи!
|
|1.33, Шигойрин (?), 09:54, 22/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
Вся информация о соединениях идут в яндекс, для вашего же удобства и безопасности дорогие товарищи!
|
|1.34, Аноним (34), 09:55, 22/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
А ну значит это норм, если админ ставит его в своей организации. Базальт - единственная контора, которая не нарушает GPL. Это вам не Астра, которая просто сборка Дебиана с наклеенным шильдиком "Российское ПО" и скрытыми исходниками. Хотя правду не спрячешь, как и live-build.
Хотя тоже есть определенные вопросы к "степени локализации", т.к. вряд ли они могут разрабатывать весь дистр целиком, а не отдельные его компоненты. Тут два варианта и оба плохие. Либо просто копи-пастить себе в репы забугорные компоненты, либо оставлять все найденные за многие годы дыры в безопасности.
|
|
|
|2.36, Аноним (34), 10:04, 22/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Прост если мы планируем однажды все таки подружится с западом, то следует быть готовыми к тому, что все нарушающие лицензии лавочки придется прикрыть. Так смысл их тогда раскармливать сейчас, если потом их все равно придется прикрыть?
|
|2.44, Аноним (44), 10:35, 22/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Лучше бы они пакетный менеджер сменили.
У меня уже глаз дёргается от этого APT-RPM, который фундаментально не менялся с 2008-го года. В том плане что я никогда не думал что я увижу что-то медленнее чем обычный aptitude, но весной я это таки-увидел.
То, насколько dnf или pacman быстрее - не передать. Но нет, мы будем и дальше любить этот велосипед.
|
|
|
|3.54, ProfessorNavigator (ok), 11:15, 22/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Но нет, мы будем и дальше любить этот велосипед.
Так-то вы правы. Но там вся сборочная инфраструктура на apt завязана. Кучу инструментов переписывать придётся. Не уверен, что Базальт в его нынешнем состоянии такое потянет. Да и пользователи взвоют. Это ж надо многолетние привычки менять))
|
|
|
|4.86, Аноним (44), 14:17, 22/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Да естественно, о чём тут говорить-то. Они CVE критические (9.8) с RCE закрыть не могут\не хотят за уже два месяца, что в p10, что в p11. Это уже так, мысли вслух.
|
|2.79, Аноним (79), 13:52, 22/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Есть ещё вариант, разрабатывать операционную систему на базе Фантом ОС.
|
|1.58, Аноним (58), 11:45, 22/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
В Simply 10 по умолчанию не загружался микрокод для ЦП. То есть соответствующие пакеты в системе установлены, но не используются по назначению. Причем в Рабочей станции микрокод загружается. Интересно, чем это обусловлено?
|
|
|
|
|
|3.67, нейм (?), 12:15, 22/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Еще чего, работать лучше надо и тестировать тщательнее. А то гонора много, а результаты - пшик
|
|
|
|2.71, Аноним (31), 13:21, 22/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Вейланд может и нужен кому-то, но не всем. Может всякие игруны и прочие любители HDR жаждят вяляного, однако для работы он не нужен. Лет через 10 может быть, но пока что нет.
|
|1.73, Аноним (38), 13:26, 22/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
Накатил сию поделку за вас, не благодарите И вот что заметил 1 Установочный о... большой текст свёрнут, показать
|
|
|
|2.78, Аноним (13), 13:50, 22/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Ещё при автоматическом создании разделов инсталлятор упорно пытается запихнуть раздел подкачки в sda1. Просто отключить его галкой нельзя. На дворе 2025 год, оперативка стоит копейки, кому сейчас нужен файл подкачки?
Для гибернации в том числе.
|
|1.83, user90 (?), 14:09, 22/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
Опеннет странноват стал. Новости про какие-то никому_не_нужные_дистрибутивы_без_всяких_фичей и т. п. Даже эта, открыл и не вижу ответа на 1ый же вопрос, что возникает: там системда или?
|
|
|
|2.85, Аноним (38), 14:14, 22/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Да, systemd. А ты чего ждал? Alt втащили его одни из первых, хоть и утверждали обратное.
|
|
|
|3.88, user90 (?), 14:35, 22/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> А ты чего ждал?
Ничего) Тогда тем более не интересно, разве что вопрос КОМУ и зачем оно надо.
|
|1.90, Аноним (34), 15:11, 22/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Я когда то ставил. Была организация, где на серваке вроде как с аппаратной виртуализацией была накачена 7ка с загрузкой по PXE. Естессно это все жутко тормозило. При этом компы были полноценные, т.е. с хардами. Ну я и накатил этот симпли. Работало ниче так. Было только две траблы. Обновлять было лучше через консоль, т.к. иначе все могло зависнуть нафиг. Вторая проблема - неверный GUID в fstab после обновления, из за чего дистр долго тупил при загрузке. Обе проблемы удалось решить. Остальное было норм.
|