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Выпуск дистрибутива Альт Виртуализация 11.0

11.07.2025 21:43

Состоялся выпуск дистрибутива Альт Виртуализация 11.0, построенного на основе 11 платформы ALT (p11). Дистрибутив предназначен для использования на серверах и реализации функций виртуализации в корпоративной инфраструктуре. Сборки подготовлены для платформ x86_64 и AArch64. Продукт поставляется в рамках Лицензионного договора, который предоставляет возможность свободного использования физическими лицами, но юридическим лицам допускается только тестирование, а для использования требуется приобрести коммерческую лицензию или заключить лицензионный договор в письменной форме.

Начиная с одиннадцатой версии дистрибутив выпускается в двух редакциях - virtualization-pve и virtualization-one, базирующихся на платформах Proxmox Virtual Environment (PVE) и OpenNebula. На данный момент для загрузки доступна только редакция PVE, основанная на наработках дистрибутива Proxmox VE 8.4 и предназначенная для управления виртуальными машинами и контейнерами при помощи гипервизора KVM и инструментария LXC (инструменты контейнеризации Kubernetes, Docker, CRI-O и Podman перенесены в дистрибутив "Альт Сервер").

Основные изменения:

  • Обновлены версии системных компонентов, таких как ядро Linux 6.12, GCC 13, systemd 255 и Glibc 2.38.
  • Обновлены версии пакетов LXC 6.0, QEMU 92, Ceph 19.2, OpenSSL 3.3, Proxmox Backup Client 3.3, Openvswitch 3.3, Corosync 3.1, Glusterfs 11.1, ZFS 2.3.
  • Переработан инсталлятор, который теперь создаёт при установке логический раздел LVM Thin Pool и позволяет получить полностью сконфигурированный узел Proxmox VE, готовый для создания виртуальных машин и контейнеров.
  • Улучшен веб-интерфейс Proxmox VE, в который добавлены возможности для обновления дистрибутива,управления пакетами и импорта виртуальных машин из хранилищ VMware ESXi.
  • По умолчанию в хост-окружении задействован сервис tuned, выполняющий автоматическую оптимизацию настроек оборудования и ядра в зависимости от текущей нагрузки.
  • Предоставлена возможность включения прямого доступа из гостевой системы к USB- и PCI-устройствам, а также каталогам хост-окружения.
  • Добавлена поддержка программно-определяемых сетей (SDN).


  1. Главная ссылка к новости (https://www.basealt.ru/about/n...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива Альт Образование 11.0
  3. OpenNews: Выпуск дистрибутива Альт Сервер 11.0
  4. OpenNews: Выпуск дистрибутива Альт Рабочая станция К 11.0
  5. OpenNews: Опубликована одиннадцатая платформа ALT
  6. OpenNews: Экспериментальные сборки ALT Linux для процессоров Loongarch64 и смартфона Pinephone Pro
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63543-altlinux
Ключевые слова: altlinux
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (22) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 22:03, 11/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Копипастинг - плохо?
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 22:04, 11/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Копирастинг - вот что действительно плохо.
     
  • 2.16, Аноним4545 (ok), 00:04, 12/07/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 2.19, Аноним (19), 00:17, 12/07/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     

  • 1.3, Аноним (3), 22:05, 11/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как sdn поддерживается? Нужны подробности.
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 22:43, 11/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    SDN поддерживается так https://pve.proxmox.com/pve-docs/chapter-pvesdn.html

    PS. Альт Виртуализация клон Proxmox VE, поэтому лучше сразу ставить оригинал.

     
     
  • 3.11, хехмда (?), 23:22, 11/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Лучше сразу ставить и не дышать копиумом.
    https://kubevirt.io/
     

  • 1.5, Аноним (5), 22:46, 11/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > базирующихся на платформах Proxmox Virtual Environment (PVE) и OpenNebula

    Они там хоть что-то своё могут создать или только умеют болгеносить любой опенсорс, который гвоздями не прибит? Я молчу уже про то, что из всех платформ виртуализации взяли две наиболее неудачных.

     
     
  • 2.8, Аноним (8), 23:13, 11/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Некоторым пользователям нужна поддержка.
     
     
  • 3.12, нах. (?), 23:24, 11/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    сп-3-шие и перепаковавшие пакеты от pve (и не сумевшие в плановые сроки то же самое сделать с on. Что-то я, кстати, и не удивлен) конечно же тебя "поддержат". Ну для начала они подержат твой кошелечек в своих потных ручонках, а потом уж как получится.

    Можно было бы понять собственный дистрибутив с собственными обертками вокруг kvm (и поддерживать такое даже и можно, с переменным успехом, конечно), но т-по сменить копирайты в проксмоксиных скриптах?!

    Честно говоря, от альта я такого еще пока не ожидал. Но, видимо, у пацанчиков стало совсем хреново с деньгами.

     
  • 3.17, Аноним (19), 00:10, 12/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >нужна поддержка

    https://forum.ubuntu.ru

     
  • 3.22, Хех (?), 01:34, 12/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чатгпт точно даст поддержку лучше качеством чем альтернативно одаренные
     

  • 1.7, Аноним (7), 23:08, 11/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не проходит обновление с P10 до P11
    пишет ошибка транзакции обновления выкачивает пару гигов каждый раз
    Чего делать?
     
     
  • 2.13, Аноним (5), 23:25, 11/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Звонить в техподдержку конечно же.
     
  • 2.14, Аноним (-), 23:33, 11/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Не проходит обновление с P10 до P11
    > пишет ошибка транзакции обновления выкачивает пару гигов каждый раз
    > Чего делать?

    Свяжитесь с техподдержкой.
    И сообщите номер вашего договора.

     
  • 2.18, Аноним (19), 00:13, 12/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Чего делать?

    Для начала скажите какую лицензию вы приобрели ?
    https://store.softline.ru/basealt/alt-server-virtualizatsii-10/

     

  • 1.9, Аноним (9), 23:13, 11/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Все эти т.н. "российские дистрибутивы" - одно сплошное очковтирательство, как китайские "Москвичи". А потом народ ещё удивляется почему в стране такой бардак. А всё потому, что буквально каждый в этой стране спит и выдит как бы "нагреть" ближнего своего. И чем громче голос "патриота", тем больше у него дуля в кармане.
     
     
  • 2.23, АнонимЯ (?), 01:44, 12/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Соглаен. Но, индустрия, унификация и т.п. все это нужно  в госах как минимум. Что-бы потом Васян-админ не ломал голову, как раскатывать сертификаты от МЦ по всей инфраструктуре. Тот же самый проксмокс не с нуля написан, кстати.
     

  • 1.10, нах. (?), 23:17, 11/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    А дениску вот за это - они затравили!

    (но вообще, конечно, это какой-то позор)

     
     
  • 2.15, Аноним (7), 00:02, 12/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так школьник такой бизнес мог урвать. Там если бы не Динис граждане в форме сейчас не придумали как собрать с госов денег на развитие отечественного ... было бы смешно если бы они еще и дениса наняли бы в штак как штатного обоеведа
     

  • 1.20, Аноним (19), 00:22, 12/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >но юридическим лицам допускается только тестирование, а для использования требуется приобрести коммерческую лицензию или заключить лицензионный договор в письменной форме

    Или поставить Ubuntu:
    https://ubuntu.com/download/server

     
  • 1.21, Аноним (21), 00:53, 12/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А они лицензию GPL соблюдают?
    Всё таки чтобы назазвать ОС российской, надо использовать российское ядро ОС, где язык программирования исползует кирилицу, и всё это сделали граждане РФ... Иначе это всё форки западных ОС.
     

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