Выпуск дистрибутива Альт Виртуализация 11.0

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|1.5, Аноним (5), 22:46, 11/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> базирующихся на платформах Proxmox Virtual Environment (PVE) и OpenNebula
Они там хоть что-то своё могут создать или только умеют болгеносить любой опенсорс, который гвоздями не прибит? Я молчу уже про то, что из всех платформ виртуализации взяли две наиболее неудачных.
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|3.12, нах. (?), 23:24, 11/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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сп-3-шие и перепаковавшие пакеты от pve (и не сумевшие в плановые сроки то же самое сделать с on. Что-то я, кстати, и не удивлен) конечно же тебя "поддержат". Ну для начала они подержат твой кошелечек в своих потных ручонках, а потом уж как получится.
Можно было бы понять собственный дистрибутив с собственными обертками вокруг kvm (и поддерживать такое даже и можно, с переменным успехом, конечно), но т-по сменить копирайты в проксмоксиных скриптах?!
Честно говоря, от альта я такого еще пока не ожидал. Но, видимо, у пацанчиков стало совсем хреново с деньгами.
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|3.22, Хех (?), 01:34, 12/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Чатгпт точно даст поддержку лучше качеством чем альтернативно одаренные
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|1.7, Аноним (7), 23:08, 11/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Не проходит обновление с P10 до P11
пишет ошибка транзакции обновления выкачивает пару гигов каждый раз
Чего делать?
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|2.14, Аноним (-), 23:33, 11/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Не проходит обновление с P10 до P11
> пишет ошибка транзакции обновления выкачивает пару гигов каждый раз
> Чего делать?
Свяжитесь с техподдержкой.
И сообщите номер вашего договора.
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|1.9, Аноним (9), 23:13, 11/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Все эти т.н. "российские дистрибутивы" - одно сплошное очковтирательство, как китайские "Москвичи". А потом народ ещё удивляется почему в стране такой бардак. А всё потому, что буквально каждый в этой стране спит и выдит как бы "нагреть" ближнего своего. И чем громче голос "патриота", тем больше у него дуля в кармане.
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|2.23, АнонимЯ (?), 01:44, 12/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Соглаен. Но, индустрия, унификация и т.п. все это нужно в госах как минимум. Что-бы потом Васян-админ не ломал голову, как раскатывать сертификаты от МЦ по всей инфраструктуре. Тот же самый проксмокс не с нуля написан, кстати.
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|1.10, нах. (?), 23:17, 11/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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А дениску вот за это - они затравили!
(но вообще, конечно, это какой-то позор)
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|2.15, Аноним (7), 00:02, 12/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Так школьник такой бизнес мог урвать. Там если бы не Динис граждане в форме сейчас не придумали как собрать с госов денег на развитие отечественного ... было бы смешно если бы они еще и дениса наняли бы в штак как штатного обоеведа
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|1.21, Аноним (21), 00:53, 12/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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А они лицензию GPL соблюдают?
Всё таки чтобы назазвать ОС российской, надо использовать российское ядро ОС, где язык программирования исползует кирилицу, и всё это сделали граждане РФ... Иначе это всё форки западных ОС.
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