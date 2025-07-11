Состоялся выпуск дистрибутива Альт Виртуализация 11.0, построенного на основе 11 платформы ALT (p11). Дистрибутив предназначен для использования на серверах и реализации функций виртуализации в корпоративной инфраструктуре. Сборки подготовлены для платформ x86_64 и AArch64. Продукт поставляется в рамках Лицензионного договора, который предоставляет возможность свободного использования физическими лицами, но юридическим лицам допускается только тестирование, а для использования требуется приобрести коммерческую лицензию или заключить лицензионный договор в письменной форме. Начиная с одиннадцатой версии дистрибутив выпускается в двух редакциях - virtualization-pve и virtualization-one, базирующихся на платформах Proxmox Virtual Environment (PVE) и OpenNebula. На данный момент для загрузки доступна только редакция PVE, основанная на наработках дистрибутива Proxmox VE 8.4 и предназначенная для управления виртуальными машинами и контейнерами при помощи гипервизора KVM и инструментария LXC (инструменты контейнеризации Kubernetes, Docker, CRI-O и Podman перенесены в дистрибутив "Альт Сервер"). Основные изменения: Обновлены версии системных компонентов, таких как ядро Linux 6.12, GCC 13, systemd 255 и Glibc 2.38.

Обновлены версии пакетов LXC 6.0, QEMU 92, Ceph 19.2, OpenSSL 3.3, Proxmox Backup Client 3.3, Openvswitch 3.3, Corosync 3.1, Glusterfs 11.1, ZFS 2.3.

Переработан инсталлятор, который теперь создаёт при установке логический раздел LVM Thin Pool и позволяет получить полностью сконфигурированный узел Proxmox VE, готовый для создания виртуальных машин и контейнеров.

Улучшен веб-интерфейс Proxmox VE, в который добавлены возможности для обновления дистрибутива,управления пакетами и импорта виртуальных машин из хранилищ VMware ESXi.

По умолчанию в хост-окружении задействован сервис tuned, выполняющий автоматическую оптимизацию настроек оборудования и ядра в зависимости от текущей нагрузки.

Предоставлена возможность включения прямого доступа из гостевой системы к USB- и PCI-устройствам, а также каталогам хост-окружения.

Добавлена поддержка программно-определяемых сетей (SDN).



