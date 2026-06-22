Опубликован postmarketOS 26.06, Linux-дистрибутив для смартфонов и мобильных устройств

После 6 месяцев разработки представлен выпуск проекта postmarketOS 26.06, развивающего дистрибутив Linux для мобильных устройств, базирующийся на пакетной базе Alpine Linux, стандартной Си-библиотеке Musl и наборе утилит BusyBox. Целью проекта является предоставление Linux-дистрибутива для смартфонов и планшетов, не зависящего от жизненного цикла поддержки официальных прошивок и не привязанного к типовым решениям основных игроков индустрии. Сборки подготовлены для 65 устройств (32 - community и 33 - testing), включая PINE64 PinePhone Pro, Purism Librem 5, OnePlus 6, Fairphone 5, Google Nexus 10, Google Pixel 3a, Nokia N900, Lenovo A60xx, ASUS MeMo Pad 7, а также различные модели Samsung Galaxy и Xiaomi. Ограниченная экспериментальная поддержка предоставлена для более чем 600 устройств. Окружение postmarketOS унифицировано и выносит все специфичные для конкретных устройств компоненты в отдельный пакет. Все остальные пакеты идентичны для всех устройств и основаны на пакетах из дистрибутива Alpine Linux. В сборках по возможности используется ванильное ядро Linux, а если это невозможно, то ядра из прошивок, подготовленных производителями устройств. В качестве основных пользовательских оболочек предлагаются KDE Plasma Mobile, Phosh, GNOME Mobile и Sxmo, но имеется возможность установки и других окружений, включая MATE, COSMIC и Xfce. В новом выпуске: Добавлена поддержка устройств Google Asurada Chromebook, Google Cherry Chromebook, Google Corsola Chromebook, Radxa Dragon Q6A и PINE64 PineNote. Из-за проблем с сопровождением или поставки устаревшего ядра в категорию "testing" перемещены сборки для ASUS MeMO Pad 7, Microsoft Surface RT, NVIDIA Tegra ARMv7, Samsung Chromebook и Xiaomi Mi Pad 5 Pro.

Оболочка KDE Plasma Mobile обновлена до версии 6.6.5 (ранее поставлялась версия 6.5.6).

Окружение Phosh, основанное на технологиях GNOME и развиваемое компанией Purism для смартфона Librem 5, обновлено до версии 0.55 (ранее использовался выпуск 0.51). В состав конфигуратора Phosh Mobile Settings перенесены некоторые специфичные настройки postmarketOS, для изменения которых ранее предлагались отдельные приложения. Осуществлён переход с собственного дисплейного менеджера tinydm на рекомендуемые проектом Phosh экран входа в систему phrog и фоновый процесс greetd.

Графическая оболочка Sxmo (Simple X Mobile), основанная на композитном менеджере Sway и придерживающаяся Unix-философии, продолжает поставляться в версии 1.18.1.

Компоненты GNOME обновлены до ветки GNOME 50, но пользовательское окружение GNOME Mobile, в котором задействована редакция оболочки GNOME Shell, адаптированная для использования на смартфонах и планшетах с сенсорным экраном, продолжает оставаться на ветке GNOME 48.

Возобновлена возможность установки пользовательского интерфейса Plasma Bigscreen, предназначенного для использования на мультимедийных устройствах, подключаемых к телевизорам и проекторам. Окружение оптимизировано для работы с большими экранами и управления без клавиатуры c использованием пультов дистанционного управления или голосового помощника.

При установке среды рабочего стола KDE Plasma в окружениях с systemd по умолчанию задействован менеджер входа plasma-login-manager вместо sddm. Поддержка работы KDE Plasma в окружениях на базе системы инициализации OpenRC осталась без сопровождения, не рекомендована к применению и будет удалена в одном из следующих выпусков, если не найдётся желающий взять сопровождение данной функциональности в свои руки.

Переделана загрузочная заставка, для которой вместо pbsplash задействован пакет Plymouth. Добавлена анимация с постепенным затуханием и появлением отдельных сегментов логотипа. При нажатии клавиши ESC или кнопки Power во время показа заставки включается режим показа загрузочного лога.





На устройствах с вибромотором реализовано использование вибросигнала для индикации загрузки.

Пакетная база синхронизирована с Alpine Linux 3.24. Системный менеджер systemd обновлён до версии 261 (ранее поставлялся выпуск 257).

По умолчанию вместо утилиты doas для выполнения команд с повышенными привилегиями задействован пакет sudo-rs, написанный на Rust.



