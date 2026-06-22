Профиль: Аноним (вход | регистрация) неRU opennet.me  
The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Опубликован postmarketOS 26.06, Linux-дистрибутив для смартфонов и мобильных устройств

22.06.2026 09:46 (MSK)

После 6 месяцев разработки представлен выпуск проекта postmarketOS 26.06, развивающего дистрибутив Linux для мобильных устройств, базирующийся на пакетной базе Alpine Linux, стандартной Си-библиотеке Musl и наборе утилит BusyBox. Целью проекта является предоставление Linux-дистрибутива для смартфонов и планшетов, не зависящего от жизненного цикла поддержки официальных прошивок и не привязанного к типовым решениям основных игроков индустрии. Сборки подготовлены для 65 устройств (32 - community и 33 - testing), включая PINE64 PinePhone Pro, Purism Librem 5, OnePlus 6, Fairphone 5, Google Nexus 10, Google Pixel 3a, Nokia N900, Lenovo A60xx, ASUS MeMo Pad 7, а также различные модели Samsung Galaxy и Xiaomi. Ограниченная экспериментальная поддержка предоставлена для более чем 600 устройств.

Окружение postmarketOS унифицировано и выносит все специфичные для конкретных устройств компоненты в отдельный пакет. Все остальные пакеты идентичны для всех устройств и основаны на пакетах из дистрибутива Alpine Linux. В сборках по возможности используется ванильное ядро Linux, а если это невозможно, то ядра из прошивок, подготовленных производителями устройств. В качестве основных пользовательских оболочек предлагаются KDE Plasma Mobile, Phosh, GNOME Mobile и Sxmo, но имеется возможность установки и других окружений, включая MATE, COSMIC и Xfce.

В новом выпуске:

  • Добавлена поддержка устройств Google Asurada Chromebook, Google Cherry Chromebook, Google Corsola Chromebook, Radxa Dragon Q6A и PINE64 PineNote. Из-за проблем с сопровождением или поставки устаревшего ядра в категорию "testing" перемещены сборки для ASUS MeMO Pad 7, Microsoft Surface RT, NVIDIA Tegra ARMv7, Samsung Chromebook и Xiaomi Mi Pad 5 Pro.
  • Оболочка KDE Plasma Mobile обновлена до версии 6.6.5 (ранее поставлялась версия 6.5.6).
  • Окружение Phosh, основанное на технологиях GNOME и развиваемое компанией Purism для смартфона Librem 5, обновлено до версии 0.55 (ранее использовался выпуск 0.51). В состав конфигуратора Phosh Mobile Settings перенесены некоторые специфичные настройки postmarketOS, для изменения которых ранее предлагались отдельные приложения. Осуществлён переход с собственного дисплейного менеджера tinydm на рекомендуемые проектом Phosh экран входа в систему phrog и фоновый процесс greetd.

  • Графическая оболочка Sxmo (Simple X Mobile), основанная на композитном менеджере Sway и придерживающаяся Unix-философии, продолжает поставляться в версии 1.18.1.
  • Компоненты GNOME обновлены до ветки GNOME 50, но пользовательское окружение GNOME Mobile, в котором задействована редакция оболочки GNOME Shell, адаптированная для использования на смартфонах и планшетах с сенсорным экраном, продолжает оставаться на ветке GNOME 48.
  • Возобновлена возможность установки пользовательского интерфейса Plasma Bigscreen, предназначенного для использования на мультимедийных устройствах, подключаемых к телевизорам и проекторам. Окружение оптимизировано для работы с большими экранами и управления без клавиатуры c использованием пультов дистанционного управления или голосового помощника.
  • При установке среды рабочего стола KDE Plasma в окружениях с systemd по умолчанию задействован менеджер входа plasma-login-manager вместо sddm. Поддержка работы KDE Plasma в окружениях на базе системы инициализации OpenRC осталась без сопровождения, не рекомендована к применению и будет удалена в одном из следующих выпусков, если не найдётся желающий взять сопровождение данной функциональности в свои руки.
  • Переделана загрузочная заставка, для которой вместо pbsplash задействован пакет Plymouth. Добавлена анимация с постепенным затуханием и появлением отдельных сегментов логотипа. При нажатии клавиши ESC или кнопки Power во время показа заставки включается режим показа загрузочного лога.

  • На устройствах с вибромотором реализовано использование вибросигнала для индикации загрузки.
  • Пакетная база синхронизирована с Alpine Linux 3.24. Системный менеджер systemd обновлён до версии 261 (ранее поставлялся выпуск 257).
  • По умолчанию вместо утилиты doas для выполнения команд с повышенными привилегиями задействован пакет sudo-rs, написанный на Rust.


  1. Главная ссылка к новости (https://postmarketos.org/blog/...)
  2. OpenNews: Проект postmarketOS представил Duranium, атомарно обновляемую редакцию для смартфонов
  3. OpenNews: Опубликован postmarketOS 25.12, Linux-дистрибутив для смартфонов и мобильных устройств
  4. OpenNews: Релиз минималистичного дистрибутива Alpine Linux 3.24
  5. OpenNews: Выпуск Phosh 0.55.0, GNOME-окружения для смартфонов
  6. OpenNews: Marathon OS - мобильная ОС в стиле BlackBerry 10 на базе Linux, Qt и Wayland
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65739-postmarket
Ключевые слова: postmarket
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (13) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:04, 22/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Crashed processes

    Самый важный ярлык (и потенциально самый популярный) уже добавлен, хвалю!

     
  • 1.2, Аноним (1), 11:07, 22/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    ой, а что это на скрине "Plasma Bigscreen" делает Asio4All? Виндузятники еще не были так близки к провалу?
     
  • 1.3, Аноним (3), 11:36, 22/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    >Системный менеджер systemd обновлён до версии 261 (ранее поставлялся выпуск 257).

    До этого (в 2018-2021) я был активным контрибутором в этот проект, но после того как они перешли на systemD я официально, заявляя в очередной раз, отрекаюсь от pmOS и требую удаление все своих комитов, которые я успел внести в проект!

     
     
  • 2.4, АДмин (?), 11:59, 22/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Уважаемый эсперд объясните пожалуйста почему от упоминания systemd происходит возгорание ???
     
     
  • 3.7, Аноним (7), 12:53, 22/06/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     
  • 3.9, Под (?), 13:01, 22/06/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.5, Анонимный аноним (?), 12:07, 22/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    уважаемый аноним, почему вы думаете, что люди должны верить вам на слово?
     
  • 2.6, Аноним (7), 12:51, 22/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > До этого (в 2018-2021) я был активным контрибутором в этот проект, но

    пруфы вам не покажу ¯\_(ツ)_/¯

    > после того как они перешли на systemD я официально, заявляя в очередной раз, отрекаюсь от pmOS

    какой ужас! анафемаааа!

    > и требую удаление все своих комитов, которые я успел внести в проект!

    Ну так создай pull-request на удаление.
    Они что за тобой сопли должны подтирать?


     
  • 2.10, iPony128052 (?), 13:10, 22/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > требую удаление все своих комитов, которые я успел внести в проект

    по лицензи так не работает

     

  • 1.8, HW (?), 13:01, 22/06/2026 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.11, Аноним (11), 13:13, 22/06/2026 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.12, Аноним (12), 13:20, 22/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    А на каких из современных телефонах (выпущенных хотя бы за последние 2 года а не старье 5 летней давности) оно полностью работает чтобы хотя бы можно было звонить и LTE подключение работало и камера поддерживалась?

    У всех что смотрю то модем не поддерживается, то 3d ускорения нет, то камера не работает.

     
     
  • 2.14, Аноним (14), 13:32, 22/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты ставишь сильно высокую планку для васянопроекта.
    Хотя бы старье 5 летней давности полностью поддерживали - уже было бы круто.

    В перечне "поддерживаемых" девайсов
    wiki.postmarketos.org/wiki/Devices
    есть Community
    Devices that have had a lot of work put into them, where regressions are actively fixed, and the port is overall in a pretty good shape.

    Так вот среди них Partially implemented например такие "ненужные функции" как Audio, GPS и NFC.
    Слегка большее недоумение вызывают Partially работающие Батарея (оно не заряжает полностью??), Camera (ну предположим борцы за приватность сами ее заклеивают изолентой).
    Но Partially рабочий экран (но как Холмс?!), Call и SMS это звучит настолько дико, что кажется бредом.

    Единственный девайс в котором (заявлено) что все работает - это Librem 5 - девайс для лøxов которые готовы переплатить втридорога за отсталое железо, а потом ждать 2-3 года пока им доставят покупку.

     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2026 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру