Выпуск Phosh 0.51.0, GNOME-окружения для смартфонов

1.4, Аноним (4), 00:05, 17/11/2025
У нас есть тачскрин среды это Plasma mobile и Phosh. Могла бы быть ещё одна -- Nitrux потому что конвергенция заявлялась авторами, но жаль что прекратили.
2.10, bdrbt (ok), 00:14, 17/11/2025
Нету. Есть гном и кеды, натянутые на тачскрины, пользоваться этим на реальныъ тачскринах - тот ещё геморрой
1.12, Аноним (-), 00:25, 17/11/2025
> добавлена кнопка для включения/отключения определения местоположения
> добавлена поддержка выбора звука будильника
> добавлена кнопка для включения/выключения автовыставления яркости
Вот смотрю на эти изменения и даже не знаю что сказать...
Этим вообще кто-то пользуется? Если да, то как?
В нем же нет самых базовых вещей!
Которые уже годами есть в нормальных мобильных ос.
3.24, Аноним (24), 01:53, 17/11/2025
> так ведь хорошо, что эти вещи добавляют, а не кровати двигают
Что в этом хорошего?
Вещи базовые как раз потому, что они должны быть прям из коробки.
А это убожество "разрабатывают" с 2018 года и вот только сейчас добавили? Ничего хорошего в этом нет.
Конечно они не будут кровати двигать. Потому что кроватей нет.
А вместо "девочки" есть только 60мж в углу.
2.15, Ан333ним (?), 00:55, 17/11/2025
Самое смешное не это, а то, что пользователи ЭТОГО СГ нам годами втирали, какие плохие андроид и айос. Теперь то вы понимаете упоротость фанатов свободьки?
3.16, Аноним (16), 01:06, 17/11/2025
>Самое смешное не это
А само грустное, что ты весь желчью изливаешься, но при этом сидишь тут в каждом посте.
Позвони в службу доверия что ли.
3.23, Аноним (23), 01:50, 17/11/2025
>какие плохие андроид и айос
У кого-то как всегда проблемы с логикой. Качество данной программы никак не влияет на качество андроида и огрызка, это два разных и независимых параметра. Увы, не всем это дано понять.
4.27, Ан333ним (?), 01:56, 17/11/2025
Всё познается в сравнении. И по сравнению с сырыми недоделками от сообщества, андроид и айос - просто идеальные системы. Но некоторым религия не позволяет это признать, и они пыжатся, пытаясь доказать обратное.
