Выпуск Phosh 0.51.0, GNOME-окружения для смартфонов

16.11.2025 22:59

Опубликован релиз Phosh 0.51, экранной оболочки для мобильных устройств, основанной на технологиях GNOME и библиотеке GTK. Окружение изначально развивалось компанией Purism в качестве аналога GNOME Shell для смартфона Librem 5, но затем вошло в число неофициальных проектов GNOME и используется в postmarketOS, Mobian, Droidian, некоторых прошивках для устройств Pine64 и редакции Fedora для смартфонов. Phosh использует композитный сервер Phoc, работающий поверх Wayland, а также собственную экранную клавиатуру. Наработки проекта распространяются под лицензией GPLv3+.

Среди изменений:

  • В быстрые настройки добавлена кнопка для включения/отключения определения местоположения.


  • В быстрых настройках функция "caffeine" расширена возможностью отключения перехода в спящий режим на выбранный промежуток времени.


  • Улучшено управление яркостью экрана. Автоматически выбираемый уровень яркости теперь рассчитывается по среднему диапазону значений освещённости. Ползунок яркости переведён с изменения абсолютного значения к выставлению смещения относительно автоматически выбранного уровня яркости. Рядом с ползунком изменения яркости размещён индикатор включения автоматической установки яркости. Реализован визуальный эффект для плавного перехода к новому автоматически выбранному значению яркости. На блок состояния добавлена кнопка для включения/выключения автовыставления яркости.
  • Добавлена возможность настройки минимального уровня яркости фонарика через hwdb/udev.
  • Композитный сервер Phoc переведён на использование выпуска wlroots 0.19.2.
  • В конфигуратор phosh-mobile-settings добавлена поддержка выбора звука будильника. В верхнюю панель добавлена пиктограмма плагинов к блоку быстрых настроек. Расширены настройки громкости.
  • В xdg-desktop-portal-phosh добавлен сервис для генерации миниатюр (thumbnailer). При навигации по каталогам в интерфейсе выбора файла, отсутствующие миниатюры, информирующие о типах контента в файлах, теперь генерируются на лету.


  • В gmobile, набор обработчиков для работы GNOME на мобильных устройствах, добавлена информация об экране смартфона Fairphone 6.
  • Обновлены версии зависимостей: wlroots 0.19.2, GNOME 49, Calls 49.1.1, cellbroadcastd 0.0.3, feedbackd 0.8.7, feedbackd-device-themes 0.8.7, callaudiod 0.1.10, wys 0.1.12, mmsd-tng 2.6.4.


Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/64262-phosh
Ключевые слова: phosh, gnome
  • 1.4, Аноним (4), 00:05, 17/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    У нас есть тачскрин среды это Plasma mobile и Phosh. Могла бы быть ещё одна -- Nitrux потому что конвергенция заявлялась авторами, но жаль что прекратили.
     
     
  • 2.10, bdrbt (ok), 00:14, 17/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Нету. Есть гном и кеды, натянутые на тачскрины, пользоваться этим на реальныъ тачскринах - тот ещё геморрой
     

  • 1.5, Аноним (5), 00:06, 17/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Самое главное: звонить-то умеет?
     
     
  • 2.26, bircoph (ok), 01:54, 17/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Ещё как! Даже по защищённой связи.
     

  • 1.8, Аноним (8), 00:10, 17/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    ch-zrh-wg-004 на скринах внушает

    Это точно не ранняя альфа?

     
  • 1.11, Аноним (11), 00:24, 17/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    так вот для чего гном создавался
     
  • 1.12, Аноним (-), 00:25, 17/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    > добавлена кнопка для включения/отключения определения местоположения
    > добавлена поддержка выбора звука будильника
    > добавлена кнопка для включения/выключения автовыставления яркости

    Вот смотрю на эти изменения и даже не знаю что сказать...
    Этим вообще кто-то пользуется? Если да, то как?
    В нем же нет самых базовых вещей!
    Которые уже годами есть в нормальных мобильных ос.

     
     
  • 2.13, Аноним (13), 00:27, 17/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Поэтому в начале версии стоит 0
     
  • 2.14, 12yoexpert (ok), 00:29, 17/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    так ведь хорошо, что эти вещи добавляют, а не кровати двигают
     
     
  • 3.24, Аноним (24), 01:53, 17/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > так ведь хорошо, что эти вещи добавляют, а не кровати двигают

    Что в этом хорошего?
    Вещи базовые как раз потому, что они должны быть прям из коробки.
    А это убожество "разрабатывают" с 2018 года и вот только сейчас добавили? Ничего хорошего в этом нет.

    Конечно они не будут кровати двигать. Потому что кроватей нет.
    А вместо "девочки" есть только 60мж в углу.

     
  • 2.15, Ан333ним (?), 00:55, 17/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Самое смешное не это, а то, что пользователи ЭТОГО СГ нам годами втирали, какие плохие андроид и айос. Теперь то вы понимаете упоротость фанатов свободьки?
     
     
  • 3.16, Аноним (16), 01:06, 17/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    >Самое смешное не это

    А само грустное, что ты весь желчью изливаешься, но при этом сидишь тут в каждом посте.
    Позвони в службу доверия что ли.  

     
     
  • 4.17, Ан333ним (?), 01:11, 17/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    То есть ты даже поржать вместе со мной не можешь над убогими?
     
     
  • 4.20, 12yoexpert (ok), 01:36, 17/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    это всё влияние дешёвого бэрла на неокрепшие умы работников ботоферм
     
     
  • 3.23, Аноним (23), 01:50, 17/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    >какие плохие андроид и айос

    У кого-то как всегда проблемы с логикой. Качество данной программы никак не влияет на качество андроида и огрызка, это два разных и независимых параметра. Увы, не всем это дано понять.

     
     
  • 4.27, Ан333ним (?), 01:56, 17/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Всё познается в сравнении. И по сравнению с сырыми недоделками от сообщества, андроид и айос - просто идеальные системы. Но некоторым религия не позволяет это признать, и они пыжатся, пытаясь доказать обратное.
     

  • 1.25, Nicho (ok), 01:54, 17/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Есть шансы, что когда то Linux на телефонах будет и Windows Mobile?
     

