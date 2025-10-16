Выпуск Mobian 13.0, редакции Debian для мобильных устройств

|
Представлен релиз проекта Mobian 13.0, развивающего редакцию Debian GNU/Linux для смартфонов и планшетов. На выбор предлагаются сборки с пользовательскими оболочками на базе технологий GNOME и KDE - Phosh и KDE Plasma Mobile. Проект развивается в инфраструктуре Debian и по возможности базируется на штатных пакетах из репозиториев Debian, а также небольшом числе дополнительных пакетов. Готовые сборки подготовлены для архитектуры x86_64 (2 ГБ c Phosh и 2.1 ГБ c Plasma Mobile), смартфона Purism Librem 5, и различных ARM-устройств на чипах Qualcomm (Fairphone 4/5, Google Pixel 3a/3a XL, OnePlus 6/6T, Pocophone F1, SHIFT6mq), Rockchip (PINE64 PinePhone Pro, PineTab 2) и Allwinner Sunxi (PINE64 PinePhone, PineTab).
В новой версии:
- Выполнен переход на пакетную базу Debian 13.
- Для большинства устройств задействовано ядро Linux 6.12 (для Librem 5 продолжает использоваться ядро 6.6).
- Пользовательские оболочки обновлены до версий Phosh 46.0 и KDE Plasma Mobile 6.3.
- Предоставлены стабильные сборки для смартфонов и планшетов:
- PINE64 PinePhone, PinePhone Pro и PineTab
- Purism Librem 5
- Google Pixel 3a и 3a XL
- OnePlus 6 и 6T
- Xiaomi Pocophone F1
- Подготовлены экспериментальные сборки для устройств Fairphone 4/5, PINE64 PineTab 2 и SHIFT6mq, в которых отсутствует поддержка некоторых аппаратных возможностей, таких как звук и Wi-Fi.