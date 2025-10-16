The OpenNET Project / Index page

Выпуск Mobian 13.0, редакции Debian для мобильных устройств

16.10.2025 09:57

Представлен релиз проекта Mobian 13.0, развивающего редакцию Debian GNU/Linux для смартфонов и планшетов. На выбор предлагаются сборки с пользовательскими оболочками на базе технологий GNOME и KDE - Phosh и KDE Plasma Mobile. Проект развивается в инфраструктуре Debian и по возможности базируется на штатных пакетах из репозиториев Debian, а также небольшом числе дополнительных пакетов. Готовые сборки подготовлены для архитектуры x86_64 (2 ГБ c Phosh и 2.1 ГБ c Plasma Mobile), смартфона Purism Librem 5, и различных ARM-устройств на чипах Qualcomm (Fairphone 4/5, Google Pixel 3a/3a XL, OnePlus 6/6T, Pocophone F1, SHIFT6mq), Rockchip (PINE64 PinePhone Pro, PineTab 2) и Allwinner Sunxi (PINE64 PinePhone, PineTab).

В новой версии:

  • Выполнен переход на пакетную базу Debian 13.
  • Для большинства устройств задействовано ядро Linux 6.12 (для Librem 5 продолжает использоваться ядро 6.6).
  • Пользовательские оболочки обновлены до версий Phosh 46.0 и KDE Plasma Mobile 6.3.
  • Предоставлены стабильные сборки для смартфонов и планшетов:
    • PINE64 PinePhone, PinePhone Pro и PineTab
    • Purism Librem 5
    • Google Pixel 3a и 3a XL
    • OnePlus 6 и 6T
    • Xiaomi Pocophone F1
  • Подготовлены экспериментальные сборки для устройств Fairphone 4/5, PINE64 PineTab 2 и SHIFT6mq, в которых отсутствует поддержка некоторых аппаратных возможностей, таких как звук и Wi-Fi.


Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/64061-mobian
Ключевые слова: mobian, debian, phone
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (6) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:18, 16/10/2025 [ответить]  
    		• +/
    > На выбор предлагаются сборки с пользовательскими оболочками ...

    А звонить оно будет?

     
     
  • 2.2, Минона (ok), 10:19, 16/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да, в дверь.
     
     
  • 3.3, Аноним (3), 10:33, 16/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но только при условии, что попадешь в дверной звонок, когда кидать в стену будешь.
     

  • 1.4, Аноним (4), 10:52, 16/10/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.5, Аноним (6), 10:56, 16/10/2025 [ответить]  
    		• +/
    Mouvan будет?
     

