Выпуск Armbian 25.8 и DietPi 9.16, дистрибутивов для одноплатных компьютеров

Опубликован выпуск Linux-дистрибутива Armbian 25.8, предоставляющего компактное системное окружение для одноплатных компьютеров с процессорами на базе архитектур ARM, RISC-V и x86, поддерживающее различные модели Raspberry Pi, Odroid, Orange Pi, Banana Pi, Helios64, pine64, Nanopi и Cubieboard на базе процессоров Allwinner, Amlogic, Actionsemi, Freescale / NXP, Marvell Armada, Rockchip, Radxa и Samsung Exynos. Для формирования сборок используются пакетные базы Debian и Ubuntu, но все компоненты полностью пересобирается при помощи собственной сборочной системы с включением оптимизаций для уменьшения размера, увеличения производительности и применения дополнительных механизмов защиты. Например, раздел /var/log монтируется с использованием zram и хранится в ОЗУ в сжатом виде со сбросом данных на накопитель раз в день или при завершении работы. Раздел /tmp монтируется при помощи tmpfs. Проектом поддерживается более 30 вариантов сборок ядра Linux для разных платформ ARM и ARM64. Предоставляется SDK для упрощения создания своих системных образов, пакетов и редакций дистрибутива. Для подкачки используется ZSWAP. При входе по SSH предоставляется опция для использования двухфакторной аутентификации. В состав входит эмулятор box64, позволяющий запускать программы, собранные для процессоров на базе архитектуры x86. Предлагаются готовые пакеты для запуска пользовательских окружений на базе KDE, GNOME, Budgie, Cinnamon, i3wm, Mate, Xfce и Xmonad. Основные изменения в Armbian 25.8: Обеспечена официальная поддержка плат Mekotronics R58 HD и NanoPi R3S LTS.

Добавлена поддержка плат, сопровождаемых сообществом: CAINIAO CNIoT-CORE, KickPi K2B, Radxa Cubie A5E, Banana Pi R4 и Orange Pi 5 Pro.

Ядро Linux для большинства плат обновлено до версии 6.16 в ветках EDGE. В ветках STABLE используется ядро 6.12 LTS. Обновлён загрузчик U-Boot 2025.07 и инструментарий ATF 2.13 (Arm Trusted Firmware).

Добавлена поддержка релиза Debian 13, проведена стабилизация сборок на базе Debian 13.

В сборочный инструментарий добавлена поддержка архитектуры LoongArch64.

Продолжено развитие утилиты armbian-config, применяемой для настройки системы после установки. Улучшена поддержка VPN WireGuard, расширены настройки связанные с маршрутизацией в локальных сетях и конфигурированием клиентских систем. Улучшена интеграция с системой блокирования рекламы Pi-hole.

Включена поддержка термодатчиков для платы Rock-5C.

Добавлена поддержка звуковой подсистемы платы RockPi-S.

Налажена работа Wake-on-LAN на платах Helios4.

Улучшены драйверы для плат Realtek RTL8822CS, Innosilicon USB3 PHY и NanoPi M6.

Решены проблемы с подключением экранов через интерфейс DSI (Display Serial Interface) на платах Raspberry Pi 5.





Дополнительно можно отметить формирование выпуска DietPi 9.16, дистрибутива для одноплатных ПК на базе архитектур ARM и RISC-V, таких как Raspberry Pi, Orange Pi, NanoPi, BananaPi, BeagleBone Black, Rock64, Rock Pi, Quartz64, Pine64, Asus Tinker, Odroid и VisionFive 2. Дистрибутив построен на пакетной базе Debian и доступен в сборках для более, чем 50 плат. DietPi также может применяться для создания компактных окружений для виртуальных машин и обычных ПК на базе архитектуры x86_64. Сборки для плат отличаются небольшим размером (в среднем 130 МБ) по сравнению с Raspberry Pi OS и Armbian. Инструментарий для сборки и сопровождения дистрибутива распространяется под лицензией GPLv2. Проект оптимизирован для минимального потребления ресурсов и развивает несколько собственных утилит: интерфейс для установки приложений DietPi-Software, конфигуратор DietPi-Config, система резервного копирования DietPi-Backup, механизм ведения временных логов DietPi-Ramlog (также поддерживается rsyslog), интерфейс для установки приоритетов выполнения процессов DietPi-Services и система доставки обновлений DietPi-Update. Утилиты предоставляют консольный интерфейс пользователя с меню и диалогами на базе whiptail. Поддерживается режим полной автоматизации установки, позволяющий провести инсталляцию на платы без участия пользователя. Среди изменений в DietPi 9.16: Добавлена начальная поддержка будущего выпуска Debian 14, развитие которого началось в ветке Debian Testing. Началось формирование сборок на базе Debian 14.

При выполнении операций с пакетами убран запуск команды обновления индексов "apt update", если /etc/apt/sources.list и специфичные для архитектур индексы изменялись менее часа назад.

В скриптах и функциях G_* при необходимости выполнения привилегированных операций реализован встроенный перезапуск с использованием sudo, не требующий ручного ввода команд в форме "sudo dietpi-software".

В сборках для плат Raspberry Pi при первой загрузке теперь по умолчанию активируется адаптер UART.

Для плат ROCK Pi S добавлены настройки для переключения порта USB-C между режимами USB-хоста и OTG.

В утилите dietpi-software для систем на базе архитектуры RISC-V реализованы опции для использования Docker Compose, Snapcast и Amiberry. Для всех архитектур и версий Debian добавлена возможность установки системы домашней автоматизации Domoticz. В сборки для Raspberry Pi на базе Debian 12 добавлен пакет с медиацентром Kodi 21. Добавлена возможность установки Nextcloud Talk, Synapse и WireGuard в автоматическом режиме при первой загрузке.



