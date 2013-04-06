Обновление дистрибутива OpenWrt 24.10.3

|
|1.1, Аноним (1), 22:04, 23/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+7 +/–
|
В современных реальностях этих ваших TCP/IP данный дистрибутив очень спасает!
|
|
|
|2.21, аролп5 (?), 08:41, 24/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
"Стек протоколов TCP/IP был создан на основе NCP (Network Control Protocol) группой разработчиков под руководством Винтона Серфа в 1972 году" ну очень современных 🤣
|
|2.37, Вячеслав Гроздев (-), 12:14, 24/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
Подскажите, какие сегодня нормальные (не китайские) роутеры можно свободно купить в России? Я так понял роутеры американсих производителей они принципиально не заводят. Их вообще нигде нет. На маркетплейсах тоже нет. Либо на барахолках по 20 тысяч просят за какой-нить Netgear, который стоит 1к. Не хочется роутер с бэкдорами от китайского товарища майора. Какие сейчас есть варианты?
|
|
|
|
|
|4.40, Аноним (-), 12:48, 24/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
И в чем он неправ? Китайцы умудряются внедрять бэкдоры даже на уровне железа. Тут уже OpenWRT мало чем поможет. Поэтому разумнее всего такие девайсы просто обходить.
|
|
|
|
|
|3.8, Nado (?), 22:42, 23/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Видимо да, если они в следующем релизе переходят на новый пакетник.
|
|2.11, Аноним (11), 00:23, 24/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Стейтлесс на ридонлифс это то, что нужно для продакшен роутера. Пишите плейбуки для uci и поднимайте конфигурацию с нуля при любом сбое на любом новом железе.
Но для извращенцев любителей делать бекапы стейта есть ext4 версия без SquashFS с возможностью в стейбле: opkg update && opkg list-upgradable | awk '{print $1}' | xargs -r opkg upgrade
И в транке: apk upgrade.
Наслаждайтесь.
|
|
|
|3.38, Аноним (38), 12:22, 24/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>для сетевых устройств, таких как маршрутизаторы
Лучший дистрибутив, для сетевых устройств, таких как маршрутизаторы.
|
|
|
|2.9, Nado (?), 22:45, 23/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
ерсия ядра Linux, используемого в RouterOS 7 (MikroTik): 5.6.3
|
|1.13, Аноним (13), 01:38, 24/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Так а что с apk? Вроде же планировали как раз в 24-ой версии, но отложили?
|
|
|
|2.14, Аноним (14), 03:03, 24/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
В транке работает, но с перебоями пару раз раз..вало все репы. Но последний месяц полет нормальный.
|
|1.15, Аноним (15), 04:36, 24/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–6 +/–
|
Вот он, нормальный дистрибутив, где линукс на своем месте - на сетевых и даже возможно серверных устройствах - а не на этих ваших десктопах. И количество устройств мое почтение, куда там мобилкам.
Кстати, сам я пользуюсь убунтой, так что про десктоп это даже почти не ирония.
|
|
|
|2.19, Аноним (18), 08:10, 24/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Linux это только ядро. То что не сделали удобный десктоп дистрибутив, так это просто никому не нужно было. Хотя мне Trinity TDE для десктопа отличный вариант.
|
|1.20, Аноним (20), 08:31, 24/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
что-то кинетиков очень мало, видимо потому что у них всё чётко с долгой поддержкой
|
|
|
|2.28, Аноним (28), 10:54, 24/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ага. Обычно 5 лет с начала продаж. Купил через год после начала — у тебя осталось 4 года поддержки. Очень долга поддержка для железки, которая и по 15 лет нормально живет.
|
|
|
|3.30, Аноним (29), 11:02, 24/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Для сравнения, у меня MikroTik rb750gl. Куплен был в 2014. До сих пор каждые месяца полтора прилетает обновление. Работает на последней RouterOS 7
|
|3.34, Аноним (18), 12:03, 24/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Одно дело сколько железо живет, другое срок поддержки. Срок поддержки обусловлен экономической целесообразностью.
|
|2.32, Аноним (14), 11:29, 24/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
У них все ок только с фсбшными зондами.
Но справедливости ради поддержка зависит от SoC а не от вендора. Добавить роутер в апстрим на поддерживаемом SoC это 30 минут работы и пара дней тестов. Знаю по опыту.
|
|1.22, Аноним (26), 09:01, 24/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Когда-то ставил openwrt на wl500gp v2 с томато вебом,
выглядело шикарно, свои функции выполняло.
Сегодня для этого взял бы б/у микротик.
Если памяти больше гига есть - грузил бы по сети alpine.
Вопрос: ниша openwrt, она в прошивке массовой роутерной экзотики ?
Как вы тогда там openwrt настраиваете, в cli или web ui какой ?!
|
|
|
|2.25, timur.davletshin (ok), 10:38, 24/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
NAS можно тоже без проблем поднять, можно даже Asterisk воткнуть. Но лучше всё же сети на нём строить, особенно если HW offloading есть некривой на чипе.
|
|
|
|3.27, Аноним (26), 10:46, 24/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Для меня NAS это использование zfs, которому надо много памяти, а если есть
память и позволяет архитектура - возьму alpine.
Asterisk да, хороший пример, чисто пакеты перекладывать.
>HW offloading есть некривой на чипе.
Натыкался на такое только у mellanox, где настройки bridge/tc линукса
отображались в nic. Но это полноценный pcie, а значит и память должна быть и
можно любой другой линукс поставить.
|
|3.35, Аноним (18), 12:07, 24/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>можно даже Asterisk воткнуть.
Мне казалось Asterisk идёт отдельным дистрибутивом. Из исходников собирать?
|
|2.33, Аноним (14), 11:32, 24/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Альпин не стейтлесс и не имеет готовой обвязки вроде uci. На роутере не нужна чуть меньше чем на.уй.
|