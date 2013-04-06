Обновление дистрибутива OpenWrt 24.10.3

2.18 , Аноним ( 18 ), 08:08, 24/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А можно в двух словах почему?

3.23 , timur.davletshin ( ok ), 10:34, 24/09/2025
Потому что можно воткнуть https://github.com/remittor/zapret-openwrt ...

2.21 , аролп5 ( ? ), 08:41, 24/09/2025
"Стек протоколов TCP/IP был создан на основе NCP (Network Control Protocol) группой разработчиков под руководством Винтона Серфа в 1972 году" ну очень современных 🤣

2.37 , Вячеслав Гроздев (-), 12:14, 24/09/2025
Подскажите, какие сегодня нормальные (не китайские) роутеры можно свободно купить в России? Я так понял роутеры американсих производителей они принципиально не заводят. Их вообще нигде нет. На маркетплейсах тоже нет. Либо на барахолках по 20 тысяч просят за какой-нить Netgear, который стоит 1к. Не хочется роутер с бэкдорами от китайского товарища майора. Какие сейчас есть варианты?

3.39 , Ан248ним ( ? ), 12:42, 24/09/2025
Сперва под кроватью посмотри, а то вдруг там майор сидит.

4.40 , Аноним ( - ), 12:48, 24/09/2025
И в чем он неправ? Китайцы умудряются внедрять бэкдоры даже на уровне железа. Тут уже OpenWRT мало чем поможет. Поэтому разумнее всего такие девайсы просто обходить.


