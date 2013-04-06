The OpenNET Project / Index page

Обновление дистрибутива OpenWrt 24.10.3

23.09.2025 22:01

Состоялся выпуск дистрибутива OpenWrt 24.10.3, развиваемого для сетевых устройств, таких как маршрутизаторы, коммутаторы и точки доступа. OpenWrt поддерживает 2771 устройство и предлагает систему сборки, упрощающую кросс-компиляцию и создание собственных сборок. Подобные сборки позволяют формировать готовые прошивки с желаемым набором предустановленных пакетов, оптимизированные под конкретные задачи. Готовые сборки опубликованы для 39 целевых платформ.

Основные изменения в OpenWrt 24.10.3:

  • Добавлена поддержка устройств:
    • mediatek: Cudy TR3000 256MB v1, Huasifei WH3000 Pro, ipTIME AX3000Q, ipTIME AX3000SM, OpenFi 6C, Zbtlink ZBT-Z8102AX v2.
    • ramips: Hongdian H7920 v40.
    • rockchip: Radxa ROCK 4C+, Radxa ROCK 4SE.
  • Решены проблемы с устройствами: Xiaomi AIoT AC2350, Ubiquiti COMFAST CF-EW71 v2, Ruijie RG-X60 Pro, Cudy tr3000 v1, Xiaomi AX3000T, TP-Link TL-WDR4900, TP-Link mr600, NanoPC-T6.
  • В ядре реализована поддержка FudanMicro FM25S01A SPI-NAND
  • В беспроводном стеке mac80211 повышена производительность передачи данных для WiFi-7. Состояние подсистемы mac80211 синхронизировано с ядром 6.12.44.
  • Пакет с ядром обновлён до версии 6.6.104 (была 6.6.93).
  • Обновлены libxml2 2.14.5, mbedtls 3.6.4 и openssl 3.0.17.


Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63932-openwrt
Ключевые слова: openwrt
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


  • 1.1, Аноним (1), 22:04, 23/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    В современных реальностях этих ваших TCP/IP данный дистрибутив очень спасает!
     
     
  • 2.18, Аноним (18), 08:08, 24/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А можно в двух словах почему?
     
     
  • 3.23, timur.davletshin (ok), 10:34, 24/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что можно воткнуть https://github.com/remittor/zapret-openwrt ...
     
  • 2.21, аролп5 (?), 08:41, 24/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    "Стек протоколов TCP/IP был создан на основе NCP (Network Control Protocol) группой разработчиков под руководством Винтона Серфа в 1972 году" ну очень современных 🤣
     
  • 2.37, Вячеслав Гроздев (-), 12:14, 24/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Подскажите, какие сегодня нормальные (не китайские) роутеры можно свободно купить в России? Я так понял роутеры американсих производителей они принципиально не заводят. Их вообще нигде нет. На маркетплейсах тоже нет. Либо на барахолках по 20 тысяч просят за какой-нить Netgear, который стоит 1к. Не хочется роутер с бэкдорами от китайского товарища майора. Какие сейчас есть варианты?
     
     
  • 3.39, Ан248ним (?), 12:42, 24/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сперва под кроватью посмотри, а то вдруг там майор сидит.
     
     
  • 4.40, Аноним (-), 12:48, 24/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И в чем он неправ? Китайцы умудряются внедрять бэкдоры даже на уровне железа. Тут уже OpenWRT мало чем поможет. Поэтому разумнее всего такие девайсы просто обходить.
     

  • 1.2, Аноним (2), 22:07, 23/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –12 +/
    Дистрибутив, где нельзя писать apk upgrade, лол.
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 22:38, 23/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    а надо ?
     
     
  • 3.8, Nado (?), 22:42, 23/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Видимо да, если они в следующем релизе переходят на новый пакетник.
     
  • 2.7, НяшМяш (ok), 22:41, 23/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +10 +/
    Потому что там opkg upgrade? /s
     
     
  • 3.10, Аноним (10), 00:01, 24/09/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.11, Аноним (11), 00:23, 24/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Стейтлесс на ридонлифс это то, что нужно для продакшен роутера. Пишите плейбуки для uci и поднимайте конфигурацию с нуля при любом сбое на любом новом железе.

    Но для извращенцев любителей делать бекапы стейта есть ext4 версия без SquashFS с возможностью в стейбле: opkg update && opkg list-upgradable | awk '{print $1}' | xargs -r opkg upgrade


    И в транке: apk upgrade.

    Наслаждайтесь.

     
     
  • 3.31, Аноним (31), 11:06, 24/09/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     
  • 3.38, Аноним (38), 12:22, 24/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >для сетевых устройств, таких как маршрутизаторы

    Лучший дистрибутив, для сетевых устройств, таких как маршрутизаторы.

     

  • 1.3, FSA (ok), 22:12, 23/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Вроде работает.
     
     
  • 2.6, Аноним (5), 22:39, 23/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    растроен?
     
     
  • 3.12, dullish (ok), 00:45, 24/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Насторожен и обескуражен.
     

  • 1.4, Аноним (4), 22:29, 23/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кто знает в RouterOS 7 (MikroTik) какая версия линукс ядра ?
     
     
  • 2.9, Nado (?), 22:45, 23/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ерсия ядра Linux, используемого в RouterOS 7 (MikroTik): 5.6.3
     

  • 1.13, Аноним (13), 01:38, 24/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Так а что с apk? Вроде же планировали как раз в 24-ой версии, но отложили?
     
     
  • 2.14, Аноним (14), 03:03, 24/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В транке работает, но с перебоями пару раз раз..вало все репы. Но последний месяц полет нормальный.
     

  • 1.15, Аноним (15), 04:36, 24/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    Вот он, нормальный дистрибутив, где линукс на своем месте - на сетевых и даже возможно серверных устройствах - а не на этих ваших десктопах. И количество устройств мое почтение, куда там мобилкам.

    Кстати, сам я пользуюсь убунтой, так что про десктоп это даже почти не ирония.

     
     
  • 2.19, Аноним (18), 08:10, 24/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Linux это только ядро. То что не сделали удобный десктоп дистрибутив, так это просто никому не нужно было. Хотя мне Trinity TDE для десктопа отличный вариант.
     

  • 1.16, Аноним (16), 06:12, 24/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Жаль dnsmasq с фиксами не зарелизился и не попал.
     
     
  • 2.17, ryoken (ok), 07:48, 24/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Простой или dnsmasq-full?
     
     
  • 3.24, timur.davletshin (ok), 10:35, 24/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Никакой, т.к. в репе 2.90.
     
     
  • 4.26, Аноним (26), 10:39, 24/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А каких именно фиксов не хватает ?
     

  • 1.20, Аноним (20), 08:31, 24/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    что-то кинетиков очень мало, видимо потому что у них всё чётко с долгой поддержкой
     
     
  • 2.28, Аноним (28), 10:54, 24/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ага. Обычно 5 лет с начала продаж. Купил через год после начала — у тебя осталось 4 года поддержки. Очень долга поддержка для железки, которая и по 15 лет нормально живет.
     
     
  • 3.29, Аноним (29), 10:58, 24/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Я ошибся. Там гарантировано 4 года с начала продаж
     
  • 3.30, Аноним (29), 11:02, 24/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для сравнения, у меня MikroTik rb750gl. Куплен был в 2014. До сих пор каждые месяца полтора прилетает обновление. Работает на последней RouterOS 7
     
  • 3.34, Аноним (18), 12:03, 24/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Одно дело сколько железо живет, другое срок поддержки. Срок поддержки обусловлен экономической целесообразностью.
     
  • 2.32, Аноним (14), 11:29, 24/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    У них все ок только с фсбшными зондами.

    Но справедливости ради поддержка зависит от SoC а не от вендора. Добавить роутер в апстрим на поддерживаемом SoC это 30 минут работы и пара дней тестов. Знаю по опыту.

     

  • 1.22, Аноним (26), 09:01, 24/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Когда-то ставил openwrt на wl500gp v2 с томато вебом,
    выглядело шикарно, свои функции выполняло.

    Сегодня для этого взял бы б/у микротик.

    Если памяти больше гига есть - грузил бы по сети alpine.

    Вопрос: ниша openwrt, она в прошивке массовой роутерной экзотики ?
    Как вы тогда там openwrt настраиваете, в cli или web ui какой ?!

     
     
  • 2.25, timur.davletshin (ok), 10:38, 24/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    NAS можно тоже без проблем поднять, можно даже Asterisk воткнуть. Но лучше всё же сети на нём строить, особенно если HW offloading есть некривой на чипе.
     
     
  • 3.27, Аноним (26), 10:46, 24/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для меня NAS это использование zfs, которому надо много памяти, а если есть
    память и позволяет архитектура - возьму alpine.

    Asterisk да, хороший пример, чисто пакеты перекладывать.

    >HW offloading есть некривой на чипе.

    Натыкался на такое только у mellanox, где настройки bridge/tc линукса
    отображались в nic. Но это полноценный pcie, а значит и память должна быть и
    можно любой другой линукс поставить.

     
  • 3.35, Аноним (18), 12:07, 24/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >можно даже Asterisk воткнуть.

    Мне казалось Asterisk идёт отдельным дистрибутивом. Из исходников собирать?

     
  • 2.33, Аноним (14), 11:32, 24/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Альпин не стейтлесс и не имеет готовой обвязки вроде uci. На роутере не нужна чуть меньше чем на.уй.
     
     
  • 3.36, Аноним (26), 12:12, 24/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >не имеет готовой обвязки вроде uci

    воу воу, полегче, стейт я там могу задать при загрузке

    https://wiki.alpinelinux.org/wiki/PXE_boot#Specifying_an_apkovl

     

