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Выпуск легковесного дистрибутива antiX 19

18.10.2019 21:20

Подготовлен релиз легковесного Live-дистрибутива AntiX 19, построенного на пакетной базе Debian и ориентированного для установки на устаревшее оборудование. Выпуск основан на пакетной базе Debian 10 (Buster), но поставляется без системного менеджера systemd и с eudev вместо udev. Пользовательское окружение по умолчанию сформировано при помощи оконного менеджера IceWM, но на выбор также предлагается fluxbox, jwm и herbstluftwm. Для работы с файлами предлагаются Midnight Commander, spacefm и rox-filer.

Дистрибутив работоспособен на системах с 256 Мб ОЗУ. Размер iso-образов: 1.1 Гб (полный), 706 Мб (базовый), 353 Мб (урезанный) и 202 Мб (установка по сети). В новом выпуске осуществлён переход на Debian 10 (ранее применялся Debian 9), задействовано ядро Linux 4.9 (опционально доступны ядра 4.19 и 5.2) и обновлены версии программ.

  1. Главная ссылка к новости (https://antixlinux.com/antix-1...)
  2. OpenNews: Выпуск легковесного дистрибутива antiX 17.4
  3. OpenNews: Выпуск легковесного дистрибутива antiX 17.3
  4. OpenNews: Выпуск дистрибутива MX-18 Linux
  5. OpenNews: Выпуск дистрибутива LXLE 18.04.3
  6. OpenNews: Выпуск полностью свободного дистрибутива Hyperbola GNU/Linux-libre 0.3
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: antix
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  • 1.1, n1rdeks (ok), 21:24, 18/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Нужно. Пробовал бету, не хватало выбора WM.
     
     
  • 2.6, Аноним (-), 22:33, 18/10/2019 Скрыто модератором
    		• +9 +/
     
     
  • 3.8, dotggfgf (?), 22:50, 18/10/2019 Скрыто модератором
    		• –4 +/
     
  • 2.12, Ordu (ok), 23:43, 18/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему "патриата", когда это скорее про воинствующий матриат.
     

  • 1.2, Аноним (2), 21:51, 18/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >>задействовано ядро Linux 4.9

    4.19 ?

     
     
  • 2.3, Аноним (3), 22:00, 18/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, очепяточка вышла.
     
  • 2.4, Топоним (?), 22:14, 18/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    "Using the 4.9.193 kernel. Latest 4.19.73 and 5.2.15 kernel versions easily installable."
     

  • 1.5, супернуб (?), 22:28, 18/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    пробовал дАвеча.. Вот реально всем хорош (и sysd с причиндалами даже не пахнет), но "искаропки" страшный как моя жизнь. LXDE хоть какое-то прикрутили бы - было бы идеально, а так.. рашпиль в руки и пилить и пилить. Впрочем, кому не лень орудовать рашпилем или поставить DE вручную - можно рекомендовать. По отзывам, с lxde, жрёт столько же сколько какая 16 лубунта.
    Реально шустрый и малотребовательный. Как для старых компов, так вообще "самое то".

    ЗЫ. На подходе миксер (вчерась 19RC1 выкатили - с него сижу), дык практически тоже самое, но с xfce. Правда, из-за него, уже тень sysd присутствует. Хоть и не задействовано.

     
     
  • 2.7, Аноним (-), 22:35, 18/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Отлично, держите нас в курсе)
     

  • 1.9, Аноним (9), 23:20, 18/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Моя гента около 100 мегабайт, ядро очень большое. :(

    Запускаю пятокеды, и вот уже все 300. Пока придумал сделать сессию с голым openbox (перебрал все вм и этот самый лёгкий), если экономить на плазме получается около 100.

     
     
  • 2.10, Аноним (10), 23:21, 18/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И что сказать-то хотел? В чем интерес?
     
     
  • 3.11, Аноним (9), 23:25, 18/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Хотел сказать что в сабже нет openbox (согласно новости), который вообще-то самый простой и легковесный по ресурсам, и при этом максимально удобный. Это всё что нужно знать об этой сборочке.
     

  • 1.13, Shigorinahui (?), 00:15, 19/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это вещь, а не овноАльт какой-то.
     

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