Выпуск легковесного дистрибутива antiX 19

Подготовлен релиз легковесного Live-дистрибутива AntiX 19, построенного на пакетной базе Debian и ориентированного для установки на устаревшее оборудование. Выпуск основан на пакетной базе Debian 10 (Buster), но поставляется без системного менеджера systemd и с eudev вместо udev. Пользовательское окружение по умолчанию сформировано при помощи оконного менеджера IceWM, но на выбор также предлагается fluxbox, jwm и herbstluftwm. Для работы с файлами предлагаются Midnight Commander, spacefm и rox-filer.

Дистрибутив работоспособен на системах с 256 Мб ОЗУ. Размер iso-образов: 1.1 Гб (полный), 706 Мб (базовый), 353 Мб (урезанный) и 202 Мб (установка по сети). В новом выпуске осуществлён переход на Debian 10 (ранее применялся Debian 9), задействовано ядро Linux 4.9 (опционально доступны ядра 4.19 и 5.2) и обновлены версии программ.



