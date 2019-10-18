Выпуск легковесного дистрибутива antiX 19

|
|
|
|2.12, Ordu (ok), 23:43, 18/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Почему "патриата", когда это скорее про воинствующий матриат.
|
|
|
|2.4, Топоним (?), 22:14, 18/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
"Using the 4.9.193 kernel. Latest 4.19.73 and 5.2.15 kernel versions easily installable."
|
|1.5, супернуб (?), 22:28, 18/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
пробовал дАвеча.. Вот реально всем хорош (и sysd с причиндалами даже не пахнет), но "искаропки" страшный как моя жизнь. LXDE хоть какое-то прикрутили бы - было бы идеально, а так.. рашпиль в руки и пилить и пилить. Впрочем, кому не лень орудовать рашпилем или поставить DE вручную - можно рекомендовать. По отзывам, с lxde, жрёт столько же сколько какая 16 лубунта.
Реально шустрый и малотребовательный. Как для старых компов, так вообще "самое то".
ЗЫ. На подходе миксер (вчерась 19RC1 выкатили - с него сижу), дык практически тоже самое, но с xfce. Правда, из-за него, уже тень sysd присутствует. Хоть и не задействовано.
|
|1.9, Аноним (9), 23:20, 18/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Моя гента около 100 мегабайт, ядро очень большое. :(
Запускаю пятокеды, и вот уже все 300. Пока придумал сделать сессию с голым openbox (перебрал все вм и этот самый лёгкий), если экономить на плазме получается около 100.
|
|
|
|
|
|3.11, Аноним (9), 23:25, 18/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Хотел сказать что в сабже нет openbox (согласно новости), который вообще-то самый простой и легковесный по ресурсам, и при этом максимально удобный. Это всё что нужно знать об этой сборочке.
|