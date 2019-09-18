Выпуск дистрибутива Clonezilla Live 2.6.3

Доступен релиз Linux-дистрибутива Clonezilla Live 2.6.3, предназначенного для быстрого клонирования дисков (копируются только используемые блоки). Задачи выполняемые дистрибутивом сходны с проприетарным продуктом Norton Ghost. Размер iso-образа дистрибутива - 265 Мб (i686, amd64).

Дистрибутив основан на Debian GNU/Linux и в своей работе использует код таких проектов, как DRBL, Partition Image, ntfsclone, partclone, udpcast. Возможна загрузка с CD/DVD, USB Flash и по сети (PXE). Поддерживаются LVM2 и ФС ext2, ext3, ext4, reiserfs, xfs, jfs, FAT, NTFS, HFS+ (macOS), UFS, minix и VMFS (VMWare ESX). Имеется режим массового клонирования по сети, в том числе с передачей трафика в multicast-режиме, позволяющем единовременно провести клонирование исходного диска на большое число клиентских машин. Возможно как клонирование с одного диска на другой, так и создание резервных копий через сохранение дискового образа в файл. Возможно клонирование на уровне целых дисков или отдельных разделов.

В новой версии осуществлена синхронизация с пакетной базой Debian Sid по состоянию на 3 сентября. Ядро Linux обновлено до выпуска 5.2. (было 4.19), пакет Partclone до версии 0.3.13+git0819-2f1830e-drbl1, live-tools до версии 20190627, partclone-utils до состояния репозитория от 29 августа. Из поставки удалён модуль zfs-fuse, который очень давно не обновлялся. Для поддержки монтировния ZFS можно использовать openzfs, присутствующий в альтернативных сборках Clonezilla Live на основе Ubuntu. Обновлён механизм генерации нового идентификатора машины для восстановления GNU/Linux.



