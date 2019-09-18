Выпуск дистрибутива Clonezilla Live 2.6.3

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|1.1, Х (?), 23:45, 18/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+7 +/–
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Молодцы парни! Спасибо им, выручала Clonezilla не раз!
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|2.6, Аноним (-), 04:13, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Я так и не понял для чего эта штука. Это аналог dd? Какие диски и куда оно копирует? Почему нельзя скопировать диски ctrl-c / ctrl-v? Оно может открывать и распаковывать ISO-образы?
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|3.7, Аноним (7), 04:37, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Еще один долбо2.71б с тупыми вопросами.. :) Откуда вы лезете?
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|3.8, Гвоздь (?), 04:55, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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сделать/восстановить бекап.
разлить образ диска на несколько машин. Удобно когда нужна на несколько ( больше 8 штук за раз не получалось у меня) разлить предустановочный образ. Т.е готовишь образ( ставишь нужное ПО, подготавливаешь), делаешь через Клонзилу бэкап , включаешь жертву, выбираешь загрузку по сети. Полная копия диска сливается на жертву...
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|2.4, аноним3 (?), 02:03, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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штука классная, но она пригодится скорее для бекапа сервачных данных или личных( но это реже), хотя с базами дело не прокатит. но действительно удобная штука. у меня с ноутом программка шла, делала тоже самое практически и заворачивала в образ, но там хитро придумали. проверяла оборудование и только msi-шное обрабатывала. если система на асус или еще чем то сразу в отказ.
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|3.23, don Rumata (?), 00:54, 20/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> штука классная, но она пригодится скорее для бекапа сервачных данных или личных(
> но это реже), хотя с базами дело не прокатит. но действительно
> удобная штука. у меня с ноутом программка шла, делала тоже самое
> практически и заворачивала в образ, но там хитро придумали. проверяла оборудование
> и только msi-шное обрабатывала. если система на асус или еще чем
> то сразу в отказ.
Я ей винду на работе раскатываю. Мегаудобно приналичии хотя бы базового знания баша, а с некоторых пор ещё и питона.
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|1.5, Аноним (5), 03:58, 19/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–6 +/–
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> GNU/Linux
это уже стало синонимом MS/Linux, или еще нет, напомните, пожалуйста?
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|2.9, Аноним (9), 06:37, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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C:\> trolling "это уже стало синонимом MS/Linux, или еще нет, напомните, пожалуйста?"
error: too fat, please refer to trolling documentation by typing 'trolling /?' (without quotes)
C:\> _
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|3.10, Аноним (10), 07:55, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Syntax error: a symbol '/' is not recognized. Expected '\'. Do you mean 'MS\Linux'?
C:\> _
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|5.25, Аноним (25), 11:33, 20/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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PostScript?
Чувак, реальность намного веселее, если проверять факты.
trolling.ps1
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|1.12, Аноним (12), 09:32, 19/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Подскажите, им можно установленную ОС скопировать, чтобы потом просто разархивировать на другой машине и юзать её там? Таким образом нужно заинсталлить десяточку на N машин.
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|3.14, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 10:05, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Да, именно для этого она и нужна.
Они чо там у себя в микрософте ещё не запилили норамльного
[CODE[
curl .....microspft.com/ВИСТА-10-SETUP.EXE.sh | sudo bash -
[/CODE]
инсталятора?!?!?!?7777
Вот упытки111 За деньги мозгов-то не купишь. <<</>>>
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|3.16, Andrew (??), 13:41, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У меня размер образа, правда Acronis, больше 40GB. Таким образом я восстанавливаю полностью весь диск, ну, или, нужные мне разделы. WinX + 30-40 разных софтин и Ubuntu 18.04.3 + ~~10 applications, для программистов. Удобно.
Ты спробуй всё это установит на компьютерный класс, с нуля, потом и говори.
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|3.17, аноним3 (?), 17:34, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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фишка в том , что с линукс такое прокатит на любой(почти) машине, а вот с виндой только на тех же самых материнках с той же видеокартой или может и не взлететь))винда то проверяет оборудование только при инсталляции. а линух при каждом запуске ядра. а так софтинка супер.
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|1.18, anonnymous (?), 19:26, 19/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Она уже научилась клонировать диски большего размера на меньший, при условии что данные помещаются в размер меньшего диска? Или это умеют только сторонние сборки?
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|2.19, Имя (?), 21:16, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Уже давно умеет, по памяти: нужны 2 опции: чтобы не проверять размер фс перед восстановлением и чтобы создать раздел пропорционально размеру диска
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|4.22, аааааа (?), 00:21, 20/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Типа на исходном диске сложить асё в одну кучку, без дыр... Якобы копирует с сохранением пустого места между нанными...
Короче - бери акронис!
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