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Выпуск дистрибутива Clonezilla Live 2.6.3

18.09.2019 23:06

Доступен релиз Linux-дистрибутива Clonezilla Live 2.6.3, предназначенного для быстрого клонирования дисков (копируются только используемые блоки). Задачи выполняемые дистрибутивом сходны с проприетарным продуктом Norton Ghost. Размер iso-образа дистрибутива - 265 Мб (i686, amd64).

Дистрибутив основан на Debian GNU/Linux и в своей работе использует код таких проектов, как DRBL, Partition Image, ntfsclone, partclone, udpcast. Возможна загрузка с CD/DVD, USB Flash и по сети (PXE). Поддерживаются LVM2 и ФС ext2, ext3, ext4, reiserfs, xfs, jfs, FAT, NTFS, HFS+ (macOS), UFS, minix и VMFS (VMWare ESX). Имеется режим массового клонирования по сети, в том числе с передачей трафика в multicast-режиме, позволяющем единовременно провести клонирование исходного диска на большое число клиентских машин. Возможно как клонирование с одного диска на другой, так и создание резервных копий через сохранение дискового образа в файл. Возможно клонирование на уровне целых дисков или отдельных разделов.

В новой версии осуществлена синхронизация с пакетной базой Debian Sid по состоянию на 3 сентября. Ядро Linux обновлено до выпуска 5.2. (было 4.19), пакет Partclone до версии 0.3.13+git0819-2f1830e-drbl1, live-tools до версии 20190627, partclone-utils до состояния репозитория от 29 августа. Из поставки удалён модуль zfs-fuse, который очень давно не обновлялся. Для поддержки монтировния ZFS можно использовать openzfs, присутствующий в альтернативных сборках Clonezilla Live на основе Ubuntu. Обновлён механизм генерации нового идентификатора машины для восстановления GNU/Linux.

  1. Главная ссылка к новости (https://sourceforge.net/p/clon...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива Clonezilla Live 2.6.2
  3. OpenNews: Обновление дистрибутива Clonezilla Live 2.6.1
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: clonezilla
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Обсуждение (27) Ajax | 1 уровень | Линейный | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Х (?), 23:45, 18/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    Молодцы парни! Спасибо им, выручала Clonezilla не раз!
     
     
  • 2.6, Аноним (-), 04:13, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Я так и не понял для чего эта штука. Это аналог dd? Какие диски и куда оно копирует? Почему нельзя скопировать диски ctrl-c / ctrl-v? Оно может открывать и распаковывать ISO-образы?
     
     
  • 3.7, Аноним (7), 04:37, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Еще один долбо2.71б с тупыми вопросами.. :) Откуда вы лезете?
     
  • 3.8, Гвоздь (?), 04:55, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    сделать/восстановить бекап.
    разлить образ диска на несколько машин. Удобно когда нужна на несколько ( больше 8 штук за раз не получалось у меня) разлить предустановочный образ. Т.е готовишь образ( ставишь нужное ПО, подготавливаешь), делаешь через Клонзилу бэкап , включаешь жертву, выбираешь загрузку по сети. Полная копия диска сливается на жертву...
     

  • 1.2, Аноним (2), 00:02, 19/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Пока не пользовался, но в загашнике есть.
     
  • 1.3, don Rumata (?), 01:04, 19/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    С 2010-го пользуюсь. Шикарнейшая штука.
     
     
  • 2.4, аноним3 (?), 02:03, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    штука классная, но она пригодится скорее для бекапа сервачных данных или личных( но это реже), хотя с базами дело не прокатит. но действительно удобная штука. у меня с ноутом программка шла, делала тоже самое практически и заворачивала в образ, но там хитро придумали. проверяла оборудование и только msi-шное обрабатывала. если система на асус или еще чем то сразу в отказ.
     
     
  • 3.23, don Rumata (?), 00:54, 20/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > штука классная, но она пригодится скорее для бекапа сервачных данных или личных(
    > но это реже), хотя с базами дело не прокатит. но действительно
    > удобная штука. у меня с ноутом программка шла, делала тоже самое
    > практически и заворачивала в образ, но там хитро придумали. проверяла оборудование
    > и только msi-шное обрабатывала. если система на асус или еще чем
    > то сразу в отказ.

    Я ей винду на работе раскатываю. Мегаудобно приналичии хотя бы базового знания баша, а с некоторых пор ещё и питона.

     

  • 1.5, Аноним (5), 03:58, 19/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    > GNU/Linux

    это уже стало синонимом MS/Linux, или еще нет, напомните, пожалуйста?

     
     
  • 2.9, Аноним (9), 06:37, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    C:\> trolling "это уже стало синонимом MS/Linux, или еще нет, напомните, пожалуйста?"
    error: too fat, please refer to trolling documentation by typing 'trolling /?' (without quotes)
    C:\> _
     
     
  • 3.10, Аноним (10), 07:55, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Syntax error: a symbol '/' is not recognized. Expected '\'. Do you mean 'MS\Linux'?
    C:\> _
     
  • 3.11, Аноним (11), 09:11, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Опа, нужно освежить знания.

    C:\>trolling /?

     
  • 3.15, Аноним (15), 10:08, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > C:\> trolling

    trolling.exe же 😎️

     
     
  • 4.24, iCat (ok), 02:22, 20/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    trolling.ps
     
     
  • 5.25, Аноним (25), 11:33, 20/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    PostScript?

    Чувак, реальность намного веселее, если проверять факты.

    trolling.ps1

     
  • 2.27, IRASoldier_registered (ok), 00:54, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >GNU/Linux

    Это всего лишь политкорректный новояз для обозначения Linux.

     

  • 1.12, Аноним (12), 09:32, 19/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Подскажите, им можно установленную ОС скопировать, чтобы потом просто разархивировать на другой машине и юзать её там? Таким образом нужно заинсталлить десяточку на N машин.
     
     
  • 2.13, Имя (?), 09:58, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, именно для этого она и нужна.
     
     
  • 3.14, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 10:05, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Да, именно для этого она и нужна.

    Они чо там у себя в микрософте ещё не запилили норамльного
    [CODE[
    curl .....microspft.com/ВИСТА-10-SETUP.EXE.sh | sudo bash -
    [/CODE]
    инсталятора?!?!?!?7777

    Вот упытки111  За деньги мозгов-то не купишь. <<</>>>

     
  • 3.16, Andrew (??), 13:41, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    У меня размер образа, правда Acronis, больше 40GB. Таким образом я восстанавливаю полностью весь диск, ну, или, нужные мне разделы. WinX + 30-40 разных софтин и Ubuntu 18.04.3 + ~~10 applications, для программистов. Удобно.
    Ты спробуй всё это установит на компьютерный класс, с нуля, потом и говори.
     
  • 3.17, аноним3 (?), 17:34, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    фишка в том , что с линукс такое прокатит на любой(почти) машине, а вот с виндой только на тех же самых материнках с той же видеокартой или может и не взлететь))винда то проверяет оборудование только при инсталляции. а линух при каждом запуске ядра. а так софтинка супер.
     

  • 1.18, anonnymous (?), 19:26, 19/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Она уже научилась клонировать диски большего размера на меньший, при условии что данные помещаются в размер меньшего диска?  Или это умеют только сторонние сборки?
     
     
  • 2.19, Имя (?), 21:16, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Уже давно умеет, по памяти: нужны 2 опции: чтобы не проверять размер фс перед восстановлением и чтобы создать раздел пропорционально размеру диска
     
  • 2.20, OpenEcho (?), 21:52, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Hаучилась, только надо перед этим дефрагминтировать диск
     
     
  • 3.21, ALex_hha (ok), 23:32, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > только надо перед этим дефрагминтировать диск

    Wat?

     
     
  • 4.22, аааааа (?), 00:21, 20/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Типа на исходном диске сложить асё в одну кучку, без дыр... Якобы копирует с сохранением пустого места между нанными...
    Короче - бери акронис!
     
  • 3.26, Аноним (26), 11:53, 20/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Научилась

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