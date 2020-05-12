Релиз Proxmox VE 6.2, дистрибутива для организации работы виртуальных серверов

Состоялся релиз Proxmox Virtual Environment 6.2, специализированного Linux-дистрибутива на базе Debian GNU/Linux, нацеленного на развертывание и обслуживание виртуальных серверов с использованием LXC и KVM, и способного выступить в роли замены таких продуктов, как VMware vSphere, Microsoft Hyper-V и Citrix Hypervisor. Размер установочного iso-образа 900 Мб. Proxmox VE предоставляет средства для развёртывания полностью готовой системы виртуальных серверов промышленного уровня с управлением через web-интерфейс, рассчитанный на управление сотнями или даже тысячами виртуальных машин. Дистрибутив имеет встроенные инструменты для организации резервного копирования виртуальных окружений и доступную из коробки поддержку кластеризации, включая возможность миграции виртуальных окружений с одного узла на другой без остановки работы. Среди особенностей web-интерфейса: поддержка безопасной VNC-консоли; управление доступом ко всем доступным объектам (VM, хранилище, узлы и т.п.) на основе ролей; поддержка различных механизмов аутентификации (MS ADS, LDAP, Linux PAM, Proxmox VE authentication). В новом выпуске: Осуществлена синхронизация с пакетной базой Debian 10.4 "Buster". Ядро Linux обновлено до версии 5.4. Обновлены Ceph Nautilus 14.2.9, LXC 4.0, QEMU 5.0 и ZFSonLinux 0.8.3;

В web-интерфейсе появилась возможность применения сертификатов Let's Encrypt, полученных в результате подтверждения через DNS;

В интерфейсе администратора добавлена возможность просмотра полного дерева привилегий для пользователя;

Добавлен экспериментальный GUI для SDN (Software Defined Network);

Реализована возможность смены языка интерфейса без завершения текущего сеанса;

При просмотре содержимого хранилища появилась возможность фильтрации данных по дате создания;

В LXC и lxcfs обеспечена полная поддержка cgroupv2. Добавлены новые LXC-шаблоны для Ubuntu 20.04, Fedora 32, CentOS 8.1, Alpine Linux и Arch Linux;

Улучшена поддержка контейнеров на базе systemd;

Настройки по умолчанию адаптированы для запуска на одном узле сотен и тысяч параллельно работающих контейнеров;

Реализована возможность создания шаблонов в хранилищах на базе директорий;

Добавлена поддержка сжатия резервных копий при помощи алгоритма Zstandard (zstd);

Для хранилищ на основе SAMBA/CIFS реализованы средства ограничения пропускной способности;

Налажена работа ZFS-разделов с нестандартными точками монтирования;

Добавлена поддержка автоматической синхронизации пользователей и групп между пользовательской БД Proxmox и LDAP. Реализован режим шифрования соединений к LDAP (LDAP+STARTTLS);

Обеспечена полная поддержка и интеграция API-токенов, дающих возможность бесшовного доступа сторонних систем, клиентов и приложений к большей части REST API. API-токены могут генерироваться для конкретных пользователей, определять отдельные полномочия и ограничиваться по времени действия;

Для QEMU/KVM реализована поддержка live-миграции с реплицированными дисками;

Добавлена поддержка использования до 8 сетевых линков corosync в кластере.



