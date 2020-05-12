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Релиз Proxmox VE 6.2, дистрибутива для организации работы виртуальных серверов

12.05.2020 23:04

Состоялся релиз Proxmox Virtual Environment 6.2, специализированного Linux-дистрибутива на базе Debian GNU/Linux, нацеленного на развертывание и обслуживание виртуальных серверов с использованием LXC и KVM, и способного выступить в роли замены таких продуктов, как VMware vSphere, Microsoft Hyper-V и Citrix Hypervisor. Размер установочного iso-образа 900 Мб.

Proxmox VE предоставляет средства для развёртывания полностью готовой системы виртуальных серверов промышленного уровня с управлением через web-интерфейс, рассчитанный на управление сотнями или даже тысячами виртуальных машин. Дистрибутив имеет встроенные инструменты для организации резервного копирования виртуальных окружений и доступную из коробки поддержку кластеризации, включая возможность миграции виртуальных окружений с одного узла на другой без остановки работы. Среди особенностей web-интерфейса: поддержка безопасной VNC-консоли; управление доступом ко всем доступным объектам (VM, хранилище, узлы и т.п.) на основе ролей; поддержка различных механизмов аутентификации (MS ADS, LDAP, Linux PAM, Proxmox VE authentication).

В новом выпуске:

  • Осуществлена синхронизация с пакетной базой Debian 10.4 "Buster". Ядро Linux обновлено до версии 5.4. Обновлены Ceph Nautilus 14.2.9, LXC 4.0, QEMU 5.0 и ZFSonLinux 0.8.3;
  • В web-интерфейсе появилась возможность применения сертификатов Let's Encrypt, полученных в результате подтверждения через DNS;
  • В интерфейсе администратора добавлена возможность просмотра полного дерева привилегий для пользователя;
  • Добавлен экспериментальный GUI для SDN (Software Defined Network);
  • Реализована возможность смены языка интерфейса без завершения текущего сеанса;
  • При просмотре содержимого хранилища появилась возможность фильтрации данных по дате создания;
  • В LXC и lxcfs обеспечена полная поддержка cgroupv2. Добавлены новые LXC-шаблоны для Ubuntu 20.04, Fedora 32, CentOS 8.1, Alpine Linux и Arch Linux;
  • Улучшена поддержка контейнеров на базе systemd;
  • Настройки по умолчанию адаптированы для запуска на одном узле сотен и тысяч параллельно работающих контейнеров;
  • Реализована возможность создания шаблонов в хранилищах на базе директорий;
  • Добавлена поддержка сжатия резервных копий при помощи алгоритма Zstandard (zstd);
  • Для хранилищ на основе SAMBA/CIFS реализованы средства ограничения пропускной способности;
  • Налажена работа ZFS-разделов с нестандартными точками монтирования;
  • Добавлена поддержка автоматической синхронизации пользователей и групп между пользовательской БД Proxmox и LDAP. Реализован режим шифрования соединений к LDAP (LDAP+STARTTLS);
  • Обеспечена полная поддержка и интеграция API-токенов, дающих возможность бесшовного доступа сторонних систем, клиентов и приложений к большей части REST API. API-токены могут генерироваться для конкретных пользователей, определять отдельные полномочия и ограничиваться по времени действия;
  • Для QEMU/KVM реализована поддержка live-миграции с реплицированными дисками;
  • Добавлена поддержка использования до 8 сетевых линков corosync в кластере.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.proxmox.com/en/new...)
  2. OpenNews: Релиз Proxmox VE 6.1, дистрибутива для организации работы виртуальных серверов
  3. OpenNews: Выпуск дистрибутива Proxmox Mail Gateway 6.1
  4. OpenNews: Выпуск дистрибутива Proxmox Mail Gateway 6.0
  5. OpenNews: Выпуск XCP-NG 8.1, свободного варианта Citrix Hypervisor
  6. OpenNews: Выпуск инструментария управления контейнерами LXC и LXD 4.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52938-proxmox
Ключевые слова: proxmox, virtual
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Обсуждение (9) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, сисян (?), 23:19, 12/05/2020 [ответить]  
    		• –6 +/
    Proxmox молодцы, но зачем они сделали платные репозитории? Платить им все-равно никто не собирается.
     
     
  • 2.2, Геракл (?), 23:29, 12/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Ты за всех готов ответить, очередняра-выскочка?
     
  • 2.3, Аноним (3), 23:55, 12/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Одна из причин нашего перехода на опеннебулу. Простая как в установке(сильно проще опенстека), так и обслуживании(когда-то переустановил голову работающего кластера на другую мажор-версию, на протяжении этих 20-и минут пользователи не могли управлять виртуалками, но ни одна машина не была перезагружена). В других же местах - опенстек.
    Конкуренции проксмоксу - предостаточно сейчас.
     
     
  • 3.4, Аноним (4), 00:14, 13/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > когда-то переустановил голову работающего кластера на другую мажор-версию
    > ни одна машина не была перезагружена

    Перегрузить систему из-за какщй-то правки надо только в винде, причем это скорее не особенность самой виндоус, а образа мышления оператора.  
    Поставте на рабочую машину линух и подобные болячки пройдут сами собой.

     
  • 3.7, Michael Shigorin (ok), 01:15, 13/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Если что, имейте в виду: http://getalt.org/ru/alt-server-v (также для aarch64 и ppc64le).  Там есть и PVE, и OpenNebula, и какие-то контейнеры -- насколько понимаю, с выпускающим можно обсудить и OpenStack при надобности, он его собирает.
     
     
  • 4.9, Твоя бывшая (?), 02:55, 13/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Загруженную версию могут свободно использовать физические лица; юридические лица могут воспользоваться ею для тестирования, а для применения необходимо приобрести лицензии или заключить лицензионный договор в письменной форме.
     

  • 1.5, Licha Morada (ok), 00:36, 13/05/2020 [ответить]  
    		• –2 +/
    > поддержка автоматической синхронизации пользователей и групп между пользовательской БД Proxmox и LDAP

    Подумал было, что оно научилось кэшировать аутентикацию, так чтобы можно было войти даже если временно LDAP умер. Однако нет, похоже, это просто избавляет от потребности добавлять юзеров вручную, даже если они есть в LDAP.

    https://forum.proxmox.com/threads/ldap-user-sync.39059/

     
     
  • 2.6, бублички (?), 00:55, 13/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    не осилил поднять репликацию OpenLDAP там где это явно востребовано? вместо того решил этим здесь похвастаться? дожил до 2020-го года и до сих пор не в курсе про nscd, nslcd или sssd?
     
     
  • 3.8, Michael Shigorin (ok), 01:16, 13/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Был ещё nss-ldapd.
     
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