Релиз Proxmox VE 6.1, дистрибутива для организации работы виртуальных серверов

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|1.1, Аноним (1), 22:03, 05/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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> При наличии установленного ifupdown2 теперь можно изменить
> конфигурацию сети и обновить её из графического интерфейса,
> без перезагрузки.
не прошло и пятидесяти лет. Ложка дегтя, очевидно, заключается в том, что это по прежнему настройки для конкретного хоста, для десяти хостов будешь ковырять их десять отдельных раз. А openvswitch и вовсе вручную, и тоже на каждом хосте.
"зато6ешплатна!"
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|2.4, ананим.orig (?), 22:38, 05/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> для десяти хостов будешь ковырять их десять отдельных
да-да! а в прошлом месяце переконфигурил сеть на 10% больше, но премию подняли только на 5.
зато визардом и за небесплатно.
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|3.7, Аноним (1), 22:53, 05/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Ах эти влажные мечты опеннетчика...
И уровень сразу виден. Нет, приятель, премия - она не за это. А визард хорош и удобен, когда надо один влан добавить дополнительно.
А когда конфигурация физической сети серьезно изменяется (если при этом устранишь узкое место - может и премия будет...только вряд ли, за это зарплата и платится, а что ты там переконфигурял и сколько - никому неинтересно) - мышкой не накличешься, но есть апи. В тех виртуализационных средах, на "роли замены которых" затобешплатные замахиваются, конечно. Не, не слышал?
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|4.19, ананим.orig (?), 23:39, 05/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А когда конфигурация физической сети серьезно изменяется
с этого места поподробней (я записную).
она у вас по феншую меняется али как?
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|2.5, Ага (?), 22:42, 05/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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и как часто приходится менять адрес менеджмента виртуального хоста? попахивает локалхостом
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|3.8, Аноним (1), 22:54, 05/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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да, дружище, мы поняли что ты кроме локалхоста ничего не видал.
Это не про "адрес менеджмента", ни разу.
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|4.13, Ага (?), 23:09, 05/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Конешна, ведь я не в курсе проблем с добавлением влана через вебморду в проксмоксе и не догадался об этом из неразборчивого нытья
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|2.11, Catwoolfii (ok), 23:04, 05/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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а какие претензии к pve, если этот недоразвитый ifupdown2 не поддерживает ovs?
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|2.17, D (?), 23:15, 05/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Из платных - только платная вмварь. И сурово платная!
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|2.22, ананим.orig (?), 23:51, 05/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> PCI(e) passthrough поддерживает до 16 устройств PCI(e).
сабж то читал?
зыж
вот пример — https://github.com/ayufan/pve-helpers
> 5. My setup
> Here's a quick rundown of my environment that I currently use with above quirks.
> 5.1. Hardware
> i7-8700
> 48GB DDR4
> Intel iGPU used by Proxmox VE
> GeForce GTX 970 used by Linux VM
> GeForce RTX 2080 Super used by Windows VM
.
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|2.24, Fyjy (?), 01:12, 06/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Умеет KVM, а значит умеет и Proxmox, так как это всего лишь веб-гуй над KVM.
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