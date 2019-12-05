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Релиз Proxmox VE 6.1, дистрибутива для организации работы виртуальных серверов

05.12.2019 20:01

Состоялся релиз Proxmox Virtual Environment 6.1, специализированного Linux-дистрибутива на базе Debian GNU/Linux, нацеленного на развертывание и обслуживание виртуальных серверов с использованием LXC и KVM, и способного выступить в роли замены таких продуктов, как VMware vSphere, Microsoft Hyper-V и Citrix XenServer. Размер установочного iso-образа 776 Мб.

Proxmox VE предоставляет средства для развёртывания полностью готовой системы виртуальных серверов промышленного уровня с управлением через web-интерфейс, рассчитанный на управление сотнями или даже тысячами виртуальных машин. Дистрибутив имеет встроенные инструменты для организации резервного копирования виртуальных окружений и доступную из коробки поддержку кластеризации, включая возможность миграции виртуальных окружений с одного узла на другой без остановки работы. Среди особенностей web-интерфейса: поддержка безопасной VNC-консоли; управление доступом ко всем доступным объектам (VM, хранилище, узлы и т.п.) на основе ролей; поддержка различных механизмов аутентификации (MS ADS, LDAP, Linux PAM, Proxmox VE authentication).

В новом выпуске:

  • Пакетная база синхронизирована с Debian 10.2. Ядро Linux обновлено до версии 5.3. Дополнительно поставляется ядро Linux 5.0 на основе пакетов из Ubuntu 19.04 с поддержкой ZFS. Обновлены версии Ceph Nautilus 14.2.4.1, Corosync 3.0, LXC 3.2, QEMU 4.1.1 и ZFS 0.8.2;
  • Изменения в веб интерфейсе
    • Через графический интерфейс теперь можно редактировать больше параметров конфигурации уровня датацентра, включая настройки двухфакторной аутентификации и ограничение пропускной способности на уровне кластера для следующих типов трафика: миграция, резервное копирование/восстановление, клонирование, перемещение диска.
    • Улучшения в двухфакторной аутентификации, позволяющие использовать аппаратный ключ TOTP.
    • Мобильный графический интерфейс: реализован вход в систему для учётных записей пользователей с поддержкой двухфакторной аутентификации TOTP.
    • Продолжена работа по преобразованию пиктограмм из растровых в векторизованные форматы из Font Awesome.
    • Режим масштабирования noVNC теперь можно изменить в разделе «Мои настройки».
    • Новая кнопка «Выполнить сейчас» для запуска заданий резервного копирования всего кластера.
    • При наличии установленного ifupdown2 теперь можно изменить конфигурацию сети и обновить её из графического интерфейса, без перезагрузки.
  • Изменения для контейнеров
    • Реализованы ожидающие (pending) изменения для контейнеров. Можно внести изменения для запущенного контейнера, и они будут применены после следующей перезагрузки контейнера.
    • Перезагрузка работающего контейнера через GUI, API и из интерфейса командной строки.
    • Горячее подключение точек монтирования с помощью нового API монтирования, доступного в ядре Linux 5.3.
    • Поддержка последних выпусков дистрибутивов GNU/Linux, таких как Fedora 31, CentOS 8 и Ubuntu 19.10.
  • Изменения в SPICE
    • Аудиоустройства теперь могут быть добавлены через графический интерфейс (нет необходимости редактировать файл конфигурации).
    • Каталоги теперь могут быть разделены между клиентом SPICE и виртуальной машиной (эта возможность пока считается экспериментальной).
    • Можно включать поддержку потокового видео, что помогает улучшить производительность при выводе быстро меняющихся областей отображения, например при просмотре видео.
    • USB-устройство SPICE теперь поддерживает USB3 (QEMU >= 4.1).
  • Улучшения в функциях резервного копирования и восстановления
    • Виртуальные машины с включенными в настройках IOThreads теперь могут быть зарезервированы.
    • Возможен ручной запуск запланированных заданий резервного копирования из датацентра в графическом интерфейсе.
  • Улучшения в стеке HA
    • Новая политика выключения «migrate». Если включить её, при завершении работы запущенные сервисы будут перенесены на другой узел. Как только узел возвращается в строй, и если сервисы за это время не были вручную перемещены на другой узел, службы будут перемещены назад.
    • Новая команда 'crm-command stop'. Выключает виртуальную машину/контейнер с указанным временем ожидания, и выполняет полную остановку (hard stop), если время ожидания указано «0». Команда остановки виртуальной машины или контейнера теперь будет вызывать эту новую crm-command.
  • Улучшения QEMU
    • Разрешены домены, отличные от '0000', для PCI(e) passthrough.
    • Новый вызов API «reboot». Позволяет применять ожидающие изменения, не дожидаясь выключения гостя, прежде чем запускать его снова.
    • Устранена проблема тайм-аута монитора QEMU, которая препятствовала успешному резервному копированию в определённых конфигурациях.
    • PCI(e) passthrough поддерживает до 16 устройств PCI(e).
    • Поддержка QEMU Guest Agents, использующих для связи последовательный порт ISA (не VirtIO), что, среди прочего, позволит использовать QEMU Guest Agents в FreeBSD.
  • Общие улучшения для виртуальных гостевых систем
    • В конфигурации гостевых систем добавлены «теги». Эта метаинформация может быть полезна для таких вещей, как управление конфигурацией (пока не поддерживается в GUI).
    • VM/CT: «Purge» научилась удалить соответствующую виртуальную машину или контейнер из заданий репликации или резервного копирования при уничтожении.
      • Стабильность кластера
        • В апстриме выявлен и исправлен ряд ошибок (в сотрудничестве с corosync и kronosnet).
        • Устранены проблемы, с которыми некоторые пользователи сталкивались при изменении MTU.
        • pmxcfs прошёл аудит с использованием ASAN (AddressSanitizer) и UBSAN (Undefined Behavior Sanitizer), в результате исправлены различные возможные проблемы для определённых пограничных случаев.
      • Система хранения
        • Разрешена настройка нестандартных свойств «точки монтирования» для ZFS.
        • Разрешено применение файлов .img в качестве альтернативы образам .iso.
        • Различные улучшения iSCSI.
        • Переработана поддержка ZFS на iSCSI с target-провайдером LIO.
        • Обеспечена поддержка всех функций, предлагаемых более новыми ядрами с Ceph и KRBD.
      • Различные улучшения
        • В межсетевой экран добавлена поддержка raw-таблиц и использование их для защиты от Synflood-атак.
        • Реализовано автоматическое продление самоподписанного сертификата за 2 недели до истечения срока действия.
        • Сокращён срок действия вновь сгенерированных сертификатов (2 года вместо 10 лет). Изменение внесено так как некоторые современные браузеры жалуются на очень длительный срок действия сертификата.
      • Проведена вычитка частей документации (стиль и грамматика). Расширена документация для администрирования Ceph.
      • Многочисленные исправления ошибок и обновления пакетов (все детали смотрите в bugtracker и GIT-репозитории).


  1. Главная ссылка к новости (https://forum.proxmox.com/thre...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива Proxmox Mail Gateway 6.1
  3. OpenNews: Релиз Proxmox VE 6.0, дистрибутива для организации работы виртуальных серверов
  4. OpenNews: Доступен дистрибутив для создания сетевых хранилищ OpenMediaVault 4
  5. OpenNews: Выпуск дистрибутива для создания сетевых хранилищ FreeNAS 11.2
  6. OpenNews: Доступен дистрибутив OviOS 3.0 для создания сетевых хранилищ
Автор новости: Alexander Chekalin
Тип: Программы
Ключевые слова: proxmox, virtual
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  • 1.1, Аноним (1), 22:03, 05/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    > При наличии установленного ifupdown2 теперь можно изменить
    > конфигурацию сети и обновить её из графического интерфейса,
    > без перезагрузки.

    не прошло и пятидесяти лет. Ложка дегтя, очевидно, заключается в том, что это по прежнему настройки для конкретного хоста, для десяти хостов будешь ковырять их десять отдельных раз. А openvswitch и вовсе вручную, и тоже на каждом хосте.

    "зато6ешплатна!"

     
     
  • 2.3, Аноним (3), 22:26, 05/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    nox, залогинься
     
  • 2.4, ананим.orig (?), 22:38, 05/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > для десяти хостов будешь ковырять их десять отдельных

    да-да! а в прошлом месяце переконфигурил сеть на 10% больше, но премию подняли только на 5.
    зато визардом и за небесплатно.

     
     
  • 3.7, Аноним (1), 22:53, 05/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Ах эти влажные мечты опеннетчика...
    И уровень сразу виден. Нет, приятель, премия - она не за это. А визард хорош и удобен, когда надо один влан добавить дополнительно.
    А когда конфигурация физической сети серьезно изменяется (если при этом устранишь узкое место - может и премия будет...только вряд ли, за это зарплата и платится, а что ты там переконфигурял и сколько - никому неинтересно) - мышкой не накличешься, но есть апи. В тех виртуализационных средах, на "роли замены которых" затобешплатные замахиваются, конечно. Не, не слышал?

     
     
  • 4.19, ананим.orig (?), 23:39, 05/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А когда конфигурация физической сети серьезно изменяется

    с этого места поподробней (я записную).
    она у вас по феншую меняется али как?

     
  • 2.5, Ага (?), 22:42, 05/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    и как часто приходится менять адрес менеджмента виртуального хоста? попахивает локалхостом
     
     
  • 3.8, Аноним (1), 22:54, 05/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    да, дружище, мы поняли что ты кроме локалхоста ничего не видал.

    Это не про "адрес менеджмента", ни разу.

     
     
  • 4.13, Ага (?), 23:09, 05/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Конешна, ведь я не в курсе проблем с добавлением влана через вебморду в проксмоксе и не догадался об этом из неразборчивого нытья
     
  • 2.11, Catwoolfii (ok), 23:04, 05/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    а какие претензии к pve, если этот недоразвитый ifupdown2 не поддерживает ovs?
     

  • 1.2, Ддд (?), 22:04, 05/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Шикарная замена тупому Xen
     
     
  • 2.6, D (?), 22:52, 05/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Да и hyperv заодно )
     
     
  • 3.9, Аноним (1), 22:56, 05/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    на локалхосте, ага.

     
     
  • 4.14, D (?), 23:14, 05/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А где - НЕ замена? Просим подробности!
     
     
  • 5.20, ананим.orig (?), 23:42, 05/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    где есть свои 10% очевидно
     

  • 1.10, Devopsschool (?), 23:02, 05/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Из бесплатных, только XCP-NG конкурент.
     
     
  • 2.17, D (?), 23:15, 05/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Из платных - только платная вмварь. И сурово платная!
     

  • 1.12, Аноним (12), 23:06, 05/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    говно.
     
     
  • 2.15, D (?), 23:15, 05/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чем оно сэра обидело, поделитесь с нами!
     
     
  • 3.21, ананим.orig (?), 23:45, 05/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ну представился человек, почему сразу обидело то?
     

  • 1.16, Аноним (16), 23:15, 05/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    пробрасывать видеокарту он умеет, ентот ваш ПрохМох ?
     
     
  • 2.22, ананим.orig (?), 23:51, 05/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > PCI(e) passthrough поддерживает до 16 устройств PCI(e).

    сабж то читал?

    зыж
    вот пример — https://github.com/ayufan/pve-helpers
    > 5. My setup
    > Here's a quick rundown of my environment that I currently use with above quirks.
    > 5.1. Hardware
    >     i7-8700
    >    48GB DDR4
    >     Intel iGPU used by Proxmox VE
    >     GeForce GTX 970 used by Linux VM
    >     GeForce RTX 2080 Super used by Windows VM

    .

     
  • 2.23, Андрей (??), 00:34, 06/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Умеет. Пробрасываем и юзаем.
     
  • 2.24, Fyjy (?), 01:12, 06/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Умеет KVM, а значит умеет и Proxmox, так как это всего лишь веб-гуй над KVM.
     

  • 1.18, redhat (??), 23:30, 05/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    oVirt на centose
     
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