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Компания Canonical опубликовала Real-time Ubuntu 24.04

30.05.2024 18:06

Компания Canonical объявила о готовности сборок Real-time Ubuntu 24.04, оптимизированных для выполнения задач в режиме реального времени. В сборках задействовано ядро Linux 6.8 с патчами RT ("Realtime-Preempt", PREEMPT_RT или "-rt"), обеспечивающими снижение задержек и позволяющими добиться предсказуемого времени обработки событий. В сборки дополнительно включены оптимизации, нацеленные на повышение производительности и снижение задержек на платах Raspberry Pi 4 и 5, и системах на базе процессоров Intel Core, поддерживающих технологии TCC (Time Coordinated Computing) и TSN (Time-Sensitive Networking).

Готовые сборки сформированы для архитектур x86_64 и Aarch64 и распространяется через сервис Ubuntu Pro, который является платным для коммерческих применений. Для персонального использования предусмотрена возможность бесплатного подключения к Ubuntu Pro до 5 машин (членам Ubuntu Community - 50 машин).

  1. Главная ссылка к новости (https://canonical.com//blog/re...)
  2. OpenNews: Доступна Real-time редакция Ubuntu, оптимизированная для процессоров Intel Core
  3. OpenNews: Для Ubuntu начал поставляться пакет с ядром Linux для систем реального времени
  4. OpenNews: Сформированы сборки Ubuntu 24.04 для миниатюрной RISC-V-платы Milk-V Mars
  5. OpenNews: Подготовлены сборки Ubuntu 24.04 для загрузки на игровой приставке Nintendo Switch
  6. OpenNews: Релиз дистрибутива Ubuntu 24.04 LTS
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61276-real-time
Ключевые слова: real-time, ubuntu
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Обсуждение (11) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 18:27, 30/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Зачем это когда есть LinuxCNC без регистрации и смс.
     
  • 1.2, Виндюшатник (?), 18:31, 30/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Даже более мощное железо подразумевало использование РТ патчей на ядре 4.19,а уж на таком днищенском да еще и 6.8. Ужас,что может быть более бесполезным.
     
     
  • 2.3, Аноним (1), 18:42, 30/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Может из-за поддержки снапа им нужно другое ядро?
     
     
  • 3.6, Виндюшатник (?), 18:53, 30/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хз,но если так реально реалтайм,то дрова Нвидии уже не накатить,а там и Снап не нужен. за красных и синих не скажу,может они и способны работать на должном уровне при таком раскладе.
     

  • 1.4, Аноним (4), 18:43, 30/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Лучше VxWorks пока ничего не изобрели для реалтайма. Использую в своих марсоходах.
     
     
  • 2.5, Какоето имя (?), 18:47, 30/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так он же закрытый, не опен сур
     
  • 2.10, Аноним (10), 19:31, 30/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А так же QNX и WinCE.
    А это так, «потому что можем».
    Ракету или атомную станцию на этом делать не будут.
     

  • 1.7, pic (?), 18:58, 30/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    RT ядро нужно для музыкантов.
     
     
  • 2.8, Виндюшатник (?), 19:03, 30/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так осс во Фре,а остальное все равно испортит всю латенси.D
     
  • 2.9, НяшМяш (ok), 19:24, 30/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Музыканты пользуются CoreAudio
     
  • 2.11, Аноним (11), 19:49, 30/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так и началась перепись экспертов по всем вопросам которые точно знают кому и что надо.
     
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