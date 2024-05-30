Компания Canonical опубликовала Real-time Ubuntu 24.04

Компания Canonical объявила о готовности сборок Real-time Ubuntu 24.04, оптимизированных для выполнения задач в режиме реального времени. В сборках задействовано ядро Linux 6.8 с патчами RT ("Realtime-Preempt", PREEMPT_RT или "-rt"), обеспечивающими снижение задержек и позволяющими добиться предсказуемого времени обработки событий. В сборки дополнительно включены оптимизации, нацеленные на повышение производительности и снижение задержек на платах Raspberry Pi 4 и 5, и системах на базе процессоров Intel Core, поддерживающих технологии TCC (Time Coordinated Computing) и TSN (Time-Sensitive Networking).

Готовые сборки сформированы для архитектур x86_64 и Aarch64 и распространяется через сервис Ubuntu Pro, который является платным для коммерческих применений. Для персонального использования предусмотрена возможность бесплатного подключения к Ubuntu Pro до 5 машин (членам Ubuntu Community - 50 машин).



