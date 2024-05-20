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Подготовлены сборки Ubuntu 24.04 для загрузки на игровой приставке Nintendo Switch

20.05.2024 18:54

Проект Switchroot объявил о готовности сборки Ubuntu 24.04, предназначенной для загрузки на игровых консолях Nintendo Switch на базе SoC Tegra X1 (Switch 2017, Switch 2019, Switch Lite и Switch OLED). Помимо Ubuntu проектом Switchroot также предоставляются предназначенные для загрузки на Nintendo Switch сборки Fedora 39, Lakka 5.0 и LineageOS 18.1. Загрузка производится с SD-карты при помощи загрузчика hekate (для обхода блокировки применяется RCM). Развиваемые проектом дополнительные компоненты распространяются под лицензией Apache 2.0.

Из графических интерфейсов поддерживается KDE Plasma и Unity (сборки с GNOME задерживаются из-за проблем с сенсорными экранами и с производительностью полноэкранного вывода при использовании X11 на системах ARM64. Для установки дополнительных программ могут использоваться скрипты L4T-Megascript, репозиторий Pi-Apps (около 200 программ) или пакеты в формате Flatpak. Для обновления дистрибутива применяется штатный пакетный менеджер APT.

Среди поддерживаемых возможностей отмечается сопряжение с контроллерами Nintendo Switch Pro, GameCube, Dualshock 4, X-Box One и Joy-Con, разгон частоты CPU, GPU и памяти, поддержка USB-C, Wi-Fi, Bluetooth, DisplayPort/HDMI, датчика освещения, звука, Touchscreen, eMMC/SD, драйверы для GPU Tegra с поддержкой Vulkan, OpenGL, OpenGLES, EGL и CUDA, аппаратное ускорение декодирования видео (в SMPV Player, ffmpeg, mpv и chromium-browser), глубокий спящий режим. Не поддерживаются NFC и инфракрасный порт (IR).

  1. Главная ссылка к новости (https://www.omgubuntu.co.uk/20...)
  2. OpenNews: Продемонстрирован запуск Linux на игровой приставке Nintendo Switch
  3. OpenNews: Доступен Lakka 5.0, дистрибутив для создания игровых консолей
  4. OpenNews: Прошивка игровой приставки Nintendo Switch использует компоненты FreeBSD
  5. OpenNews: Опубликован метод обхода ограничений загрузчика игровой приставки Nintendo Switch
  6. OpenNews: Для Nintendo Switch подготовлена неофициальная прошивка с LineageOS
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61215-nintendo
Ключевые слова: nintendo, switch, ubuntu
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Обсуждение (6) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 19:05, 20/05/2024 [ответить]  
    		• +9 +/
    > сборки с GNOME задерживаются из-за проблем с производительностью и сенсорными экранами.

    Звучит как анекдот

    А нет, обычное состояние гнома - быть ненужным на клавомыши и непригодным к работе на сенсоре

     
     
  • 2.3, Аноним (3), 19:23, 20/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это новость десятилетия. Поздравляю всех пользователей бесплатного десктопа.
     

  • 1.2, еще один аноним (?), 19:22, 20/05/2024 [ответить]  
    		• +/
    ждем следующую новость: Github заблокировал репозиторий Switchroot за нарушение DMCA по запросу Nintendo
     
  • 1.4, Аноним (4), 19:39, 20/05/2024 [ответить]  
    		• +/
    Пробовал прошлую версию, впечатления не очень. Все это дело ели шевелится. Были проблемы с подключением блютуз колонки, сумел как то победить. Так же была проблема в док режиме, кривовато отображался рабочий стол на телике и на мониторе. Если на мониторе смог победить то на телике не получилось. Так же из коробки не мог в папке пользователя что либо создать, не было прав. На этой радостной ноте забил на это чудо. Может конечно можно было все это победить но желания совсем не было с учетом что все это работало сильно неспешно.
     
  • 1.5, Аноним (-), 19:47, 20/05/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.7, Ося Бендер (?), 22:24, 20/05/2024 [ответить]  
    		• +/
    Запасаемся попкормом и ждем иска от нинтенды за нарушение авторских прав...
     

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