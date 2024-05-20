Подготовлены сборки Ubuntu 24.04 для загрузки на игровой приставке Nintendo Switch

Проект Switchroot объявил о готовности сборки Ubuntu 24.04, предназначенной для загрузки на игровых консолях Nintendo Switch на базе SoC Tegra X1 (Switch 2017, Switch 2019, Switch Lite и Switch OLED). Помимо Ubuntu проектом Switchroot также предоставляются предназначенные для загрузки на Nintendo Switch сборки Fedora 39, Lakka 5.0 и LineageOS 18.1. Загрузка производится с SD-карты при помощи загрузчика hekate (для обхода блокировки применяется RCM). Развиваемые проектом дополнительные компоненты распространяются под лицензией Apache 2.0.

Из графических интерфейсов поддерживается KDE Plasma и Unity (сборки с GNOME задерживаются из-за проблем с сенсорными экранами и с производительностью полноэкранного вывода при использовании X11 на системах ARM64. Для установки дополнительных программ могут использоваться скрипты L4T-Megascript, репозиторий Pi-Apps (около 200 программ) или пакеты в формате Flatpak. Для обновления дистрибутива применяется штатный пакетный менеджер APT.

Среди поддерживаемых возможностей отмечается сопряжение с контроллерами Nintendo Switch Pro, GameCube, Dualshock 4, X-Box One и Joy-Con, разгон частоты CPU, GPU и памяти, поддержка USB-C, Wi-Fi, Bluetooth, DisplayPort/HDMI, датчика освещения, звука, Touchscreen, eMMC/SD, драйверы для GPU Tegra с поддержкой Vulkan, OpenGL, OpenGLES, EGL и CUDA, аппаратное ускорение декодирования видео (в SMPV Player, ffmpeg, mpv и chromium-browser), глубокий спящий режим. Не поддерживаются NFC и инфракрасный порт (IR).



