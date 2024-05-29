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Сформированы сборки Ubuntu 24.04 для миниатюрной RISC-V-платы Milk-V Mars

29.05.2024 08:24

Компания Canonical объявила о подготовке отдельных сборок Ubuntu 24.04, специально оптимизированных для работы на плате Milk-V Mars, оснащённой 4-ядерным 64-разрядным процессором StarFive JH7110 (1.5GHz) на базе архитектуры RISC-V (RV64GC). Отмечается, что это первая миниатюрная плата на базе архитектуры RISC-V, по размеру сопоставимая с кредитной картой (размер платы 85 x 56 мм). Плата также примечательна относительно низкой для плат RISC-V стоимостью - в минимальной конфигурации с ОЗУ 2 ГБ плата продаётся по цене 39 долларов.

Плата поставляется в комплектациях с размером ОЗУ 1, 2, 4 или 8 ГБ (LPDDR4) и оснащена слотами для карт eMMC и Micro SD, тремя портами USB 3.0, одним портом USB 2.0, портом HDMI 2.0 с поддержкой разрешения 4K, разъёмом RJ45 (Ethernet), слотом M.2 E-Key для подключения модуля Wi-Fi/Bluetooth, интерфейсом MIPI CSI (Camera Serial Interface) и 40-пиновым GPIO. Возможно подключение к плате двух мониторов (один через HDMI, а второй через MIPI DSI) и организация питания через Ethernet (PoE). Поддерживается аппаратное ускорение декодирования H.264, H.265 (4K@60fps) и JPEG, а также кодирования H.265 (1080p@30fps) и JPEG.

Для загрузки доступны два варианта сборок Ubuntu - уже сформированное загрузочное окружение для копирования на SD-карту и установочный образ для инсталляции на eMMC, USB-накопитель или NVMe. Сборки соответствуют по своей начинке Ubuntu Server 24.04 с ядром Linux 6.8. Из имеющихся ограничений упомянуто отсутствие поддержки встроенного GPU и неполная поддержка PCIe (может использоваться NVMe-накопитель, но пока не поддерживается подключение модулей с Wi-Fi и внешним GPU). Из USB-портов пока поддерживаются только порты USB 3.0, а порт USB 2.0 недоступен.

Отмечается, что в рамках соглашения о стратегическом сотрудничестве между компаниями Milk-V и Canonical, дистрибутив Ubuntu будет адаптирован и для работы на других устройствах Milk-V, включая будущие продукты. Платформа Ubuntu будет продвигаться как основная поддерживаемая и сопровождаемая система для всех вариантов плат Milk-V с акцентированием внимания на поддержке механизмов ускорения вычислений и AI.

Помимо устройств Milk-V специально оптимизированные сборки Ubuntu 24.04 также доступны для плат AllWinner Nezha, Microchip Polarfire, SiFive Unmatched, Sipeed LicheeRV Dock и StarFive VisionFive 2. Сборки для плат на базе архитектуры RISC-V также развиваются проектами Debian, Armbian, Alpine, DietPi, Fedora и Arch Linux.

RISC-V предоставляет открытую и гибкую систему машинных инструкций, позволяющую создавать микропроцессоры для произвольных областей применения, не требуя при этом отчислений и не налагая условий на использование. RISC-V позволяет создавать полностью открытые SoC и процессоры. В настоящее время на базе спецификации RISC-V разными компаниями и сообществами под различными свободными лицензиями (BSD, MIT, Apache 2.0) развивается несколько десятков вариантов ядер микропроцессоров, более сотни SoC и уже производимых чипов. Поддержка RISC-V присутствует начиная с выпусков Glibc 2.27, binutils 2.30, gcc 7 и ядра Linux 4.15.

  1. Главная ссылка к новости (https://canonical.com/blog/can...)
  2. OpenNews: Порт Arch Linux для архитектуры RISC-V
  3. OpenNews: В Debian реализована официальная поддержка архитектуры RISC-V
  4. OpenNews: Инициатива по улучшению поддержки архитектуры RISC-V в открытом ПО
  5. OpenNews: В Ubuntu намерены обеспечить поддержку дешёвой RISC-V платы Sipeed LicheeRV
  6. OpenNews: Подготовлены сборки Ubuntu 24.04 для загрузки на игровой приставке Nintendo Switch
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61261-risc-v
Ключевые слова: risc-v, ubuntu
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (18) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 08:32, 29/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    На алиэкспресс не нашёл, там какой-то пре-сейл за 8500, совсем другой по виду. Нас начали банить китайцы?
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 08:49, 29/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Уже год как.
     
  • 2.3, eugener (ok), 08:57, 29/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    .
     
     
  • 3.6, Аноним (1), 09:01, 29/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    это не те платы, сравни фотку в новости и на твоём скрине - это какие-то прототипы pre-sale, их я тоже нашёл
     
     
  • 4.10, eugener (ok), 09:08, 29/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да, точно. Невнимательно смотрел.
     
  • 2.4, Аноним (4), 08:58, 29/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С подключением. Уже давно. Многие товары нельзя найти в поиске, а если найти страницу товара через гугл, то его либо не будет в наличии, либо не будет доставки в РФ. При этом стоит сменить адрес доставки на, скажем, Казахстан - все сразу появляется и доставляется.
     
  • 2.9, Ухилянт (?), 09:08, 29/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > На алиэкспресс не нашёл

    Российский алик это своя песочница аффелированая с мейл.ру и в большинстве своём товары не пересекаются с аликом для остального цивилизованного мира.

     
     
  • 3.13, Аноним (13), 09:24, 29/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Раньше Зионы 2011-3 так горячё любимые нищими можно было купить за недорого в комплекте с материнками Хуананжи, в сейчас всё, лавочку прикрыли.
     
  • 2.12, Аноним (13), 09:21, 29/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Банить начали, но это не связанно с сабжем.
    Вот тут подробнее.
    https://xeon-e5450.ru/news/chto-sluchilos-s-aliexpress/#more-16967
     

  • 1.5, Аноним (5), 08:59, 29/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Даешь риск-вэ на десктопы!
     
     
  • 2.14, Аноним (13), 09:26, 29/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На Алеки году так в 2022 видел лептоп на риске ириске, но его быстро раскупили и не заводили больше.
     
  • 2.15, Аноним (13), 09:29, 29/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уже давно можно было и десктопы и смартфоны начать делать на одной и той же архитектуре, а значит и софт один и тот же, но видимо никому ненужно.
     

  • 1.8, Ухилянт (?), 09:06, 29/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    И конечно же GPU с блобом в юзерспейсе.
     
     
  • 2.11, Ухилянт (?), 09:11, 29/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Поддерживается аппаратное ускорение декодирования H.264, H.265 (4K@60fps) и JPEG, а также кодирования H.265 (1080p@30fps) и JPEG.

    Так, стоп, у него вообще нет GPU. И в чем прикол?

     
     
  • 3.16, Аноним (13), 09:30, 29/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    в консоли.
     
  • 3.19, Анонимус3000 (?), 09:44, 29/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По ссылке:
    Limitations: The onboard GPU is not supported.

    Полагаю, есть

     

  • 1.18, Страдивариус (?), 09:43, 29/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    За эти деньги можно купить малину, там будет WiFi, более-менее аппаратный OpenGL и памяти побольше.
     
  • 1.20, Аноним (-), 09:47, 29/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Плата также примечательна относительно низкой для плат RISC-V стоимостью - в минимальной конфигурации с ОЗУ 2 ГБ плата продаётся по цене 39 долларов.

    Упоминание про 8500 рублей на али убрали. Теперь оно будет гордо висеть здесь.

     

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