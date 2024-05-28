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Выпуск Armbian 24.5, дистрибутива для одноплатных компьютеров

28.05.2024 12:42

Опубликован выпуск Linux-дистрибутива Armbian 24.5, предоставляющего компактное системное окружение для различных одноплатных компьютеров с процессорами на базе архитектур ARM, RISC-V и x86, включая различные модели Raspberry Pi, Odroid, Orange Pi, Banana Pi, Helios64, pine64, Nanopi и Cubieboard на базе процессоров Allwinner, Amlogic, Actionsemi, Freescale / NXP, Marvell Armada, Rockchip, Radxa и Samsung Exynos.

Для формирования сборок используются пакетные базы Debian и Ubuntu, но окружение полностью пересобирается при помощи собственной сборочной системы с включением оптимизаций для уменьшения размера, увеличения производительности и применения дополнительных механизмов защиты. Например, раздел /var/log монтируется с использованием zram и хранится в ОЗУ в сжатом виде со сбросом данных на накопитель раз в день или при завершении работы. Раздел /tmp монтируется при помощи tmpfs.

Проектом поддерживается более 30 вариантов сборок ядра Linux для разных платформ ARM и ARM64. Для упрощения создания своих системных образов, пакетов и редакций дистрибутива предоставляется SDK. Для подкачки используется ZSWAP. При входе по SSH предоставляется опция для использования двухфакторной аутентификации. В состав входит эмулятор box64, позволяющий запускать программы, собранные для процессоров на базе архитектуры x86. Предлагаются готовые пакеты для запуска пользовательских окружений на базе KDE, GNOME, Budgie, Cinnamon, i3wm, Mate, Xfce и Xmonad.

Особенности выпуска:

  • Обновлён фреймворк для формирования повторяемых сборок Armbian на базе Debian и Ubuntu. В сборках на базе Ubuntu выполняется чистка от пакетов Canonical, включая snapd, поставляется ядро 6.6 или 6.8, OpenZFS 2.2.4, deb-пакеты с Chromium, VS Code, Thunderbird, Firefox, эмуляторы box86 и box64 для запуска на системах с архитектурой Aarch64. Добавлена поддержка сборки на базе Ubuntu 24.04.
  • Добавлена поддержка плат Orange Pi 5 Pro, Radxa Zero 3, FriendlyElec CM3588 NAS, Radxa ROCK 5 ITX, Avaota-A1 (Allwinner T527), Sakura pi (Rockchip rk3308b), SK-AM68, qemu-uefi-x86 (для виртуализированных окружений), Phytium Pi (4Gb), Cool PI CM5 EVB (RK3588).
  • Улучшена поддержка одноплатных компьютеров Khadas, Radxa ROCK Pi S, Odroid C1, Rock 4C+, TQMa8MP (i.MX 8M Plus).
  • В сборки на базе Ubuntu 22.04 добавлены пакеты c KDE из репозитория KDE Neon.
  • Для ряда плат (rockchip, rockchip64) ядро Linux обновлено до версии 6.8.
  • Обеспечена поставка ядра Linux 6.1 для плат Bananapi M7, Radxa Rock 5c и Orange Pi 5 Pro.
  • В инструментарий командной строки добавлены команды rewrite-uboot-patches, kernel-dtb (сборка только DTB (Device Tree)), inventory-boards (вывод списка плат в формате CSV).
  • Для rk35xx, rk3588, rockchip64, uefi и wsl включена поддержка NVMe-over-TCP.
  • Переработан интерфейс первого входа armbian-firstlogin.
  • Добавлен PPA-репозиторий с Chromium для aarch64.
  • В инсталляторе armbian-install задействована команда "rsync --one-file-system".
  • В настройках ядра для SoC Marvell Armada 370, 380 и XP задействован DRBD.
  • В дисплейном менеджере SDDM включён автоматический вход (autologin) и применена собственная тема оформления.
  • Разрешён захват видео с HDMI при помощи пакета FFmpeg.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.armbian.com/newsfl...)
  2. OpenNews: Доступен Armbian 24.2, дистрибутив для одноплатных компьютеров
  3. OpenNews: Обновление OpenWrt 23.05.3 и DietPi 9.2
  4. OpenNews: Проект Raspberry Pi Media Center развивает серию открытых Hi-Fi устройств
  5. OpenNews: Выпуск OSMC 2024.04-1, дистрибутива для создания медиацентра на основе Raspberry Pi
  6. OpenNews: Представлен Raspberry Pi Connect, сервис для подключения к Raspberry Pi OS из браузера
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61256-armbian
Ключевые слова: armbian
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Обсуждение (8) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.8, 3draven (ok), 15:18, 28/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Интересно для оранджа 5б новое ведро есть, что то только про увидел, не знаю там один сок или нет.
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 15:43, 28/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    не пей сок из ведра, наверняка это что-то другое
     

  • 1.10, Аноним (-), 15:58, 28/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Один из немногих дистрибутивов, всё ещё поддерживающих armhfp. Приходится пользоваться, потому что Fedora уже armhfp не поддерживает, а openEuler я установить не сумел. Если кто-нибудь смог, то расскажите.
     
     
  • 2.13, rm_ (ok), 17:37, 28/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так сам Дебиан. armhf это и есть HFP. В отличие от armel.
     

  • 1.11, Аноним (11), 16:58, 28/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Беспомощный и бесполезный дристрибутив для хабро-теоретиков.
    Нас ждет новая порция метеостанций с медиаплеерами
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 17:28, 28/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Раскройте мысль. Что с ним не так? Сам не пользуюсь, но интересно.
     
  • 2.14, rm_ (ok), 17:37, 28/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Что плохого в метеостанции с медиаплеером?
     
  • 2.15, devl547 (ok), 18:37, 28/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну допустим у меня на тв-боксе, перешитом в armbian, стоит adguard home + ноды tor и i2p + еще парочка мелких сервисов для домашнего пользования.
     

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