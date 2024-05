Выпуск Armbian 24.5, дистрибутива для одноплатных компьютеров

Опубликован выпуск Linux-дистрибутива Armbian 24.5, предоставляющего компактное системное окружение для различных одноплатных компьютеров с процессорами на базе архитектур ARM, RISC-V и x86, включая различные модели Raspberry Pi, Odroid, Orange Pi, Banana Pi, Helios64, pine64, Nanopi и Cubieboard на базе процессоров Allwinner, Amlogic, Actionsemi, Freescale / NXP, Marvell Armada, Rockchip, Radxa и Samsung Exynos. Для формирования сборок используются пакетные базы Debian и Ubuntu, но окружение полностью пересобирается при помощи собственной сборочной системы с включением оптимизаций для уменьшения размера, увеличения производительности и применения дополнительных механизмов защиты. Например, раздел /var/log монтируется с использованием zram и хранится в ОЗУ в сжатом виде со сбросом данных на накопитель раз в день или при завершении работы. Раздел /tmp монтируется при помощи tmpfs. Проектом поддерживается более 30 вариантов сборок ядра Linux для разных платформ ARM и ARM64. Для упрощения создания своих системных образов, пакетов и редакций дистрибутива предоставляется SDK. Для подкачки используется ZSWAP. При входе по SSH предоставляется опция для использования двухфакторной аутентификации. В состав входит эмулятор box64, позволяющий запускать программы, собранные для процессоров на базе архитектуры x86. Предлагаются готовые пакеты для запуска пользовательских окружений на базе KDE, GNOME, Budgie, Cinnamon, i3wm, Mate, Xfce и Xmonad. Особенности выпуска: Обновлён фреймворк для формирования повторяемых сборок Armbian на базе Debian и Ubuntu. В сборках на базе Ubuntu выполняется чистка от пакетов Canonical, включая snapd, поставляется ядро 6.6 или 6.8, OpenZFS 2.2.4, deb-пакеты с Chromium, VS Code, Thunderbird, Firefox, эмуляторы box86 и box64 для запуска на системах с архитектурой Aarch64. Добавлена поддержка сборки на базе Ubuntu 24.04.

Добавлена поддержка плат Orange Pi 5 Pro, Radxa Zero 3, FriendlyElec CM3588 NAS, Radxa ROCK 5 ITX, Avaota-A1 (Allwinner T527), Sakura pi (Rockchip rk3308b), SK-AM68, qemu-uefi-x86 (для виртуализированных окружений), Phytium Pi (4Gb), Cool PI CM5 EVB (RK3588).

Улучшена поддержка одноплатных компьютеров Khadas, Radxa ROCK Pi S, Odroid C1, Rock 4C+, TQMa8MP (i.MX 8M Plus).

В сборки на базе Ubuntu 22.04 добавлены пакеты c KDE из репозитория KDE Neon.

Для ряда плат (rockchip, rockchip64) ядро Linux обновлено до версии 6.8.

Обеспечена поставка ядра Linux 6.1 для плат Bananapi M7, Radxa Rock 5c и Orange Pi 5 Pro.

В инструментарий командной строки добавлены команды rewrite-uboot-patches, kernel-dtb (сборка только DTB (Device Tree)), inventory-boards (вывод списка плат в формате CSV).

Для rk35xx, rk3588, rockchip64, uefi и wsl включена поддержка NVMe-over-TCP.

Переработан интерфейс первого входа armbian-firstlogin.

Добавлен PPA-репозиторий с Chromium для aarch64.

В инсталляторе armbian-install задействована команда "rsync --one-file-system".

В настройках ядра для SoC Marvell Armada 370, 380 и XP задействован DRBD.

В дисплейном менеджере SDDM включён автоматический вход (autologin) и применена собственная тема оформления.

Разрешён захват видео с HDMI при помощи пакета FFmpeg.