Доступна Real-time редакция Ubuntu, оптимизированная для процессоров Intel Core

2.2 , Аноним ( 2 ), 22:56, 26/07/2023 Пруфы!

3.4 , pavlinux ( ok ), 23:00, 26/07/2023 Я есть пруф!

4.26 , Аноним ( 26 ), 01:50, 27/07/2023 у тебя 5 ошибок в слове г*$но

2.7 , Igor ( ?? ), 23:28, 26/07/2023 > Посаны, которые собирают эти патчи, Бубунтушникам не сказали, что x86 старше i80486SX не прокатывают для реалтайма? Как пользователь фрезерного станка с ЧПУ на проце Intel Core под управлением LinuxCNC - заявляю, реалтайм на Интеле есть. Главное, чтобы видео встроенного в проц не было. Вот встроенное видео генерит неустранимые задержки.

3.9 , pavlinux ( ok ), 23:39, 26/07/2023 > Главное, чтобы видео встроенного в проц не было. :D

3.11 , pavlinux ( ok ), 23:52, 26/07/2023 >> Посаны, которые собирают эти патчи, Бубунтушникам не сказали,

> что x86 старше i80486SX не прокатывают для реалтайма?

> Как пользователь фрезерного станка с ЧПУ Накой ляд фрезеру реалтайм? Вытачиваешь форму ровно 15894 мс? :)

Ну и во вторых, неоднородность материалов/сплавов не позволит точно рассчитать время обработки.

Точнее позволит, но там явно не микросекундная точность.

4.17 , Аноним ( 17 ), 00:34, 27/07/2023 Ничего не понимаю в этих ваших линуксах и прочих реалтаймах, но cnc под управлением linuxcnc пропускал шаги уже на 500 мм/мин (2000 шаг/мм), а grbl на avr стабилен на 1000 мм/мин.

4.28 , амоним ( ? ), 02:01, 27/07/2023 на минутку реалтайм бывает hard и soft. и там речь про предсказуемое/гарантированное время.

т.е. "не больше 1мс" на операцию это soft realtime.

думаю, тут так же.

3.20 , commiethebeastie ( ok ), 01:16, 27/07/2023 Вот прямо напрямую моторы все команды получают с процессора Intel, а через не MCU?

4.24 , Аноним ( 24 ), 01:37, 27/07/2023 Ви таки не поверите

2.12 , Аноним ( 12 ), 23:54, 26/07/2023 Для реалтайма в вашем понимании нужен какой-нибудь Z80. И то с отключенным прерыванием таймера.

3.13 , Аноним ( 13 ), 23:58, 26/07/2023 скорее pic или avr, еще лучше плм, а там и деды подтянутся с логикой рассыпухой

классика жанра - писькомерка, только в этом случае у кого короче (время отклика) - тем лучше.

3.14 , pavlinux ( ok ), 00:02, 27/07/2023 > Для реалтайма в вашем понимании нужен какой-нибудь Z80. Ну а чо делать, если у интела биты в регистрах застревают,

пока не протолкнёшь через prefetch иль mfence - не вылезут.

4.15 , Аноним ( 13 ), 00:15, 27/07/2023 To control caching, x86, for example, has MTRR ("memory type range registers") and PAT ("page attribute tables"). They allow to set caching mode on particular range of physical memory. Under normal circumstances, range of memory mapped to RAM is write-back cacheable, while range of memory mapped to periphery devices is uncacheable.

5.25 , Аноним ( 26 ), 01:47, 27/07/2023 зря тратишь время, это же типичный местный иксперт во всех областях, он вот там выше демонстрирует, как надо делать чпу и работать с материалами (как человек ни дня не работавший в соотв в областях)

2.29 , Аноним ( 29 ), 02:34, 27/07/2023 Так QNX'овцы, выходит, нам врут уже десятки лет? Вот нехорошие люди. И как это они умудрились обмануть всех, кроме павлинукса... Ты всем их клиентам расскажи, как правильно рилтайм операционки писАть.