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Доступна Real-time редакция Ubuntu, оптимизированная для процессоров Intel Core

26.07.2023 22:46

Компания Canonical объявила о подготовке новых сборок Ubuntu, оптимизированных для выполнения задач в режиме реального времени на системах с процессорами Intel Core. Для повышения производительности и снижения влияния сторонней нагрузки на работу приложений, чувствительных к задержкам обработки и доставки данных, в сборках задействованы оптимизации, повышающие приоритет доступа к кэшу, памяти и сетевым операциям для приложений, работающих в режиме реального времени.

Для обеспечения предсказуемого времени обработки событий в сборках задействовано ядро Linux с патчами RT ("Realtime-Preempt", PREEMPT_RT или "-rt"). Специфичные для оборудования Intel оптимизации основаны на применении технологий TCC (Time Coordinated Computing) и TSN (Time-Sensitive Networking). Сборки сформирвоаны на базе дистрибутива Ubuntu 22.04 LTS и распространяются через сервис Ubuntu Pro.

  1. Главная ссылка к новости (https://canonical.com/blog/opt...)
  2. OpenNews: Компания Canonical опубликовала сборки Ubuntu, оптимизированные для IoT-платформ Intel
  3. OpenNews: Компания Canonical представила сборки Ubuntu, оптимизированные для процессоров Intel
  4. OpenNews: Компания Canonical запустила бесплатный сервис расширенных обновлений для Ubuntu
  5. OpenNews: Компания Canonical объявила о готовности сервиса Ubuntu Pro
  6. OpenNews: Для Ubuntu начал поставляться пакет с ядром Linux для систем реального времени
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59501-ubuntu
Ключевые слова: ubuntu, intel, soc
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (28) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, pavlinux (ok), 22:53, 26/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >  в сборках задействовано ядро Linux с патчами RT ("Realtime-Preempt", PREEMPT_RT или "-rt").

    Посаны, которые собирают эти патчи, Бубунтушникам не сказали,
    что x86 старше i80486SX не прокатывают для реалтайма?

    Только ARM, желательно Cortex-R, желательно от Texas Instruments.

     
     
  • 2.2, Аноним (2), 22:56, 26/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Пруфы!
     
     
  • 3.4, pavlinux (ok), 23:00, 26/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Я есть пруф!
     
     
  • 4.26, Аноним (26), 01:50, 27/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    у тебя 5 ошибок в слове г*$но
     
  • 2.7, Igor (??), 23:28, 26/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Посаны, которые собирают эти патчи, Бубунтушникам не сказали,

    что x86 старше i80486SX не прокатывают для реалтайма?

    Как пользователь фрезерного станка с ЧПУ на проце Intel Core под управлением LinuxCNC - заявляю, реалтайм на Интеле есть. Главное, чтобы видео встроенного в проц не было. Вот встроенное видео генерит неустранимые задержки.

     
     
  • 3.9, pavlinux (ok), 23:39, 26/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Главное, чтобы видео встроенного  в проц не было.

    :D


     
  • 3.11, pavlinux (ok), 23:52, 26/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >> Посаны, которые собирают эти патчи, Бубунтушникам не сказали,
    > что x86 старше i80486SX не прокатывают для реалтайма?
    > Как пользователь фрезерного станка с ЧПУ

    Накой ляд фрезеру реалтайм? Вытачиваешь форму ровно 15894 мс? :)
    Ну и во вторых, неоднородность материалов/сплавов  не позволит точно рассчитать время обработки.
    Точнее позволит, но там явно не микросекундная точность.

     
     
  • 4.17, Аноним (17), 00:34, 27/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ничего не понимаю в этих ваших линуксах и прочих реалтаймах, но cnc под управлением linuxcnc пропускал шаги уже на 500 мм/мин (2000 шаг/мм), а grbl на avr стабилен на 1000 мм/мин.
     
  • 4.28, амоним (?), 02:01, 27/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    на минутку реалтайм бывает hard и soft. и там речь про предсказуемое/гарантированное время.
    т.е. "не больше 1мс" на операцию это soft realtime.
    думаю, тут так же.
     
  • 3.20, commiethebeastie (ok), 01:16, 27/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот прямо напрямую моторы все команды получают с процессора Intel, а через не MCU?
     
     
  • 4.24, Аноним (24), 01:37, 27/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ви таки не поверите
     
  • 2.12, Аноним (12), 23:54, 26/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для реалтайма в вашем понимании нужен какой-нибудь Z80. И то с отключенным прерыванием таймера.
     
     
  • 3.13, Аноним (13), 23:58, 26/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    скорее pic или avr, еще лучше плм, а там и деды подтянутся с логикой рассыпухой
    классика жанра - писькомерка, только в этом случае у кого короче (время отклика) - тем лучше.
     
  • 3.14, pavlinux (ok), 00:02, 27/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Для реалтайма в вашем понимании нужен какой-нибудь Z80.

    Ну а чо делать, если у интела биты в регистрах застревают,
    пока не протолкнёшь через prefetch иль mfence - не вылезут.

     
     
  • 4.15, Аноним (13), 00:15, 27/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    To control caching, x86, for example, has MTRR ("memory type range registers") and PAT ("page attribute tables"). They allow to set caching mode on particular range of physical memory. Under normal circumstances, range of memory mapped to RAM is write-back cacheable, while range of memory mapped to periphery devices is uncacheable.
     
     
  • 5.25, Аноним (26), 01:47, 27/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    зря тратишь время, это же типичный местный иксперт во всех областях, он вот там выше демонстрирует, как надо делать чпу и работать с материалами (как человек ни дня не работавший в соотв в областях)
     
  • 2.29, Аноним (29), 02:34, 27/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так QNX'овцы, выходит, нам врут уже десятки лет? Вот нехорошие люди. И как это они умудрились обмануть всех, кроме павлинукса... Ты всем их клиентам расскажи, как правильно рилтайм операционки писАть.
     

  • 1.3, Аноним (2), 22:57, 26/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Убунту так стремительно развивается, что скоро её кто-нибудь купит и всё профукает.
     
     
  • 2.6, pavlinux (ok), 23:16, 26/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >что скоро её кто-нибудь купит

    Шаттлврот сильно расстроился, что IBM купили RedHat, а не его.  

    https://www.omgubuntu.co.uk/2018/10/mark-shuttleworth-thinks-ibm-buying-red-ha

    Да и IBM оба не упёрлись, купили чтоб поднасрать Oracle.
    Microsoft больше дружит с SuSE, ... больше и не кому  покупать.
    Разве только РосАтом, за три ведра нефти купит.      

     
  • 2.8, Аноним2 (?), 23:30, 26/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Было бы там что профукивать
     

  • 1.5, Аноним (5), 23:04, 26/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > распространяются через сервис Ubuntu Pro

    что за сервис? ссылка ведёт на подозрительный сайт

     
  • 1.10, Аноним (10), 23:44, 26/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    я ничего про TCC не понял.
     
     
  • 2.16, pavlinux (ok), 00:15, 27/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >  про TCC не понял.

    https://www.youtube.com/watch?v=d4Id7i7qr6g

     

  • 1.18, Аноним (18), 00:59, 27/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Ubuntu Pro(prietary)
     
  • 1.19, Аноним (19), 01:14, 27/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ubuntu и так работала на моём Intel core 2 duo но я предпочитаю Windows 10.
     
  • 1.27, Аноним (27), 01:58, 27/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Для десктопа никаких плюсов это не даёт?
     
     
  • 2.30, soarin (ok), 03:02, 27/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Типа того.
     
  • 2.31, с2д (?), 03:04, 27/07/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     

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