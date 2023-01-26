Компания Canonical объявила о готовности сервиса Ubuntu Pro

Компания Canonical объявила о готовности к повсеместному использованию сервиса Ubuntu Pro, предоставляющего доступ к расширенным обновлениям для LTS-веток Ubuntu. Сервис предоставляет возможность получать обновления с исправлениями уязвимостей на протяжении 10 лет (штатный срок сопровождения LTS-веток 5 лет) для дополнительных 23 тысяч пакетов, помимо пакетов из репозитория Main. Ubuntu Pro также открывает доступ к live-патчам, позволяющим на лету применять обновления к ядру Linux без перезагрузки.

Бесплатная подписка на Ubuntu Pro предоставляется для частных лиц и малых предприятий, насчитывающих в своей инфраструктуре до 5 физических хостов (программа также охватывает все виртуальные машины, размещённые на этих хостах). Официальные члены сообщества Ubuntu могут получить бесплатный доступ для 50 хостов. Стоимость платной подписки составляет $25 в год на каждую рабочую станцию и $500 в год на сервер. Для получения токенов доступа к сервису Ubuntu Profree требуется учётная запись в Ubuntu One, которую может получить любой желающий.



