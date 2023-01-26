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Компания Canonical объявила о готовности сервиса Ubuntu Pro

26.01.2023 20:54

Компания Canonical объявила о готовности к повсеместному использованию сервиса Ubuntu Pro, предоставляющего доступ к расширенным обновлениям для LTS-веток Ubuntu. Сервис предоставляет возможность получать обновления с исправлениями уязвимостей на протяжении 10 лет (штатный срок сопровождения LTS-веток 5 лет) для дополнительных 23 тысяч пакетов, помимо пакетов из репозитория Main. Ubuntu Pro также открывает доступ к live-патчам, позволяющим на лету применять обновления к ядру Linux без перезагрузки.

Бесплатная подписка на Ubuntu Pro предоставляется для частных лиц и малых предприятий, насчитывающих в своей инфраструктуре до 5 физических хостов (программа также охватывает все виртуальные машины, размещённые на этих хостах). Официальные члены сообщества Ubuntu могут получить бесплатный доступ для 50 хостов. Стоимость платной подписки составляет $25 в год на каждую рабочую станцию и $500 в год на сервер. Для получения токенов доступа к сервису Ubuntu Profree требуется учётная запись в Ubuntu One, которую может получить любой желающий.

  1. Главная ссылка к новости (https://canonical.com//blog/ub...)
  2. OpenNews: Представитель Canonical опроверг размещение рекламы через текстовые подсказки MOTD в Ubuntu
  3. OpenNews: Компания Canonical запустила бесплатный сервис расширенных обновлений для Ubuntu
  4. OpenNews: Компания Canonical анонсировала переработку инструментария Snapcraft
  5. OpenNews: Компания Canonical представила Steam Snap для упрощения доступа к играм в Ubuntu
  6. OpenNews: Компания Canonical опубликовала сборки Ubuntu, оптимизированные для IoT-платформ Intel
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58557-ubuntu
Ключевые слова: ubuntu, canonical
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (24) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 20:59, 26/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Когда Сизиф Pro? Кто отвечает?
     
     
  • 2.2, pic (?), 21:04, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скорее flathub pro, пора уже.
     
     
  • 3.24, Аноним (24), 22:23, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ubuntu Pro Z - и porn hub.
     

  • 1.3, Аноним (3), 21:07, 26/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Брать деньги за бесплатное? Как не стыдно
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 21:10, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    а ты свою проданную поделку на вордпресс тоже готов 10 лет бесплатно сопровождать ?
     
  • 2.9, Аноним (9), 21:29, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну раз бесплатно, может ты тогда сервис окажешь? Бесплатно же, ничего не стоит, значит ущерба экономического ты не понесёшь.
     

  • 1.5, Golangdev (?), 21:11, 26/01/2023 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –2 +/
     
     
  • 2.7, kawaii_girl (ok), 21:25, 26/01/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 2.13, Аноним (13), 21:40, 26/01/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 3.20, Admino (ok), 21:57, 26/01/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 2.22, Аноним (3), 22:00, 26/01/2023 Скрыто модератором
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     ....ответы скрыты модератором (4)

  • 1.6, kawaii_girl (ok), 21:23, 26/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ubuntu в принципе не готова пока snap не заменят на flatpak. Раньше был нормальный дистрибутив, но этим снапом все испортили.
     
     
  • 2.12, Аноним (3), 21:37, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    flatpak в принципе не готов пока не будет подтверждения аккаунтов и runtime с поддержкой от 5 лет. Была отличная идея, но реализация всё испортила.
     

  • 1.8, Аноним (8), 21:26, 26/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > Для получения токенов доступа к сервису Ubuntu Profree требуется учётная запись в Ubuntu One, которую может получить любой желающий.

    Как же любой желающий? Canonical ведь свернулась из России в прошлом году.

     
     
  • 2.10, kawaii_girl (ok), 21:33, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Canonical ведь свернулась из России

    И что? Все равно работает. Платную подписку возможно вы не купите, но зарегистрироваться для получения бесплатной можно даже без VPN. Кстати IBM тоже свернулся из России, но я без проблем смогла получить себе бесплатную подписку на RHEL) Главное Россию в качестве страны нигде не выбирайте)

     
     
  • 3.21, Admino (ok), 21:59, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Связывать свой бизнес с конторой, которая как бы ушла, но как бы и не ушла, и как бы в любой момент может уйти ещё сильнее — так себе стратегия.

    Ты, конечно, можешь сказать, что всё это для частных лиц, но ведь то, что ты себе поставишь на десктоп, ты же потом потащишь и в прод. Именно так росла популярность Windows и Ubuntu на серверах.

     

  • 1.11, pashev.ru (?), 21:34, 26/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Что помешает расшарить эти обновления?
     
     
  • 2.14, Аноним (13), 21:42, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кому это надо? Это надо выкачивать каждый раз, репозиторий поднимать. Затраты.
     
  • 2.16, Аноним (3), 21:44, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Какой-то Васян, мамой клянется что это настоящие обновления для ubuntu и зуб дает что там нет трояна и все кому жалко 25$ и при этом лень раз в 5 лет обновится, будут васяно-репозиторий подключать.
    Ничего не помешает.

    И при даже несмотря на то что большое количество пакетов и так бесплатно обновляются, всё равно лучше васяно-репозитория ничего нет.

     
     
  • 3.18, Аноним (3), 21:53, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Официальные члены сообщества Ubuntu могут получить бесплатный доступ для 50 хостов. Стоимость платной подписки составляет $25 в год на каждую рабочую станцию

    можно купить 1 самую дешевую подписку или получить бесплатную и делить пакеты и Livepatch для ядра на все десятки серверов и компьютеров.
    А не эта глупость с васяно-репозиторием :-(

     

  • 1.15, Аноним (13), 21:43, 26/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    С это программой клоны редхата становятся ненужны.
     
  • 1.19, Аноним (3), 21:55, 26/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В любом случае хорошо, возможно Canonical перестанет быть убыточной.
     

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