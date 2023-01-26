Компания Canonical объявила о готовности сервиса Ubuntu Pro

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|2.4, Аноним (4), 21:10, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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а ты свою проданную поделку на вордпресс тоже готов 10 лет бесплатно сопровождать ?
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|2.9, Аноним (9), 21:29, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну раз бесплатно, может ты тогда сервис окажешь? Бесплатно же, ничего не стоит, значит ущерба экономического ты не понесёшь.
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|1.6, kawaii_girl (ok), 21:23, 26/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ubuntu в принципе не готова пока snap не заменят на flatpak. Раньше был нормальный дистрибутив, но этим снапом все испортили.
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|2.12, Аноним (3), 21:37, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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flatpak в принципе не готов пока не будет подтверждения аккаунтов и runtime с поддержкой от 5 лет. Была отличная идея, но реализация всё испортила.
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|1.8, Аноним (8), 21:26, 26/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> Для получения токенов доступа к сервису Ubuntu Profree требуется учётная запись в Ubuntu One, которую может получить любой желающий.
Как же любой желающий? Canonical ведь свернулась из России в прошлом году.
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|2.10, kawaii_girl (ok), 21:33, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>Canonical ведь свернулась из России
И что? Все равно работает. Платную подписку возможно вы не купите, но зарегистрироваться для получения бесплатной можно даже без VPN. Кстати IBM тоже свернулся из России, но я без проблем смогла получить себе бесплатную подписку на RHEL) Главное Россию в качестве страны нигде не выбирайте)
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|3.21, Admino (ok), 21:59, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Связывать свой бизнес с конторой, которая как бы ушла, но как бы и не ушла, и как бы в любой момент может уйти ещё сильнее — так себе стратегия.
Ты, конечно, можешь сказать, что всё это для частных лиц, но ведь то, что ты себе поставишь на десктоп, ты же потом потащишь и в прод. Именно так росла популярность Windows и Ubuntu на серверах.
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|2.14, Аноним (13), 21:42, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Кому это надо? Это надо выкачивать каждый раз, репозиторий поднимать. Затраты.
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|2.16, Аноним (3), 21:44, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Какой-то Васян, мамой клянется что это настоящие обновления для ubuntu и зуб дает что там нет трояна и все кому жалко 25$ и при этом лень раз в 5 лет обновится, будут васяно-репозиторий подключать.
Ничего не помешает.
И при даже несмотря на то что большое количество пакетов и так бесплатно обновляются, всё равно лучше васяно-репозитория ничего нет.
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|3.18, Аноним (3), 21:53, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Официальные члены сообщества Ubuntu могут получить бесплатный доступ для 50 хостов. Стоимость платной подписки составляет $25 в год на каждую рабочую станцию
можно купить 1 самую дешевую подписку или получить бесплатную и делить пакеты и Livepatch для ядра на все десятки серверов и компьютеров.
А не эта глупость с васяно-репозиторием :-(
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