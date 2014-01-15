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Компания Canonical представила сборки Ubuntu, оптимизированные для процессоров Intel

03.11.2021 09:43

Компания Canonical объявила о начале формирования отдельных системных образов дистрибутивов Ubuntu Core 20 и Ubuntu Desktop 20.04, оптимизированных для 11 поколения процессоров Intel Core (Tiger Lake, Rocket Lake), чипов Intel Atom X6000E и серий N и J Intel Celeron и Intel Pentium. В качестве причины создания отдельных сборок называется желание повысить эффективность использования Ubuntu в системах интернет вещей (IoT), построенных на чипах Intel.

Из особенностей предложенных сборок отмечается:

  • Оптимизация для выполнения задач в реальном режиме времени.
  • Включение патчей для усиления безопасности и надёжности (задействованы новые возможности CPU для усиления изоляции контейнеров и обеспечения целостности).
  • Перенос из свежих веток ядра Linux изменений, связанных с улучшением поддержки EDAC, USB и GPIO на системах с CPU Intel Core Elkhart Lake и Tiger Lake-U.
  • Добавлен драйвер для поддержки технологии TCC (Time Coordinated Computing), а также интегрирована поддержка контроллеров TSN (Time-Sensitive Networking), предоставляемых CPU Intel Core Elkhart Lake "GRE" и Tiger Lake-U RE и FE, и позволяющих поднять производительность приложений, чувствительных к задержкам обработки и доставки данных.
  • Улучшена поддержка подсистемы Intel Management Engine и интерфейса MEI (Intel Management Engine Interface). Окружение Intel ME выполняется отдельным микропроцессором и нацелено на выполнение таких задач, как обработка защищённого контента (DRM), реализации модулей TPM (Trusted Platform Module) и низкоуровневые интерфейсы для мониторинга и управления оборудованием.
  • Обеспечена поддержка плат Aaeon PICO-EHL4 Pico-ITX SBC с процессорами на базе микроархитектуры Elkhart Lake.
  • Для чипов Elkhart Lake реализован драйвер ishtp (VNIC), добавлена поддержка графической подсистемы и драйвер QEP (Quadrature Encoder Peripheral).

Кроме того, компания Canonical опубликовала отдельные сборки Ubuntu Server 21.10 для платы Raspberry Pi Zero 2 W и также пообещала в ближайшее время сформировать для неё сборки Ubuntu Desktop 20.04 и Ubuntu Core 20.

  1. Главная ссылка к новости (https://ubuntu.com//blog/ubunt...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива Ubuntu 21.10
  3. OpenNews: Компания Canonical представила оболочку Ubuntu Frame
  4. OpenNews: В ночных сборках Ubuntu Desktop появился новый инсталлятор
  5. OpenNews: Релиз дистрибутива Ubuntu 20.04 LTS
  6. OpenNews: Доступен монолитный дистрибутив Ubuntu Core 20
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56093-ubuntu
Ключевые слова: ubuntu, intel
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Обсуждение (104) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Любитель Монеточки (?), 09:50, 03/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Оптимизировать сборку под все процессоры? Не, не слышали.

    Зачем? А главное зачем?

     
     
  • 2.3, dullish (ok), 09:56, 03/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +9 +/
    >зачем?

    Предлагаю вариант "занесли".

     
     
  • 3.20, Аноним (20), 10:38, 03/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +9 +/
    Ну если бы заносили, то занесли бы за новое 12-е поколение.
     
     
  • 4.47, dullish (ok), 11:47, 03/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Скорее всего, по традиции, с замиранием сердца, ждут когда третьекурсники провинциальных шараг скажут что из самых свежих оптимизаций нужно блокировать сразу и навсегда, дабы содержимое памяти компа не ушло в public domain.
     
  • 2.5, Alex (??), 10:06, 03/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +28 +/
    Intel захотела чтобы убунта на их процессорах работала быстрее, предоставила ресурсы для реализации этого. А "все" не предоставили ресурсов. Потому под все и не делали.

    Почему бы тебе не выйти на улицу, взять метлу и не пройтись по главному проспекту убрать за всеми? Само собой тебе никто за это не заплатит, а более того скажут что ты плохо убрал и вообще мог бы тогда весь город подметать, а не только одну улицу которой пользуешься.

     
     
  • 3.11, Аноним (11), 10:16, 03/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    За такое можно и срок огрести, за несанкционированную уборку улицы.
     
     
  • 4.36, Аноним (36), 11:24, 03/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    это как минимум несанкционированное массовое мероприятие плюс терроризм (ты же этой палкой мог детей поубивать)
     
     
  • 5.43, пох. (?), 11:43, 03/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Лавиття яво - он еще и почти-чрезвычайную-ковидную-карантину-которая-не-карантина-но-работать-нельзя нарушил!

     
     
  • 6.77, Anonymous XE (?), 12:55, 03/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А если в маске подметать?
     
  • 3.27, keydon (ok), 11:06, 03/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ЖКХ мафия встрепенулась и отправила по адресу вашего места жительства группу агрессивно настроенных мигрантов. Уборка улиц в современной россии это же один из самых прибыльных бизнесов (мб даже прибыльнее утилизации мусора и ремонта дорог, тк совсем ничего не делаешь, а деньги капают).
     
     
  • 4.51, Аноним (11), 11:52, 03/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мигранты уже почти закончились, а он всё так же продолжает быть прибыльным.
     
     
  • 5.92, _hide_ (ok), 13:22, 03/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Авторитетно заявляю, что он, благодаря этому, стал еще прибыльнее
     
  • 2.6, n00by (ok), 10:06, 03/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как Вы себе представляете "под все"? Даже Tiger Lake и Golgmont как бы не одно и то же. Подо что из этих двух оптимизировано больше?
     
     
  • 3.66, Аноним (66), 12:24, 03/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Недавно они пели, что нет ресурсов делать ДВЕ сборки - 32 и 64. А теперь... всё-таки делают две сборки, да ещё существенно разных?!
     
     
  • 4.72, n00by (ok), 12:46, 03/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я боюсь, что там одна сборка, а процессоры перечислены в рекламных целях. Но проверить не смог, не осилил заполнить анкету "Let's get your project to market faster!"
     
  • 2.26, llolik (ok), 10:55, 03/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Зачем? А главное зачем?

    Если прочитать оригинальную новость а сайте Canonical, то становится понятно, что речь идёт про оптимизацию для IoT, что, какбы, существенная часть бизнеса Canonical.

     
     
  • 3.44, пох. (?), 11:44, 03/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И iot на базе процессоров ИНТЕЛ существует в природе, а не только в маркетинговых выcepaх?

     
     
  • 4.59, llolik (ok), 12:07, 03/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > И iot на базе процессоров ИНТЕЛ существует в природе, а не только в маркетинговых выcepaх?

    Ну, видимо, существуют. Вот, на сайте Интела гордятся (если по ссылкам походить, там вроде как и примеры внедрений есть) https://www.intel.com/content/www/us/en/internet-of-things/overview.html

     
     
  • 5.65, n00by (ok), 12:17, 03/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Прошёл по ссылке, нажал "Explore IoT customer stories" и далее "China Mobile Breaks the Data Processing Bottleneck". Читаю:

    China Mobile Internet of Things Co. Ltd. provides innovative solutions to intelligent IoT for [...]

    By introducing high-performance storage products such as Intel® Optane™ SSDs, China Mobile’s OneNET Intelligent Edge Suite (OES) platform delivers low latency, high-security data access, storage, and processing.

     
     
  • 6.80, mumu (ok), 12:59, 03/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Тоже повеселили процы за пару штук баксов с Оптанами и "IoT" в одном контексте.
     

  • 1.4, iPony129412 (?), 10:03, 03/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Слово из трёх букв (IoT) в заголовок новости уже не влезло?
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 10:13, 03/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для Ubuntu Desktop тоже будут сборки, так что ваша претензия не ясна
     

  • 1.7, Х (?), 10:06, 03/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Если на виртуалке тип процессора именно "хост" - будет польза такую сборку поставить?
     
  • 1.8, QwertyReg (ok), 10:09, 03/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    > Улучшена поддержка подсистемы Intel Management Engine

    Ну так с этого и надо было начинать. "Улучшенная поддержка Intel" - это улучшенная поддержка их зондов, поздравляю интелбоев.

     
     
  • 2.19, Аноним (20), 10:36, 03/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Если будет время, посмотрите одно интервью (2020 года) будет интересно:
    https://youtu.be/47w066qFzi4?t=145
     
     
  • 3.21, QwertyReg (ok), 10:40, 03/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –6 +/
    > Если будет время, посмотрите одно интервью (2020 года) будет интересно:
    > https://youtu.be/47w066qFzi4?t=145

    Спасибо, отправил на ролик репорт за спам.

     
     
  • 4.22, Аноним (20), 10:43, 03/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    У вас даже шутить не получается =\
     
     
  • 5.28, QwertyReg (ok), 11:10, 03/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    > У вас даже шутить не получается =\

    Никто и не шутит.

     
  • 3.30, PSU (?), 11:14, 03/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вообще-то этот товарищ имеет очень интересные интервью на канале.
    Да, всё с точки зрения инвестирования, но конретно это вполне по теме
     
  • 3.41, Аноним (41), 11:36, 03/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Спасибо за интересное видео.
     
  • 3.104, Сапор (?), 14:40, 03/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    не интересно. одна вода.
    на кого это рассчитано? для людей без инженерного образования.
     
  • 2.42, Минона (ok), 11:37, 03/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    зонды эпла мягче?
     
     
  • 3.57, QwertyReg (ok), 12:04, 03/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > зонды эпла мягче?

    Казалось бы, при чём тут Apple?..

     
     
  • 4.68, Аноним (66), 12:27, 03/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Яблофил никогда не признается в наличии у него зонда.
     
     
  • 5.78, Anonymous XE (?), 12:57, 03/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так лучший раб, который не догадывается, что он раб.
     
  • 4.74, Тинус Лорвальдс (ok), 12:51, 03/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Потому что ты лицо двойных стандартов - у самого макакобук с зондами по самое не балуй, но это ничего, всё в порядке. А вот у интела про его зонды надо заявить обязательно.
     
     
  • 5.93, Аноним (11), 13:24, 03/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Главное не упоминай в его присутствии слово «Раст»! Ой мне кажется я уже…
     

  • 1.10, Аноним (10), 10:13, 03/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    ..., лишь бы генту не использовать.
     
     
  • 2.37, Аноним (37), 11:24, 03/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Ну вы не поверите, но у некоторых людей есть личная жизнь...
     
     
  • 3.46, BratishkaErik (ok), 11:47, 03/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Бинхосты...
     
  • 3.62, Аноним (62), 12:14, 03/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И они по привычке начинают её с дистрибутивом линукс? Никогда не понимал, что сложного раз в месяц мир отправить в пересборку.
     
     
  • 4.89, Anonymous XE (?), 13:15, 03/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да и зачем же каждый месяц в пересборку? --update же.
     
  • 3.88, Anonymous XE (?), 13:13, 03/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Личная жизнь без Gentoo, LFS?
     

  • 1.12, Админ Анонимов (?), 10:17, 03/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Зачем ? кому нужна специализированная и заточенная под процы Intel поставят Clear Linux OS
    на крайняк выкатили бы ядро, зачем целую ось городить
     
     
  • 2.18, Аноним (11), 10:30, 03/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты пробовал пользоваться этой роллинговой фигней? Там все плохо начиная с того что версия питона не та которая тебе нужна)
     
     
  • 3.96, Админ Анонимов (?), 13:30, 03/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "роллинговой фигней" на домашнем компе пользуюсь очень давно, наверное лет 10 как, правда не вышеупомянутым сабжем, а арчем.
    "версия питона не та которая тебе нужна" - на сколько я знаю у нормальных языков из коробки есть 'менеджеры' для переключения версии языка, насчет пистона невкурсе, погуглил, тоже есть что-то подобное - pyenv
     

  • 1.13, Аноним (13), 10:18, 03/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    В чем преимущество для моего Celeron N4120? А то я до сих пор не могу Linux поставить - оно начинает люто тормозить и тонну однотипных ошибок писать, по типу "watchdog: BUG: soft lockup - CPU#0 stuck for 22s!". Причём проблема уже чуть ли не десять лет на разных ПК появляется.
     
     
  • 2.31, n00by (ok), 11:15, 03/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Celeron N4120
    > Причём проблема уже чуть ли не десять
    > лет на разных ПК появляется.
    > десять лет

    Процессор Intel® Celeron® N4120
    Дата выпуска Q4'19

     
     
  • 3.35, Аноним (13), 11:24, 03/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну так в том-то и дело, что около десяти лет.
    https://ru-linux.livejournal.com/3065588.html
    https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/linux/+bug/1269404
    Банально невозможно пользоваться ПК.
     
     
  • 4.39, n00by (ok), 11:30, 03/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ну так в том-то и дело, что около десяти лет.
    > https://ru-linux.livejournal.com/3065588.html
    > https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/linux/+bug/1269404

    31 мая, 2018
    on 2014-01-15

    > Банально невозможно пользоваться ПК.

    Верю. И помогать никто не хочет.

     

  • 1.14, Аноним (11), 10:19, 03/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Вендорлок приходит. Скоро будет под каждый процессор свой софт и пофиг что у них одинаковая архитектура.

    С приходом ARM и RISC-V в реальном применение на десктопах и серверах это будет только усиливаться.

     
     
  • 2.24, Inferrnus (?), 10:51, 03/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Вендорлок приходит, веендорлок приходит..
    Веселье приносит и вкус бодрящий
    От зонда внутре - кайф настояящий!
     
     
  • 3.32, Аноним (32), 11:21, 03/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    👍🏻
     
  • 3.48, Минона (ok), 11:49, 03/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    👏
    на бис!
     
  • 2.61, пауль (?), 12:10, 03/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    хех, на одной шишке прощееее сидеть, чем растягивать жёпу на кучу шишек...
    а тут еще и баблобос засветили небось

    арм-базед процы меньше вендорлочные, ибо архитектуру может купить кто угодно...
    ну а риск5 ваапче фриварный...
    поле для вспахивания вендоров таки поболе получается, ну залочит кто свое детище, так другие обойдут.

     
     
  • 3.64, Аноним (64), 12:16, 03/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну прямо-таки драма "Жепа и шишки".
     
  • 3.94, Аноним (11), 13:27, 03/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сравнил тоже x86 производителей 2,5 штуки. А армов и рисков целый вагон и у каждого свой режим «отладки» и каждый чем-то чуть-чуть лучше конкурента. И это чуть-чуть превратится спасибо не надо мы лучше на x86 посидим.
     

  • 1.15, Annnnonnnyyymous (?), 10:23, 03/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Apple: делает свой CPU и unified ram на SoC, оффлоадит работу ProRes Raw на отдельные чипы и увеличивает производительность до 10х

    Абанту: меняет флаг компилятора и увеличивает производительность на 0.001%, заявляя о "более лучшей" поддержке хромоножки-интеля.

    Classy :) А что им ещё остаётся? Но как же им хочется делать красивую мину при плохой игре, ммм..

     
     
  • 2.16, Аноним (11), 10:29, 03/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У интел так то есть свой компилятор можно им собирать.

    А сравнивать абанту и аплой это просто смешной, абанту не выпускает железо, а софт она просто собирает даже не разрабатывает это совсем разные виды задач.

     
     
  • 3.45, пох. (?), 11:47, 03/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > У интел так то есть свой компилятор можно им собирать.

    нельзя, потому что им ничего не собирается (кроме хеловротов и софта написанного специально под этот компилятор).

    > А сравнивать абанту и аплой это просто смешной

    да, какой-то кос..запрещенный на впопеннете чувак с остатками одного ярда уцелевшими после полета - против эпла с сотнями в год.


     
  • 2.25, funny.falcon (?), 10:51, 03/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Осталось Ubuntu выпустить свой процессор, «южный мост», материнку, видеокарту, и можно, в принципе, выпускать только одну сборку
     
     
  • 3.29, Аноним (29), 11:13, 03/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Программно-аппаратный комплекс единственно верный путь развития. Эпл может подогнать ОС и ПО под конкретный конфиг железа и отладить до идеала. А Винда как глючила на 100500 конфигах и драйверах, так и будет.
     
     
  • 4.34, Аноним (11), 11:23, 03/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    История уже показала что это тупиковая ветвь развития. А то что эпл, до сих пор не может догнать по производительности Nvidia отличный показать.  

    Да и то что у эпл жалкие 8% рынка десктопных компьютеров яркий тому пример.  Это уже не говоря о то что любой такой «комплекс» достигнув дольши больше 50% начнет стагнировать и перестанет развиваться.  

     
     
  • 5.52, Минона (ok), 11:57, 03/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >эпл, до сих пор не может догнать по производительности Nvidia отличный показать

    уже догнали

    >у эпл жалкие 8% рынка десктопных компьютеров яркий тому пример.

    еще более жалкий 1% рынка десктопных компьютеров у Линукс, это яркий пример чего?

     
     
  • 6.95, Аноним (11), 13:29, 03/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    1% и 100% рынка суперкомпьютеров. И всё это просто благодаря тому что Линукс и есть то самое лекарство от «программных комплексов». Винда кстати тоже лекарство от комплексов)))).
     
  • 6.97, Аноним (11), 13:32, 03/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Про Nvidia покажи в каком тесте твой M1 Pro хотя бы близко подобрался к GTX 3080 https://www.notebookcheck.net/M1-Max-vs-RTX-3080-Laptop-GPU-Apple-SoC-excels-i ?

    А если вспомнить что на M1 не запускается больше половины тестов и много софта под него просто не бывает, то ор становится выше гор.

     
     
  • 7.98, Аноним (11), 13:33, 03/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    RTX 3080
     
  • 5.55, Аноним (29), 12:03, 03/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как Эпл и Нвидия можно сравнивать В каких категориях Нвидия делает ГПУ Нвидия... большой текст свёрнут, показать
     
  • 5.58, Аноним (29), 12:05, 03/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В принципе можно сказать что программно-аппаратный комплекс Wintel Windows+Intel де-факто существует.
     
  • 5.60, Аноним (29), 12:08, 03/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А теперь Марк Шаттлворт решил с понтом сделать Убунтел Убунту+Интел. Вот только он не понимает, что все усилия надо бросать на РИСК-ВИ и делать Убуриск Убунту+Риск-Ви. Ну это и хорошо, я сам сделаю.
     
  • 4.70, Аноним (70), 12:35, 03/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Были монстры которые делали программно-аппаратные аплайнсы. Делали крутые и дорогие машины. Все эти комплексы были сметены "стандартными серверами" на x86. Все ушли в небытие. Которые не ушли, те перешли на производство тех самых "стандартных серверов" на x86.
     
     
  • 5.75, Аноним (29), 12:51, 03/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Про серверы я не говорил, про персоналки в первую очередь. Что лучше оптимизированно Андроид или Айфон?
     
     
  • 6.79, Аноним (29), 12:58, 03/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Silicon Graphics, Inc. (SGI) когда были живые, делали лучшие рабочие станции оптимизированные под железо. Сейчас их место заняли маки. На них рисуют, делают музыку и т.д.
     
  • 6.83, Anonymous XE (?), 13:06, 03/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Под зонды iPhone несколько лучше оптимизирован. Хотя, и Android тоже неплохо.
     
  • 6.99, Аноним (11), 13:35, 03/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они оба оптимизированы. А теперь попытайся узнать что лучше продается. Ой сюрприз, сюрприз никакой не комплекс Андроид продается сильно лучше вендорлочного яблочка для хомячков.
     
     
  • 7.102, Аноним (29), 14:07, 03/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что лучше продается или что качественнее? Я изначально говорил о том что лучше оптимизированно.
     
  • 4.81, Anonymous XE (?), 13:01, 03/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тогда Шаттлворту идти в МЦСТ.
     
     
  • 5.82, Аноним (29), 13:02, 03/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем?
     
     
  • 6.84, Anonymous XE (?), 13:08, 03/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там выше Анон сказал: "Программно-аппаратный комплекс единственно верный путь развития". Вот в МЦСТ это, как раз, и оценят.
     
     
  • 7.86, Аноним (29), 13:11, 03/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем им Убунта? Своих дистрибутивов нет?
     
     
  • 8.90, Anonymous XE (?), 13:17, 03/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А вдруг космонавту удастся их убедить, что его лучшее Тогда космонавт на годы з... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.91, Аноним (29), 13:18, 03/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну не знаю, напиши ему в Твиттер ... текст свёрнут, показать
     
  • 2.33, Аноним (32), 11:23, 03/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кокой аппле гениальный, как же так никто раньше не додумался использовать эту волшебную таблетку, хмхмхм
    /обосрано
     
     
  • 3.76, Аноним (29), 12:53, 03/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну а кто ещё додумывался? Amiga? ZX Spectrum?
     

  • 1.17, Аноним (20), 10:29, 03/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Для 11-го ?
    А про новое 12-е гибридное поколение ничего ?
    https://habr.com/ru/company/dcmiran/news/t/586196/
     
  • 1.23, Аноним (23), 10:43, 03/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Продажная контора эта Canonical

     
     
  • 2.38, Аноним (11), 11:24, 03/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Если ты не платишь за дистрибутив вместо тебя за него заплатит Intel.
     
     
  • 3.85, Anonymous XE (?), 13:10, 03/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну и, соответственно, ты ещё больше заплатишь Штеуду. Как говорится, всё включено.
     
  • 2.87, Аноним (87), 13:13, 03/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Вот именно, нет чтобы коммунизм строить, всё о грязных деньгах думают…
     

  • 1.40, Аноним (40), 11:35, 03/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    быстрее на 0.0001%, да это прорыв! это грандиозное достижение!
     
     
  • 2.49, Аноним (11), 11:50, 03/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В то время когда AMD бороздит просторы…
     

  • 1.50, Никодим (?), 11:50, 03/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хех! Продвижение Itel за счет Ubuntы! ))))
     
  • 1.53, Аноним (53), 11:58, 03/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Каким боком релиз под малину до интеля? Почему нет сборок для апельсинок и ESP32? Доколе?!
     
  • 1.54, Аноним (54), 12:02, 03/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Все это наглая ложь. У меня N4200 на Atom и это нифига ни разу не IoT, а ноутбук, который работает на самосборном ядре в Void Linux. Потому что нормально графика работает либо на ядре 4.19, либо 5.14, 5.15, но уже только в Wayland нет зависаний при просмотре видео с аппаратным ускорением на i915, который весь из себя якобы где-то там улучшили. Ставлю 100000 Евро на то, что они обоср..гадились в сборке под эти процессоры и они все также с треском вешают систему насмерть. Каноникл такой каноникл стал. Ну и плюс анальные зонды чтобы знать все что у вас на компе делается и что вы ищете.
     
  • 1.56, Ананоним (?), 12:03, 03/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Этот IoT вам ещё аукнется, когда вас сделают третьим T.
     
  • 1.63, huy21sm (?), 12:14, 03/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ха, и тут копируют Майкрософт с их Winduws 11
     
  • 1.67, Zenitur (ok), 12:24, 03/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Народ, а чем отличается оптимизация k8-sse3 от prescott? Там разные sse3 что ли?
     
     
  • 2.71, n00by (ok), 12:38, 03/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Prescott это архитектура NetBurst, которая породила понятие "кукурузные гигагерцы". Из-за увеличенной длины конвейера в ряде сценариев процессоры проигрывали предыдущим Pentium 3 с меньшей тактовой частотой, потому Интел рекомендовала для оптимизации "правильно располагать" машинные инструкции. Ядра K8 таким не страдали. Поддержка SSE3 ортогональна к особенностям трансляции базового набора инструкцией.
     
  • 2.101, Аноним (101), 13:50, 03/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Оптимизация — это не только использование определённого набора инструкций.
     

  • 1.69, Аноним (69), 12:29, 03/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Эта инициатива не приведёт к особой головной боли у мэйнтейнеров?
     
  • 1.73, Аноним (-), 12:50, 03/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >Улучшена поддержка подсистемы Intel Management Engine и интерфейса MEI

    Зачем? Вроде же было доказано, что там находятся Интеловские шпионские прошивки.

     
  • 1.100, th3m3 (ok), 13:41, 03/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Почему бы не сделать универсальные пакеты/патчи, зачем пилить отдельную систему? Странные они.
     
  • 1.103, Сергей (??), 14:18, 03/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    В свое время, лет 10 назад, была история, имели комп с фришкой с 90% нагрузкой проца, добавление в make.conf его типа процессора, после чего пересобрали ядро, мир и софт и поимели нагрузку не больше 60%... Другими словами, чем слабее проц, тем больше получите выигрыш...
     
  • 1.105, Я (??), 14:43, 03/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    специальные версии убунты под IoT одноплатники на других соках.. ну да ну да пошли мы нахер.
     

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