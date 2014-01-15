Компания Canonical представила сборки Ubuntu, оптимизированные для процессоров Intel

2.3 , dullish ( ok ), 09:56, 03/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +9 + / – >зачем? Предлагаю вариант "занесли".

3.20 , Аноним ( 20 ), 10:38, 03/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +9 + / – Ну если бы заносили, то занесли бы за новое 12-е поколение.

4.47 , dullish ( ok ), 11:47, 03/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Скорее всего, по традиции, с замиранием сердца, ждут когда третьекурсники провинциальных шараг скажут что из самых свежих оптимизаций нужно блокировать сразу и навсегда, дабы содержимое памяти компа не ушло в public domain.

2.5 , Alex ( ?? ), 10:06, 03/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +28 + / – Intel захотела чтобы убунта на их процессорах работала быстрее, предоставила ресурсы для реализации этого. А "все" не предоставили ресурсов. Потому под все и не делали. Почему бы тебе не выйти на улицу, взять метлу и не пройтись по главному проспекту убрать за всеми? Само собой тебе никто за это не заплатит, а более того скажут что ты плохо убрал и вообще мог бы тогда весь город подметать, а не только одну улицу которой пользуешься.

3.11 , Аноним ( 11 ), 10:16, 03/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +6 + / – За такое можно и срок огрести, за несанкционированную уборку улицы.

4.36 , Аноним ( 36 ), 11:24, 03/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – это как минимум несанкционированное массовое мероприятие плюс терроризм (ты же этой палкой мог детей поубивать)

5.43 , пох. ( ? ), 11:43, 03/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Лавиття яво - он еще и почти-чрезвычайную-ковидную-карантину-которая-не-карантина-но-работать-нельзя нарушил! 6.77 , Anonymous XE ( ? ), 12:55, 03/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А если в маске подметать?

3.27 , keydon ( ok ), 11:06, 03/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – ЖКХ мафия встрепенулась и отправила по адресу вашего места жительства группу агрессивно настроенных мигрантов. Уборка улиц в современной россии это же один из самых прибыльных бизнесов (мб даже прибыльнее утилизации мусора и ремонта дорог, тк совсем ничего не делаешь, а деньги капают).

4.51 , Аноним ( 11 ), 11:52, 03/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Мигранты уже почти закончились, а он всё так же продолжает быть прибыльным.

5.92 , _hide_ ( ok ), 13:22, 03/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Авторитетно заявляю, что он, благодаря этому, стал еще прибыльнее

2.6 , n00by ( ok ), 10:06, 03/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Как Вы себе представляете "под все"? Даже Tiger Lake и Golgmont как бы не одно и то же. Подо что из этих двух оптимизировано больше?

3.66 , Аноним ( 66 ), 12:24, 03/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Недавно они пели, что нет ресурсов делать ДВЕ сборки - 32 и 64. А теперь... всё-таки делают две сборки, да ещё существенно разных?!

4.72 , n00by ( ok ), 12:46, 03/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Я боюсь, что там одна сборка, а процессоры перечислены в рекламных целях. Но проверить не смог, не осилил заполнить анкету "Let's get your project to market faster!"

2.26 , llolik ( ok ), 10:55, 03/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > Зачем? А главное зачем? Если прочитать оригинальную новость а сайте Canonical, то становится понятно, что речь идёт про оптимизацию для IoT, что, какбы, существенная часть бизнеса Canonical.

3.44 , пох. ( ? ), 11:44, 03/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – И iot на базе процессоров ИНТЕЛ существует в природе, а не только в маркетинговых выcepaх? 4.59 , llolik ( ok ), 12:07, 03/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > И iot на базе процессоров ИНТЕЛ существует в природе, а не только в маркетинговых выcepaх? Ну, видимо, существуют. Вот, на сайте Интела гордятся (если по ссылкам походить, там вроде как и примеры внедрений есть) https://www.intel.com/content/www/us/en/internet-of-things/overview.html

5.65 , n00by ( ok ), 12:17, 03/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Прошёл по ссылке, нажал "Explore IoT customer stories" и далее "China Mobile Breaks the Data Processing Bottleneck". Читаю: China Mobile Internet of Things Co. Ltd. provides innovative solutions to intelligent IoT for [...] By introducing high-performance storage products such as Intel® Optane™ SSDs, China Mobile’s OneNET Intelligent Edge Suite (OES) platform delivers low latency, high-security data access, storage, and processing.

6.80 , mumu ( ok ), 12:59, 03/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Тоже повеселили процы за пару штук баксов с Оптанами и "IoT" в одном контексте.

