Компания Canonical представила сборки Ubuntu, оптимизированные для процессоров Intel

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|4.47, dullish (ok), 11:47, 03/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Скорее всего, по традиции, с замиранием сердца, ждут когда третьекурсники провинциальных шараг скажут что из самых свежих оптимизаций нужно блокировать сразу и навсегда, дабы содержимое памяти компа не ушло в public domain.
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|2.5, Alex (??), 10:06, 03/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+28 +/–
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Intel захотела чтобы убунта на их процессорах работала быстрее, предоставила ресурсы для реализации этого. А "все" не предоставили ресурсов. Потому под все и не делали.
Почему бы тебе не выйти на улицу, взять метлу и не пройтись по главному проспекту убрать за всеми? Само собой тебе никто за это не заплатит, а более того скажут что ты плохо убрал и вообще мог бы тогда весь город подметать, а не только одну улицу которой пользуешься.
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|3.11, Аноним (11), 10:16, 03/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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За такое можно и срок огрести, за несанкционированную уборку улицы.
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|4.36, Аноним (36), 11:24, 03/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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это как минимум несанкционированное массовое мероприятие плюс терроризм (ты же этой палкой мог детей поубивать)
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|5.43, пох. (?), 11:43, 03/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Лавиття яво - он еще и почти-чрезвычайную-ковидную-карантину-которая-не-карантина-но-работать-нельзя нарушил!
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|3.27, keydon (ok), 11:06, 03/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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ЖКХ мафия встрепенулась и отправила по адресу вашего места жительства группу агрессивно настроенных мигрантов. Уборка улиц в современной россии это же один из самых прибыльных бизнесов (мб даже прибыльнее утилизации мусора и ремонта дорог, тк совсем ничего не делаешь, а деньги капают).
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|4.51, Аноним (11), 11:52, 03/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Мигранты уже почти закончились, а он всё так же продолжает быть прибыльным.
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|5.92, _hide_ (ok), 13:22, 03/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Авторитетно заявляю, что он, благодаря этому, стал еще прибыльнее
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|2.6, n00by (ok), 10:06, 03/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Как Вы себе представляете "под все"? Даже Tiger Lake и Golgmont как бы не одно и то же. Подо что из этих двух оптимизировано больше?
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|3.66, Аноним (66), 12:24, 03/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Недавно они пели, что нет ресурсов делать ДВЕ сборки - 32 и 64. А теперь... всё-таки делают две сборки, да ещё существенно разных?!
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|4.72, n00by (ok), 12:46, 03/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я боюсь, что там одна сборка, а процессоры перечислены в рекламных целях. Но проверить не смог, не осилил заполнить анкету "Let's get your project to market faster!"
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|2.26, llolik (ok), 10:55, 03/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Зачем? А главное зачем?
Если прочитать оригинальную новость а сайте Canonical, то становится понятно, что речь идёт про оптимизацию для IoT, что, какбы, существенная часть бизнеса Canonical.
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|3.44, пох. (?), 11:44, 03/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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И iot на базе процессоров ИНТЕЛ существует в природе, а не только в маркетинговых выcepaх?
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|5.65, n00by (ok), 12:17, 03/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Прошёл по ссылке, нажал "Explore IoT customer stories" и далее "China Mobile Breaks the Data Processing Bottleneck". Читаю:
China Mobile Internet of Things Co. Ltd. provides innovative solutions to intelligent IoT for [...]
By introducing high-performance storage products such as Intel® Optane™ SSDs, China Mobile’s OneNET Intelligent Edge Suite (OES) platform delivers low latency, high-security data access, storage, and processing.
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|6.80, mumu (ok), 12:59, 03/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Тоже повеселили процы за пару штук баксов с Оптанами и "IoT" в одном контексте.
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|2.9, Аноним (9), 10:13, 03/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Для Ubuntu Desktop тоже будут сборки, так что ваша претензия не ясна
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|1.7, Х (?), 10:06, 03/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Если на виртуалке тип процессора именно "хост" - будет польза такую сборку поставить?
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|1.8, QwertyReg (ok), 10:09, 03/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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> Улучшена поддержка подсистемы Intel Management Engine
Ну так с этого и надо было начинать. "Улучшенная поддержка Intel" - это улучшенная поддержка их зондов, поздравляю интелбоев.
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|3.30, PSU (?), 11:14, 03/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Вообще-то этот товарищ имеет очень интересные интервью на канале.
Да, всё с точки зрения инвестирования, но конретно это вполне по теме
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|3.104, Сапор (?), 14:40, 03/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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не интересно. одна вода.
на кого это рассчитано? для людей без инженерного образования.
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|4.74, Тинус Лорвальдс (ok), 12:51, 03/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Потому что ты лицо двойных стандартов - у самого макакобук с зондами по самое не балуй, но это ничего, всё в порядке. А вот у интела про его зонды надо заявить обязательно.
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|5.93, Аноним (11), 13:24, 03/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Главное не упоминай в его присутствии слово «Раст»! Ой мне кажется я уже…
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|2.37, Аноним (37), 11:24, 03/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Ну вы не поверите, но у некоторых людей есть личная жизнь...
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|3.62, Аноним (62), 12:14, 03/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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И они по привычке начинают её с дистрибутивом линукс? Никогда не понимал, что сложного раз в месяц мир отправить в пересборку.
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|1.12, Админ Анонимов (?), 10:17, 03/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Зачем ? кому нужна специализированная и заточенная под процы Intel поставят Clear Linux OS
на крайняк выкатили бы ядро, зачем целую ось городить
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|2.18, Аноним (11), 10:30, 03/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ты пробовал пользоваться этой роллинговой фигней? Там все плохо начиная с того что версия питона не та которая тебе нужна)
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|3.96, Админ Анонимов (?), 13:30, 03/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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"роллинговой фигней" на домашнем компе пользуюсь очень давно, наверное лет 10 как, правда не вышеупомянутым сабжем, а арчем.
"версия питона не та которая тебе нужна" - на сколько я знаю у нормальных языков из коробки есть 'менеджеры' для переключения версии языка, насчет пистона невкурсе, погуглил, тоже есть что-то подобное - pyenv
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|1.13, Аноним (13), 10:18, 03/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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В чем преимущество для моего Celeron N4120? А то я до сих пор не могу Linux поставить - оно начинает люто тормозить и тонну однотипных ошибок писать, по типу "watchdog: BUG: soft lockup - CPU#0 stuck for 22s!". Причём проблема уже чуть ли не десять лет на разных ПК появляется.
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|2.31, n00by (ok), 11:15, 03/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Celeron N4120
> Причём проблема уже чуть ли не десять
> лет на разных ПК появляется.
> десять лет
Процессор Intel® Celeron® N4120
Дата выпуска Q4'19
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|1.14, Аноним (11), 10:19, 03/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Вендорлок приходит. Скоро будет под каждый процессор свой софт и пофиг что у них одинаковая архитектура.
С приходом ARM и RISC-V в реальном применение на десктопах и серверах это будет только усиливаться.
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|2.24, Inferrnus (?), 10:51, 03/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Вендорлок приходит, веендорлок приходит..
Веселье приносит и вкус бодрящий
От зонда внутре - кайф настояящий!
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|2.61, пауль (?), 12:10, 03/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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хех, на одной шишке прощееее сидеть, чем растягивать жёпу на кучу шишек...
а тут еще и баблобос засветили небось
арм-базед процы меньше вендорлочные, ибо архитектуру может купить кто угодно...
ну а риск5 ваапче фриварный...
поле для вспахивания вендоров таки поболе получается, ну залочит кто свое детище, так другие обойдут.
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|3.94, Аноним (11), 13:27, 03/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Сравнил тоже x86 производителей 2,5 штуки. А армов и рисков целый вагон и у каждого свой режим «отладки» и каждый чем-то чуть-чуть лучше конкурента. И это чуть-чуть превратится спасибо не надо мы лучше на x86 посидим.
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|1.15, Annnnonnnyyymous (?), 10:23, 03/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Apple: делает свой CPU и unified ram на SoC, оффлоадит работу ProRes Raw на отдельные чипы и увеличивает производительность до 10х
Абанту: меняет флаг компилятора и увеличивает производительность на 0.001%, заявляя о "более лучшей" поддержке хромоножки-интеля.
Classy :) А что им ещё остаётся? Но как же им хочется делать красивую мину при плохой игре, ммм..
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|2.16, Аноним (11), 10:29, 03/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У интел так то есть свой компилятор можно им собирать.
А сравнивать абанту и аплой это просто смешной, абанту не выпускает железо, а софт она просто собирает даже не разрабатывает это совсем разные виды задач.
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|3.45, пох. (?), 11:47, 03/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> У интел так то есть свой компилятор можно им собирать.
нельзя, потому что им ничего не собирается (кроме хеловротов и софта написанного специально под этот компилятор).
> А сравнивать абанту и аплой это просто смешной
да, какой-то кос..запрещенный на впопеннете чувак с остатками одного ярда уцелевшими после полета - против эпла с сотнями в год.
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|2.25, funny.falcon (?), 10:51, 03/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Осталось Ubuntu выпустить свой процессор, «южный мост», материнку, видеокарту, и можно, в принципе, выпускать только одну сборку
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|3.29, Аноним (29), 11:13, 03/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Программно-аппаратный комплекс единственно верный путь развития. Эпл может подогнать ОС и ПО под конкретный конфиг железа и отладить до идеала. А Винда как глючила на 100500 конфигах и драйверах, так и будет.
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|4.34, Аноним (11), 11:23, 03/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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История уже показала что это тупиковая ветвь развития. А то что эпл, до сих пор не может догнать по производительности Nvidia отличный показать.
Да и то что у эпл жалкие 8% рынка десктопных компьютеров яркий тому пример. Это уже не говоря о то что любой такой «комплекс» достигнув дольши больше 50% начнет стагнировать и перестанет развиваться.
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|5.52, Минона (ok), 11:57, 03/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>эпл, до сих пор не может догнать по производительности Nvidia отличный показать
уже догнали
>у эпл жалкие 8% рынка десктопных компьютеров яркий тому пример.
еще более жалкий 1% рынка десктопных компьютеров у Линукс, это яркий пример чего?
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|6.95, Аноним (11), 13:29, 03/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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1% и 100% рынка суперкомпьютеров. И всё это просто благодаря тому что Линукс и есть то самое лекарство от «программных комплексов». Винда кстати тоже лекарство от комплексов)))).
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|5.55, Аноним (29), 12:03, 03/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Как Эпл и Нвидия можно сравнивать В каких категориях Нвидия делает ГПУ Нвидия... большой текст свёрнут, показать
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|5.58, Аноним (29), 12:05, 03/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В принципе можно сказать что программно-аппаратный комплекс Wintel Windows+Intel де-факто существует.
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|5.60, Аноним (29), 12:08, 03/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А теперь Марк Шаттлворт решил с понтом сделать Убунтел Убунту+Интел. Вот только он не понимает, что все усилия надо бросать на РИСК-ВИ и делать Убуриск Убунту+Риск-Ви. Ну это и хорошо, я сам сделаю.
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|4.70, Аноним (70), 12:35, 03/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Были монстры которые делали программно-аппаратные аплайнсы. Делали крутые и дорогие машины. Все эти комплексы были сметены "стандартными серверами" на x86. Все ушли в небытие. Которые не ушли, те перешли на производство тех самых "стандартных серверов" на x86.
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|5.75, Аноним (29), 12:51, 03/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Про серверы я не говорил, про персоналки в первую очередь. Что лучше оптимизированно Андроид или Айфон?
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|6.79, Аноним (29), 12:58, 03/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Silicon Graphics, Inc. (SGI) когда были живые, делали лучшие рабочие станции оптимизированные под железо. Сейчас их место заняли маки. На них рисуют, делают музыку и т.д.
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|6.99, Аноним (11), 13:35, 03/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Они оба оптимизированы. А теперь попытайся узнать что лучше продается. Ой сюрприз, сюрприз никакой не комплекс Андроид продается сильно лучше вендорлочного яблочка для хомячков.
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|7.102, Аноним (29), 14:07, 03/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Что лучше продается или что качественнее? Я изначально говорил о том что лучше оптимизированно.
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|6.84, Anonymous XE (?), 13:08, 03/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Там выше Анон сказал: "Программно-аппаратный комплекс единственно верный путь развития". Вот в МЦСТ это, как раз, и оценят.
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|2.33, Аноним (32), 11:23, 03/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Кокой аппле гениальный, как же так никто раньше не додумался использовать эту волшебную таблетку, хмхмхм
/обосрано
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|2.38, Аноним (11), 11:24, 03/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Если ты не платишь за дистрибутив вместо тебя за него заплатит Intel.
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|2.87, Аноним (87), 13:13, 03/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Вот именно, нет чтобы коммунизм строить, всё о грязных деньгах думают…
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|1.53, Аноним (53), 11:58, 03/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Каким боком релиз под малину до интеля? Почему нет сборок для апельсинок и ESP32? Доколе?!
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|1.54, Аноним (54), 12:02, 03/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Все это наглая ложь. У меня N4200 на Atom и это нифига ни разу не IoT, а ноутбук, который работает на самосборном ядре в Void Linux. Потому что нормально графика работает либо на ядре 4.19, либо 5.14, 5.15, но уже только в Wayland нет зависаний при просмотре видео с аппаратным ускорением на i915, который весь из себя якобы где-то там улучшили. Ставлю 100000 Евро на то, что они обоср..гадились в сборке под эти процессоры и они все также с треском вешают систему насмерть. Каноникл такой каноникл стал. Ну и плюс анальные зонды чтобы знать все что у вас на компе делается и что вы ищете.
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|1.67, Zenitur (ok), 12:24, 03/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Народ, а чем отличается оптимизация k8-sse3 от prescott? Там разные sse3 что ли?
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|2.71, n00by (ok), 12:38, 03/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Prescott это архитектура NetBurst, которая породила понятие "кукурузные гигагерцы". Из-за увеличенной длины конвейера в ряде сценариев процессоры проигрывали предыдущим Pentium 3 с меньшей тактовой частотой, потому Интел рекомендовала для оптимизации "правильно располагать" машинные инструкции. Ядра K8 таким не страдали. Поддержка SSE3 ортогональна к особенностям трансляции базового набора инструкцией.
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|2.101, Аноним (101), 13:50, 03/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Оптимизация — это не только использование определённого набора инструкций.
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|1.73, Аноним (-), 12:50, 03/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>Улучшена поддержка подсистемы Intel Management Engine и интерфейса MEI
Зачем? Вроде же было доказано, что там находятся Интеловские шпионские прошивки.
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|1.100, th3m3 (ok), 13:41, 03/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Почему бы не сделать универсальные пакеты/патчи, зачем пилить отдельную систему? Странные они.
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|1.103, Сергей (??), 14:18, 03/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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В свое время, лет 10 назад, была история, имели комп с фришкой с 90% нагрузкой проца, добавление в make.conf его типа процессора, после чего пересобрали ядро, мир и софт и поимели нагрузку не больше 60%... Другими словами, чем слабее проц, тем больше получите выигрыш...
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|1.105, Я (??), 14:43, 03/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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специальные версии убунты под IoT одноплатники на других соках.. ну да ну да пошли мы нахер.
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