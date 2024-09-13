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Выпуск Ubuntu 22.04.5 LTS

13.09.2024 08:05

Сформировано обновление дистрибутива Ubuntu 22.04.5 LTS, в которое включены изменения, связанные с улучшением поддержки оборудования, обновлением ядра Linux, исправлением ошибок в инсталляторе и загрузчике. В состав также включены актуальные обновления для нескольких сотен пакетов, связанные с устранением уязвимостей и проблем, влияющих на стабильность. Одновременно представлены аналогичные обновления Kubuntu 22.04.5, Ubuntu Budgie 22.04.5, Ubuntu MATE 22.04.5, Lubuntu 22.04.5, Ubuntu Kylin 22.04.5, Ubuntu Studio 22.04.5 и Xubuntu 22.04.5.

В состав выпуска включены некоторые улучшения, бэкпортированные из выпуска Ubuntu 24.04. В частности, для облачных сервисов Google, Oracle, AWS и Azure, а также для платформы RISC-V и конфигураций, требующих минимальных задержек (lowlatency), предложены пакеты с ядром 6.8. Для остальных случаев продолжена поставка ядер 6.5 и 5.15. Обновлены версии пакетов cloud-init 24.2, openldap 2.5.18, dpdk 21.11.6, squid 5.9, snapd 2.63.1, Rust 1.75, xdg-desktop-portal-gnome 42.1 и nvidia-graphics-drivers. Добавлена поддержка новых устройств Synaptics. Добавлены сборки ubuntu-desktop и ubuntu-desktop-minimal для архитектуры RISC-V.

Использовать представленную сборку имеет смысл только для старого оборудования, а для новых систем более актуальным является выпуск Ubuntu 24.04.1 LTS. Системы, установленные ранее, могут получить все присутствующие в Ubuntu 22.04.5 изменения через штатную систему установки обновлений. Поддержка выпуска обновлений и исправлений проблем безопасности для серверной и десктоп редакций Ubuntu 22.04 LTS продлится до апреля 2027 года, после чего ещё 7 лет будут формироваться обновления в рамках отдельной платной поддержки (ESM, Extended Security Maintenance).

  1. Главная ссылка к новости (https://lists.ubuntu.com/archi...)
  2. OpenNews: Выпуск Ubuntu 22.04.4 LTS c обновлением графического стека и ядра Linux
  3. OpenNews: Релиз дистрибутива Ubuntu 24.04 LTS
  4. OpenNews: Релиз Ubuntu 24.04.1 LTS
  5. OpenNews: Релиз дистрибутива Ubuntu 22.04 LTS
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61853-ubuntu
Ключевые слова: ubuntu
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (15) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 08:11, 13/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Использовать представленную сборку имеет смысл только для старого оборудования, а для новых систем более актуальным является выпуск Ubuntu 24.04.1 LTS. <

    Вы хоть проверяйте что вы публикуете..

     
     
  • 2.2, Аноним (2), 08:23, 13/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Что не так?
     
  • 2.6, X86 (ok), 08:31, 13/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Речь про 22.04.5, а не 24.04.1
     

  • 1.3, Аноним (3), 08:24, 13/09/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.4, Walker (??), 08:28, 13/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Какие характеристики ноутбука необходимы для стабильной работы Ubuntu 22.04.5 LTS? Какой процессор, сколько оперативной памяти, etc.?


     
     
  • 2.7, Аноним (7), 08:57, 13/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    https://ubuntu.com/download/desktop#system-requirements
     
  • 2.8, Минона (ok), 09:02, 13/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://ubuntu.com/certified/laptops?q=&limit=382&category=Laptop&release=22.0
     
     
  • 3.16, Walker (??), 09:39, 13/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Спасибо!
     

  • 1.5, Аноним (5), 08:30, 13/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >> отдельной платной поддержки

    А это уже злостная дезинформация. Подписка бесплатна до 5-ти машин.

     
     
  • 2.9, iPony129412 (?), 09:04, 13/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не дезинформация.
    Бесплатно до пяти машин для физиков пионеров всяких.
     
  • 2.10, Аноним (10), 09:05, 13/09/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.13, Аноним (13), 09:12, 13/09/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

     ....ответы скрыты (3)

  • 1.11, Аноним (13), 09:08, 13/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    KDE Neon до сих пор не сделал ребейз на 24.04 поэтому они продолжают сидеть на 22.04 у них праздник.
     
  • 1.14, Gemorroj (ok), 09:20, 13/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    оно автоматом через apt upgrade обновится же?
     
     
  • 2.15, eugener (ok), 09:32, 13/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Конечно. Но лучше apt dist-upgrade.
     

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