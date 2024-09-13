Выпуск Ubuntu 22.04.5 LTS

Сформировано обновление дистрибутива Ubuntu 22.04.5 LTS, в которое включены изменения, связанные с улучшением поддержки оборудования, обновлением ядра Linux, исправлением ошибок в инсталляторе и загрузчике. В состав также включены актуальные обновления для нескольких сотен пакетов, связанные с устранением уязвимостей и проблем, влияющих на стабильность. Одновременно представлены аналогичные обновления Kubuntu 22.04.5, Ubuntu Budgie 22.04.5, Ubuntu MATE 22.04.5, Lubuntu 22.04.5, Ubuntu Kylin 22.04.5, Ubuntu Studio 22.04.5 и Xubuntu 22.04.5.

В состав выпуска включены некоторые улучшения, бэкпортированные из выпуска Ubuntu 24.04. В частности, для облачных сервисов Google, Oracle, AWS и Azure, а также для платформы RISC-V и конфигураций, требующих минимальных задержек (lowlatency), предложены пакеты с ядром 6.8. Для остальных случаев продолжена поставка ядер 6.5 и 5.15. Обновлены версии пакетов cloud-init 24.2, openldap 2.5.18, dpdk 21.11.6, squid 5.9, snapd 2.63.1, Rust 1.75, xdg-desktop-portal-gnome 42.1 и nvidia-graphics-drivers. Добавлена поддержка новых устройств Synaptics. Добавлены сборки ubuntu-desktop и ubuntu-desktop-minimal для архитектуры RISC-V.

Использовать представленную сборку имеет смысл только для старого оборудования, а для новых систем более актуальным является выпуск Ubuntu 24.04.1 LTS. Системы, установленные ранее, могут получить все присутствующие в Ubuntu 22.04.5 изменения через штатную систему установки обновлений. Поддержка выпуска обновлений и исправлений проблем безопасности для серверной и десктоп редакций Ubuntu 22.04 LTS продлится до апреля 2027 года, после чего ещё 7 лет будут формироваться обновления в рамках отдельной платной поддержки (ESM, Extended Security Maintenance).



