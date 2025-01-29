Ubuntu переходит на использование Matrix для общения разработчиков

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|2.2, Аноним (-), 19:24, 29/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> у убунты 17 разработчиков?
А ты сколько хотел? У них за всю историю проекта - около 1000 коммитов в ядро, в основном мелких.
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|3.3, Аноним (1), 19:27, 29/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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думал около 50-70, с 17-ю пусть валят в телеграм, какой им матрикс
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|4.4, Аноним (4), 19:29, 29/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Телеграм и без них скатился, куда еще. Пусть уж у себя на серверочке обитают и не вылазят.
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|4.25, BrainFucker (ok), 20:34, 29/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так для 17 matrix самое то, там серверная часть по слухам очень так себе спроектирована, жрёт много ресурсов при большом количестве пользователей. IRC конечно в этом плане лучше бы справлялся с нагрузкой, но то такое...
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|2.9, Аноним (9), 19:42, 29/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Такие разрабы стоят больше 2 миллионов долларов и это для проекта который ничего не может толком заработать.
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|1.7, Аноним (-), 19:36, 29/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Какая боль, какая боль.
В соседней теме как раз Pidgin обновился, а тут такая подстава.
И главное!, боюсь пример может оказаться заразительным.
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|1.8, Аноним (8), 19:36, 29/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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пусть сначала перейдут
а то получится так же успешно как с ихним миром, апстартом чо там ещё
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|2.11, Аноним (-), 19:44, 29/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Они уже перешли.
А сами пользуются маттермостом, как раз с теми же аргументами "почему ИРКа окаменевший кусок?". Всё те же треды, синк между устройствами история и тд.
Все то, про что мне рассказывали "настоящим программист всем этим не пользуется, он просто пишет свой вопрос в ИРКу, а там кто увидел, тот ответил, а если не увидели - то пох"
Ubuntu developers who work for Canonical. We use Mattermost
internally. We're used to the rich communications that it provides, such
as threading, sync between multiple devices, Markdown formatting,
integrated history and the ability to bring others into a conversation
with history available to them.
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|1.16, Аноним (16), 19:55, 29/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Ну нормально, провели голосование и сразу все решили. Не то что всякие там дебианы с их голосованиями по три раза, пока не проголосуют "как надо".
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|2.30, Аноним (-), 20:52, 29/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Вот бы еще клиентов нормальных под Матрицу в линухе... *мечтательно*
Хм.. это же опенсорс.
Так что придется или писать код, или скидываться деньгами, или ждать у моря погоды (нытье опционально).
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|2.34, 12yoexpert (ok), 21:03, 29/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Moment – Matrix client https://mx-moment.xyz/
эта трешанина на питоне, хотелось бы быстрых клиентов (e.g. на си/плюсах) с поддержкой шифрования, а их нет, потому что в плюсовые sdk шифрование не завезли (насколько я знаю)
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|2.36, BrainFucker (ok), 21:07, 29/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Вот бы еще клиентов нормальных под Матрицу в линухе... *мечтательно*
Клиенты нужны только для телефонов, а на десктопе всё прекрасно работает в браузере, если сделано нормально, что избавляет от установки лишнего ПО. Прекрасно пользуюсь веб версией ТГ и прочих современных месенжеров и рад.
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