Ubuntu переходит на использование Matrix для общения разработчиков

Проект Ubuntu c 1 марта начнёт использовать Matrix в качестве официальной платформы для общения разработчиков. Используемые до сих пор каналы общения в IRC переведены в категорию устаревших. В проведённом голосовании разработчиков, работающих в Canonical, 10 участников высказались за переход на Matrix, 1 - против и 6 попросили провести публичную дискуссию. Дискуссия о целесообразности миграции на Matrix была проведена в списке рассылки ubuntu-devel, после чего технический комитет (Ubuntu Technical Board) принял решение о миграции.

Официальное общение, например, запросы в режиме реального времени к привилегированным командам разработчиков Ubuntu, теперь будет производиться только через Matrix. Сотрудники компании Canonical, вовлечённые в разработку Ubuntu, будут обязаны присутствовать на данной платформе в течение своего рабочего времени. На смену IRC-каналу "#ubuntu-devel" придёт matrix-комната "#devel:ubuntu.com", а на смену "#ubuntu-release" - "#release:ubuntu.com.



