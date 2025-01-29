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Ubuntu переходит на использование Matrix для общения разработчиков

29.01.2025 18:29

Проект Ubuntu c 1 марта начнёт использовать Matrix в качестве официальной платформы для общения разработчиков. Используемые до сих пор каналы общения в IRC переведены в категорию устаревших. В проведённом голосовании разработчиков, работающих в Canonical, 10 участников высказались за переход на Matrix, 1 - против и 6 попросили провести публичную дискуссию. Дискуссия о целесообразности миграции на Matrix была проведена в списке рассылки ubuntu-devel, после чего технический комитет (Ubuntu Technical Board) принял решение о миграции.

Официальное общение, например, запросы в режиме реального времени к привилегированным командам разработчиков Ubuntu, теперь будет производиться только через Matrix. Сотрудники компании Canonical, вовлечённые в разработку Ubuntu, будут обязаны присутствовать на данной платформе в течение своего рабочего времени. На смену IRC-каналу "#ubuntu-devel" придёт matrix-комната "#devel:ubuntu.com", а на смену "#ubuntu-release" - "#release:ubuntu.com.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/u...)
  2. OpenNews: Проект Xfce перевёл официальные каналы общения с IRC на Matrix
  3. OpenNews: Критические уязвимости, компрометирующие сквозное шифрование во многих Matrix-клиентах
  4. OpenNews: Уязвимости в клиентах Matrix, позволяющие раскрыть ключи сквозного шифрования
  5. OpenNews: Gitter переходит в экосистему Matrix и объединяется с Matrix-клиентом Element
  6. OpenNews: Подробности про второй взлом Matrix. Скомпрометированы GPG-ключи проекта
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62637-ubuntu
Ключевые слова: ubuntu, matrix
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (31) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 19:07, 29/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    у убунты 17 разработчиков?
     
     
  • 2.2, Аноним (-), 19:24, 29/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > у убунты 17 разработчиков?

    А ты сколько хотел? У них за всю историю проекта - около 1000 коммитов в ядро, в основном мелких.

     
     
  • 3.3, Аноним (1), 19:27, 29/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    думал около 50-70, с 17-ю пусть валят в телеграм, какой им матрикс
     
     
  • 4.4, Аноним (4), 19:29, 29/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Телеграм и без них скатился, куда еще. Пусть уж у себя на серверочке обитают и не вылазят.
     
     
  • 5.33, 12yoexpert (ok), 21:00, 29/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    как будто эта фсб-шная рекламная помойка куда-то закатывалась
     
  • 4.25, BrainFucker (ok), 20:34, 29/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так для 17 matrix самое то, там серверная часть по слухам очень так себе спроектирована, жрёт много ресурсов при большом количестве пользователей. IRC конечно в этом плане лучше бы справлялся с нагрузкой, но то такое...
     
  • 2.9, Аноним (9), 19:42, 29/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Такие разрабы стоят больше 2 миллионов долларов и это для проекта который ничего не может толком заработать.
     
     
  • 3.12, Аноним (1), 19:46, 29/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    выйти в ноль это уже достижение для бизнеса

    https://www.cnews.ru/news/top/2020-04-30_razrabotchik_ubuntu_vpervye

     
     
  • 4.17, Аноним (-), 19:56, 29/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > выйти в ноль это уже достижение для бизнеса
    > https://www.cnews.ru/news/top/2020-04-30_razrabotchik_ubuntu_vpervye

    Конечно.
    Учитывая что все эти годы программисты, дизайнеры, тестеры получали зарплату и кормили семьи.


     
  • 2.14, User (??), 19:53, 29/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В technical board? Да.
     
  • 2.28, дАнон (?), 20:44, 29/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    для обновления картинки и гнома хватит и двух
     

  • 1.7, Аноним (-), 19:36, 29/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Какая боль, какая боль.
    В соседней теме как раз Pidgin обновился, а тут такая подстава.
    И главное!, боюсь пример может оказаться заразительным.
     
  • 1.8, Аноним (8), 19:36, 29/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    пусть сначала перейдут
    а то получится так же успешно как с ихним миром, апстартом чо там ещё
     
     
  • 2.10, Аноним (9), 19:43, 29/01/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 2.11, Аноним (-), 19:44, 29/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они уже перешли.

    А сами пользуются маттермостом, как раз с теми же аргументами "почему ИРКа окаменевший кусок?". Всё те же треды, синк между устройствами история и тд.
    Все то, про что мне рассказывали "настоящим программист всем этим не пользуется, он просто пишет свой вопрос в ИРКу, а там кто увидел, тот ответил, а если не увидели - то пох"

    Ubuntu developers who work for Canonical. We use Mattermost
    internally. We're used to the rich communications that it provides, such
    as threading, sync between multiple devices, Markdown formatting,
    integrated history and the ability to bring others into a conversation
    with history available to them.

     
  • 2.35, 12yoexpert (ok), 21:04, 29/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    больше всего жаль юнити, была лучшей оболочкой
     

  • 1.13, Аноним (-), 19:50, 29/01/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     

     ....ответы скрыты (3)

  • 1.16, Аноним (16), 19:55, 29/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Ну нормально, провели голосование и сразу все решили. Не то что всякие там дебианы с их голосованиями по три раза, пока не проголосуют "как надо".
     
  • 1.19, Аноним (19), 20:04, 29/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А что, поднять Jabber квалификация не позволяет?
     

     ....ответы скрыты (3)

  • 1.22, Аноним (22), 20:25, 29/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот бы еще клиентов нормальных под Матрицу в линухе... *мечтательно*
     
     
  • 2.27, Аноним (27), 20:40, 29/01/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 2.30, Аноним (-), 20:52, 29/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Вот бы еще клиентов нормальных под Матрицу в линухе... *мечтательно*

    Хм.. это же опенсорс.
    Так что придется или писать код, или скидываться деньгами, или ждать у моря погоды (нытье опционально).

     
  • 2.34, 12yoexpert (ok), 21:03, 29/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >  Moment – Matrix client https://mx-moment.xyz/

    эта трешанина на питоне, хотелось бы быстрых клиентов (e.g. на си/плюсах) с поддержкой шифрования, а их нет, потому что в плюсовые sdk шифрование не завезли (насколько я знаю)

     
  • 2.36, BrainFucker (ok), 21:07, 29/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Вот бы еще клиентов нормальных под Матрицу в линухе... *мечтательно*

    Клиенты нужны только для телефонов, а на десктопе всё прекрасно работает в браузере, если сделано нормально, что избавляет от установки лишнего ПО. Прекрасно пользуюсь веб версией ТГ и прочих современных месенжеров и рад.

     

  • 1.29, Аноним (29), 20:47, 29/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    https://xkcd.com/1782/
     
     
  • 2.32, Аноним (-), 20:57, 29/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > https://xkcd.com/1782/

    Отличный комикс!
    Палка копалка до сих пор жива и используется некоторыми людьми.. некоторыми очень особенными людьми))

     

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