Проект Xfce перевёл официальные каналы общения с IRC на Matrix

|
|1.1, Аноним (1), 08:59, 24/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
|
> непривычность для новичков
какие неженки пошли среди новичков, таким линукс не нужен
|
|
|
|2.7, Аноним (7), 09:30, 24/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
|
Я не встречал ни одного живого IRC канала. Они все мервты.
|
|
|
|3.31, Аноним (-), 11:02, 24/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Я не встречал ни одного живого IRC канала. Они все мервты.
Как некто регулярно страдающий от коммуникационного перегруза в этом самом IRC скажу "cool story, bro!". А вот этот матрикс как раз - загибается. Пиар - выдохся, а централизованая штука с по сути 1 серваком, завязаная на 1 коммерческую корпу и их серв - сливаться стала. Потому что видимо бабок с этого не дофига. Конкурентов то - есть.
А эти жирафы как раз на тонущий корабль переползать удумали. Самое время! Впрочем глядя во что крысу превратили - валить с нее пора, увы и ах, на LxQt какой-нибудь. Ибо теперь это кривая, тормознутая прожорливая гадость, в дебиане еще и depends:python у settings отрос ради 1 ламерского скрипта нужного раз в столетие. А горбатый матрикс - так, вишенка на этот торт.
|
|
|
|4.72, YetAnotherOnanym (ok), 12:31, 24/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> непривычность для новичков
> depends:python у settings отрос ради 1 ламерского скрипта
"Совпадение? Не думаю."
|
|2.12, Вячеслав Ратаев (-), 09:49, 24/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Тем не менее, IRC все еще остается очень популярным каналом общения в OpenSource-проектах. Я так с большинством разработчиков общаюсь, либо мыло, либо IRC. Можно переходить и на Matrix, но зачем дропать IRC? Он простой и удобный. Куда уж проще - ни регистрации, ни смс.
|
|
|
|3.27, Аноним (27), 10:49, 24/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
популярным? нафиг нужно такое общение без фиксации разговора на годы
|
|
|
|4.35, Аноним (-), 11:09, 24/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
А зачем это в IRC Там в основном текущие вопросы обсуждаются и насущные проблем... большой текст свёрнут, показать
|
|4.68, гыгы (?), 12:29, 24/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
пффф. посмотрел (зачем-то) в каталог с логами клиента. Самые старые от 2011 года имеются. какбы 11 лет, мало?;)
и это учитывая то, что клиента года 1.5 не запускал, регистрация ников подропалась почти везде. да и серверов в сетях, в которых обитал, стало очень сильно меньше по количеству. перестал запускать т.к потерял/сменил интерес(-ы) (первостепенно) и появились другие способы общения (вторично), а не потому что "ирц умер".
|
|3.34, Аноним (7), 11:09, 24/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>Я так с большинством разработчиков общаюсь, либо мыло, либо IRC.
С какими разработчиками ты общаешься? Ирка мертва и абсолютно бесполезна.
|
|
|
|4.39, Аноним (-), 11:13, 24/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> С какими разработчиками ты общаешься? Ирка мертва и абсолютно бесполезна.
Наглейшая дезинформация. В либере полно живых активных каналов. При том в отличие от хипстерского матрикса - не набитые давно сдохшими тряпочками и бесполезными хипстерами-хайпожорами. Эти вебманки как раз XFCE и изгадили в хлам. Теперь лагает по секунде в всех диалогах, жрет кучу ресурсов, тормозит как черти что даже на мощном компе, depends:python отрос. Матрикс отличное дополнение к всему этому голимому ламерству.
|
|3.37, Аноним (37), 11:12, 24/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Я так с большинством разработчиков общаюсь, либо мыло, либо IRC.
Ага, а если не выезжать из Урюпинска, то можно придти к выводу, что значительнейшая часть человечества живет в Урюпинске.
|
|
|
|4.41, Аноним (-), 11:17, 24/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Ага, а если не выезжать из Урюпинска, то можно придти к выводу, что
> значительнейшая часть человечества живет в Урюпинске.
В эту игру могут играть и двое. И тебе можно вернуть ровно ту же ремарку. А я тоже как и тот анон предпочитаю в ирц общаться. Потому что матрикс используют только сопливые ламы, общение с которыми - это вообще напрасная трата времени, имхо. Я для себя прям сразу и классифицирую, если кто общается через матрикс и дискорд - мне с этой хайпотой не по пути.
А годков через пять-десять мы обсудим их успехи. На поминках их проектов. В ирке, конечно же. Куда она денется. Она пережила ICQ, MSN, Yahoo, AIM, Skype, и какую там еще суперклевую и всем нужную байду я забыл. Переживет и много чего еще.
|
|3.57, НяшМяш (ok), 11:57, 24/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
> зачем дропать IRC
Написали же для умных зачем - потому что один способ общения лучше двух. Выбрали самый удобный для всех.
|
|3.63, Аноним (63), 12:19, 24/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>Куда уж проще - ни регистрации, ни смс.
Так это как раз и огорчает некотррых граждан** **
ни регистрации, ни смс, ни фиксации переписки на долгие годы. ;)
|
|2.20, Аноним (20), 10:12, 24/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
|
А как ты из "непривычность" вывел "неженки"? Вот тебе наверняка будет непривычно ездить на велике с квадратными колёсами. Значит ли это что ты неженка?
|
|
|
|3.61, Аноним (61), 12:15, 24/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> ездить на велике с квадратными колёсами
Не сыпь людям соль на рану. В этом как бы вся суть пользования Линуксом.
"Зачем вы конвертируете видео парой нажатий кнопок вместо того, чтобы сидеть изучать 100500 параметров ffmpeg и сношаться с терминалом?! Вы что, слабаки, дураки, или хипстеры?"
|
|2.26, Аноним (-), 10:46, 24/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> какие неженки пошли среди новичков, таким линукс не нужен
При чем тут неженки?
IRC до сих пор не умеет в хистори. Не умеет в оффлайн доставку.
Это что, нужно задать вопрос и сидеть ждать пока ответят не дай бог не закрыв чат?
И это в 2024 году!
Понятное дело, что такое овнище сейчас никому не нужно, кроме полутора поехавших дидов.
Его поддержку нужно было дропнуть еще лет пять назад.
|
|
|
|3.43, Аноним (-), 11:22, 24/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> При чем тут неженки?
> IRC до сих пор не умеет в хистори. Не умеет в оффлайн доставку.
Вообще-то умеет - просто юзается далеко не везде. Да и не для этого оно. Это в основном средство решения проблем "здесь и сейчас". И если какие-нибудь админы серваков допустим здесь и сейчас перетерли свои проблемы - окей, а нафиг это знание кому через год? Там уже другие проблемы, а то что хистори нет и проч - окей, меньше утечек всяких приватных данных и прочего компромата.
Хотя я так смотрю телеграфистам очень зашло когда их пачками пакуют что ФСБ что СБУ. Не, так то удобная фича - история. Вынул мобилу из кармана - и упаковал если чатики тушки не нравятся. Кто ж спорит.
|
|
|
|4.87, Аноним (-), 14:03, 24/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Зачем в телеге/вацапе/вайбере обсуждать то, за что пакуют?
> Вообще-то умеет - просто юзается далеко не везде. Да и не для этого оно. Это в основном средство решения проблем "здесь и сейчас".
> Там уже другие проблемы, а то что хистори нет и проч - окей, меньше утечек всяких приватных данных и прочего компромата.
А потом создаются всякие wiki с типичными вопросами новичков.
Или приходтся отвечать на одни и те же вопросы раз за разом.
|
|1.2, Аноним (37), 09:03, 24/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–8 +/–
|
Поддерживаю решение разработчиков Xfce. По поводу ухода от Autotools тоже согласен. Такой вещи, как "тарбол с исходниками", быть не должно. Исходный текст, подаваемый билд-системе, не должен содержать автосгенерированную чепуху. Исходники == чекаут гит-репозитория, точка. Тарбол == чепуха, которую надо отправлять в /dev/null, а тому, кто его сгенерировал, надавать по жопе.
|
|
|
|2.21, Аноним (21), 10:21, 24/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Checkout git-репозитория содержит в себе информацию о коммитах и истории проекта, которая для сборки не нужна
|
|
|
|3.23, Аноним (37), 10:32, 24/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ты скозал? Ряд проектов генерирует чейнжлог по истории гита прямо во время сборки, или использует в качестве версии git describe. Но если что, ничто не мешает сделать rm -rf .git после чекаута.
|
|
|
|4.46, Аноним (-), 11:27, 24/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Ты скозал? Ряд проектов генерирует чейнжлог по истории гита прямо во время сборки,
При том читать потом эту историю - удовольствие ниже среднего. Я вообще не понимаю смысл ЭТО делать.
С одной стороны, кому надо и git log посмотрит. С другой стороны такой ченжлог с лопаты в корыто это грубое неуважение к пользователям, имхо. Потому что это не ченжлог а спам. Как будто какой-то сцаный манагер поставил галку в чеклисте [x] у нас теперь есть ченжлог - и довольный, пошел дальше, отчитавшись перед уровнем выше, с минимумом затрат. Остается только вопрос на ... такие проекты в опенсорсе вперлись вообще.
|
|
|
|5.74, Аноним (74), 12:33, 24/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Коммиты надо нормально оформлять. Atomic commits, пользоваться interactive rebase в фичеветках перед мерджем, и всё будет отлично.
|
|1.4, нах. (?), 09:12, 24/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
> Основной причиной миграции отмечается прекращение поддержки
> трансляции IRC каналов в Marix в IRC-сети Libera.Chat.
ребята, а вы точно-точно разработчики?
> часто блокируется на межсетевых экранах и не предоставляет
> должных инструментов для защиты от спама и нарушений норм
> общения.
А... ну понятно.
|
|
|
|2.48, Аноним (-), 11:30, 24/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> ребята, а вы точно-точно разработчики?
Судя по тому что с XFCE творится в последнее время - разработчики оттуда сдриснули, остались какие-то веьманки, или типа того. Проклятие гнома добралось и до них.
> А... ну понятно.
Ну дык. Капец "легковесному окружению". Нифига оно уже не легковесное. Эксперимент показал что LxQt куда лучше той кривой пакости которую хипстеры сделали из крысы.
|
|
|
|3.59, нах. (?), 12:10, 24/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Ну дык. Капец "легковесному окружению". Нифига оно уже не легковесное.
дык оно уже давно "десктоп". С чего десктопу быть легковесным-то...
У меня все еще остался E16, но собирать его на современной системе - уже совсем боль и страдание.
Должен выжить один лишь twm.
|
|
|
|4.77, crypt (ok), 12:42, 24/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
я на openbox ~20 лет. отличный софт. не падает, собирается и работает везде. за те человекочасы, что были потрачены с начала века на разработку и переписывание (и переписывание, и переписывание...) разных DE, можно было бы написать кучу полезного прикладного софта.
|
|1.5, Аноним (5), 09:15, 24/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
|
Ну всё, можно переходить на XFCE... но Sway уже давно в Matrix
Хотя IRC всё ещё лучше чем всякие дрискорды
|
|1.9, Аноним (7), 09:34, 24/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
|
Ирка мертва это факт. Заходишь в такой канал, спросить как пофиксить ошибки при сборке их поделия, вроде куча народу, но никто никогда не отвечает, т.е. вообще никакой активности.
Но вот Матрикс тоже выбор неудачный. Матрикс такое же сомнительное поделние для гиков. Там тоже нет людей. Все нормальные разработчики и просто энтузиасты сидят в Телеге. Телега самый адекватный канал общения.
|
|
|
|
|
|3.40, Аноним (7), 11:14, 24/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Если сообщество активное, то шансов получить ответ на интересующий вопрос всё же больше, нежели в мертвой ирке.
|
|2.17, Аноним (17), 10:02, 24/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
У более-менее крупных проектов матриксы вполне живые. Людей со стороны, ну помимо разработчиков, наверно все же меньше, чем у проектов в дискорде/телеге.
|
|
|
|3.38, Аноним (7), 11:13, 24/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>У более-менее крупных проектов матриксы вполне живые
Это у кого? С транспортом из телеги?
|
|2.24, Аноним (24), 10:39, 24/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
Телега это которая с проприетарными централизованными серверами, ональной привяз... большой текст свёрнут, показать
|
|2.50, Аноним (-), 11:32, 24/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> Все нормальные разработчики и просто энтузиасты сидят в Телеге. Телега
> самый адекватный канал общения.
Почему-то ни разу не попадались разработчики международных проектов в именно телеге. Ну вот вообще совсем.
|
|
|
|3.62, нах. (?), 12:19, 24/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Почему-то ни разу не попадались разработчики международных проектов в именно телеге. Ну
> вот вообще совсем.
ему поэтому никто и не отвечает. Потому что он в ирке пишет по русски и то бнопней.
|
|
|
|3.64, нах. (?), 12:19, 24/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> e-mail с mailing list'ами вообще не рассматривается?
нет. Доломан гуглем насмерть.
(ну и для быстро-спросить так себе в целом была технология)
|
|
|
|2.65, нах. (?), 12:20, 24/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>> часто блокируется на межсетевых экранах
> В первый раз слышу.
Пойди и заблокируй! Чего как маленький!
|
|1.19, name (??), 10:12, 24/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Ммм, матрикс, замечательное решение для пользователей легковесного де. Электрон, френч говермент и суперкомпьютер под сервер.
|
|
|
|
|
|3.79, Аноним (5), 13:32, 24/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Даже в тундроптице есть, кому лень прям отдельный клиент ставить
|
|1.22, Аноним (21), 10:25, 24/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
Поддерживаю. IRC крайне неудобен и я в нём так и не разобрался за 10 лет пользования линукса
|
|
|
|2.25, Аноним (24), 10:44, 24/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
> Поддерживаю. IRC крайне неудобен и я в нём так и не разобрался
> за 10 лет пользования линукса
Надо было не в воображении пользоваться и не андроидом, а хотя бы Linux Mint себе за эти 10 лет поставить, там IRC-клиент вообще из коробки с дефолтами для подключения в их официальный канал поддержки в ирке был.
Там нечего разбираться, все основные команды вмещаются в несколько строк.
Другое дело, что у IRC в наше время слишком всё пусто и голо, чтобы довести до ума нужно прилично так поприседать, что не очень хочется делать, если есть другие, более изкоробочные решения. Главное чтобы не проприетарщина типа дрискорда или обоза.
|
|1.28, Аноним (28), 10:55, 24/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
> matrix.org
У них настолько всё плохо, что они на своёи домене сервак поднять не могут?
|
|
|
|2.53, Аноним (-), 11:36, 24/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> У них настолько всё плохо, что они на своёи домене сервак поднять не могут?
Такое вот якобы-распределенное якобы-федеративное решение. Где все делают <как это вежливо сказать> одному единственному Elements'у с серваками. И казалось бы, какие могут быть проблемы с того что это - коммерческая корпа рулящая по сути единственным серваком?! А, после узнаете? :)
|
|2.70, нах. (?), 12:29, 24/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> У них настолько всё плохо, что они на своёи домене сервак поднять
они свой гейт в ирку поднять не могут, куда тебе сервак еще.
Какой-то васян свой выключил за ненадобностью - все, тушите свет, мы жи - разработчики, мы ниможим в серверы. Неделю страдали и вот - придумали. Надо просто всем поставить матриксу и будет щастье.
|
|1.33, Аноним (33), 11:05, 24/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
Очень странный выбор. ОЧЕНЬ. С одного мертвого мессенджера перешли на другой которым пользуется полторы калеки.
Могли же просто в телегу или дискорд пойти сделать и все было бы норм. У большинства разработчиков комьюнити в дискорде, например.
|
|
|
|2.54, Аноним (-), 11:38, 24/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> У большинства разработчиков комьюнити в дискорде, например.
Надежно отличает клику корпоративных подхолуйников от опенсорсных девов :). Так что заодно и не промахнешься. Удобно.
|
|1.45, Аноним (45), 11:27, 24/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
|
Самый популярный сервис для общения в сообществах у нормальных людей - дискорд. Даже у разработчиков.
Но есть такой вид людей, которым надо асфальт ломом подметать, иначе несчитово.
|
|
|
|2.49, Аноним (7), 11:31, 24/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
> Самый популярный сервис для общения в сообществах у нормальных людей - дискорд. Даже у разработчиков.
Нет.
Самый популярный сервис для общения у нормальных людей это Вацап, а у айтишников это Телега.
Пора бы уже выйти из своей эхо камеры.
|
|
|
|3.60, pic (?), 12:13, 24/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>Самый популярный сервис
Напоминает Песню Года.
Каждый раз новое достижение, новый победитель.
Зачем суетиться?
Кто как решил, тем и пользуются.
Будете в команде, разберётесь.
|
|3.67, нах. (?), 12:27, 24/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
> Нет.
> Самый популярный сервис для общения у нормальных людей это Вацап, а у
тут соглашусь
> айтишников это Телега.
это только у рюйске. А значит нахрен не надо.
slack/discord ну или тот же всосап у всех остальных.
Все - чудовищно неудобны именно для общения, а не шитпостинга веселых картиночек.
|
|
|
|4.76, Аноним (7), 12:42, 24/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>это только у рюйске. А значит нахрен не надо.
Нет не только. У любого их интересных мне СПО проектов есть официальный а значит англоязычный чат в ТГ ну и соответственно русскоязычный чат тоже есть.
Убунту дефолтный дистрибутив, Телега дефолтный мессенджер. Это объективная реальность, нравится ли это вам или нет.
|
|3.71, X512 (?), 12:31, 24/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Вся эта проприетарщина не годится для открытых проектов.
|
|
|
|4.75, Аноним (7), 12:39, 24/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Только ты и ещё полтора землекопа озабочены проприетарщина или нет, а я же говорю что ТГ канал это гораздо более эффективный способ коммуникации. В результате один ТГ канал принесет в разы больше пользы чем мертвый IRC канал.
|
|4.78, Аноним (45), 13:30, 24/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Как так? Как только дискорд узнаёт, что какой-то сервер создан для общения разработчиков - тут же банит, или что?
|
|
|
|5.85, X512 (?), 13:56, 24/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Меня там в этом Дискорде сразу забанили после регистрации (регистрация впервые) и не дали написать ни одного сообщения. И техпожжержка ничего внятного не отвечает. Такой корпоративный беспредел неприемлем для открытых проектов.
|
|3.81, Аноним (45), 13:36, 24/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Самый популярный сервис для общения у нормальных людей это Вацап, а у айтишников это Телега.
Я же уточнил, что речь про сообщества, а не личное общение. Что вацап, что телеграм - картинки постить, да и то только в рф.
|
|
|
|2.82, Аноним (45), 13:38, 24/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Практически всё лучше почтовых рассылок. А самое дно - это линуксовая, её невозможно читать на телефоне так как там жоско переносы строк прошиты.
|
|1.88, cheburnator9000 (ok), 14:22, 24/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Elements это тот официальный веб клиент к матриксу полнейший хлам, как ты не старайся, но на линуксе в браузере не возможно настроить нормальный шрифт под их интерфейс. У них даже возможность выбора шрифта и размера есть в настройках, но толку не слишком много, тонны говенного CSS ломают всю кастомизацию.
|