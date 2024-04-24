Проект Xfce перевёл официальные каналы общения с IRC на Matrix

3.27 , Аноним ( 27 ), 10:49, 24/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – популярным? нафиг нужно такое общение без фиксации разговора на годы

4.35 , Аноним ( - ), 11:09, 24/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – большой текст свёрнут, показать А зачем это в IRC Там в основном текущие вопросы обсуждаются и насущные проблем... 4.68 , гыгы ( ? ), 12:29, 24/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – пффф. посмотрел (зачем-то) в каталог с логами клиента. Самые старые от 2011 года имеются. какбы 11 лет, мало?;)

и это учитывая то, что клиента года 1.5 не запускал, регистрация ников подропалась почти везде. да и серверов в сетях, в которых обитал, стало очень сильно меньше по количеству. перестал запускать т.к потерял/сменил интерес(-ы) (первостепенно) и появились другие способы общения (вторично), а не потому что "ирц умер".

5.73 , гыгы ( ? ), 12:33, 24/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – упс, 13лет, конечно же:-)

3.34 , Аноним ( 7 ), 11:09, 24/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Я так с большинством разработчиков общаюсь, либо мыло, либо IRC. С какими разработчиками ты общаешься? Ирка мертва и абсолютно бесполезна.

4.39 , Аноним ( - ), 11:13, 24/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > С какими разработчиками ты общаешься? Ирка мертва и абсолютно бесполезна. Наглейшая дезинформация. В либере полно живых активных каналов. При том в отличие от хипстерского матрикса - не набитые давно сдохшими тряпочками и бесполезными хипстерами-хайпожорами. Эти вебманки как раз XFCE и изгадили в хлам. Теперь лагает по секунде в всех диалогах, жрет кучу ресурсов, тормозит как черти что даже на мощном компе, depends:python отрос. Матрикс отличное дополнение к всему этому голимому ламерству.

3.37 , Аноним ( 37 ), 11:12, 24/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Я так с большинством разработчиков общаюсь, либо мыло, либо IRC. Ага, а если не выезжать из Урюпинска, то можно придти к выводу, что значительнейшая часть человечества живет в Урюпинске.

4.41 , Аноним ( - ), 11:17, 24/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Ага, а если не выезжать из Урюпинска, то можно придти к выводу, что

> значительнейшая часть человечества живет в Урюпинске. В эту игру могут играть и двое. И тебе можно вернуть ровно ту же ремарку. А я тоже как и тот анон предпочитаю в ирц общаться. Потому что матрикс используют только сопливые ламы, общение с которыми - это вообще напрасная трата времени, имхо. Я для себя прям сразу и классифицирую, если кто общается через матрикс и дискорд - мне с этой хайпотой не по пути. А годков через пять-десять мы обсудим их успехи. На поминках их проектов. В ирке, конечно же. Куда она денется. Она пережила ICQ, MSN, Yahoo, AIM, Skype, и какую там еще суперклевую и всем нужную байду я забыл. Переживет и много чего еще.

3.57 , НяшМяш ( ok ), 11:57, 24/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – > зачем дропать IRC Написали же для умных зачем - потому что один способ общения лучше двух. Выбрали самый удобный для всех.

3.63 , Аноним ( 63 ), 12:19, 24/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Куда уж проще - ни регистрации, ни смс. Так это как раз и огорчает некотррых граждан** **

ни регистрации, ни смс, ни фиксации переписки на долгие годы. ;)

