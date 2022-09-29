Критические уязвимости, компрометирующие сквозное шифрование во многих Matrix-клиентах

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|2.17, КО (?), 14:49, 29/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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"Копроприложение". То же самое, но вы об этом не знаете.
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|4.51, Аноним (51), 18:00, 29/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>ks
kyber sesurity?
А по сабжу - пофиксили и не скрыли, хорошо
Найдите такие репорты для той же телеги.
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|2.3, Аноним (3), 14:23, 29/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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Пользоваться мессенджерами 40 летней давности это слишком смузихлёбно и контрпродуктивно.
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|3.5, Аноним (5), 14:25, 29/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Особенно если в них практически никого не осталось, как и самих серверов, а чтобы этот изначально дырявый труп хоть как-то шевелился и последних полтора юзверя не умерло в депрессии от гордого одиночества нужно обмазать его бажными дырявыми гейтами
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|4.10, Аноним (3), 14:31, 29/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не знаю, я с год назад активно использовал для скачивания вареза и дампов аниме с платных сервисов.
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|4.34, Аноним (34), 15:58, 29/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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20+ лет пользуюсь IRC, и все 20 лет слышу как в нём никого не осталось, только 3½ анонима на двух серверах молчат. В основном от тех, кто туда один раз зашёл, ничего не понял и бросил.
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|3.6, Аноним (6), 14:25, 29/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Попытка перефорса не удалась. Смузи -- это новые недотехнологии.
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|4.7, Аноним (3), 14:30, 29/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Нет, смузи -- это про любителей смузи. Вот у IRC ЦА -- это сплошные смузилюбы, найти разумную причину этим пользоваться сегодня невозможно.
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|2.12, Аоним (?), 14:36, 29/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В этих ваших IRC нет возможности просмотра истории, только не нужно мне сейчас затирать про баунсеры, я значю что это такое. Ну его нафиг сервер держать для общения.
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|2.52, Аноним (52), 18:23, 29/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Должно быть, но как мы видим в реальности недостаточно последние лет эдак 20.
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|4.37, An2 (?), 16:15, 29/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Это тот, в котором автор идейно борется против IPv6, захардкодив в клиенте приоритет IPv4? Спасибо, не надо.
Есть issue на github?
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|2.49, Аноним (52), 17:55, 29/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Мессенджер в виде нагромождения несовместимых xep и серверов, срущих друг в друга xml ками с нестандартными полями может быть только говном. Просто по определению.
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|1.11, Аноним (11), 14:32, 29/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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В matrix-rust-sdk, mautrix-python, mautrix-go уязвимости нет
Ну что, кто тут смузехлебы, а?
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|2.30, Аноним (29), 15:44, 29/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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кстати, накидайте нормальных рецептов смузи. у меня в блендере какая-то хрень получается
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|1.14, Аноним (14), 14:46, 29/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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>Уязвимости не проявляются в библиотеках matrix-rust-sdk
Ну вы поняли.
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|2.20, Аноним (20), 14:51, 29/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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давно сижу и общаюсь, как локально, так и глобально.
ничего не надо поднимать
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|3.28, penetrator (?), 15:42, 29/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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есть свои плюсы и минусы
но на Матрикс я пока не взлез, жду пока вот такое всякое говно повылазит
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|4.33, Аноним (29), 15:50, 29/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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только не ставьте сервак на sqlite. официальный матрикс сервер дико засирает бд нотификациями типа появления онлайн. есть официальная тулза для этого сервакуа, которая подметает postgres. для sqlite такой нет.
есть тулза, которая конвертирует их sqlite бд в postgres бд, и потом типа можно бд почистить, но эта тулза не работает.
короче, ради простейшего чатик-сервака приходится держать целую большую субд с засирающим её софтом
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|1.19, Аноним (19), 14:50, 29/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Просто это всё потому, что такие вещи нужно писать в одном экземпляе на C, а потом уже использовать библиотеку где надо.
А когда для каждого "языка" переписывается всё заново этим и должно всё заканчиваться
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|2.24, Аноним (-), 15:09, 29/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Да, чтобы если была дырень, то сразу у всех пользователей.
Отличный план!
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|1.39, Аноним (39), 16:29, 29/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> платформы децентрализованных коммуникаций Matrix
> сервер для хранения истории и учётных записей клиентов
А это точно одноранговая сеть?..
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