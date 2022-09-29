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Критические уязвимости, компрометирующие сквозное шифрование во многих Matrix-клиентах

29.09.2022 13:53

Разработчики платформы децентрализованных коммуникаций Matrix предупредили о выявлении критических уязвимостей в библиотеках matrix-js-sdk, matrix-ios-sdk и matrix-android-sdk2, позволяющих администраторам серверов выдавать себя за других пользователей и читать сообщения в чатах со сквозным шифрованием (E2EE). Уязвимости вызваны ошибками в отдельных реализациях протокола Matrix и не являются проблемами самого протокола. В настоящее время, проектом выпущены обновления проблемных SDK и части построенных на их основе клиентских приложений.

Для успешного совершения атаки требуется обращение к подконтрольному атакующим домашнему серверу (homeserver - сервер для хранения истории и учётных записей клиентов). Применение сквозного шифрования на стороне клиента не позволяет администратору сервера вклиниваться в обмен сообщениями, но выявленные уязвимости дают возможность обойти данную защиту. Проблемы затрагивают основной Matrix-клиент Element (бывший Riot) для Web, настольных систем, iOS и Android, а также сторонние клиентские приложения, включая Cinny, Beeper, SchildiChat, Circuli и Synod.im. Уязвимости не проявляются в библиотеках matrix-rust-sdk, hydrogen-sdk, Matrix Dart SDK, mautrix-python, mautrix-go и matrix-nio, а также в приложениях Hydrogen, ElementX, Nheko, FluffyChat, Syphon, Timmy, Gomuks и Pantalaimon.

Выделяются три основных сценария проведения атаки:

  • Администратор Matrix-сервера может нарушить работу верификации на основе emoji (SAS, Short Authentication Strings) при использовании перекрёстных подписей и выдать себя за другого пользователя. Проблема вызвана уявзимостью (CVE-2022-39250) в коде matrix-js-sdk, связанной со смешиванием обработки идентификаторов устройств и ключей перекрестной подписи.
  • Контролирующий работу сервера атакующий может подделать отправителя, заслуживающего доверие, и передать фиктивный ключ для перехвата сообщений от других пользователей. Проблема вызвана уязвимостью в matrix-js-sdk (CVE-2022-39251), matrix-ios-sdk (CVE-2022-39255) и matrix-android-sdk2 (CVE-2022-39248), из-за которой клиент некорректно принимал адресованные устройствам сообщения, зашифрованные с использованием протокола Megolm вместо Olm, приписывая сообщения отправителю Megolm, а не фактическому отправителю.
  • Используя упомянутые в предыдущем пункте уязвимости администратор сервера также может добавить фиктивный запасной ключ в пользовательскую учётную запись для извлечения ключей, используемых для шифрования сообщений.

Выявившие уязвимость исследователи также продемонстрировали атаки, приводящие к добавлению стороннего пользователя в чат или прикрепления чужого устройства к пользователю. Атаки основаны на том, что служебные сообщения, используемые для добавления пользователей в чат, не привязываются к ключам создателя чата и могут быть сгенерированы администратором сервера. Разработчики из проекта Matrix отнесли данные уязвимости к категории незначительных, так как подобные манипуляции не останутся незаметными - в случае подстановки пользователя он отобразится в списке пользователей чата, а при добавлении устройства будет выведено предупреждение, а устройство будет помечено как непроверенное (при этом сразу после добавления подставному устройству начнут передаваться общие ключи, необходимые для расшифровки сообщений).

  1. Главная ссылка к новости (https://matrix.org/blog/2022/0...)
  2. OpenNews: Уязвимости в клиентах Matrix, позволяющие раскрыть ключи сквозного шифрования
  3. OpenNews: Matrix-клиент Riot сменил название на Element
  4. OpenNews: Выпуск децентрализованной коммуникационной платформы Matrix 1.0
  5. OpenNews: Подробности про второй взлом Matrix. Скомпрометированы GPG-ключи проекта
  6. OpenNews: Взлом инфраструктуры matrix.org
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57844-matrix
Ключевые слова: matrix
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (46) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 14:09, 29/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Matrix. An open network for secure, decentralized communication.
     
     
  • 2.17, КО (?), 14:49, 29/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    "Копроприложение". То же самое, но вы об этом не знаете.
     
  • 2.22, Аноним (22), 15:08, 29/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    "S" in Matrix stands for "Security".
     
     
  • 3.40, Зануда (?), 16:36, 29/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так теоретически x можно разкрыть как ks.
     
     
  • 4.51, Аноним (51), 18:00, 29/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >ks

    kyber sesurity?


    А по сабжу - пофиксили и не скрыли, хорошо
    Найдите такие репорты для той же телеги.

     

  • 1.2, Аноним (2), 14:15, 29/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    IRC должно быть достаточно для каждого.
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 14:23, 29/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    Пользоваться мессенджерами 40 летней давности это слишком смузихлёбно и контрпродуктивно.
     
     
  • 3.5, Аноним (5), 14:25, 29/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Особенно если в них практически никого не осталось, как и самих серверов, а чтобы этот изначально дырявый труп хоть как-то шевелился и последних полтора юзверя не умерло в депрессии от гордого одиночества нужно обмазать его бажными дырявыми гейтами
     
     
  • 4.10, Аноним (3), 14:31, 29/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не знаю, я с год назад активно использовал для скачивания вареза и дампов аниме с платных сервисов.
     
     
  • 5.15, ryoken (ok), 14:46, 29/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Точно IRC, а не NNTP?
     
     
  • 6.18, Аноним (3), 14:49, 29/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Точно IRC, а не NNTP?

    Не, XDCC.

     
  • 4.34, Аноним (34), 15:58, 29/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    20+ лет пользуюсь IRC, и все 20 лет слышу как в нём никого не осталось, только 3½ анонима на двух серверах молчат. В основном от тех, кто туда один раз зашёл, ничего не понял и бросил.
     
  • 3.6, Аноним (6), 14:25, 29/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Попытка перефорса не удалась. Смузи -- это новые недотехнологии.
     
     
  • 4.7, Аноним (3), 14:30, 29/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Нет, смузи -- это про любителей смузи. Вот у IRC ЦА -- это сплошные смузилюбы, найти разумную причину этим пользоваться сегодня невозможно.
     
  • 2.12, Аоним (?), 14:36, 29/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В этих ваших IRC нет возможности просмотра истории, только не нужно мне сейчас затирать про баунсеры, я значю что это такое. Ну его нафиг сервер держать для общения.
     
  • 2.52, Аноним (52), 18:23, 29/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Должно быть, но как мы видим в реальности недостаточно последние лет эдак 20.
     

  • 1.4, Аноним (5), 14:23, 29/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Реализация затянутая в Thunderbird тоже уязвима?
     
     
  • 2.21, Аноним (21), 15:01, 29/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да. https://mastodon.online/@thunderbird/109081275076409201
     
     
  • 3.29, Аноним (29), 15:42, 29/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    ты б ещё на вконтакте ссылку скинул
     

  • 1.8, Аноним (8), 14:30, 29/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    XMPP forever
     
     
  • 2.25, Аноним (25), 15:18, 29/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    https://f-droid.org/packages/eu.siacs.conversations/
    https://gajim.org/
    https://packages.debian.org/sid/ejabberd
    Все, что нужно знать про приватные месенжеры.
     
     
  • 3.35, Аноним (34), 16:03, 29/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > https://f-droid.org/packages/eu.siacs.conversations/

    Это тот, в котором автор идейно борется против IPv6, захардкодив в клиенте приоритет IPv4? Спасибо, не надо.

    > https://packages.debian.org/sid/ejabberd

    Аноним выше жаловался, что баунсер для обмена сообщениями держать недосуг.

     
     
  • 4.37, An2 (?), 16:15, 29/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Это тот, в котором автор идейно борется против IPv6, захардкодив в клиенте приоритет IPv4? Спасибо, не надо.

    Есть issue на github?

     
     
  • 5.45, Аноним (34), 17:51, 29/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И не одно!

    https://github.com/iNPUTmice/Conversations/pull/3354
    https://github.com/iNPUTmice/Conversations/issues/3060

    Типичный шизик, борец с ветряными мельницами и эксперт по тому, как другим удобнее. Непробиваем настолько, что кому-то припекло форкнуть этот балаган в Conv6ations.

     
  • 2.49, Аноним (52), 17:55, 29/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Мессенджер в виде нагромождения несовместимых xep и серверов, срущих друг в друга xml ками с нестандартными полями может быть только говном. Просто по определению.
     

  • 1.9, Аноним (9), 14:31, 29/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Что и следовало ожидать от js-смузихлебов.
     
  • 1.11, Аноним (11), 14:32, 29/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В matrix-rust-sdk, mautrix-python, mautrix-go уязвимости нет
    Ну что, кто тут смузехлебы, а?
     
     
  • 2.30, Аноним (29), 15:44, 29/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    кстати, накидайте нормальных рецептов смузи. у меня в блендере какая-то хрень получается
     
     
  • 3.31, Аноним (29), 15:44, 29/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    острота про блендер
    избавил анонимов от лишней работы
     

  • 1.14, Аноним (14), 14:46, 29/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    >Уязвимости не проявляются в библиотеках matrix-rust-sdk

    Ну вы поняли.

     
     
  • 2.32, Аноним (29), 15:47, 29/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    так им никто не пользуется, как она может проявиться?
     
     
  • 3.36, Аноним (14), 16:10, 29/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А против кого вы тогда воюете?
     
  • 2.44, истина в последней инстанции (?), 17:50, 29/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    поняли, оно не работает. прикинь я пробовал.
     

  • 1.16, ryoken (ok), 14:47, 29/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Все на ToX! :)
     
     
  • 2.20, Аноним (20), 14:51, 29/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    давно сижу и общаюсь, как локально, так и глобально.
    ничего не надо поднимать
     
     
  • 3.28, penetrator (?), 15:42, 29/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    есть свои плюсы и минусы

    но на Матрикс я пока не взлез, жду пока вот такое всякое говно повылазит

     
     
  • 4.33, Аноним (29), 15:50, 29/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    только не ставьте сервак на sqlite. официальный матрикс сервер дико засирает бд нотификациями типа появления онлайн. есть официальная тулза для этого сервакуа, которая подметает postgres. для sqlite такой нет.

    есть тулза, которая конвертирует их sqlite бд в postgres бд, и потом типа можно бд почистить, но эта тулза не работает.

    короче, ради простейшего чатик-сервака приходится держать целую большую субд с засирающим её софтом

     

  • 1.19, Аноним (19), 14:50, 29/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Просто это всё потому, что такие вещи нужно писать в одном экземпляе на C, а потом уже использовать библиотеку где надо.
    А когда для каждого "языка" переписывается всё заново этим и должно всё заканчиваться
     
     
  • 2.24, Аноним (-), 15:09, 29/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Да, чтобы если была дырень, то сразу у всех пользователей.
    Отличный план!
     
     
  • 3.41, Аноним (19), 16:55, 29/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А какой план лучше? Чтобы дырени были у всех но разные?
     

  • 1.23, Sw00p aka Jerom (?), 15:08, 29/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    >в чатах со сквозным шифрованием (E2EE)

    само название говорит, сквозняк короче:)

     
  • 1.26, Аноним (26), 15:28, 29/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Jabber с PGP хватит на всех.
     
  • 1.38, ip1982 (ok), 16:23, 29/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Криворукие былокодеры.
     
  • 1.39, Аноним (39), 16:29, 29/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > платформы децентрализованных коммуникаций Matrix
    > сервер для хранения истории и учётных записей клиентов

    А это точно одноранговая сеть?..

     

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