Критические уязвимости, компрометирующие сквозное шифрование во многих Matrix-клиентах

Разработчики платформы децентрализованных коммуникаций Matrix предупредили о выявлении критических уязвимостей в библиотеках matrix-js-sdk, matrix-ios-sdk и matrix-android-sdk2, позволяющих администраторам серверов выдавать себя за других пользователей и читать сообщения в чатах со сквозным шифрованием (E2EE). Уязвимости вызваны ошибками в отдельных реализациях протокола Matrix и не являются проблемами самого протокола. В настоящее время, проектом выпущены обновления проблемных SDK и части построенных на их основе клиентских приложений. Для успешного совершения атаки требуется обращение к подконтрольному атакующим домашнему серверу (homeserver - сервер для хранения истории и учётных записей клиентов). Применение сквозного шифрования на стороне клиента не позволяет администратору сервера вклиниваться в обмен сообщениями, но выявленные уязвимости дают возможность обойти данную защиту. Проблемы затрагивают основной Matrix-клиент Element (бывший Riot) для Web, настольных систем, iOS и Android, а также сторонние клиентские приложения, включая Cinny, Beeper, SchildiChat, Circuli и Synod.im. Уязвимости не проявляются в библиотеках matrix-rust-sdk, hydrogen-sdk, Matrix Dart SDK, mautrix-python, mautrix-go и matrix-nio, а также в приложениях Hydrogen, ElementX, Nheko, FluffyChat, Syphon, Timmy, Gomuks и Pantalaimon. Выделяются три основных сценария проведения атаки: Администратор Matrix-сервера может нарушить работу верификации на основе emoji (SAS, Short Authentication Strings) при использовании перекрёстных подписей и выдать себя за другого пользователя. Проблема вызвана уявзимостью (CVE-2022-39250) в коде matrix-js-sdk, связанной со смешиванием обработки идентификаторов устройств и ключей перекрестной подписи.

Контролирующий работу сервера атакующий может подделать отправителя, заслуживающего доверие, и передать фиктивный ключ для перехвата сообщений от других пользователей. Проблема вызвана уязвимостью в matrix-js-sdk (CVE-2022-39251), matrix-ios-sdk (CVE-2022-39255) и matrix-android-sdk2 (CVE-2022-39248), из-за которой клиент некорректно принимал адресованные устройствам сообщения, зашифрованные с использованием протокола Megolm вместо Olm, приписывая сообщения отправителю Megolm, а не фактическому отправителю.

Используя упомянутые в предыдущем пункте уязвимости администратор сервера также может добавить фиктивный запасной ключ в пользовательскую учётную запись для извлечения ключей, используемых для шифрования сообщений. Выявившие уязвимость исследователи также продемонстрировали атаки, приводящие к добавлению стороннего пользователя в чат или прикрепления чужого устройства к пользователю. Атаки основаны на том, что служебные сообщения, используемые для добавления пользователей в чат, не привязываются к ключам создателя чата и могут быть сгенерированы администратором сервера. Разработчики из проекта Matrix отнесли данные уязвимости к категории незначительных, так как подобные манипуляции не останутся незаметными - в случае подстановки пользователя он отобразится в списке пользователей чата, а при добавлении устройства будет выведено предупреждение, а устройство будет помечено как непроверенное (при этом сразу после добавления подставному устройству начнут передаваться общие ключи, необходимые для расшифровки сообщений).



