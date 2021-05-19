The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Захват контроля над IRC-сетью FreeNode, уход персонала и создание новой сети Libera.Chat

19.05.2021 21:14

Команда, занимавшаяся поддержанием IRC-сети FreeNode, популярной в среде разработчиков открытого и свободного ПО, прекратила сопровождение проекта и основала новую IRC-сеть libera.chat, призванную занять место FreeNode. Отмечается, что старая сеть, в которой используются домены freenode.[org|net|com], перешла под контроль сомнительных личностей, доверие к которым под вопросом. О перемещении своих IRC-каналов в сеть libera.chat уже объявили проекты CentOS и Sourcehut, переход также обсуждают разработчики KDE.

В 2017 году холдинг FreeNode Ltd был продан компании Private Internet Access (PIA), которой перешли доменные имена и некоторые другие активы. Условия сделки не были раскрыты команде FreeNode. Фактическим владельцем доменов FreeNode стал Эндрю Ли (Andrew Lee). Все серверы и элементы инфраструктуры оставались в руках добровольцев и спонсоров, предоставляющих серверные мощности для работы сети. Поддержанием и управлением сетью занималась команда добровольцев. Компания Эндрю Ли лишь владела доменами и никак не пересекалась с самой IRC-сетью.

Изначально Эндрю Ли заверил команду FreeNode, что его компания не будет вмешиваться в работу сети, но несколько недель назад ситуация изменилась и в сети стали происходить изменения, относительно которых команда FreeNode так и не получила разъяснений. Например, была удалена страница с объявлением об оптимизации структуры управления, размещена реклама компании Shells, сооснователем которой является Эндрю Ли, и началась работа по получению операционного контроля над инфраструктурой и всей сетью, включая данные пользователей.

По мнению команды добровольцев, Эндрю Ли решил, что владение доменами даёт ему право на полное управление самой сетью Freenode и сообществом, нанял отдельный персонал и попытался добиться передачи ему прав по администрированию сети. Активность по переводу инфраструктуры под управление коммерческой компании создала угрозу попадания данных пользователей в руки третьих лиц, о которых у старой команды Freenode нет никаких сведений. Для сохранения независимости проекта была организована новая IRC-сеть Libera.Chat, курируемая некоммерческой организацией в Швеции и не допускающая перехода управления в руки коммерческий компаний.

Эндрю Ли не согласен с такой трактовкой событий и указывает, что проблемы начались после того, как Кристель (Christel), бывший лидер FreeNode, разместила на сайте упоминание компании Shells, предоставляющей финансирование на поддержание сети в размере 3 тысячи долларов в месяц. После этого Кристель подверглась травле и ушла с поста лидера, который занял Томо (Tomaw) и без переходного процесса и передачи полномочий блокировал доступ Кристель к инфраструктуре.

Эндрю Ли предложил реформировать управление и сделать его более децентрализованным, чтобы исключить зависимость от отдельных лиц, но в ходе переговоров согласился, что до всестороннего обсуждения не нужно что-то менять в управлении и траектории развитии проекта. Вместо продолжения обсуждения Томо начал свои закулисные игры и изменил сайт, после чего конфликт обострился и Эндрю Ли привлёк юристов. По словам Эндрю Ли, он желает лишь, чтобы FreeNode оставалась отличной IRC-сетью и готов для этого как и раньше предоставлять юридическую и финансовую поддержку, но считает действия нынешнего лидера недопустимыми и враждебными, а высказывания ложью и клеветой.

Эндрю Ли объясняет предпринимаемые сейчас действия как желание защитить FreeNode, так как у него есть основания сомневаться в том, что под руководством Томо проект сможет стабильно существовать. При этом Эндрю Ли продолжает доверять сообществу FreeNode и думает, что сообща проблему с управлением удастся решить, например через децентрализацию управления.

  1. Главная ссылка к новости (https://libera.chat/news/welco...)
  2. OpenNews: Результаты анализа бэкдора, используемого при взломе серверов IRC-сети Freenode
  3. OpenNews: Сообщение о взломе серверов IRC-сети Freenode
  4. OpenNews: Организация PDPC, курирующая IRC-сеть FreeNode, объявила о своём закрытии
  5. OpenNews: Mozilla перейдёт с IRC на Matrix и добавит в Firefox второго провайдера DNS-over-HTTPS
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55181-freenode
Ключевые слова: freenode, irc
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (38) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, uis (ok), 22:46, 19/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Важный вопрос. Диски разбили? Ну или данные потёрли?
     
     
  • 2.23, Аноним (23), 00:00, 20/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Users who wish to remove their account data can do so with nickserv:

    Нет конечно, это вы уж как-то сами :P https://www.kline.sh/

     
  • 2.35, жоннн (?), 01:05, 20/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    мы уже давно на телеге и ватсапе
     

  • 1.2, Аноним (2), 22:46, 19/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    О боже мой, оно ещë живо! Я про IRC
     
     
  • 2.4, анонимус (??), 22:52, 19/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    Поживее и полезнее некоторых
     
     
  • 3.21, InuYasha (??), 23:49, 19/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Полезнее какой-нибудь джаббер будет, а поживее... любой инстелескайберкорд будет на пару порядков поживее.)
    Хотя, вообще, это, таки, печально. (
     

  • 1.3, Аноним (3), 22:48, 19/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –7 +/
    IRC... Припоминаю. Это что-то из далекого прошлого, как раз во время крестовых походов использовали
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 22:57, 19/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Улыбнул, спасибо. На канале #voidlinux, например, по 500 чел. в онлайне. И так далее. Живее всех живых. Не все перешли на смузи с телеграмчиками, дорогуша.
     
     
  • 3.36, пох. (?), 01:07, 20/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ботнет, нет столько юзверов у пустоты
     
  • 2.25, dial8gue (ok), 00:39, 20/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Откуда вы такие лезете, смузисосы
     

  • 1.6, Dzen Python (ok), 22:57, 19/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    О, ну наконец-то правильно все сделали.
    Главное потереть базы или физически вынести критичные диски.
    Ждем новостей про то, как старые админы фриноды - окажутся (по воспоминаниям "заслуживающих доверия" "жертв"-из-тусовочки-сиживи с фингалами и рожами типичного вайт/блек-треш, пригнанные под шумок Ли сотоварищи за 15 долларов/интервью) абузерами, мизогинами, расисто-фашистами, насильниками, лично изнасиловавшими прямо в церкви на алтаре поголовно всех "жертв"-#meetoo и оправдателями педофилов.
     
     
  • 2.7, Аноним (5), 23:02, 19/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ого, бурная фантазия :) Тебе бы сценарии писать!
     
     
  • 3.8, Аноним (8), 23:06, 19/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это ближе к новостям, чем к фантазиям, к сожалению.
     
     
  • 4.30, Ты идиот лол (?), 00:53, 20/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это ближе к вашим психическим отклонениям.
     
  • 2.14, мимопроходил (?), 23:21, 19/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поскольку админы называют Ли "narcissistic Trumpian wannabe korean royalty bitcoins millionaire" он скорее всего благородный человек и такой ерундой не занимается.
     
  • 2.15, Аноним (15), 23:31, 19/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >Главное потереть базы или физически вынести критичные диски.

    И продать квартиру, обе почки и в добавок присесть за саботаж и умышленное уничтожение имущества. Ведь если продали компанию, то и все её ативы продали вместе с ней. А значит и сервера, и базы, теперь (с момента продажи) - собственность компании Ли. А то что команда на него вкалывала все эти годы - ну так лох не мамонт, лох не вымрет.

     
  • 2.17, Аноним (17), 23:36, 19/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >админы фриноды - окажутся (по воспоминаниям "заслуживающих доверия" "жертв"-из-тусовочки-сиживи с фингалами и рожами типичного вайт/блек-треш, пригнанные под шумок Ли сотоварищи за 15 долларов/интервью) абузерами, мизогинами, расисто-фашистами, насильниками, лично изнасиловавшими прямо в церкви на алтаре поголовно всех "жертв"-#meetoo и оправдателями педофилов.

    Вот только админы фриноды и есть те самые сиживи-из-тусовочки. А кореец тупо какой-то мутный бизнесмен, занимающийся финансовыми махинациями.

     
     
  • 3.32, Ты идиот лол (?), 00:56, 20/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И только ты д'артаньян и святоша.. которого давно не пинали одноклассники 🤣
     

  • 1.9, Аноним (9), 23:07, 19/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Согласен!
     
  • 1.10, Аноним (10), 23:09, 19/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Днищепомойка была, во всяком случае последние лет 15. Rizon ftw.
     
  • 1.11, username (??), 23:13, 19/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    К слову, Эндрю Ли - основатель популярного VPN-сервиса Private Internet Access
    https://en.wikipedia.org/wiki/Andrew_Lee_(entrepreneur)
     
     
  • 2.27, Аноним (27), 00:50, 20/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    который, к слову - мягко говоря, скатился.
    Начиная с того что сервис был куплен компанией, специализирующейся на сомнительном по: https://old.reddit.com/r/DataHoarder/comments/e05hn3/psa_pia_privateinternetac

    Заканчивая тем что сабжем просто физически невозможно пользоваться теперь. На арче и прочих роллинг дистрах где openvpn 2.5+ - подконнектиться к сети просто невозможно, ибо там легаси формат шифрования который из опенвпн выкинули.
    Поддержка wireguard - не через генерацию постоянного токена на сайте, как у некоторых конкурентов, а через простыню на баше которая каждые несколько часов должна фетчить новый токен с их сайта (т.е про поддержку networkmanager и прочих штук можно забыть).

    Публичные треды о проблемах на реддите ( https://old.reddit.com/r/PrivateInternetAccess/comments/jmb3x4/openvpn_25_has_ https://old.reddit.com/r/PrivateInternetAccess/comments/j1iyl7/openvpn_client_ ) висят месяцами (причем хаб еще и модерируется так, что ты фиг напишешь о какой либо проблеме - пост автоматом улетает в шедоубан), на все отвечают отписками в духе "свяжитесь с техподдержкой", где сидят макаки уровня саппорта мыловарни.
    С некоторых пор стали во всех без исключения случаях советовать поставить их собственный клиент, который теоретически опенсорсный ( https://github.com/pia-foss/desktop ), но по факту его фиг соберешь ибо даже опенвпн не из апстрима - а собственный форк с мутными патчами. И пофиг что КАК Я ВАМ КЛИЕНТ НА РОУТЕР НАКАЧУ ТО? ВЫ ТАМ СОВСЕМ ЧТО ЛИ?

    А, да. Еще у них есть прокси сервис с пятыми носками, который постоянно отваливается по таймауту.
    Зато рекламировать из каждого утюга что у них "СКИДКИ АТТРАКЦИОН НЕВИДАННОЙ ЩЕДРОСТИ КУПИТЕ ПОДПИСКУ НА НАШ СЕРВИС ПОЧТИ ДАРОМ НА НЕСКОЛЬКО ЛЕТ СРАЗУ" - это всегда пожалуйста.

    Извините, накипело. /мимо-пользователь сабжа

     

  • 1.12, DildoZilla (?), 23:15, 19/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Вспомнился анекдот про драку между полицией и геями в Париже.
     
     
  • 2.33, Ты идиот лол (?), 00:58, 20/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вспоминается как тебя мусора в райотделе дубинкой поимели 🤣
     

  • 1.13, Аноним (13), 23:20, 19/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Лишний раз подтверждается, что всеми обещаниями/заверениями можно смело подтираться, если они не зафиксированы юридически.
     
  • 1.16, Аноним (15), 23:35, 19/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >In October 2018, Yi Seok, a member of the House of Yi and one of the pretenders to the defunct imperial throne of Korea, declared Lee the crown prince of Korea at a ceremony in Los Angeles attended by city officials from Los Angeles and Jeonju, the family's seat.[7][14][15]

    Такой вот любитель эхтот Ли демократии, свободы, равенства и братства.

     
  • 1.18, Аноним (18), 23:42, 19/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Непонятно подверглась ли Кристель травле или это выдумка Эндрю
     
  • 1.19, InuYasha (??), 23:42, 19/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    go jabber, вать машу!
     
  • 1.20, Аноним (20), 23:44, 19/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А подскажите современный IRC client для терминала типа 'The Best'.
     
     
  • 2.29, Аноним (27), 00:53, 20/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    weechat, безальтернативно: https://weechat.org/

    Там и плагины, и поддержка мыши, и блекджек с поэтессами (можно даже запускать в роли демона и пользоваться через сторонние имплементации интерфейса). Был еще irssi, но он в разы менее фичастый

     

  • 1.22, Аноним (22), 23:52, 19/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Что за жёлтый заголовок.

    >> Все серверы и элементы инфраструктуры оставались в руках добровольцев и спонсоров, предоставляющих серверные мощности для работы сети.
    >> Активность по переводу инфраструктуры под управление коммерческой компании создала угрозу попадания данных пользователей в руки третьих лиц, о которых у старой команды Freenode нет никаких сведений.

    Караул! Раньше только какие-то доброволецы, с только им одним известными намерениями, имели доступ к личным данным пользователей, а тут вдруг кто-то другой захотел получить такой же! Срочно надо воспрепятствовать этому, чтобы только "добровольцы-ангелочки" имели доступ! Отделиться немедленно и главное больше слов про свободу - пипел хавает - в libera.chat!

     
     
  • 2.28, Аноним (28), 00:50, 20/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Что за бред. Ты не различаешь владельцев доменного ииени и фактических людей, которые добровольно все делали на своем собственном оборудовании. Это как к тебе щас придет пачка бритых шкафов и заявит что теперь твой айпи адрес их и ты должен им денег. Отбрнхаться не получится, а то познакомят тебя с утюгом.
     

  • 1.24, Аноним (24), 00:12, 20/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Зашёл, все каналы пока на месте, наверное неадекваты какие-то бросились уходить с FreeNode.
    Особенно показателен уход в числе первых CentOS, который кинул пользователей со сроком поддержки CentOS 8.
     
  • 1.26, Аноним (28), 00:47, 20/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Нельзя купить свободу. Ли от слова лицемер.
     
  • 1.31, Аноним (27), 00:55, 20/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    не знаю кому как, а мне ситуация напоминает историю с мессенджером tox, когда пчелик на которого был зареган домен сайта стал расшаривать мутные сборки.

    Мораль: не имей одну точку отказа, а имей группу людей на каждую часть инфраструктуры

     
  • 1.34, Плохой Танцор (?), 00:59, 20/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Интересно это кто сейчас занимается совместной разработкой вне таких платформ как github/gitlab?
     
     
  • 2.38, Аноним (38), 01:18, 20/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Linus.
     

  • 1.37, dial8gue (ok), 01:16, 20/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как-то к владельцу PIA больше доверия, чем к "сжв-волонтерам", особенно если почитать всю историю
     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Inferno Solutions
    Ideco
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2021 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру