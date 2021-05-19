Захват контроля над IRC-сетью FreeNode, уход персонала и создание новой сети Libera.Chat

Команда, занимавшаяся поддержанием IRC-сети FreeNode, популярной в среде разработчиков открытого и свободного ПО, прекратила сопровождение проекта и основала новую IRC-сеть libera.chat, призванную занять место FreeNode. Отмечается, что старая сеть, в которой используются домены freenode.[org|net|com], перешла под контроль сомнительных личностей, доверие к которым под вопросом. О перемещении своих IRC-каналов в сеть libera.chat уже объявили проекты CentOS и Sourcehut, переход также обсуждают разработчики KDE. В 2017 году холдинг FreeNode Ltd был продан компании Private Internet Access (PIA), которой перешли доменные имена и некоторые другие активы. Условия сделки не были раскрыты команде FreeNode. Фактическим владельцем доменов FreeNode стал Эндрю Ли (Andrew Lee). Все серверы и элементы инфраструктуры оставались в руках добровольцев и спонсоров, предоставляющих серверные мощности для работы сети. Поддержанием и управлением сетью занималась команда добровольцев. Компания Эндрю Ли лишь владела доменами и никак не пересекалась с самой IRC-сетью. Изначально Эндрю Ли заверил команду FreeNode, что его компания не будет вмешиваться в работу сети, но несколько недель назад ситуация изменилась и в сети стали происходить изменения, относительно которых команда FreeNode так и не получила разъяснений. Например, была удалена страница с объявлением об оптимизации структуры управления, размещена реклама компании Shells, сооснователем которой является Эндрю Ли, и началась работа по получению операционного контроля над инфраструктурой и всей сетью, включая данные пользователей. По мнению команды добровольцев, Эндрю Ли решил, что владение доменами даёт ему право на полное управление самой сетью Freenode и сообществом, нанял отдельный персонал и попытался добиться передачи ему прав по администрированию сети. Активность по переводу инфраструктуры под управление коммерческой компании создала угрозу попадания данных пользователей в руки третьих лиц, о которых у старой команды Freenode нет никаких сведений. Для сохранения независимости проекта была организована новая IRC-сеть Libera.Chat, курируемая некоммерческой организацией в Швеции и не допускающая перехода управления в руки коммерческий компаний. Эндрю Ли не согласен с такой трактовкой событий и указывает, что проблемы начались после того, как Кристель (Christel), бывший лидер FreeNode, разместила на сайте упоминание компании Shells, предоставляющей финансирование на поддержание сети в размере 3 тысячи долларов в месяц. После этого Кристель подверглась травле и ушла с поста лидера, который занял Томо (Tomaw) и без переходного процесса и передачи полномочий блокировал доступ Кристель к инфраструктуре. Эндрю Ли предложил реформировать управление и сделать его более децентрализованным, чтобы исключить зависимость от отдельных лиц, но в ходе переговоров согласился, что до всестороннего обсуждения не нужно что-то менять в управлении и траектории развитии проекта. Вместо продолжения обсуждения Томо начал свои закулисные игры и изменил сайт, после чего конфликт обострился и Эндрю Ли привлёк юристов. По словам Эндрю Ли, он желает лишь, чтобы FreeNode оставалась отличной IRC-сетью и готов для этого как и раньше предоставлять юридическую и финансовую поддержку, но считает действия нынешнего лидера недопустимыми и враждебными, а высказывания ложью и клеветой. Эндрю Ли объясняет предпринимаемые сейчас действия как желание защитить FreeNode, так как у него есть основания сомневаться в том, что под руководством Томо проект сможет стабильно существовать. При этом Эндрю Ли продолжает доверять сообществу FreeNode и думает, что сообща проблему с управлением удастся решить, например через децентрализацию управления.



