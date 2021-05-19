Захват контроля над IRC-сетью FreeNode, уход персонала и создание новой сети Libera.Chat

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|3.21, InuYasha (??), 23:49, 19/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Полезнее какой-нибудь джаббер будет, а поживее... любой инстелескайберкорд будет на пару порядков поживее.)
Хотя, вообще, это, таки, печально. (
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|1.3, Аноним (3), 22:48, 19/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–7 +/–
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IRC... Припоминаю. Это что-то из далекого прошлого, как раз во время крестовых походов использовали
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|2.5, Аноним (5), 22:57, 19/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Улыбнул, спасибо. На канале #voidlinux, например, по 500 чел. в онлайне. И так далее. Живее всех живых. Не все перешли на смузи с телеграмчиками, дорогуша.
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|1.6, Dzen Python (ok), 22:57, 19/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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О, ну наконец-то правильно все сделали.
Главное потереть базы или физически вынести критичные диски.
Ждем новостей про то, как старые админы фриноды - окажутся (по воспоминаниям "заслуживающих доверия" "жертв"-из-тусовочки-сиживи с фингалами и рожами типичного вайт/блек-треш, пригнанные под шумок Ли сотоварищи за 15 долларов/интервью) абузерами, мизогинами, расисто-фашистами, насильниками, лично изнасиловавшими прямо в церкви на алтаре поголовно всех "жертв"-#meetoo и оправдателями педофилов.
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|2.14, мимопроходил (?), 23:21, 19/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Поскольку админы называют Ли "narcissistic Trumpian wannabe korean royalty bitcoins millionaire" он скорее всего благородный человек и такой ерундой не занимается.
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|2.15, Аноним (15), 23:31, 19/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>Главное потереть базы или физически вынести критичные диски.
И продать квартиру, обе почки и в добавок присесть за саботаж и умышленное уничтожение имущества. Ведь если продали компанию, то и все её ативы продали вместе с ней. А значит и сервера, и базы, теперь (с момента продажи) - собственность компании Ли. А то что команда на него вкалывала все эти годы - ну так лох не мамонт, лох не вымрет.
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|2.17, Аноним (17), 23:36, 19/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>админы фриноды - окажутся (по воспоминаниям "заслуживающих доверия" "жертв"-из-тусовочки-сиживи с фингалами и рожами типичного вайт/блек-треш, пригнанные под шумок Ли сотоварищи за 15 долларов/интервью) абузерами, мизогинами, расисто-фашистами, насильниками, лично изнасиловавшими прямо в церкви на алтаре поголовно всех "жертв"-#meetoo и оправдателями педофилов.
Вот только админы фриноды и есть те самые сиживи-из-тусовочки. А кореец тупо какой-то мутный бизнесмен, занимающийся финансовыми махинациями.
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|2.27, Аноним (27), 00:50, 20/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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который, к слову - мягко говоря, скатился.
Начиная с того что сервис был куплен компанией, специализирующейся на сомнительном по: https://old.reddit.com/r/DataHoarder/comments/e05hn3/psa_pia_privateinternetac
Заканчивая тем что сабжем просто физически невозможно пользоваться теперь. На арче и прочих роллинг дистрах где openvpn 2.5+ - подконнектиться к сети просто невозможно, ибо там легаси формат шифрования который из опенвпн выкинули.
Поддержка wireguard - не через генерацию постоянного токена на сайте, как у некоторых конкурентов, а через простыню на баше которая каждые несколько часов должна фетчить новый токен с их сайта (т.е про поддержку networkmanager и прочих штук можно забыть).
Публичные треды о проблемах на реддите ( https://old.reddit.com/r/PrivateInternetAccess/comments/jmb3x4/openvpn_25_has_ https://old.reddit.com/r/PrivateInternetAccess/comments/j1iyl7/openvpn_client_ ) висят месяцами (причем хаб еще и модерируется так, что ты фиг напишешь о какой либо проблеме - пост автоматом улетает в шедоубан), на все отвечают отписками в духе "свяжитесь с техподдержкой", где сидят макаки уровня саппорта мыловарни.
С некоторых пор стали во всех без исключения случаях советовать поставить их собственный клиент, который теоретически опенсорсный ( https://github.com/pia-foss/desktop ), но по факту его фиг соберешь ибо даже опенвпн не из апстрима - а собственный форк с мутными патчами. И пофиг что КАК Я ВАМ КЛИЕНТ НА РОУТЕР НАКАЧУ ТО? ВЫ ТАМ СОВСЕМ ЧТО ЛИ?
А, да. Еще у них есть прокси сервис с пятыми носками, который постоянно отваливается по таймауту.
Зато рекламировать из каждого утюга что у них "СКИДКИ АТТРАКЦИОН НЕВИДАННОЙ ЩЕДРОСТИ КУПИТЕ ПОДПИСКУ НА НАШ СЕРВИС ПОЧТИ ДАРОМ НА НЕСКОЛЬКО ЛЕТ СРАЗУ" - это всегда пожалуйста.
Извините, накипело. /мимо-пользователь сабжа
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|1.13, Аноним (13), 23:20, 19/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Лишний раз подтверждается, что всеми обещаниями/заверениями можно смело подтираться, если они не зафиксированы юридически.
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|1.16, Аноним (15), 23:35, 19/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>In October 2018, Yi Seok, a member of the House of Yi and one of the pretenders to the defunct imperial throne of Korea, declared Lee the crown prince of Korea at a ceremony in Los Angeles attended by city officials from Los Angeles and Jeonju, the family's seat.[7][14][15]
Такой вот любитель эхтот Ли демократии, свободы, равенства и братства.
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|2.29, Аноним (27), 00:53, 20/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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weechat, безальтернативно: https://weechat.org/
Там и плагины, и поддержка мыши, и блекджек с поэтессами (можно даже запускать в роли демона и пользоваться через сторонние имплементации интерфейса). Был еще irssi, но он в разы менее фичастый
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|1.22, Аноним (22), 23:52, 19/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Что за жёлтый заголовок.
>> Все серверы и элементы инфраструктуры оставались в руках добровольцев и спонсоров, предоставляющих серверные мощности для работы сети.
>> Активность по переводу инфраструктуры под управление коммерческой компании создала угрозу попадания данных пользователей в руки третьих лиц, о которых у старой команды Freenode нет никаких сведений.
Караул! Раньше только какие-то доброволецы, с только им одним известными намерениями, имели доступ к личным данным пользователей, а тут вдруг кто-то другой захотел получить такой же! Срочно надо воспрепятствовать этому, чтобы только "добровольцы-ангелочки" имели доступ! Отделиться немедленно и главное больше слов про свободу - пипел хавает - в libera.chat!
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|2.28, Аноним (28), 00:50, 20/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Что за бред. Ты не различаешь владельцев доменного ииени и фактических людей, которые добровольно все делали на своем собственном оборудовании. Это как к тебе щас придет пачка бритых шкафов и заявит что теперь твой айпи адрес их и ты должен им денег. Отбрнхаться не получится, а то познакомят тебя с утюгом.
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|1.24, Аноним (24), 00:12, 20/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Зашёл, все каналы пока на месте, наверное неадекваты какие-то бросились уходить с FreeNode.
Особенно показателен уход в числе первых CentOS, который кинул пользователей со сроком поддержки CentOS 8.
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|1.31, Аноним (27), 00:55, 20/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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не знаю кому как, а мне ситуация напоминает историю с мессенджером tox, когда пчелик на которого был зареган домен сайта стал расшаривать мутные сборки.
Мораль: не имей одну точку отказа, а имей группу людей на каждую часть инфраструктуры
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|1.37, dial8gue (ok), 01:16, 20/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Как-то к владельцу PIA больше доверия, чем к "сжв-волонтерам", особенно если почитать всю историю
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