Релиз дистрибутива elementary OS 8

Представлен выпуск дистрибутива elementary OS 8, позиционируемого в качестве быстрой, открытой и заботящейся о конфиденциальности альтернативы Windows и macOS. Основное внимание в проекте уделяется качественному дизайну, нацеленному на создание простой в использовании системы, потребляющей минимальные ресурсы и обеспечивающей высокую скорость запуска. Пользователям предлагается собственное окружение рабочего стола Pantheon. Для загрузки подготовлены загрузочные iso-образы (3.2 ГБ), доступные для архитектуры amd64 (для бесплатной загрузки с сайта проекта в поле с суммой пожертвования необходимо ввести 0). При разработке оригинальных компонентов elementary OS используется GTK3, язык Vala и собственный фреймворк Granite. В качестве основы дистрибутива используются наработки проекта Ubuntu. На уровне пакетов и поддержки репозиториев elementary OS 8.x совместим с Ubuntu 24.04. Все дополнительные приложения, предлагаемые для установки через AppCenter, а также некоторые поставляемые по умолчанию приложения упакованы с использованием формата Flatpak. Графическое окружение основано на собственной оболочке Pantheon, которая объединяет собой такие компоненты, как оконный менеджер Gala (на базе LibMutter), лаунчер Slingshot, панель управления Switchboard, верхнюю панель Wing, панель задач Dock и менеджер сессий Pantheon Greeter (на основе LightDM). В состав окружения входит набор тесно интегрированных в единое окружение приложений, необходимых для решения задач пользователей. Среди приложений большую часть составляют собственные разработки проекта, такие как эмулятор терминала Pantheon Terminal, файловый менеджер Pantheon Files, текстовый редактор Code и музыкальный проигрыватель Music (Noise). Проектом также развиваются менеджер фотографий Pantheon Photos (ответвление от Shotwell) и почтовый клиент Mail (ответвление от Evolution). Ключевые новшества: При входе в систему теперь на выбор предлагается два сеанса - Classic и Secure. В новом защищённом сеансе по умолчанию задействован протокол Wayland и активирована система запроса полномочий, требующая у пользователя подтверждения доступа приложений, поставляемых в формате Flatpak, к расширенным функциям, таким как создание скриншотов, изменение фона рабочего стола, доступ к данным о местоположении и продолжение выполнение процессов в фоновом режиме после закрытия окна. В конфигураторе для приложений, установленных в формате Flatpak, предоставлена возможность выборочного ограничения доступа к сети, выводу на печать, использованию Bluetooth и управлению USB-устройствами. Из особенностей защищённого сеанса также выделяется поддержка экранных конфигураций с разными настройками плотности пикселей (DPI), что позволяет организовать корректную работу при подключении к ноутбуку, оснащённому HiDPI-экраном, внешнего монитора c низким DPI. Кроме того, в новом сеансе для систем с сенсорными экранами реализована более качественная поддержка управления multi-touch жестами. Повышена производительность и отзывчивость интерфейса на маломощных системах.

Расширены возможности центра установки приложений (AppCenter). Помимо предоставляемого проектом набора Flatpak-пакетов, по умолчанию включена возможность установки пакетов из каталога Flathub. Для выделения из общей массы собственных пакетов, созданных для elementary OS, подобные пакеты теперь помечаются меткой "Made for elementary OS". На страницы с информацией о пакетах добавлены дополнительные настройки прав доступа и предупреждения о применяемых в пакетах режимах sandbox-изоляции.

Настройки и операции, связанные с обновлением системы и управлением драйверами, вынесены из AppCenter в конфигуратор (System Settings). В AppCenter оставлены только функции обновления отдельных приложений. Системные обновления устанавливаются с использованием механизма обновления в offline-режиме и применяются во время перезагрузки компьютера. Обновления приложений устанавливаются во время работы и не требуют перезагрузки системы. В конфигуратор добавлена опция для автоматической установки обновлений, а в диалог завершения работы добавлена кнопка для установки накопившихся обновлений перед выключением компьютера.

Задействована новая полностью переписанная панель задач (Dock), в которой помимо уже привычной пользователям функциональности были предложены новые возможности для организации одновременной работы с несколькими задачами и упрощения навигации по многооконным приложениям. Например, при щелчке мышью на пиктограмме уже запущенного однооконного приложения, как и раньше окно данного приложения попадает в фокус. При этом щелчок мышью на пиктограмме приложения, для которого открыто несколько окон, теперь приводит к раздельной демонстрации эскизов имеющихся окон для того, чтобы пользователь мог выбрать интересующее его окно. Открытие нового окна для уже запущенного приложения осуществляется нажатием средней кнопки мыши. Из новшеств также отмечается возможность быстрого запуска закреплённых в панели приложений по их номеру, используя клавиатурную комбинацию "Menu+номер".





Для людей, имеющих проблемы со зрением, переработаны возможности, связанные с включением и использованием экранного ридера и управления с клавиатуры. Добавлена возможность включения звуковой индикации для выбора незрячими окон через интерфейс Alt+Tab.

Обновлён интерфейс конфигуратора (System Settings), в котором задействован новый двухпанельный дизайн, корректно работающий как на больших, так и на мелких экранах. Добавлены настройки для масштабирования текста, активации экранного ридера, управления контрастом и яркостью, отключения динамического появления полос прокрутки, управления переключением раскладки клавиатуры и вводом emoji. Улучшено качество системы поиска настроек. Реализован автоматический выбор единиц измерения на основе локали.

В настройках управления энергопотреблением реализован показ уровня заряда, состояния аккумулятора и подключённых внешних автономных устройств, таких как беспроводная мышь и клавиатура.

Улучшено отображение индикатора заряда в панели. Добавлена поддержка автоматического выставления разных профилей энергопотребления в зависимости от подключённых устройств и уровня заряда аккумулятора. Профили энергопотребления также теперь можно быстро переключать через индикатор в панели.

В панель добавлено новое меню быстрого изменения настроек (Quick Settings), через которое можно активировать тёмный режим, изменить размер текста, показать экранную клавиатуру, отключить автоматический поворот экрана.

Изменены некоторые клавиатурные комбинации. Нажатие кнопки Menu теперь приводит к показу меню приложений, а Menu+пробел используется для смены раскладки клавиатуры. Изменить настройки можно через раздел Keyboard в конфигураторе.

Добавлены новые изображения указателей курсора.

При показе интерфейса навигации по открытым окнам и виртуальным рабочим столам вместо серого бокового фона теперь используется размытие обоев рабочего стола.

В интерфейсе входа в систему и блокировки экрана увеличен размер часов и включено размытие фонового изображения.

Полностью изменено оформление видеопроигрывателя. Добавлена поддержка настроек стиля тёмной и светлой тем оформления.

Модернизирован интерфейс и повышена производительность приложения для работы со шрифтами.

В браузере Web задействовано более минималистичное оформление и внесены оптимизации производительности.

Пакетная база обновлена до Ubuntu 24.04 с ядром Linux 6.8. По умолчанию задействован мультимедийный сервер Pipewire.



