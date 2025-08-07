The OpenNET Project / Index page

Выпуск Ubuntu 24.04.3 LTS c обновлением графического стека и ядра Linux

07.08.2025 21:52

Сформировано обновление дистрибутива Ubuntu 24.04.3 LTS, в которое включены изменения, связанные с улучшением поддержки оборудования, обновлением ядра Linux и графического стека, исправлением ошибок в инсталляторе и загрузчике. В состав также включены актуальные обновления для нескольких сотен пакетов, связанные с устранением уязвимостей и проблем, влияющих на стабильность. Одновременно представлены аналогичные обновления Kubuntu 24.04.3 LTS, Ubuntu Budgie 24.04.3 LTS, Ubuntu MATE 24.04.3 LTS, Lubuntu 24.04.3 LTS, Ubuntu Kylin 24.04.3 LTS, Ubuntu Studio 24.04.3 LTS, Xubuntu 24.04.3 LTS, Edubuntu 24.04.3 LTS, Ubuntu Cinnamon 24.04.3 LTS и Ubuntu Unity 24.04.3 LTS.

В состав выпуска включены некоторые улучшения, бэкпортированные из выпуска Ubuntu 25.04:

  • Предложены пакеты с ядром Linux версии 6.14 (базовое ядро Ubuntu 24.04 - 6.8).
  • Обновлены компоненты графического стека, включая Mesa 25.0.7, которые были протестированы в выпуске Ubuntu 25.04. Добавлены свежие версии видеодрайверов для чипов Intel, AMD и NVIDIA.
  • Обновлены версии некоторых пакетов, таких как libreoffice 24.2.6, netplan 1.1.2, mutter 46.2, nautilus 46.2, snapd 2.63.1.

В сборках для рабочего стола (Ubuntu Desktop) новые ядро и графический стек предложены по умолчанию. Для серверных систем (Ubuntu Server) новое ядро добавлено в качестве опции в инсталляторе. Использовать новые сборки имеет смысл только для новых установок - системы, установленные ранее, могут получить все присутствующие в Ubuntu 24.04.3 изменения через штатную систему установки обновлений.

Напомним, что для поставки новых версий ядра и графического стека применяется rolling-модель поддержки обновлений, в соответствии с которой бэкпортированные ядра и драйверы будут поддерживаться только до выхода следующего корректирующего обновления LTS-ветки Ubuntu. Так, предложенное в нынешнем выпуске ядро Linux 6.14 будет поддерживаться до выхода Ubuntu 24.04.4, в котором будет предложено ядро из состава Ubuntu 25.10. Изначально поставляемое базовое ядро 6.8 будет поддерживаться в течение всего пятилетнего цикла сопровождения.

Для отката Ubuntu Desktop на базовое ядро 6.8 следует выполнить команду: 


    sudo apt install --install-recommends linux-generic

Для установки нового ядра в Ubuntu Server следует запустить: 


   sudo apt install --install-recommends linux-generic-hwe-24.04


  • 1.4, Аноним (-), 22:18, 07/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > Обновлены компоненты графического стека, включая Mesa 25.0.7

    Интересно, сколько придется ждать, чтобы до убунты дошла Mesa 25.2 из соседней новости? Там же просто море улучшений.
    Хотя... грех жаловаться, у дебиана аж 22.3.

     
     
  • 2.5, мяв (?), 22:30, 07/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    интересно, кому еще интересно читать набор имен с циферками у очередной убунты
     
     
  • 3.6, Аноним (-), 23:10, 07/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    > интересно, кому еще интересно читать набор имен с циферками у очередной убунты

    абсолютно не интересно
    но ровно до момента пока что-то не работает и оказывается, что в какой-то следующей версии это уже исправлено
    а дальше нужно решать - или терпеть и ждать, искать способы обновиться


     
  • 2.8, Beta Version (ok), 23:55, 07/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для геймера сейчас там около ноля улучшений. В основном, почистили код и добавили новые расширения, на которые играм пока всё равно. Да и в Дебиане 25.0.7.
     
     
  • 3.11, Аноним (11), 00:34, 08/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    неплохо указать в каком дебиане
     

  • 1.9, Аноним (9), 00:29, 08/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    https://packages.debian.org/experimental/mesa-vulkan-drivers
     
  • 1.10, Аноним (11), 00:32, 08/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    в инсталяторе есть вариант разбивки дисков и шифрование разделов как в дебиане?
    пару лет назад смотрел не было
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 01:48, 08/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > в инсталяторе есть вариант разбивки дисков и шифрование разделов как в дебиане?
    > пару лет назад смотрел не было

    У убунты инсталятор движется по пути деградации, чем дальше - тем хуже!
    Раньше у них также был кастомный Debian-installer просто с сиреневым фоном, а теперь какая-то хипстерская соевая НЁХ.

    Возможно в консольных вариантах установки есть такая возможность, не знаю, не интересовался, давно перешёл на Debian.

     

