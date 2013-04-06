The OpenNET Project / Index page

Выпуск дистрибутива elementary OS 8.0.2

24.09.2025 20:34

Опубликован выпуск дистрибутива elementary OS 8.0.2, позиционируемого в качестве быстрой, открытой и заботящейся о конфиденциальности альтернативы Windows и macOS. Основное внимание в проекте уделяется качественному дизайну, нацеленному на создание простой в использовании системы, потребляющей минимальные ресурсы и обеспечивающей высокую скорость запуска. Пользователям предлагается собственное окружение рабочего стола Pantheon. Для загрузки подготовлены загрузочные iso-образы (3.3 ГБ), доступные для архитектуры amd64 (для бесплатной загрузки с сайта проекта в поле с суммой пожертвования необходимо ввести 0).

При разработке оригинальных компонентов elementary OS используется GTK3, язык Vala и собственный фреймворк Granite. В качестве основы дистрибутива используются наработки проекта Ubuntu. На уровне пакетов и поддержки репозиториев elementary OS 8.x совместим с Ubuntu 24.04. Все дополнительные приложения, предлагаемые для установки через AppCenter, а также некоторые поставляемые по умолчанию приложения упакованы с использованием формата Flatpak. Графическое окружение основано на собственной оболочке Pantheon, которая объединяет собой такие компоненты, как оконный менеджер Gala (на базе LibMutter), лаунчер Slingshot, панель управления Switchboard, верхнюю панель Wing, панель задач Dock и менеджер сессий Pantheon Greeter (на основе LightDM).

В состав окружения входит набор тесно интегрированных в единое окружение приложений, необходимых для решения задач пользователей. Среди приложений большую часть составляют собственные разработки проекта, такие как эмулятор терминала Pantheon Terminal, файловый менеджер Pantheon Files, текстовый редактор Code и музыкальный проигрыватель Music (Noise). Проектом также развиваются менеджер фотографий Pantheon Photos (ответвление от Shotwell) и почтовый клиент Mail (ответвление от Evolution).

Основные изменения:

  • В инсталляторе и мастере начальной настройки улучшена поддержка средств для людей с ограниченными возможностями.
  • В инсталляторе устранена ошибка, приводившая к аварийному завершению при создании некоторых комбинациях разделов во время разбивки диска.
  • В музыкальный проигрыватель добавлены дополнительные возможности управления очередями и повышена производительность обработки больших очередей. Добавлена поддержка удаления отдельных музыкальных треков из контекстного меню. Реализован поиск по имени трека. Обеспечены запись и восстановления очереди и последнего проигрываемого трека.
  • В эмуляторе терминала решены проблемы с выставлением фокуса ввода при открытии нового окна.
  • Добавлены пакеты ядром Linux 6.14.


  • 1.1, Грека (?), 20:38, 24/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Простите пожалуйста, а оно работает уже стабильно или пока еще альфа?
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 20:41, 24/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    8.0.2 - же ж!
     
  • 2.7, Аноним (7), 21:07, 24/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    7-я версия уже нормально работала (*не хуже других).
    Судя по блогу, много изменений внесли с тех пор, так, что надо самому ставить тестировать:
    https://blog.elementary.io
     
  • 2.22, Аноним (22), 01:27, 25/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если у Linux 2-3 пользователя, то сколько процентов пользователей ElementaryOs?)
     
     
  • 3.34, Аноним (-), 02:25, 25/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На гитхабе подписчиков 2 тыщи (https://github.com/elementary). Пользователей, которые не знают что такое гитхам, смело умножай в 10 раз минимум.
     
  • 2.31, Аноним (-), 02:19, 25/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Работает. Красивый дистр для тех, кому достаточно браузера, видеоплеера, просмотра фотографий и музыки.
     

  • 1.5, Аноним (5), 20:55, 24/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Это у которого нет рабочего стола, панели быстрого запуска и трея?
     
     
  • 2.9, ivan1986 (?), 21:19, 24/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    ну с яблока же слизано, а там дизанеры, им чтобы красиво, а как работать это дело десятое.
     
     
  • 3.10, Аноним (7), 21:22, 24/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В Tahoe поменяли стили:
    https://www.apple.com/os/macos/
     
  • 3.13, Бубыльместер (?), 21:54, 24/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Не завидуй
     
  • 3.19, Иван Демидов (?), 00:08, 25/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Написал человек не работавший в МАКе. Я вот сижу сейчас пишу из мака. На рабочем столе лежат куча файлов, есть панель быстрого запуска и трей. Что я делаю не так?
     
     
  • 4.33, Аноним (-), 02:23, 25/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Я вот сижу сейчас пишу из мака.

    Современные мак оси сильно отличаются от твоего б.у. мака 2007 года с авито.

     
  • 2.23, Аноним (22), 01:28, 25/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это у которого платные Open Source приложения.
    https://ursa-tm.ru/forum/uploads/gallery/album_578/gallery_5360_578_9153.jpg
     

  • 1.11, Аноним (11), 21:35, 24/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хороший дистрибутив, которым не пользуюсь на фоне существования любых остальных. Никогда не понимал зачем стремиться делать дизайн раньше всего остального.
     
     
  • 2.24, Аноним (22), 01:30, 25/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Хороший дистрибутив, которым не пользуюсь

    Хороший дистрибутив, которым не пользуюсь...
    Хороший дистрибутив, которым не пользуюсь

    ккхдххд)

     

  • 1.14, Аноним (14), 22:05, 24/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Никогда не понимал этого тренда — делать панель прозрачной, убого же смотрится, разворачиваешь окно на весь экран а там кусок обоины торчит. Конечно если она скрывается автоматически — тут другое дело, но оно ведь прибито там на клей «Титан», правда?
     
  • 1.15, Ценитель GPL рогаликов (?), 22:26, 24/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Нет явного преимущества перед Gnome и Cinnamon.
     
  • 1.17, Аноним (17), 23:08, 24/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Скриншот чрезвычайно информативный, конечно.
     
  • 1.18, Аноним (18), 00:02, 25/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    я когда был очень наивен, не знал что при загрузке можно ноль ввести, и заплотил 10$. мой первый линукс как десктоп прожил 9 месяцев на amd a10, 8gb
     
     
  • 2.20, Аноним (20), 00:51, 25/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А что потом родилось?
     
     
  • 3.21, Аноним (18), 00:58, 25/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    потом kubuntu
     
     
  • 4.25, Аноним (22), 01:31, 25/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Unix родил Debian, Debian родил kubuntu, kubuntu, эмм, родил... Да тут уже странно.
     
  • 2.26, Ценитель GPL рогаликов (?), 01:32, 25/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как тебя СПО-шники красиво отлошили,а?
     
     
  • 3.29, Аноним (-), 02:13, 25/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Для Степашки из Верхнеудинска это офигеть КАКИЕ ДЕНЬГИ, да? Я на кофе в день трачу больше 30 баксов.
     
  • 3.38, Ценитель GPL рогаликов (?), 03:49, 25/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Я на кофе в день трачу больше 30 баксов.

    Кто так писькомерит? Есть ли в твоем Flyshiting-city у берегов какого-нибудь Миссисипи, или куда ты там подался, свое жилье или в аренду снимаешь? Сколько оно стоит? Какая у тебя машина, если есть? Какая продуктовая корзина? Сколько чашек кофе ты можешь себе позволить на эти тридцать баксов? Тогда хоть приблизительную картину люди в других уголках планеты будут понимать. А так может в месте твоего проживания просто кофе и потребление дорогое, а ЗП соотвествует этим потребностям и всего-то? И 10 долларов там у вас не такие как в других точках планеты, потому что на них можно позволить намного больше?

     
  • 2.28, Аноним (-), 02:12, 25/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ничего плохого в этом нет. Когда платишь за продукт, ценишь его, изучаешь, читаешь доки. Если бы ты бесплатно его установил, вряд ли оно прожило бы дольше, чем 1 час на виртуалке.

    > 9 месяцев

    Довольно серьезно, у меня линуксы эти все не задерживаются надолго, каждый раз при попытке заменить винду, возвращаюсь на винду :-D И так уже более 20 лет.

     
     
  • 3.39, Ценитель GPL рогаликов (?), 03:56, 25/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ничего плохого в этом нет. Когда платишь за продукт

    Ричард сам назвал явление, когда пользуются СПО, но вообще ничего никогда не жертвуют "social issue" и напомнил free(libre) software и free beer не одно и то же. Уверен, перевод не нужен.

    >  Если бы ты бесплатно его установил, вряд ли оно прожило бы дольше, чем 1 час на виртуалке.

    Ошибочное мнение.

     

  • 1.27, Ценитель GPL рогаликов (?), 01:33, 25/09/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.30, Аноним (-), 02:16, 25/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Лет десять назад этот дистрибутив подавал большие надежды, но, к сожалению, застыл на месте. Ни в дизайне, ни в других аспектах ничего не изменилось. Все, что делают, — это обновляют пакеты.
     
     
  • 2.36, Аноним (36), 03:26, 25/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Ни в дизайне, ни в других аспектах ничего не изменилось

    звучит как достоинство!

     

  • 1.40, Аноним (40), 04:51, 25/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > используется GTK3, язык Vala и собственный фреймворк Granite

    GTK4 уже используется.

     

