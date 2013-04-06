Опубликован выпуск дистрибутива elementary OS 8.0.2, позиционируемого в качестве быстрой, открытой и заботящейся о конфиденциальности альтернативы Windows и macOS. Основное внимание в проекте уделяется качественному дизайну, нацеленному на создание простой в использовании системы, потребляющей минимальные ресурсы и обеспечивающей высокую скорость запуска. Пользователям предлагается собственное окружение рабочего стола Pantheon. Для загрузки подготовлены загрузочные iso-образы (3.3 ГБ), доступные для архитектуры amd64 (для бесплатной загрузки с сайта проекта в поле с суммой пожертвования необходимо ввести 0). При разработке оригинальных компонентов elementary OS используется GTK3, язык Vala и собственный фреймворк Granite. В качестве основы дистрибутива используются наработки проекта Ubuntu. На уровне пакетов и поддержки репозиториев elementary OS 8.x совместим с Ubuntu 24.04. Все дополнительные приложения, предлагаемые для установки через AppCenter, а также некоторые поставляемые по умолчанию приложения упакованы с использованием формата Flatpak. Графическое окружение основано на собственной оболочке Pantheon, которая объединяет собой такие компоненты, как оконный менеджер Gala (на базе LibMutter), лаунчер Slingshot, панель управления Switchboard, верхнюю панель Wing, панель задач Dock и менеджер сессий Pantheon Greeter (на основе LightDM). В состав окружения входит набор тесно интегрированных в единое окружение приложений, необходимых для решения задач пользователей. Среди приложений большую часть составляют собственные разработки проекта, такие как эмулятор терминала Pantheon Terminal, файловый менеджер Pantheon Files, текстовый редактор Code и музыкальный проигрыватель Music (Noise). Проектом также развиваются менеджер фотографий Pantheon Photos (ответвление от Shotwell) и почтовый клиент Mail (ответвление от Evolution). Основные изменения: В инсталляторе и мастере начальной настройки улучшена поддержка средств для людей с ограниченными возможностями.

В инсталляторе устранена ошибка, приводившая к аварийному завершению при создании некоторых комбинациях разделов во время разбивки диска.

В музыкальный проигрыватель добавлены дополнительные возможности управления очередями и повышена производительность обработки больших очередей. Добавлена поддержка удаления отдельных музыкальных треков из контекстного меню. Реализован поиск по имени трека. Обеспечены запись и восстановления очереди и последнего проигрываемого трека.

В эмуляторе терминала решены проблемы с выставлением фокуса ввода при открытии нового окна.

Добавлены пакеты ядром Linux 6.14.



