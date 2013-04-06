Выпуск дистрибутива elementary OS 8.0.2

|
|1.1, Грека (?), 20:38, 24/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Простите пожалуйста, а оно работает уже стабильно или пока еще альфа?
|
|
|
|2.22, Аноним (22), 01:27, 25/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Если у Linux 2-3 пользователя, то сколько процентов пользователей ElementaryOs?)
|
|2.31, Аноним (-), 02:19, 25/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Работает. Красивый дистр для тех, кому достаточно браузера, видеоплеера, просмотра фотографий и музыки.
|
|1.5, Аноним (5), 20:55, 24/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
|
Это у которого нет рабочего стола, панели быстрого запуска и трея?
|
|
|
|2.9, ivan1986 (?), 21:19, 24/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
ну с яблока же слизано, а там дизанеры, им чтобы красиво, а как работать это дело десятое.
|
|
|
|3.19, Иван Демидов (?), 00:08, 25/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Написал человек не работавший в МАКе. Я вот сижу сейчас пишу из мака. На рабочем столе лежат куча файлов, есть панель быстрого запуска и трей. Что я делаю не так?
|
|
|
|4.33, Аноним (-), 02:23, 25/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Я вот сижу сейчас пишу из мака.
Современные мак оси сильно отличаются от твоего б.у. мака 2007 года с авито.
|
|1.11, Аноним (11), 21:35, 24/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Хороший дистрибутив, которым не пользуюсь на фоне существования любых остальных. Никогда не понимал зачем стремиться делать дизайн раньше всего остального.
|
|
|
|2.24, Аноним (22), 01:30, 25/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>Хороший дистрибутив, которым не пользуюсь
Хороший дистрибутив, которым не пользуюсь...
Хороший дистрибутив, которым не пользуюсь
ккхдххд)
|
|1.14, Аноним (14), 22:05, 24/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Никогда не понимал этого тренда — делать панель прозрачной, убого же смотрится, разворачиваешь окно на весь экран а там кусок обоины торчит. Конечно если она скрывается автоматически — тут другое дело, но оно ведь прибито там на клей «Титан», правда?
|
|1.18, Аноним (18), 00:02, 25/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
я когда был очень наивен, не знал что при загрузке можно ноль ввести, и заплотил 10$. мой первый линукс как десктоп прожил 9 месяцев на amd a10, 8gb
|
|
|
|
|
|
|
|4.25, Аноним (22), 01:31, 25/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Unix родил Debian, Debian родил kubuntu, kubuntu, эмм, родил... Да тут уже странно.
|
|
|
|3.29, Аноним (-), 02:13, 25/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Для Степашки из Верхнеудинска это офигеть КАКИЕ ДЕНЬГИ, да? Я на кофе в день трачу больше 30 баксов.
|
|3.38, Ценитель GPL рогаликов (?), 03:49, 25/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Я на кофе в день трачу больше 30 баксов.
Кто так писькомерит? Есть ли в твоем Flyshiting-city у берегов какого-нибудь Миссисипи, или куда ты там подался, свое жилье или в аренду снимаешь? Сколько оно стоит? Какая у тебя машина, если есть? Какая продуктовая корзина? Сколько чашек кофе ты можешь себе позволить на эти тридцать баксов? Тогда хоть приблизительную картину люди в других уголках планеты будут понимать. А так может в месте твоего проживания просто кофе и потребление дорогое, а ЗП соотвествует этим потребностям и всего-то? И 10 долларов там у вас не такие как в других точках планеты, потому что на них можно позволить намного больше?
|
|2.28, Аноним (-), 02:12, 25/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Ничего плохого в этом нет. Когда платишь за продукт, ценишь его, изучаешь, читаешь доки. Если бы ты бесплатно его установил, вряд ли оно прожило бы дольше, чем 1 час на виртуалке.
> 9 месяцев
Довольно серьезно, у меня линуксы эти все не задерживаются надолго, каждый раз при попытке заменить винду, возвращаюсь на винду :-D И так уже более 20 лет.
|
|
|
|3.39, Ценитель GPL рогаликов (?), 03:56, 25/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Ничего плохого в этом нет. Когда платишь за продукт
Ричард сам назвал явление, когда пользуются СПО, но вообще ничего никогда не жертвуют "social issue" и напомнил free(libre) software и free beer не одно и то же. Уверен, перевод не нужен.
> Если бы ты бесплатно его установил, вряд ли оно прожило бы дольше, чем 1 час на виртуалке.
Ошибочное мнение.
|
|1.30, Аноним (-), 02:16, 25/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
Лет десять назад этот дистрибутив подавал большие надежды, но, к сожалению, застыл на месте. Ни в дизайне, ни в других аспектах ничего не изменилось. Все, что делают, — это обновляют пакеты.
|
|
|
|2.36, Аноним (36), 03:26, 25/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> Ни в дизайне, ни в других аспектах ничего не изменилось
звучит как достоинство!
|
|1.40, Аноним (40), 04:51, 25/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> используется GTK3, язык Vala и собственный фреймворк Granite
GTK4 уже используется.
|