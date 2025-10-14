Атака Pixnapping, определяющая содержимое экрана для перехвата 2FA-кодов в Android

|
|1.3, Аноним (-), 11:22, 14/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
|
Разве эта уязвимость не решается таким же образом, как и уязвимость TapTrap?
https://taptrap.click/
В GrapheneOS решение есть уже давно:
> only permit third party apps to use custom activity animations for transitions between their own activities to prevent a recently disclosed Android tapjacking vulnerability branded as TapTrap
Android всё ещё уязвим.
|
|1.4, Аноним (-), 11:23, 14/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
|
> Атака Pixnapping сводится к вызову целевого приложения, выводу поверх него своего окна
> и попиксельному перебору содержимого с анализом времени выполнения графических операций над каждым пикселем.
Разработчики GPU удивленно чешут репу и удивленно бубнят "ух ты, а что, так можно было?".
|
|1.5, Аноним (5), 11:24, 14/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
|
Это потому что не вейланд? А вот не надо было пускать всякую шляпу в интернет.
|
|
|
|2.12, Аноним (12), 11:37, 14/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Там и не иксы. И как ты по другому наложишь одно на другое и сообщишь что наложил? Рандомно задержка будешь добавлять или специально ждать чтобы всегда рисовалось за одинаковое время? Это преждевременная оптимизация.
|
|2.97, Аноним (-), 17:06, 14/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> Это потому что не вейланд? А вот не надо было пускать всякую шляпу в интернет.
Это в принципе на любом GPU с компрессией повторяющихся блоков (достаточно попсовая оптимизация) может сработать. Конкретный дисплейный сервер может быть не так уж и важен в целях атаки.
|
|1.6, Аноним (6), 11:33, 14/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
|
> требовало 30 минут на GPU AMD Ryzen 7 4800U и 215 минут на GPU Intel i7-8700
Разве это уязвимость? Ни один чел не будет ждать 30 мин., пока этот пикснаппинг чето там расшифрует.
|
|
|
|2.13, Имя (?), 11:37, 14/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
|
Прочитать полностью новость религия не позволяет?
|
|
|
|3.98, Аноним (-), 17:10, 14/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> ну на последнем amd epyc это было бы уже 2 минуты.
Да оно так то и на более скромном проце уже - "укладывается в интервал 30 секунд".
Теперь еще на webgpu это проверить и сп...ть у вас все логины-пароли-кредитки-коды...
|
|
|
|2.29, а (?), 12:03, 14/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
эээ, дык любой логин/пароль/пин код на экране - это набор пикселей - то бишь картинка
|
|
|
|
|
|4.33, Имя (?), 12:35, 14/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Миленько. Но если только полюбоваться на себя, такого защищённого. А потом появится исследование, как по звуку распечатывания узнать, какие символы отображаются на бумаге.
|
|4.38, хуняо (?), 12:57, 14/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
зачем матричный если есть термо, китайцы по 10 баксов делают уже
|
|4.41, Sadok (ok), 13:08, 14/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
фигня. иголки разные символы с разным звуком бьют например "." и "Щ". по звукам уже шпионили за пишмашинками в пошлом тысячелетии.
|
|4.99, Аноним (-), 17:11, 14/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Идея для стартапа: карманный матричный принтер для печати одноразовых кодов
Зачем тебе матричный? К картриджу HP прицепить электронную приблуду и порядок. Может даже прокатить, но это не точно.
|
|1.10, Аноним (-), 11:36, 14/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> На смартфоне Samsung Galaxy S25 исследователям не удалось уложиться в 30-секундный интервал из-за шума, вносимого работой других приложений
Чем больше аппок в памяти, тем безопаснее)
А параноики еще гнали на то, что слишком много приложений по умолчанию
Ну что выкусили)?
|
|
|
|2.14, Аноним (12), 11:39, 14/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
То что тебя проще ломануть через любое приложение чем через сабж тебя конечно же не смущает.
|
|
|
|3.49, Аноним (49), 13:51, 14/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
он покупает новый телефон самсунга, сравнивая количество блотвари, ну как мегапиксели считают :) "смотри, а у тебя нет этой программы".
|
|
|
|4.54, Аноним (54), 13:54, 14/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Их покупают за длительную поддержку.
У Пикселей до 7 лет, у Самсунга на некоторые модели до 8 лет.
|
|
|
|5.56, Аноним (49), 14:19, 14/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> у Самсунга на некоторые модели до 8 лет.
зависит от региона, на СНГ прошивки апдейты после 4 лет уже не прилетают в отличии от ЕУ.
|
|
|
|6.65, Аноним (65), 14:45, 14/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
А если апдейты прилетают, то забитые неудоляймой рекламными приложениями на уровне системы. Впрочем, это же Android.
|
|2.101, Аноним (-), 17:12, 14/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> А параноики еще гнали на то, что слишком много приложений по умолчанию
С теми приложухами - никакие взломщики нахрен не упали: враг уже внутри!
|
|1.24, Сосиска (-), 11:56, 14/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
|
Насколько я помню, для орисовки приложений поверх других должны быть специальные разрешения. А кто их будет давать случайной апке?
|
|
|
|2.52, Аноним (52), 13:52, 14/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Кстати, да. В моем не самом свежем андроид го вообще не работает эта функция, хотя она как бы присутствует и разрешения давать можно.
Ну т.е. снова, кора дуба спасет всех.
|
|1.30, Аноним (-), 12:06, 14/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
И это дополнительный аргумент в копилку того, что тайминг-атаки это не что-то специфичное для процессоров со спекулятивным выполнением, а фундаментальная угроза. Ещё тогда, когда тайминг-атаки на криптоалгоритмы начали демонстрировать, это было понятно всем, но не борцунам со спекулятивным выполнением. Я думаю, что и сейчас они не поймут, что бороться надо не со спекуляциями, а разрабатывать нечто фундаментальное, чтобы такие атаки делать невозможными. Любой shared ресурс, будь то процессор, оперативка, видеопамять, жёсткий диск, файловая система на нём, ядро ОС, шина d-bus, сетевая карта... всё это -потенциальные инструментальные цели для атак. И новый подход должен как-то всё это укладывать в одну теоретическую модель, иначе это не фундаментальный подход, а латание отдельных дыр.
|
|
|
|2.44, ProfessorNavigator (ok), 13:39, 14/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Метод такой есть)) Только он - не технический. Социально-экономический. Сделайте так, чтобы реализовать украденное было не возможно, и кражи моментально сойдут на нет. Как именно это можно сделать - задачка со звёздочкой. Подумайте на досуге - полезно будет))
|
|2.53, Аноним (49), 13:54, 14/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Любое кеширование это и есть тайминговая разница! Тут надо понимать где его надо использовать. А любые криптографические операции совершать на ЦПУ общего назначения - бред!!!
|
|2.95, Аноним (95), 17:01, 14/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> разрабатывать нечто фундаментальное, чтобы такие атаки делать невозможными
Легко. JS в браузерах должен сдохнуть или быть очень сильно кастрирован, чтобы не мог генерировать запросы в сеть. Для всего остального - открытые сурсы.
|
|1.34, Аноним (34), 12:40, 14/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Cтрашная-престрашная уязвимость, которую можно закрыть просто рандомизировав цвета текста и фона.
|
|
|
|2.51, Аноним (49), 13:52, 14/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
а еще буквы переставить в тексте и будет идеально, прямо перестановочный шифр :)
|
|2.61, Ан339ним (?), 14:36, 14/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Без разницы какая уязвимость. Цель всех подобных публикаций - чтобы ты побежал выкидывать свой смартфон в мусорку и бежал брать последний пиксель или самсунг, наяривал на обновления и даже не смел смотреть в сторону других брендов.
|
|
|
|3.74, Аноним (74), 15:27, 14/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Компания Google в сентябрьских патчах уязвимостей добавила в Android начальную защиту от
> атаки [...] Google планирует реализовать более полную защиту в декабрьском обновлении
> Android.
Или просто нажать кнопочку update на своем пятелетнем пикселе.
А вот покупатели всяких 60mжацких чинафонов таки побегут выкидывать.
|
|1.64, Аноним (64), 14:43, 14/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
12 лет кто-то с некто этим пользовался, а волноваться начали только сейчас. В чём тут безопасность не совсем тема раскрыта. Видимо,тем кто не получает свежий срез Андроида должно стать плохо.
|
|
|
|2.71, Ан339ним (?), 15:09, 14/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
И ведь немало тех, кого запугали подобными новостями, и они исправно ставят обновления ради обновлений. Причём десктопов тоже касается. Даже на LTS нет спасения от извечных обновлений безопасности.
|
|1.69, Аноним (69), 15:05, 14/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
>из непривилегированных Android-приложений, не запрашивающих дополнительных полномочий
>вызову целевого приложения, выводу поверх него своего окна
Акадэмики!
"Работа поверх других приложений" - это совсем не дополнительное полномочие. Раздается всем подряд.
|
|1.73, Аноним (73), 15:25, 14/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Надо просто выводить любые важные данные в виде капчи.
И да, никому не говорите сколько здесь велосипедов, наши сотрудники никогда не будут спрашивать у вас такое.
|