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Атака BrutePrint для разблокировки Android-смартфона через подбор отпечатков пальцев

22.05.2023 13:06

Группа исследователей из компании Tencent и Чжэцзянского университета (Китай) представила технику атаки BrutePrint, позволяющую обойти методы защиты от подбора отпечатков пальцев, реализованные в устройствах на базе платформы Android. В штатном режиме подбору отпечатков пальцев мешает ограничение на число попыток - после нескольких неудачных попыток разблокировки устройство приостанавливает попытки биометрической аутентификации или переходит к запросу пароля. Предложенный метод атаки позволяет организовать бесконечный неограниченный цикл подбора.

Эффективность атаки продемонстрирована для 10 Android-устройств разных производителей (Samsung, Xiaomi, OnePlus, Vivo, OPPO, Huawei), на подбор отпечатка пальца для разблокировки которых потребовалось от 40 минут до 36 часов. Атака требует физического доступа к устройству и подключения к плате специального оборудования, стоимость изготовления которого оценивается в 15 долларов. Например, метод может быть использован для разблокировки изъятых, похищенных или потерянных телефонов.

При проведении атаки могут использоваться две неисправленные уязвимости в инструментарии SFA (Smartphone Fingerprint Authentication) в сочетании с отсутствием должной защиты протокола SPI. Первая уязвимость (CAMF, Cancel-After-Match-Fail) приводит к тому, что в случае передачи некорректной контрольной суммы данных отпечатка проверка сбрасывается на финальной стадии без регистрации неудачной попытки, но с возможностью определения результата. Вторая уязвимость (MAL, Match-After-Lock) позволяет по сторонним каналам определить результат проверки, если система биометрической аутентификации переведена в режим временной блокировки после определённого числа неудачных попыток.

Указанные уязвимости можно эксплуатировать через подключение специальной платы между датчиком отпечатков пальцев и TEE-чипом (Trusted Execution Environment). Исследователями выявлена недоработка в организации защиты данных, передаваемых по шине SPI (Serial Peripheral Interface), позволившая вклиниться в канал передачи данных между датчиком и TEE, и организовать перехват снятых отпечатков и их подмену на собственные данные. Кроме организации подбора, подключение через SPI даёт возможность произвести аутентификацию по имеющейся фотографии отпечатка жертвы без создания его макета для датчика.



После снятия ограничений на число попыток для подбора был использован словарный метод, основанный на использовании коллекций изображений с отпечатками пальцев, попавших в открытый доступ в результате утечек, например, в своё время были скомпрометированы БД биометрической аутентификации Antheus Tecnologia и BioStar 2. Для повышения эффективности работы с разными изображениями отпечатков и увеличения вероятности ложной идентификации (FAR, False Acceptance Rate) задействована нейронная сеть, формирующая унифицированный поток данных с отпечатками в формате, совпадающем с форматом датчика (симуляция, что данные отсканированы родным датчиком).



  1. Главная ссылка к новости (https://www.bleepingcomputer.c...)
  2. OpenNews: Уязвимость в Android, позволяющая обойти блокировку экрана
  3. OpenNews: Представлена техника воссоздания отпечатков пальцев по изображению рук на фотографии
  4. OpenNews: Метод создания фиктивных отпечатков пальцев для разблокировки смартфонов
  5. OpenNews: Техника использования 3D-принтера для обхода аутентификации по отпечаткам пальцев
  6. OpenNews: Метод клонирования отпечатков пальцев при помощи лазерного принтера
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59174-bruteprint
Ключевые слова: bruteprint, fingerprint
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (12) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Alladin (?), 13:18, 22/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    автор яукча, предлагает зашифрованный spi..

    Как бы если ты имеешь доступ у материнской плате то spi это последнее интересующее..

     
     
  • 2.2, Жироватт (ok), 13:35, 22/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    По фронту или по спаду шифровать будем? Или CLK запускать только после разрешения в страшном Кей-Би-Джи?
     
  • 2.4, Бывалый смузихлёб (?), 13:44, 22/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ну есть у тебя заблокированный аппарат с доступом к потрохам и тебе очень хотелось бы его норм разблокировать, а не делать полный сброс, ведь там много интересных тебе данных. И что с того ?

    Другое дело, что
    > в случае передачи некорректной контрольной суммы данных отпечатка проверка сбрасывается на
    > финальной стадии без регистрации неудачной попытки, но с возможностью определения результата

    не является багом - это, очевидно, целенаправленно-созданная дыра для службистов и прочих, поэтому закрывать её не спешат - ведь иначе придётся придумывать что-то другое

     
     
  • 3.5, Аноним (5), 13:48, 22/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Можно например просто дампнуть память. И искать нужный файл если он не зашифрован. Но если нужен не файл, а нужен интерфейс и доступ к нему то сабж гораздо удобнее.
     
     
  • 4.6, вй (?), 14:14, 22/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В телефонах, выпущенных за последние 10 лет, всегда используется шифрование. Просто дамп памяти невозможно расшифровать, даже зная правильный пароль от телефона.
     
     
  • 5.7, Аноним (5), 14:35, 22/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ага это как шифрование от майкрософт bitlocker, которое легко обходится если у тебя есть хотя бы один файл который точно есть в зашифрованном разделе. Я конечно ни на что не намекаю, но если у тебя есть дамп то ты с ним можешь сколько угодно долго возится если очень надо.
     
     
  • 6.9, Аноним (9), 14:43, 22/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ух ты. Где почитать про это?
     
     
  • 7.10, Аноним (5), 14:46, 22/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В интернете.
     

  • 1.3, Аноним (5), 13:43, 22/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    Что значит недоработка. Очень даже доработка и вообще фича, а не баг. Здесь нечего смотреть расходимся.
     
  • 1.8, Аноним (8), 14:43, 22/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Если телефон умыкнули у фраера ушастого, то при внимательном рассмотрении оказывается что он весь заляпан отпечатками нужных пальцев. А в телефоне банк онлайн. А на счету фраера бабосы...

    Ну все! Опять начнут смартфоны тырить и отжимать. :)

     
  • 1.11, Аноним (11), 15:06, 22/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    короткий пересказ новости: покупайте технику apple и не дурите голову
     
     
  • 2.12, анон (?), 15:20, 22/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У апле мобила сама индексирует, что изображено на любых открытых и загруженных картинках, и отправляет в госконтору, чтобы детей защищать. Даже патент есть.
     
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