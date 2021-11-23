The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Метод клонирования отпечатков пальцев при помощи лазерного принтера

23.11.2021 15:50

Исследователи безопасности из криптовалютной биржи Kraken продемонстрировали простой и дешёвый способ для создания клона отпечатка пальца по фотографии при помощи обычного лазерного принтера, столярного клея и подручных средств. Отмечается, что полученный слепок позволил обойти защиту биометрической аутентификации по отпечатку пальца и разблокировать имеющиеся у исследователей планшет iPad, ноутбук MacBook Pro и аппаратный криптовалютный кошелёк.

Методы воссоздания отпечатков пальцев известны уже давно, но они, как правило, требовали специальных навыков или наличия дорогого оборудования, такого как 3D-принтер. Стоимость создания клона в предложенном методе укладывается приблизительно в 5 долларов. На первом этапе обычным смартфоном фотографируется отпечаток, оставленный на любой гладкой поверхности, например, на глянцевом экране/крышке ноутбука или смартфона.

Затем в любом графическом редакторе выполняется операция повышения контраста папиллярного узора, создания негатива, кадрирования и преобразования изображения в чёрно-белый формат. После этого подготовленное изображение печатается на типовом лазерном принтере, но вместо бумаги используется aцетатный лист - прозрачная плёнка, применяемая для изготовления трафаретов, наклеек и карточек. В процессе вывода на печать тонер образует на ацетатном листе фактурные выпуклые бороздки, повторяющие папиллярный узор.

На последнем этапе на плёнку наносится тонкий слой столярного клея, который после высыхания образует эластичную субстанцию повторяющую объёмный папиллярный узор. Поместив полученную плёнку на палец оказалось возможным разблокировать большинство протестированных систем биометрической проверки по отпечаткам пальцев.





  1. Главная ссылка к новости (https://blog.kraken.com/post/1...)
  2. OpenNews: Техника использования 3D-принтера для обхода аутентификации по отпечаткам пальцев
  3. OpenNews: Метод создания фиктивных отпечатков пальцев для разблокировки смартфонов
  4. OpenNews: Представлена техника воссоздания отпечатков пальцев по изображению рук на фотографии
  5. OpenNews: Опубликован исходный код системы для формирования слепков отпечатков пальцев FingerJetFX
  6. OpenNews: Представлена техника воссоздания речи по вибрации предметов на видеозаписи
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56217-fingerprint
Ключевые слова: fingerprint
Поддержать дальнейшую публикацию новостей на OpenNET.


Обсуждение (9) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 16:01, 23/11/2021 [ответить]  
    		• +2 +/
    "Внезапно".
     
  • 1.2, А где же каменты (?), 16:06, 23/11/2021 [ответить]  
    		• –2 +/
    Фотку ещё достать нужно - не критично.
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 16:09, 23/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Если у ноутбука и смартфона глянцевая поверхность или силиконовый чехол, то с большой вероятностью отпечаток там уже есть. Т.е. для разблокировки найденного/украденного устройства достаточно просто аккуратно не смазать уже оставленные на нём отпечатки.
     

  • 1.3, Аноним (3), 16:08, 23/11/2021 [ответить]  
    		• +2 +/
    Обойти биометрическую аутентификацию поможет простой советский...
     
     
  • 2.6, E71 (?), 16:09, 23/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    ... дедовский метод
     
     
  • 3.8, None (??), 16:15, 23/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ...изготовления печатных плат
     

  • 1.4, Аноним (4), 16:09, 23/11/2021 [ответить]  
    		• +/
    > Простой метод

    Самый простой - отрубить палец.

     
  • 1.7, Аноним (7), 16:10, 23/11/2021 [ответить]  
    		• +/
    Безопасность - йок, биометрия в базе у всех кому не лень. Новая нормальность, ага. Продолжайте, пожалуйста.
     
  • 1.9, Аноним (9), 16:22, 23/11/2021 [ответить]  
    		• +/
    Круто, теперь не придётся отрезать пальцы
     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:
    При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно

    Спонсоры:
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2021 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру