Метод клонирования отпечатков пальцев при помощи лазерного принтера

Исследователи безопасности из криптовалютной биржи Kraken продемонстрировали простой и дешёвый способ для создания клона отпечатка пальца по фотографии при помощи обычного лазерного принтера, столярного клея и подручных средств. Отмечается, что полученный слепок позволил обойти защиту биометрической аутентификации по отпечатку пальца и разблокировать имеющиеся у исследователей планшет iPad, ноутбук MacBook Pro и аппаратный криптовалютный кошелёк.

Методы воссоздания отпечатков пальцев известны уже давно, но они, как правило, требовали специальных навыков или наличия дорогого оборудования, такого как 3D-принтер. Стоимость создания клона в предложенном методе укладывается приблизительно в 5 долларов. На первом этапе обычным смартфоном фотографируется отпечаток, оставленный на любой гладкой поверхности, например, на глянцевом экране/крышке ноутбука или смартфона.

Затем в любом графическом редакторе выполняется операция повышения контраста папиллярного узора, создания негатива, кадрирования и преобразования изображения в чёрно-белый формат. После этого подготовленное изображение печатается на типовом лазерном принтере, но вместо бумаги используется aцетатный лист - прозрачная плёнка, применяемая для изготовления трафаретов, наклеек и карточек. В процессе вывода на печать тонер образует на ацетатном листе фактурные выпуклые бороздки, повторяющие папиллярный узор.

На последнем этапе на плёнку наносится тонкий слой столярного клея, который после высыхания образует эластичную субстанцию повторяющую объёмный папиллярный узор. Поместив полученную плёнку на палец оказалось возможным разблокировать большинство протестированных систем биометрической проверки по отпечаткам пальцев.