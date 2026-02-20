Прекращение поддержки ветки Firefox 115 ESR, способной работать в Windows 7 и 8

|
1.1, Аноним (1), 07:52, 20/02/2026
Доля Firefox для Windows 7/8 — 5.68%
Доля Firefox для Linux — 4.87%
"А давайте дропнем первую"
2.3, Аноним (3), 08:00, 20/02/2026
А процент Windows 11 самый большой.. значит она лучшая!!!
2.4, Аноним (4), 08:05, 20/02/2026
Хотелось бы пруф на эту статистику по фф в вин 7/8. Ну, очень интересно.
2.6, q (ok), 08:21, 20/02/2026
Дропнули неподдерживаемую неразвивающуюся ось, дядя.
2.15, iPony128052 (?), 08:51, 20/02/2026
|
Не все пользователи одинаково полезны.
Неактивная аудитория на устаревших ОС мало кому нужна.
2.24, Аноним (24), 09:37, 20/02/2026
> Доля Firefox для Windows 7/8 — 5.68%
> Доля Firefox для Linux — 4.87%
> "А давайте дропнем первую"
Удивительно, что местные ставят плюсики этому комментарию.
Сорян, но поддержку делают исходя из ее целесообразности, а не от количества пользователей. Иначе в последнем случа, Firefox на Линуксе вообще бы не появился, лол.
На линуксах выходят заплатки для дыр и есть стабильный процент юзеров. На 7/8 Винде заплаток уже нет и никогда не будет, а процент пользователей за годы гарантировано снизится до околонулевого.
1.5, Аноним (5), 08:07, 20/02/2026
|
Самое забавное что Yandex браузер работал даже на Vista, в то время как большинство браузеров обозначенные как просто вендовые не работали вовсе без 7-ки. По итогу это просто прекращение создания сборок, что можно обойти сборкой из исходников как под свой процессор с его инструкциями, так и под операционную систему, с чем вполне успешно справлялся Yandex браузер.
2.7, q (ok), 08:23, 20/02/2026
Нельзя, если используются апи, появившиеся в более поздних редакциях оси.
3.23, Аноним (23), 09:28, 20/02/2026
На Хабре целая серия разборов, что ничего там не удаляют. Кодовая база пухнет от остающегося мёртвого кода и его боятся трогать.
|
4.27, q (ok), 09:47, 20/02/2026
Не читаю ресурсы с плохими переводами на русский. Код удалять никто не боится -- на это просто не выделяют время. В своей текущей форме, весь общемировой рынок айтишечки настроен так, что он поощряет добавлять новый код, а на удаление старого смотрит сквозь призму sunk-cost fallacy: "Ну да, код лишний, но мы так трудились над ним, так трудились... Серега его целый месяц писал десять лет назад, а ты его теперь так легко и просто удаляешь? Ну уж нет... Давай отложим это? Может он совершенно случайно пригодится в будущем..."
2.12, Аноним (4), 08:44, 20/02/2026
А во времена висты уже был на яндекс-браузер? Но я не исключаю, что он бы там работал. Осталось найти того пенсионера, чтобы проверить. Аа... понял.
1.10, Аноним (10), 08:38, 20/02/2026
Народ, а что там с современными браузера под XP? А то seamonkey давно дропнул windows xp, а palemoon вредительских побуждений убил mypal чтобы оставить добавить страданий их пользователей!
2.13, Аноним (4), 08:46, 20/02/2026
Мне кажется, что настоящее страдание - это использовать вин хр в 2026 году. Это просто несчастье какое-то.
3.30, КО (?), 10:13, 20/02/2026
Альтернатива конечно хорошая, а есть не хромиум для 7?
2.25, 000110 (?), 09:39, 20/02/2026
Друг, ковид закончился, можешь вылезать из бункера
Практически сразу же после той истории Феодор сделал mypal68 на базе firefox 68 на движке quantum.
Ещё есть актуальный форк хромиума - supermium.
1.20, Фонтимос (?), 09:11, 20/02/2026
Самое время выводить на рынок свой браузер для ИксПи, восьмых и десятых окон. И обязательно включить иго в реестр.
1.28, Аноним (28), 09:50, 20/02/2026
Вот, казалось бы, прошло столько времени с момента выхода первой версии данной ветки. Уже можно было допилить код до безопасного состояния исправляя исключительно критические ошибки. А в результате?
1.29, Аноним (29), 10:06, 20/02/2026
Получается, некоторые сидя на 7ке полностью скипнули 10ку? Теперь они в нехорошей ситуации, ибо 11я еще хуже, чем 10ка. Теперь поддержка 10ки уже закончена и скоро с 10й возникнут те же проблемы, что и с 7й. А им тока тока придется переходить на 10ку. Может уже проще перейти на Linux?
