Прекращение поддержки ветки Firefox 115 ESR, способной работать в Windows 7 и 8

Компания Mozilla внесла уточнение на страницу с информацией о поддержке Firefox для платформ Windows 7, 8 и 8.1, на которой теперь отмечено, что 24 февраля будет опубликован финальный выпуск ESR-ветки Firefox 115, после чего обновления выпускаться не будут. Одновременно на страницу с планом публикации ESR-обновлений добавлена метка о прекращении цикла сопровождения Firefox 115.

Изначально срок сопровождения ветки Firefox 115 ESR истекал в сентябре 2024 года, после чего три раза продлялся до марта 2025 года, сентября 2025 года и марта 2026 года. Таким образом срок поддержки ветки составил почти три года вместо одного. Firefox 115 являлась последней веткой, способной работать в операционных системах Windows 7, 8 и 8.1, и macOS 10.12, 10.13 и 10.14.

В соответствии cо статистикой Mozilla от 9 февраля 2026 года, 5.68% пользователей Firefox продолжают использование Windows 7, несмотря на прекращение компанией Microsoft сопровождения данных операционных систем с января 2020 года. Для сравнения доля Linux оценивается в 4.87%, macOS - 3.8%, Windows 11 - 45.4%, а Windows 10 - 32.8% В Google Chrome поддержка Windows 7 и Windows 8 была прекращена в феврале 2023 года и Firefox оставался единственным значительным браузером с поддержкой Windows 7/8.

