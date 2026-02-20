The OpenNET Project / Index page

Прекращение поддержки ветки Firefox 115 ESR, способной работать в Windows 7 и 8

20.02.2026 07:32 (MSK)

Компания Mozilla внесла уточнение на страницу с информацией о поддержке Firefox для платформ Windows 7, 8 и 8.1, на которой теперь отмечено, что 24 февраля будет опубликован финальный выпуск ESR-ветки Firefox 115, после чего обновления выпускаться не будут. Одновременно на страницу с планом публикации ESR-обновлений добавлена метка о прекращении цикла сопровождения Firefox 115.

Изначально срок сопровождения ветки Firefox 115 ESR истекал в сентябре 2024 года, после чего три раза продлялся до марта 2025 года, сентября 2025 года и марта 2026 года. Таким образом срок поддержки ветки составил почти три года вместо одного. Firefox 115 являлась последней веткой, способной работать в операционных системах Windows 7, 8 и 8.1, и macOS 10.12, 10.13 и 10.14.

В соответствии cо статистикой Mozilla от 9 февраля 2026 года, 5.68% пользователей Firefox продолжают использование Windows 7, несмотря на прекращение компанией Microsoft сопровождения данных операционных систем с января 2020 года. Для сравнения доля Linux оценивается в 4.87%, macOS - 3.8%, Windows 11 - 45.4%, а Windows 10 - 32.8% В Google Chrome поддержка Windows 7 и Windows 8 была прекращена в феврале 2023 года и Firefox оставался единственным значительным браузером с поддержкой Windows 7/8.



  Аноним (1), 07:52, 20/02/2026  
    		+6
    Доля Firefox для Windows 7/8 — 5.68%
    Доля Firefox для Linux — 4.87%
    "А давайте дропнем первую"
     
     
  Аноним (3), 08:00, 20/02/2026  
    		+1
    А процент Windows 11 самый большой.. значит она лучшая!!!
     
  Аноним (4), 08:05, 20/02/2026  
    		• +/
    Хотелось бы пруф на эту статистику по фф в вин 7/8. Ну, очень интересно.
     
  q (ok), 08:21, 20/02/2026  
    		• +/
    Дропнули неподдерживаемую неразвивающуюся ось, дядя.
     
     
  Аноним (9), 08:35, 20/02/2026  
    		• +/
    У фф фандатайшн браузер давно не приоритет.К сожалению.
     
     
  Аноним (4), 08:40, 20/02/2026  
    		+2
    Как и Линус продались капиталистической закулисе.
     
     
  Аноним (22), 09:27, 20/02/2026 Скрыто ботом-модератором
    		• +/
     
  iPony128052 (?), 08:51, 20/02/2026  
    		–2
    Не все пользователи одинаково полезны.
    Неактивная аудитория на устаревших ОС мало кому нужна.
     
  Аноним (24), 09:37, 20/02/2026  
    		• +/
    > Доля Firefox для Windows 7/8 — 5.68%
    > Доля Firefox для Linux — 4.87%
    > "А давайте дропнем первую"

    Удивительно, что местные ставят плюсики этому комментарию.

    Сорян, но поддержку делают исходя из ее целесообразности, а не от количества пользователей. Иначе в последнем случа, Firefox на Линуксе вообще бы не появился, лол.

    На линуксах выходят заплатки для дыр и есть стабильный процент юзеров. На 7/8 Винде заплаток уже нет и никогда не будет, а процент пользователей за годы гарантировано снизится до околонулевого.

     

  Тоже_Аноним_Естественно (?), 07:55, 20/02/2026  
    		+3
    VxKex-NEXT: https://github.com/YuZhouRen86/VxKex-NEXT
     
  Аноним (5), 08:07, 20/02/2026  
    		+1
    Самое забавное что Yandex браузер работал даже на Vista, в то время как большинство браузеров обозначенные как просто вендовые не работали вовсе без 7-ки. По итогу это просто прекращение создания сборок, что можно обойти сборкой из исходников как под свой процессор с его инструкциями, так и под операционную систему, с чем вполне успешно справлялся Yandex браузер.
     
     
  q (ok), 08:23, 20/02/2026  
    		• +/
    Нельзя, если используются апи, появившиеся в более поздних редакциях оси.
     
     
  Аноним (23), 09:28, 20/02/2026  
    		• +/
    На Хабре целая серия разборов, что ничего там не удаляют. Кодовая база пухнет от остающегося мёртвого кода и его боятся трогать.
     
     
  q (ok), 09:47, 20/02/2026  
    		• +/
    Не читаю ресурсы с плохими переводами на русский. Код удалять никто не боится -- на это просто не выделяют время. В своей текущей форме, весь общемировой рынок айтишечки настроен так, что он поощряет добавлять новый код, а на удаление старого смотрит сквозь призму sunk-cost fallacy: "Ну да, код лишний, но мы так трудились над ним, так трудились... Серега его целый месяц писал десять лет назад, а ты его теперь так легко и просто удаляешь? Ну уж нет... Давай отложим это? Может он совершенно случайно пригодится в будущем..."
     
  Аноним (-), 08:25, 20/02/2026 Скрыто ботом-модератором
    		+1
     
  Аноним (4), 08:44, 20/02/2026  
    		• +/
    А во времена висты уже был на яндекс-браузер? Но я не исключаю, что он бы там работал. Осталось найти того пенсионера, чтобы проверить. Аа... понял.
     

  Аноним (10), 08:38, 20/02/2026  
    		• +/
    Народ, а что там с современными браузера под XP? А то seamonkey давно дропнул windows xp, а palemoon вредительских побуждений убил mypal чтобы оставить добавить страданий их пользователей!
     
     
  Аноним (4), 08:46, 20/02/2026  
    		+1
    Мне кажется, что настоящее страдание - это использовать вин хр в 2026 году. Это просто несчастье какое-то.
     
     
  Fareast (ok), 08:54, 20/02/2026  
    		• +/
    ну на десктопе да, но может девайс какой то с xp встраиваемой
     
     
  Аноним (-), 08:59, 20/02/2026 Скрыто ботом-модератором
    		+1
     
  дважды анон (?), 08:58, 20/02/2026  
    		+1
    Supermium
     
     
  КО (?), 10:13, 20/02/2026  
    		• +/
    Альтернатива конечно хорошая, а есть не хромиум для 7?
     
  000110 (?), 09:39, 20/02/2026  
    		• +/
    Друг, ковид закончился, можешь вылезать из бункера
    Практически сразу же после той истории Феодор сделал mypal68 на базе firefox 68 на движке quantum.
    Ещё есть актуальный форк хромиума - supermium.
     

  Fareast (ok), 08:52, 20/02/2026  
    		• +/
    ушла эпоха, эх...
     
  Фонтимос (?), 09:11, 20/02/2026  
    		• +/
    Самое время выводить на рынок свой браузер для ИксПи, восьмых и десятых окон. И обязательно включить иго в реестр.
     
  Аноним (22), 09:23, 20/02/2026 Скрыто ботом-модератором
    		• +/
     
  Аноним (28), 09:50, 20/02/2026  
    		• +/
    Вот, казалось бы, прошло столько времени с момента выхода первой версии данной ветки. Уже можно было допилить код до безопасного состояния исправляя исключительно критические ошибки. А в результате?
     
  Аноним (29), 10:06, 20/02/2026  
    		• +/
    Получается, некоторые сидя на 7ке полностью скипнули 10ку? Теперь они в нехорошей ситуации, ибо 11я еще хуже, чем 10ка. Теперь поддержка 10ки уже закончена и скоро с 10й возникнут те же проблемы, что и с 7й. А им тока тока придется переходить на 10ку. Может уже проще перейти на Linux?
     

