Поддержка Firefox 115 ESR продлена до марта 2026 года

04.09.2025 20:47

Компания Mozilla продлила сопровождение позапрошлой ESR-ветки Firefox 115 до марта 2026 года (изначально срок сопровождения истекал в марте 2025 года, но был продлён до сентября). Firefox 115 является последней веткой, способной работать в операционных системах Windows 7, 8 и 8.1, и macOS 10.12, 10.13 и 10.14.

В соответствии cо статистикой Mozilla ощутимое число пользователей Firefox продолжают использование Windows 7, несмотря на прекращение компанией Microsoft сопровождения данных операционных систем с января 2020 года. В Google Chrome поддержка Windows 7 и Windows 8 была прекращена в феврале 2023 года, поэтому Firefox остаётся единственным значительным браузером с поддержкой Windows 7/8.

Обсуждение (20) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 20:49, 04/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    О, это радует. Автор порадовал. Благодарю.
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 21:54, 04/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Mozilla молодцы!
    https://www.mozilla.org/ru/about/manifesto/
     

  • 1.2, Аноним (2), 20:50, 04/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Все для людей
     
     
  • 2.9, Xo (?), 21:50, 04/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Смешной ты. Если бизнесу это выгодно, то будут поддерживать семёрку до конца света)
     
     
  • 3.17, Самый Лучший Гусь (?), 00:40, 05/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот только бизнесу это не выгодно потому и говорят что для людей
     
  • 2.20, Bob (??), 00:53, 05/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    копрофилов? несвежая винда вместо нормального линукса. ох уж эти мастдаи)
    p.s.: и да - в линуксе поддержка 95% старого железа, в пределах последних 20 лет, куда лучше винды. Всякие ЧПУ и т.п. один ляд на ~98 винде пашут. Но вот всякте неубеваемые заправляемые принтеры с вечными сканерами - лучше пашут на линуксе.
     

  • 1.3, Аноним (3), 21:00, 04/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Респект.
     
  • 1.4, 24996 (?), 21:04, 04/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    все правильно сделал!
     
  • 1.5, Аноним (5), 21:08, 04/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    О, блин, вторая хорошая новость за день!
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 21:17, 04/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А первая какая?
     
     
  • 3.7, Анонимище (?), 21:24, 04/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Отсутствие плохих новостей
     

  • 1.8, Аноним (8), 21:34, 04/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это хорошо. А то смотришь порой в гитхаб, а там авторы примитивных поделок с кодом из 100 строк не осиливают поддержать Win 8.1. Опенсорсники, блин.
     
     
  • 2.18, Аноним (18), 00:44, 05/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это логично. У них есть только то, что есть у вендора. Поддержка легаси тратит больше всего времени и не окупается никогда.
     

  • 1.12, зомбированный (?), 22:46, 04/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    у меня многие сайты не работают на этой версии - проще уже использовать r3dfox
     
     
  • 2.13, Аноним (13), 22:53, 04/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    используй дебиан - там 128 фаерфокс даже на 3 пне из XX века работает... нафига эта тормозная 7ка?
     
     
  • 3.14, Аноним (14), 23:04, 04/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Разве последняя ЕСР не 140 с чем-то?
     
  • 3.15, OpenEcho (?), 23:58, 04/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > нафига эта тормозная 7ка?

    Потому-что дофига оборудования с софтом привязаным к железу и не работающим под дебианом

     
     
  • 4.16, Аноним (13), 00:05, 05/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    зачем с компьютера этого железа лазить по сайтам?
     
     
  • 5.19, Аноним (8), 00:45, 05/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Проблема в чем? Я и с RPI лазаю.
     
  • 4.21, Bob (??), 00:56, 05/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    оно эпохи ХР и раньше, смысла в 7ке на такам компе - никакого. Да и браузингу там делать нечего, как и выходу в инет

    Такой реликт просто шарят в сетке или просто держат кастрат 7ки в виртуалке)

     

