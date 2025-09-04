Поддержка Firefox 115 ESR продлена до марта 2026 года

Компания Mozilla продлила сопровождение позапрошлой ESR-ветки Firefox 115 до марта 2026 года (изначально срок сопровождения истекал в марте 2025 года, но был продлён до сентября). Firefox 115 является последней веткой, способной работать в операционных системах Windows 7, 8 и 8.1, и macOS 10.12, 10.13 и 10.14.

В соответствии cо статистикой Mozilla ощутимое число пользователей Firefox продолжают использование Windows 7, несмотря на прекращение компанией Microsoft сопровождения данных операционных систем с января 2020 года. В Google Chrome поддержка Windows 7 и Windows 8 была прекращена в феврале 2023 года, поэтому Firefox остаётся единственным значительным браузером с поддержкой Windows 7/8.

