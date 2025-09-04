Поддержка Firefox 115 ESR продлена до марта 2026 года

|
|
|
|2.9, Xo (?), 21:50, 04/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Смешной ты. Если бизнесу это выгодно, то будут поддерживать семёрку до конца света)
|
|2.20, Bob (??), 00:53, 05/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
копрофилов? несвежая винда вместо нормального линукса. ох уж эти мастдаи)
p.s.: и да - в линуксе поддержка 95% старого железа, в пределах последних 20 лет, куда лучше винды. Всякие ЧПУ и т.п. один ляд на ~98 винде пашут. Но вот всякте неубеваемые заправляемые принтеры с вечными сканерами - лучше пашут на линуксе.
|
|1.8, Аноним (8), 21:34, 04/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Это хорошо. А то смотришь порой в гитхаб, а там авторы примитивных поделок с кодом из 100 строк не осиливают поддержать Win 8.1. Опенсорсники, блин.
|
|
|
|2.18, Аноним (18), 00:44, 05/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Это логично. У них есть только то, что есть у вендора. Поддержка легаси тратит больше всего времени и не окупается никогда.
|
|
|
|2.13, Аноним (13), 22:53, 04/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
используй дебиан - там 128 фаерфокс даже на 3 пне из XX века работает... нафига эта тормозная 7ка?
|
|
|
|3.15, OpenEcho (?), 23:58, 04/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> нафига эта тормозная 7ка?
Потому-что дофига оборудования с софтом привязаным к железу и не работающим под дебианом
|
|
|
|4.21, Bob (??), 00:56, 05/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
оно эпохи ХР и раньше, смысла в 7ке на такам компе - никакого. Да и браузингу там делать нечего, как и выходу в инет
Такой реликт просто шарят в сетке или просто держат кастрат 7ки в виртуалке)
|