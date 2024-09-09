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Mozilla продлила поддержку ESR-ветки Firefox 115 до марта 2025 года

09.09.2024 22:31

Компания Mozilla продлила сопровождение прошлой ESR-ветки Firefox 115 ещё на пол года до марта 2025 года. Таким образом, срок сопровождения Firefox 115 составит не год как обычно, а полтора года. Дополнительное время ветка Firefox 115 будет сопровождаться параллельно с новой ESR-веткой Firefox 128.

В качестве причины увеличения времени жизни Firefox 115 называется желание продлить публикацию обновлений браузера, способных работать в операционных системах Windows 7, 8 и 8.1, и macOS 10.12, 10.13 и 10.14. Ветка Firefox 115 является последней с поддержкой данных систем. В примечании к изменению упоминается, что в марте, не исключено, что сопровождение ветки Firefox 115 будет продлено снова.

В соответствии со статистикой Mozilla 10.5% пользователей Firefox продолжают использование Windows 7 и Windows 8, несмотря на прекращение компанией Microsoft сопровождения данных операционных систем с января 2020 года. Год назад данный показатель составлял 13.7%, а два года назад - 19.1%. В Google Chrome поддержка Windows 7 и Windows 8 была прекращена в феврале 2023 года, поэтому Firefox остаётся единственным значительным браузером с поддержкой Windows 7/8.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.soeren-hentzschel....)
  2. OpenNews: Релиз Firefox 130
  3. OpenNews: В ночные сборки Firefox добавлена поддержка вертикальных вкладок
  4. OpenNews: В Firefox предложен для тестирования встроенный AI-ассистент
  5. OpenNews: Опубликован список идей по развитию Firefox, над которыми ведётся работа
Лицензия: CC BY 3.0
Наводку на новость прислал Artem S. Tashkinov
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61834-firefox
Ключевые слова: firefox
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