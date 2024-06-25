В ночные сборки Firefox добавлена поддержка вертикальных вкладок

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|1.1, Аноним на удлёнке (?), 17:27, 25/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Наконец-то! В Edge это давно есть и это дико удобно! А тут ещё и по разным сторонам можно будет разнести! Жду еще группировку вкладок!
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|2.7, Bob (??), 17:39, 25/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Чел, их в аддонах добавили уже лет 15 как, именно на лису. И группировка есть. Sidebery поставь и не жди ничего)
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|3.11, Аноним (11), 17:44, 25/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ага и сделано дичайше неудобно. Перепробовал я разные аддоны для лисы и они все крайне костыльные. Пока что лучшая реализация в Arc
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|2.9, Bob (??), 17:41, 25/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В аддонах сей функционал для лисички имелся до релиза самого хрома. На лицо их надо смотреть, когда adblock в хроме перестанет работать)
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|3.13, Илья (??), 17:51, 25/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> На лицо их надо смотреть, когда adblock в хроме перестанет работать)
В мобильной версии Chrome Ublock давно не работает. Как и все остальные дополнения
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|2.10, Bob (??), 17:42, 25/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Какие? Sidebery давно есть. Велосипед зачем переихобретать? Поддержку pwa завести давно пора.
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|1.8, Аноним (8), 17:40, 25/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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"что позволяет выделить дополнительное экранное пространство для просмотра содержимого сайтов на широкоформатных экранах".
Извините, а в каком месте оно выделяется? Я думал, что вертикальные вкладки это когда часть интерфейса из верха перемещается вбок, верхняя панель становится тоньше и даёт больше месте по вертикали для отображения сайта. Вот зашёл в Edge, включил вертикальные вкладки, панель с табами переехала, а заголовок остался, причём абсолютно такой-же по высоте, как раньше панель с табами. В чём оптимизация? Если только удобнее с большим кол-вом вкладок работать...
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|2.32, Аноним (32), 18:18, 25/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Панель с кнопками и заголовком можно убрать или перетащить туда строку с URL и всеми кнопками вокруг неё. В тайловых окнах экран намного чище и опрятнее выглядит, когда почти всё время по-сути в фуллскрине сидишь и между другими рабочими столами переключаешься.
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|1.12, Аноним (12), 17:50, 25/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А в чём здесь выгода? Убрали вкладки из заголовка на боковую панель, но заголовок остался. Вертикального пространства не добавилось, но горизонтальное сократилось. Вот это победа! Совсем мозгов нет?
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|2.29, НяшМяш (ok), 18:17, 25/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Иногда нужно не вертикальное пространство, а читаемость вкладок. Вот ради этого горизонтального пространства не жаль.
Я в кедах панель задач и индикаторов справа закинул и теперь по вертикали практически ничего не мешает, кроме двух строк панелей браузера. Вот теперь ждём нативных вкладок по бокам вместо тормозных дополнений - и тогда лучший браузер ещё сильнее уйдёт в отрыв.
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|1.16, R B (?), 17:57, 25/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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"Tree Style Tab" жешь есть со всем необходимым и с максимальной кастомизацией
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|1.18, Nick (??), 18:03, 25/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Пусть сделают ещё рабочие пространства, встроную темную тему для сайтов.
Кстати, уже йдет робота над pwa для Firefox, на днях сотрудник об этом написал
Firefox теперь возвращает то, что вырезали, и добавляет новое, это хорошо.
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|1.28, Аноним (-), 18:16, 25/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Хоспаде научитесь же наконец юзать аддоны! Лиса изначально, концептуально создана так чтобы вокруг ядра - Лисы можно было приготовить свой кастомный браузер. Это её философия.
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|2.33, Аноним (32), 18:21, 25/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Сегодняшняя мозилла явно не собирается делать неблот. Единственный вариант - форкать движок и делать своё, где от тебя в about:config не будут прятать кнопку добавления своего поиска в строке и не будут пихать дрянь которая не нужна чтобы софт считался браузером.
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