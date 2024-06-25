В ночные сборки Firefox добавлена поддержка вертикальных вкладок

В ночные сборки Firefox, на базе которых 6 августа будет сформирован релиз Firefox 129, добавлена новая реализация боковой панели и возможность вертикального размещения вкладок, что позволяет выделить дополнительное экранное пространство для просмотра содержимого сайтов на широкоформатных экранах (с апреля вертикальные вкладки тестировались в отдельных сборках larch, а теперь доступны в штатных ночных сборках). Для включения вертикальных вкладок следует активировать параметры sidebar.revamp и sidebar.verticalTabs на странице about:config. Боковая панель может отображаться как в развёрнутом, так и в свёрнутом виде. В развёрнутом виде показывается часть заголовков страниц во вкладках и названия вынесенных в боковую панель операций, а в свёрнутом - видны только пиктограммы сайтов и операций.



