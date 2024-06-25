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В ночные сборки Firefox добавлена поддержка вертикальных вкладок

25.06.2024 17:19

В ночные сборки Firefox, на базе которых 6 августа будет сформирован релиз Firefox 129, добавлена новая реализация боковой панели и возможность вертикального размещения вкладок, что позволяет выделить дополнительное экранное пространство для просмотра содержимого сайтов на широкоформатных экранах (с апреля вертикальные вкладки тестировались в отдельных сборках larch, а теперь доступны в штатных ночных сборках). Для включения вертикальных вкладок следует активировать параметры sidebar.revamp и sidebar.verticalTabs на странице about:config. Боковая панель может отображаться как в развёрнутом, так и в свёрнутом виде. В развёрнутом виде показывается часть заголовков страниц во вкладках и названия вынесенных в боковую панель операций, а в свёрнутом - видны только пиктограммы сайтов и операций.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.reddit.com/r/firef...)
  2. OpenNews: В Firefox предложен для тестирования встроенный AI-ассистент
  3. OpenNews: Опубликован список идей по развитию Firefox, над которыми ведётся работа
  4. OpenNews: В Firefox появится группировка вкладок
  5. OpenNews: Обновление Firefox 127.0.1. Проблемы с YouTube в Firefox
  6. OpenNews: Обновление Firеfox 124.0.2. Тестирование вертикальной панели вкладок и контейнеров вкладок
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61438-firefox
Ключевые слова: firefox
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Обсуждение (32) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним на удлёнке (?), 17:27, 25/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Наконец-то! В Edge это давно есть и это дико удобно! А тут ещё и по разным сторонам можно будет разнести! Жду еще группировку вкладок!
     
     
  • 2.7, Bob (??), 17:39, 25/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Чел, их в аддонах добавили уже лет 15 как, именно на лису. И группировка есть. Sidebery поставь и не жди ничего)
     
     
  • 3.11, Аноним (11), 17:44, 25/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ага и сделано дичайше неудобно. Перепробовал я разные аддоны для лисы и они все крайне костыльные. Пока что лучшая реализация в  Arc
     
     
  • 4.23, Аноним (-), 18:10, 25/06/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.15, Герострат (?), 17:54, 25/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дерьмово они сделаны в аддонах
     
     
  • 4.24, Аноним (-), 18:11, 25/06/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.20, Аноним (20), 18:04, 25/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты не замечал как они в этих твоих аддонах подтормаживают?
     
     
  • 4.25, Аноним (-), 18:11, 25/06/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.22, Соль земли (?), 18:09, 25/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Vertical Tabs Reloaded
     
     
  • 4.26, Аноним (-), 18:12, 25/06/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.17, Аноним (17), 18:01, 25/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Tree Style Tabs все равно не сделают
     

  • 1.3, АнонимАнони.. (?), 17:34, 25/06/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.4, Аноним (20), 17:36, 25/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Лицо хромоюзеров представили?
     
     
  • 2.9, Bob (??), 17:41, 25/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В аддонах сей функционал для лисички имелся до релиза самого хрома.  На лицо их надо смотреть, когда adblock в хроме перестанет работать)
     
     
  • 3.13, Илья (??), 17:51, 25/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > На лицо их надо смотреть, когда adblock в хроме перестанет работать)

    В мобильной версии Chrome Ublock давно не работает. Как и все остальные дополнения

     
  • 2.19, tcpip (??), 18:03, 25/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это ненужный функионал!
     

  • 1.5, Аноним (5), 17:36, 25/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Как пользователю ФФ - совершенно параллельно
     
     
  • 2.14, Илья (??), 17:52, 25/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вертикально же
     
     
  • 3.21, НяшМяш (ok), 18:08, 25/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Перпендикулярно же
     

  • 1.6, Аноним (6), 17:37, 25/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Новая девочка несет свои иновации,замечательно.
     
     
  • 2.10, Bob (??), 17:42, 25/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какие? Sidebery давно есть. Велосипед зачем переихобретать? Поддержку pwa завести давно пора.
     
     
  • 3.27, НяшМяш (ok), 18:12, 25/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    PWA в смысле SSB (Single-Site Browser)?

    Выпилили уже достаточно давно якобы из-за ненужности (поздравим любителей отключать телеметрию): https://www.xda-developers.com/mozilla-drops-support-for-desktop-web-apps-in-f

    Хотя энтузиасты пилят в виде дополнения: https://github.com/filips123/PWAsForFirefox/

     

  • 1.8, Аноним (8), 17:40, 25/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "что позволяет выделить дополнительное экранное пространство для просмотра содержимого сайтов на широкоформатных экранах".
    Извините, а в каком месте оно выделяется? Я думал, что вертикальные вкладки это когда часть интерфейса из верха перемещается вбок, верхняя панель становится тоньше и даёт больше месте по вертикали для отображения сайта. Вот зашёл в Edge, включил вертикальные вкладки, панель с табами переехала, а заголовок остался, причём абсолютно такой-же по высоте, как раньше панель с табами. В чём оптимизация? Если только удобнее с большим кол-вом вкладок работать...
     
     
  • 2.32, Аноним (32), 18:18, 25/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Панель с кнопками и заголовком можно убрать или перетащить туда строку с URL и всеми кнопками вокруг неё. В тайловых окнах экран намного чище и опрятнее выглядит, когда почти всё время по-сути в фуллскрине сидишь и между другими рабочими столами переключаешься.
     

  • 1.12, Аноним (12), 17:50, 25/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    А в чём здесь выгода? Убрали вкладки из заголовка на боковую панель, но заголовок остался. Вертикального пространства не добавилось, но горизонтальное сократилось. Вот это победа! Совсем мозгов нет?
     
     
  • 2.29, НяшМяш (ok), 18:17, 25/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Иногда нужно не вертикальное пространство, а читаемость вкладок. Вот ради этого горизонтального пространства не жаль.

    Я в кедах панель задач и индикаторов справа закинул и теперь по вертикали практически ничего не мешает, кроме двух строк панелей браузера. Вот теперь ждём нативных вкладок по бокам вместо тормозных дополнений - и тогда лучший браузер ещё сильнее уйдёт в отрыв.

     

  • 1.16, R B (?), 17:57, 25/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "Tree Style Tab" жешь есть со всем необходимым и с максимальной кастомизацией
     
  • 1.18, Nick (??), 18:03, 25/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пусть сделают ещё рабочие пространства, встроную темную тему для сайтов.
    Кстати, уже йдет робота над pwa для Firefox, на днях сотрудник об этом написал
    Firefox теперь возвращает то, что вырезали, и добавляет новое, это хорошо.
     

  • 1.28, Аноним (-), 18:16, 25/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хоспаде научитесь же наконец юзать аддоны! Лиса изначально, концептуально создана так чтобы вокруг ядра - Лисы можно было приготовить свой кастомный браузер. Это её философия.
     
     
  • 2.31, НяшМяш (ok), 18:18, 25/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > аддоны

    хромоногоголовые не знают что это такое, не пугай их

     
  • 2.33, Аноним (32), 18:21, 25/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сегодняшняя мозилла явно не собирается делать неблот. Единственный вариант - форкать движок и делать своё, где от тебя в about:config не будут прятать кнопку добавления своего поиска в строке и не будут пихать дрянь которая не нужна чтобы софт считался браузером.
     

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