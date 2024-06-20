Обновление Firefox 127.0.0.1

Доступен корректирующий выпуск Firefox 127.0.1, в котором исправлено несколько проблем: Ошибка, приводящая к невосстановлению прошлого сеанса при запуске, в случае отклонения ввода мастер-пароля для доступа к сохранённым в менеджере паролей учётным записям.

Проблема, приводящая в сборах Firefox для платформы Linux к снижению скорости воспроизведения звука в два раза, в случае включения моно-режима, активируемого при выставлении настройки "accessibility.monoaudio.enable".

Зависание инсталлятора для платформы Windows при попытке загрузки полного установочного архива.

Проблема, приводящая к некорректной блокировке Cookie для некоторых сайтов, таких как papertrailapp.com. Из известных, но пока не исправленных проблем, отмечается зависание воспроизведения видео с YouTube при смене позиции в потоке. Проблема проявляется для видео VP9 с качеством выше 1080p.



