Обновление Firefox 127.0.0.1

Таки localhost. Читайте RFC по IPv4 на тему сокращённых форм записи адресов. u@vm:~> ping 127.1

PING 127.1 (127.0.0.1) 56(84) bytes of data.

64 bytes from 127.0.0.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.021 ms

64 bytes from 127.0.0.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.052 ms

64 bytes from 127.0.0.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.037 ms

^C

--- 127.1 ping statistics ---

3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2044ms

rtt min/avg/max/mdev = 0.021/0.036/0.052/0.012 ms u@vm:~> ping 127.0.1

PING 127.0.1 (127.0.0.1) 56(84) bytes of data.

64 bytes from 127.0.0.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.032 ms

64 bytes from 127.0.0.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.037 ms

64 bytes from 127.0.0.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.039 ms

^C

--- 127.0.1 ping statistics ---

3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2050ms

rtt min/avg/max/mdev = 0.032/0.036/0.039/0.003 ms