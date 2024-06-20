The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Обновление Firefox 127.0.0.1

20.06.2024 10:09

Доступен корректирующий выпуск Firefox 127.0.1, в котором исправлено несколько проблем:

  • Ошибка, приводящая к невосстановлению прошлого сеанса при запуске, в случае отклонения ввода мастер-пароля для доступа к сохранённым в менеджере паролей учётным записям.
  • Проблема, приводящая в сборах Firefox для платформы Linux к снижению скорости воспроизведения звука в два раза, в случае включения моно-режима, активируемого при выставлении настройки "accessibility.monoaudio.enable".
  • Зависание инсталлятора для платформы Windows при попытке загрузки полного установочного архива.
  • Проблема, приводящая к некорректной блокировке Cookie для некоторых сайтов, таких как papertrailapp.com.

Из известных, но пока не исправленных проблем, отмечается зависание воспроизведения видео с YouTube при смене позиции в потоке. Проблема проявляется для видео VP9 с качеством выше 1080p.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.mozilla.org/en-US/...)
  2. OpenNews: Релиз Firefox 127
  3. OpenNews: Mozilla добавит в Firefox 130 AI-возможность для генерации описаний изображений
  4. OpenNews: Опубликован список идей по развитию Firefox, над которыми ведётся работа
  5. OpenNews: В ночных сборках Firefox тестируют виджет с прогнозом погоды
  6. OpenNews: В Firefox предложена дополнительная защита от отслеживания с использованием редиректов
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61409-firefox
Ключевые слова: firefox
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (5) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:11, 20/06/2024 [ответить]  
    		• +1 +/
    Обновление имени localhost =))
     
  • 1.2, Аноним (2), 10:11, 20/06/2024 [ответить]  
    		• +/
    Он 127.0.1 :)
    Но смешно. В таком выпуске нужно было бы встроенный LAMP сделать
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 10:13, 20/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они бы и его сломали.
     
  • 2.6, IZh. (?), 10:23, 20/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Таки localhost. Читайте RFC по IPv4 на тему сокращённых форм записи адресов.

    u@vm:~> ping 127.1
    PING 127.1 (127.0.0.1) 56(84) bytes of data.
    64 bytes from 127.0.0.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.021 ms
    64 bytes from 127.0.0.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.052 ms
    64 bytes from 127.0.0.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.037 ms
    ^C
    --- 127.1 ping statistics ---
    3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2044ms
    rtt min/avg/max/mdev = 0.021/0.036/0.052/0.012 ms

    u@vm:~> ping 127.0.1
    PING 127.0.1 (127.0.0.1) 56(84) bytes of data.
    64 bytes from 127.0.0.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.032 ms
    64 bytes from 127.0.0.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.037 ms
    64 bytes from 127.0.0.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.039 ms
    ^C
    --- 127.0.1 ping statistics ---
    3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2050ms
    rtt min/avg/max/mdev = 0.032/0.036/0.039/0.003 ms

     

  • 1.3, Аноним (4), 10:13, 20/06/2024 [ответить]  
    		• –1 +/
    То что они ломают то что итак работало отличный показатель деградации качества кода и процесса разработки.
     
  • 1.7, Аноним (7), 10:31, 20/06/2024 [ответить]  
    		• +/
    уже обновился до того, как это опубликовали
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2024 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру