В Firefox предложен для тестирования встроенный AI-ассистент

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|2.12, Sw00p aka Jerom (?), 00:13, 25/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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когда всемирно известный математик рекламирует эту куету (ИИ), еще имеет смысл задаться этим вопросом, а так, это мозилла, последняя в списке кому можно адресовать этот вопрос.
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|3.20, 12yoexpert (ok), 00:50, 25/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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когда маленькие додики из каждой дырки кричат о несуществующем "ии" - это повод задуматься о крайних мерах
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|5.34, Алиса повзрослела (?), 01:57, 25/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ввести паспортизацию интернета с ежегодной сертификацией на предоставление доступа (доступы разделить на уровни допуска) 😄
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|1.4, Weron (?), 23:43, 24/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Без глаз большого брата и зонда в опе скоро софта не останеться.
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|2.6, Аноним (6), 23:59, 24/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В огнеглисте зонт большого брата ещё с 10-й версии, или раньше. Поздновато ты спохватился.
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|1.7, Аноним (7), 00:03, 25/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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А когда они займутся улучшением браузера? Ну там например сделать его значительно шустрее, чтобы догнать хромиум. Или начать-таки соответствовать веб-стандартам.
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|2.9, Rev (ok), 00:07, 25/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Это Хрому уже надо догонять Firefox. Не читали результаты тестов, что ли?
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|3.13, Аноним (7), 00:15, 25/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нихрена не норм, EditContext отсутствует например. Постоянно отстают.
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|1.8, Rev (ok), 00:06, 25/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Ну а почему бы и нет? Если кто-то пользуется чатгпт, то добавить интерфейс, упрощающий с ним работу из браузера, вполне вариант. Кому-то пригодится.
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|3.22, Rev (ok), 00:59, 25/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А что мешает сделать это фитчей браузера? Я уверен, что там кода с гулькин нос.
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|1.16, pic (?), 00:32, 25/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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ИИ, нейросети, ускорители триллионной нвидиа.
Больше похоже на предпороговый предел перед крахом доткомов 2000-х.
Пару лет назад также звиздели про VR, как и 20 лет назад.
В общем-то, ходят кругами по тем же граблям, потому что крах доткомов был понятен, просто вложились слишком много и слишком рано, на начальной стадии зарождения услуг.
Поэтому коррекции им не избежать, будут увольнения, много компаний потонет завязанных исключительно на ИИ. Время нужно чтобы ИИ как инструмент стал повсеместно практичным, а не только чат-ботах, алгоритмах камер и обработки контента.
А этого времени у акционеров нет, отчёты о прибыли скорретируются.
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|2.19, Аноним (19), 00:50, 25/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ой да можно 10 лет ныть о практичности, а тем временем я себе запили умный дом на ИИ, кайф. А вы там продолжайте крахи доткомов считать, лол.
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|3.28, Алиса повзрослела (?), 01:50, 25/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> а тем временем я себе запили умный дом на ИИ
Зачем тебе в хрущёвке на 30 квадратах "умный дом" да и ещё с ИИ?) Повод для гордости был бы, если бы сделал управление на дискретных аналоговых компонентах, транзисторах, реле, герконах и т.д. Этим бы ты мог похвастаться, что знаешь схемотехнику. А то уже устала смеяться над теми, кто пихает ардуино туда, где можно всё сделать ключом на мосфете или вообще чисто механически.
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|4.32, Аноним (32), 01:56, 25/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Опять превозмогание ради превозмогания. На ардуине а) дешевле, б) гибче, в) быстрее.
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|5.35, Алиса повзрослела (?), 01:58, 25/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А ещё быстрее просто купить. Если по твоей логике) И зачем тогда жить, чтобы работать, чтобы потом купить? 😒
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|2.29, Алиса повзрослела (?), 01:53, 25/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Больше похоже на предпороговый предел перед крахом доткомов 2000-х.
ИИ полезен и сейчас он на самой ранней стадии - стадии экспериментов. Что будет дальше я боюсь даже думать) Не отрицайте прогресс, а вкатывайтесь в него, осваивайте новое, а не закрывайтесь в своём мaнямиpке))
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|1.17, Алиса (??), 00:32, 25/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Функция summarizе была бы полезной. А ещё полезнее, если бы можно было свои создать вот так для доступа из клика. На HuggingFace Chat весьма годные открытые LLMки есть.
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