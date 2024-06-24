В Firefox предложен для тестирования встроенный AI-ассистент

Компания Mozilla анонсировала проведение экспериментов по интеграции в Firefox чатбота, использующего большие языковые модели для взаимодействия с пользователем на естественном языке. Тестирование чатбота начнётся на этой неделе в ночных сборках Firefox.

Чатбот будет встроен в боковую панель и на выбор пользователя сможет работать через сервисы ChatGPT, Google Gemini, HuggingChat и Le Chat Mistral. В будущем спектр поддерживаемых AI-сервисов планируют расширить. Пользователю предоставлены возможности для написания текстовых запросов к AI-боту в форме чата, а также отправки текста, выделенного на просматриваемой странице, для составления краткого изложения содержимого или пояснения сути более простыми словами.

Для включения чатбота в настройках в секции "Nightly Experiments" необходимо активировать эксперимент "AI Chatbot Integration". Отправка выделенного текста боту осуществляется через новый элемент "Ask chatbot" в контекстном меню, показываемом при нажатии правой кнопки мыши на выделенной области. Для закрепления чатбота в боковой панели можно воспользоваться интерфейсом для настройки содержимого панели.

При желании вместо предопределённых AI-сервисов можно добавить собственную сервис, в том числе запускаемый на локальной системе и использующий открытые большие языковые модели, для запуска которых можно использовать инструментарий llamafile, позволяющий создавать универсальные исполняемые файлы для моделей машинного обучения. Инструкцию по интеграции своих моделей обещают опубликовать позднее.



