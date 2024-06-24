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В Firefox предложен для тестирования встроенный AI-ассистент

24.06.2024 23:22

Компания Mozilla анонсировала проведение экспериментов по интеграции в Firefox чатбота, использующего большие языковые модели для взаимодействия с пользователем на естественном языке. Тестирование чатбота начнётся на этой неделе в ночных сборках Firefox.

Чатбот будет встроен в боковую панель и на выбор пользователя сможет работать через сервисы ChatGPT, Google Gemini, HuggingChat и Le Chat Mistral. В будущем спектр поддерживаемых AI-сервисов планируют расширить. Пользователю предоставлены возможности для написания текстовых запросов к AI-боту в форме чата, а также отправки текста, выделенного на просматриваемой странице, для составления краткого изложения содержимого или пояснения сути более простыми словами.

Для включения чатбота в настройках в секции "Nightly Experiments" необходимо активировать эксперимент "AI Chatbot Integration". Отправка выделенного текста боту осуществляется через новый элемент "Ask chatbot" в контекстном меню, показываемом при нажатии правой кнопки мыши на выделенной области. Для закрепления чатбота в боковой панели можно воспользоваться интерфейсом для настройки содержимого панели.

При желании вместо предопределённых AI-сервисов можно добавить собственную сервис, в том числе запускаемый на локальной системе и использующий открытые большие языковые модели, для запуска которых можно использовать инструментарий llamafile, позволяющий создавать универсальные исполняемые файлы для моделей машинного обучения. Инструкцию по интеграции своих моделей обещают опубликовать позднее.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.mozilla.org/en/pr...)
  2. OpenNews: Обновление Firefox 127.0.1. Проблемы с YouTube в Firefox
  3. OpenNews: Релиз Firefox 127
  4. OpenNews: Mozilla добавит в Firefox 130 AI-возможность для генерации описаний изображений
  5. OpenNews: Опубликован список идей по развитию Firefox, над которыми ведётся работа
  6. OpenNews: В ночных сборках Firefox тестируют виджет с прогнозом погоды
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61434-firefix
Ключевые слова: firefix, ai
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Обсуждение (33) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.3, голос из леса (?), 23:43, 24/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Ну зачем!?
     
     
  • 2.5, Аноним (-), 23:59, 24/06/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.12, Sw00p aka Jerom (?), 00:13, 25/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    когда всемирно известный математик рекламирует эту куету (ИИ), еще имеет смысл задаться этим вопросом, а так, это мозилла, последняя в списке кому можно адресовать этот вопрос.
     
     
  • 3.20, 12yoexpert (ok), 00:50, 25/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    когда маленькие додики из каждой дырки кричат о несуществующем "ии" - это повод задуматься о крайних мерах
     
     
  • 4.21, Ананим.orig (?), 00:59, 25/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Убить всех человеков?
     
     
  • 5.26, dullish (ok), 01:46, 25/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это не крайняя мера. Первоочередная, да. Но не крайняя.
     
  • 5.34, Алиса повзрослела (?), 01:57, 25/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ввести паспортизацию интернета с ежегодной сертификацией на предоставление доступа (доступы разделить на уровни допуска) 😄
     
  • 2.33, Алиса повзрослела (?), 01:56, 25/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ну зачем!?

    Чтоб было!

     

  • 1.4, Weron (?), 23:43, 24/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Без глаз большого брата и зонда в опе скоро софта не останеться.
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 23:59, 24/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В огнеглисте зонт большого брата ещё с 10-й версии, или раньше. Поздновато ты спохватился.
     
     
  • 3.14, anonymplusplus (?), 00:16, 25/06/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.7, Аноним (7), 00:03, 25/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    А когда они займутся улучшением браузера? Ну там например сделать его значительно шустрее, чтобы догнать хромиум. Или начать-таки соответствовать веб-стандартам.
     
     
  • 2.9, Rev (ok), 00:07, 25/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это Хрому уже надо догонять Firefox. Не читали результаты тестов, что ли?
     
  • 2.10, Аноним (10), 00:08, 25/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По веб-стандартам там все норм.
     
     
  • 3.13, Аноним (7), 00:15, 25/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нихрена не норм, EditContext отсутствует например. Постоянно отстают.
     
     
  • 4.23, Аноним (23), 01:14, 25/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так это не стандарт.
     
     
  • 5.25, Аноним (7), 01:40, 25/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Держи ссылку на стандарт: https://w3c.github.io/edit-context/
    Файрфокс как обычно тормозит прогресс и провоцирует разрабов использовать скрытый textarea для реализации WYSIWYG-редактора. И вот так во всем.
     
  • 2.18, crandel (ok), 00:39, 25/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    хром уже давно слоупок, по сравнению с сабжем
     
     
  • 3.31, Алиса повзрослела (?), 01:55, 25/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Бенчмарки с тобой не согласны 🤦‍♀️
     

  • 1.8, Rev (ok), 00:06, 25/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ну а почему бы и нет? Если кто-то пользуется чатгпт, то добавить интерфейс, упрощающий с ним работу из браузера, вполне вариант. Кому-то пригодится.
     
     
  • 2.11, Аноним (10), 00:08, 25/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну и что мешает сделать расширение?
     
     
  • 3.22, Rev (ok), 00:59, 25/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что мешает сделать это фитчей браузера? Я уверен, что там кода с гулькин нос.
     
     
  • 4.30, Алиса повзрослела (?), 01:54, 25/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Я уверен, что там кода с гулькин нос.

    Ну если это чисто для того чтобы дёргать API, то да)

     

  • 1.15, Аноним (15), 00:27, 25/06/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 1.16, pic (?), 00:32, 25/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ИИ, нейросети, ускорители триллионной нвидиа.

    Больше похоже на предпороговый предел перед крахом доткомов 2000-х.
    Пару лет назад также звиздели про VR, как и 20 лет назад.

    В общем-то, ходят кругами по тем же граблям, потому что крах доткомов был понятен, просто вложились слишком много и слишком рано, на начальной стадии зарождения услуг.

    Поэтому коррекции им не избежать, будут увольнения, много компаний потонет завязанных исключительно на ИИ. Время нужно чтобы ИИ как инструмент стал повсеместно практичным, а не только чат-ботах, алгоритмах камер и обработки контента.

    А этого времени у акционеров нет, отчёты о прибыли скорретируются.  

     
     
  • 2.19, Аноним (19), 00:50, 25/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ой да можно 10 лет ныть о практичности, а тем временем я себе запили умный дом на ИИ, кайф. А вы там продолжайте крахи доткомов считать, лол.
     
     
  • 3.24, Аноним (23), 01:16, 25/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Классно, наверно, когда снится повторяющийся сон?
     
  • 3.28, Алиса повзрослела (?), 01:50, 25/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > а тем временем я себе запили умный дом на ИИ

    Зачем тебе в хрущёвке на 30 квадратах "умный дом" да и ещё с ИИ?) Повод для гордости был бы, если бы сделал управление на дискретных аналоговых компонентах, транзисторах, реле, герконах и т.д. Этим бы ты мог похвастаться, что знаешь схемотехнику. А то уже устала смеяться над теми, кто пихает ардуино туда, где можно всё сделать ключом на мосфете или вообще чисто механически.

     
     
  • 4.32, Аноним (32), 01:56, 25/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Опять превозмогание ради превозмогания. На ардуине а) дешевле, б) гибче, в) быстрее.
     
     
  • 5.35, Алиса повзрослела (?), 01:58, 25/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ещё быстрее просто купить. Если по твоей логике) И зачем тогда жить, чтобы работать, чтобы потом купить? 😒
     
  • 2.27, Аноним (-), 01:47, 25/06/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     
  • 2.29, Алиса повзрослела (?), 01:53, 25/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Больше похоже на предпороговый предел перед крахом доткомов 2000-х.

    ИИ полезен и сейчас он на самой ранней стадии - стадии экспериментов. Что будет дальше я боюсь даже думать) Не отрицайте прогресс, а вкатывайтесь в него, осваивайте новое, а не закрывайтесь в своём мaнямиpке))

     

  • 1.17, Алиса (??), 00:32, 25/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Функция summarizе была бы полезной. А ещё полезнее, если бы можно было свои создать вот так для доступа из клика. На HuggingFace Chat весьма годные открытые LLMки есть.
     

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