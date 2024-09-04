Релиз Firefox 130

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|2.7, Аноним (7), 13:22, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не понятно что делает. А пример что они для ускорения Линукса призывали отключить защиту от Спектра это вообще смех.
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|3.16, Аноним (-), 13:29, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> Не понятно что делает. А пример что они для ускорения Линукса призывали отключить защиту от Спектра это вообще смех.
Потому что главное чтобы было быстро!
Даже если голый зад будет в окно торчать.
ps думаю это пошло еще с древних времен, когда интернета не было, а компы был мееееедленными
ps2 ну и запуск бш скриптов от васяна в интернете, это конечно сильно
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|3.65, Аноним (65), 15:31, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Всегда отключаю защиту от спектра. На десктопе оно не нужно, а работу тормозит.
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|2.13, Аноним (-), 13:23, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> https://make-firefox-private-again.com/
> Рассказать друзьям и близким.
Спасибо за ссылку.
Рассказал друзьям и близки что д-бы в интернетиках анонимные данные считают "не приватными".
"Сайт" конечно выглядит отлично, как будто его писали в 90х прям из консольки.
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|2.46, Аноним (46), 14:39, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Значит так, ребята, нас есть те умники, которые не покладая рук трудятся в Arken... большой текст свёрнут, показать
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|1.2, Чел (?), 13:11, 04/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Субъективно стал быстрее, но русский как обычно пропадает ... Интересно а у тех кто использует другие языки тоже все на английский слетает или это только с русским так ?
Кто в курсе ?
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|2.6, Xvig (?), 13:21, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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За 10 лет не помню чтобы такое (русский слетал) случалось с браузером. Заявление из какой-то паралелельной вселенной.
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|3.17, User (??), 13:32, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да вроде у кого-то из упоротых локализация отдельным пакетом ставилась - и вот тут ужо возможны были варианты.
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|4.43, Чел (?), 14:24, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Обычный Debian и на мажорных релизах стабильно исчезает русский язык !
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|5.45, User (??), 14:38, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Обычный Debian и на мажорных релизах стабильно исчезает русский язык !
Ну я ж говорю - "у кого-то из упоротых". Вот, iceweasel ставь - или там ESR из реп - ничего исчезать и не будет. (Но это не точно)
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|5.47, Даа уж... (?), 14:41, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Судя по пробелу перед восклицательным знаком, у тебя с языком вообще проблема системная.
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|1.3, Аноним (3), 13:14, 04/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Предоставлена возможность машинного перевода выделенных на странице фрагментов текста на разные языки...
А откуда скачиваются модели? Потому что у меня что раньше не скачивались, что сейчас, и хочется понять, чего ж ему надо-то.
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|1.5, Xenia Joness (ok), 13:20, 04/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–7 +/–
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> .. возможности принятия в кодовую базу Firefox .. написанной сотрудниками Google на языке Rust
Молодцы! Так скоро и на Rust перепишут, и движок Chromium встроят. И тогда, может, FireFox станет пользоваться больше народу, что 3.5 анонима.
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|2.9, Аноним (7), 13:22, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Зачем им больше пользователей? У топов от этого зарплаты не прибавиться.
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|3.37, Аноним (4), 14:06, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как раз наоборот, чем больше цифирь (любая), тем больше поводов для увеличения годовых бонусов. Это ты работаешь за зарплату, а у топов всё внимание на премии да на долю акций. И когда повод есть, то им обязательно воспользуются.
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|4.59, Аноним (7), 15:06, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У них премии за показуху или как ты объяснишь что пользователей у ФФ нет, а бонусы есть?
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|2.14, Аноним (14), 13:25, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не знаю, объективно, FIREFoX - второй браузер после Хромого. Кстати, Хром запускается намного дольше после включения компа, чем Фокс. Но зато следующие запуски быстрее, чем у фокса.
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|3.18, User (??), 13:33, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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"Наш президент пришел вторым - их предпоследним"(Ц)
"Объективно" - по какому набору критериев? "Рыночная доля" вот что-то са-аавсем другое показывает...
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|4.20, Аноним (14), 13:36, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Объективно: только разрабы хромого (хромиум) и фокса разрабатывают свои движки, остальные поделки - их форки или форки форков, и не могут 1.5 землекопа тянуть ничего.
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|5.21, User (??), 13:43, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Объективно: только разрабы хромого (хромиум) и фокса разрабатывают свои движки, остальные
> поделки - их форки или форки форков, и не могут 1.5
> землекопа тянуть ничего.
И тут всяким (e)links'ам-servo-konkeror'ам прям ажно абыдна стало, да. Мы ж вроде про "браузеры" стали говорить - а вы на "движки" переходите?
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|6.22, Аноним (14), 13:46, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если вы не поняли смысла: без движков, браузеры - ничто вообще. Тот же посконный netsurf без каких-либо движков, не может на опеннете перейти на таб "мини-новости", лол.
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|7.31, User (??), 13:57, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Если вы не поняли смысла: без движков, браузеры - ничто вообще. Тот
> же посконный netsurf без каких-либо движков, не может на опеннете перейти
> на таб "мини-новости", лол.
Если вы не поняли смысла: пользователям пофиг, какой там "движок". Настолько "пофиг", что просто "ПОФИГ"
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|8.36, Аноним (14), 14:03, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну так вернёмся к вашему начальному вопросу почему лучшие только хром и файрфок... текст свёрнут, показать
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|9.41, User (??), 14:17, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не-а Даже по этому - очень мало кому интересному критерию - второе место скорее... текст свёрнут, показать
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|2.15, Аноним (15), 13:26, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Хомяки не их аудитория. Их аудитория ESR и это уде давно понятно, так как в любой конторе сейчас первое требование работа под современный ESR, а уже потом под ваш Chromium и Internet Esplorer.
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|1.10, Аноним (14), 13:23, 04/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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О да! Любимый браузер!
Куда тому палемуну с 1.5 землекопами разрабов до современного файрфокса.
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|1.26, Аноним (46), 13:52, 04/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Предоставлена возможность машинного перевода на разные языки фрагментов текста
Не предоставлена. У меня нет - значит не предоставлена. Это - дискриминация.
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|2.39, Аноним (-), 14:15, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Не предоставлена. У меня нет - значит не предоставлена.
УМВР -> у тебя просто руки не из плечей растут.
> Это - дискриминация.
Кого? Тебя?
Ну тогда пофиг, анонима нельзя дискриминировать тк они анонимны и их легион.
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|3.48, Аноним (46), 14:44, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>УМВР -> у тебя просто руки не из плечей растут.
Действительно, если бы из плечей росли, то комп бы на свалке подбирать не пришлось бы.
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|1.27, Аноним (46), 13:53, 04/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>В сборки для настольных систем добавлен API Web Codecs, позволяющий манипулировать мультимедийными потоками на низком уровне
Новое API для сбора отпечатков.
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|1.28, Аноним (46), 13:55, 04/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>В реализацию API WebCrypto добавлена поддержка криптографических примитивов Curve25519
А NTRU Prime не будет никогда: АНБ запретило. Наслаждайтесь вашим Kuberом, раз уж SIKE спалили.
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|5.68, Аннонним (-), 15:36, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А почему ? Напомни, кто начал "сво" ?
Ты что первый канал не смотришь?!!
Как вчера помню, выходит Байден и говорит "мы начинаем специальную операцию".
А потом как пошел писать по подъездам!
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|1.30, Аноним (46), 13:56, 04/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>В HTML-элемент <details> добавлен атрибут "name", позволяющий без использования JavaScript организовать группировку элементов таким образом, что в любой момент времени будет показываться только один элемент, а остальные будут скрываться (когда пользователь открывает новый раздел, остальные автоматически закрываются).
Большое спасибо, но я всё это давно уже на CSS и чекбоксах сделал.
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|2.58, Аноним (46), 15:05, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Слова с удвоенными буквами почти невозможно написать правильно, если в слове согласных, которые могут удваиваться, несколько. Напр agreement.
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|1.53, Nochi (?), 14:52, 04/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Снова не, группировка вкладок, pwa, темной темы для сайтов, авто отключение расширений, полноценного режима сна, рабочих пространств...
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