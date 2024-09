Релиз Firefox 130

Состоялся релиз web-браузера Firefox 130 и сформированы обновления прошлых веток с длительным сроком поддержки - 115.15.0 и 128.2.0. На стадию бета-тестирования переведена ветка Firefox 131, релиз которой намечен на 1 октября. Основные новшества в Firefox 130: Предоставлена возможность машинного перевода на разные языки фрагментов текста, выделенных на странице после выполнения операции перевода страницы целиком (т.е. можно применить перевод на другой язык к фрагментам из уже переведённой страницы). Функция перевода страницы вызывается через индикатор в адресной строке, а перевода фрагмента через контекстное меню, показываемое при нажатии правой кнопки мыши на выделенном блоке. Для перевода задействована встроенная в Firefox система, которая выполняет перевод на локальной системе пользователя без обращения к внешним облачным сервисам. Система основана на открытом движке Bergamot, который представляет собой обвязку над фреймворком машинного перевода Marian, применяющим рекуррентную нейронную сеть (RNN) и языковые модели на основе трансформеров.

Во встроенном движке машинного перевода добавлена поддержка латышского, литовского, каталанского, хорватского, чешского, датского, индонезийского, румынского, сербского, cловацкого и вьетнамского языков.

В конфигуратор добавлен новый раздел "Firefox Labs", в котором предложены для тестирования экспериментальные функции. В настоящее время доступны три экспериментальные возможности: Автоматическое продолжение просмотра видео в плавающем окне (режим "картинка в картинке") в случае переключения с вкладки, на которой показывается видео (если во время просмотра видео переключиться на другую вкладку, то видео останется видимым поверх новой вкладки, благодаря автоматическому включению режима "картинка в картинке"). После возврата на исходную вкладку с видео, режим "картинка в картинке" автоматически отключается. Отображение рекомендаций и результатов поиска в адресной строке во время набора сложных символов при помощи интерфейса IME (Input Method Editor). Встроенный чатбот, использующий большие языковые модели для взаимодействия с пользователем на естественном языке. Взаимодействие с ботом осуществляется в боковой панели. На выбор пользователя доступны сервисы Anthropic Claude, ChatGPT, Google Gemini, HuggingChat и Le Chat Mistral (в сети Ростелекома заработал только HuggingChat). Пользователь может отправлять текстовые вопросы к AI-боту или передавать отрывки текста, выделенного на просматриваемой странице. В контекстное меню, показываемое при нажатии правой кнопки мыши на выделенной области, добавлен раздел "Ask chatbot", через который можно запросить составление краткого изложения или пояснения сути выделенного содержимого.

На платформе Linux по умолчанию включён анимированный эффект при достижении границы прокручиваемой области.

Решена проблема с отображением в контекстном меню кнопок для помещения и извлечения из буфера обмена.

В сборки для настольных систем добавлен API Web Codecs, позволяющий манипулировать мультимедийными потоками на низком уровне (например, отдельные кадры в видео) и предоставляющий доступ к встроенным в браузер декодировщикам и кодировщикам изображений, звука и видео. Данный API может оказаться востребован в таких областях как стриминг, применение эффектов на стороне клиента, перекодирование звука и видео, разработка редакторов звука и видео.

В реализацию API WebCrypto добавлена поддержка криптографических примитивов Curve25519 (цифровые подписи Ed25519 и схема согласования ключей X25519), которые могут использоваться через программный интерфейс SubtleCrypto (методы deriveKey(), deriveBits(), generateKey(), importKey() и exportKey()).

В HTML-элемент <details> добавлен атрибут "name", позволяющий без использования JavaScript организовать группировку элементов таким образом, что в любой момент времени будет показываться только один элемент, а остальные будут скрываться (когда пользователь открывает новый раздел, остальные автоматически закрываются).

В версии для Android ускорена загрузка страниц благодаря организации паралелльной загрузки связанных ресурсов. Добавлена функция генерации надёжных паролей для форм регистрации. Кроме новшеств и исправления ошибок в Firefox 129 устранено 13 уязвимостей. 7 уязвимостей помечены как опасные, из которых 5 вызваны проблемами работы с памятью, такими как переполнения буферов и обращение к уже освобождённым областям памяти. Потенциально данные проблемы способны привести к выполнению кода злоумышленника при открытии специально оформленных страниц. Две опасные проблемы вызваны неправильной обработкой типов (Type Confusion). Дополнительно можно отметить рассмотрение возможности принятия в кодовую базу Firefox новой реализации декодировщика для формата изображений JPEG-XL, написанной сотрудниками Google на языке Rust. В случае одобрения инициативы, реализация на Rust заменит собой текущий декодировщик JPEG-XL на C++, насчитывающий более 100 тысяч строк кода. Инициатором перехода является Бобби Холли (Bobby Holley), технический директор компании Mozilla, входивший в совет директоров организации Rust Foundation.