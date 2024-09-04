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Релиз Firefox 130

04.09.2024 12:54

Состоялся релиз web-браузера Firefox 130 и сформированы обновления прошлых веток с длительным сроком поддержки - 115.15.0 и 128.2.0. На стадию бета-тестирования переведена ветка Firefox 131, релиз которой намечен на 1 октября.

Основные новшества в Firefox 130:

  • Предоставлена возможность машинного перевода на разные языки фрагментов текста, выделенных на странице после выполнения операции перевода страницы целиком (т.е. можно применить перевод на другой язык к фрагментам из уже переведённой страницы). Функция перевода страницы вызывается через индикатор в адресной строке, а перевода фрагмента через контекстное меню, показываемое при нажатии правой кнопки мыши на выделенном блоке. Для перевода задействована встроенная в Firefox система, которая выполняет перевод на локальной системе пользователя без обращения к внешним облачным сервисам. Система основана на открытом движке Bergamot, который представляет собой обвязку над фреймворком машинного перевода Marian, применяющим рекуррентную нейронную сеть (RNN) и языковые модели на основе трансформеров.
  • Во встроенном движке машинного перевода добавлена поддержка латышского, литовского, каталанского, хорватского, чешского, датского, индонезийского, румынского, сербского, cловацкого и вьетнамского языков.
  • В конфигуратор добавлен новый раздел "Firefox Labs", в котором предложены для тестирования экспериментальные функции.

    В настоящее время доступны три экспериментальные возможности:

    • Автоматическое продолжение просмотра видео в плавающем окне (режим "картинка в картинке") в случае переключения с вкладки, на которой показывается видео (если во время просмотра видео переключиться на другую вкладку, то видео останется видимым поверх новой вкладки, благодаря автоматическому включению режима "картинка в картинке"). После возврата на исходную вкладку с видео, режим "картинка в картинке" автоматически отключается.
    • Отображение рекомендаций и результатов поиска в адресной строке во время набора сложных символов при помощи интерфейса IME (Input Method Editor).
    • Встроенный чатбот, использующий большие языковые модели для взаимодействия с пользователем на естественном языке. Взаимодействие с ботом осуществляется в боковой панели. На выбор пользователя доступны сервисы Anthropic Claude, ChatGPT, Google Gemini, HuggingChat и Le Chat Mistral (в сети Ростелекома заработал только HuggingChat). Пользователь может отправлять текстовые вопросы к AI-боту или передавать отрывки текста, выделенного на просматриваемой странице. В контекстное меню, показываемое при нажатии правой кнопки мыши на выделенной области, добавлен раздел "Ask chatbot", через который можно запросить составление краткого изложения или пояснения сути выделенного содержимого.
  • На платформе Linux по умолчанию включён анимированный эффект при достижении границы прокручиваемой области.
  • Решена проблема с отображением в контекстном меню кнопок для помещения и извлечения из буфера обмена.
  • В сборки для настольных систем добавлен API Web Codecs, позволяющий манипулировать мультимедийными потоками на низком уровне (например, отдельные кадры в видео) и предоставляющий доступ к встроенным в браузер декодировщикам и кодировщикам изображений, звука и видео. Данный API может оказаться востребован в таких областях как стриминг, применение эффектов на стороне клиента, перекодирование звука и видео, разработка редакторов звука и видео.
  • В реализацию API WebCrypto добавлена поддержка криптографических примитивов Curve25519 (цифровые подписи Ed25519 и схема согласования ключей X25519), которые могут использоваться через программный интерфейс SubtleCrypto (методы deriveKey(), deriveBits(), generateKey(), importKey() и exportKey()).
  • В HTML-элемент <details> добавлен атрибут "name", позволяющий без использования JavaScript организовать группировку элементов таким образом, что в любой момент времени будет показываться только один элемент, а остальные будут скрываться (когда пользователь открывает новый раздел, остальные автоматически закрываются).
  • В версии для Android ускорена загрузка страниц благодаря организации паралелльной загрузки связанных ресурсов. Добавлена функция генерации надёжных паролей для форм регистрации.

Кроме новшеств и исправления ошибок в Firefox 129 устранено 13 уязвимостей. 7 уязвимостей помечены как опасные, из которых 5 вызваны проблемами работы с памятью, такими как переполнения буферов и обращение к уже освобождённым областям памяти. Потенциально данные проблемы способны привести к выполнению кода злоумышленника при открытии специально оформленных страниц. Две опасные проблемы вызваны неправильной обработкой типов (Type Confusion).

Дополнительно можно отметить рассмотрение возможности принятия в кодовую базу Firefox новой реализации декодировщика для формата изображений JPEG-XL, написанной сотрудниками Google на языке Rust. В случае одобрения инициативы, реализация на Rust заменит собой текущий декодировщик JPEG-XL на C++, насчитывающий более 100 тысяч строк кода. Инициатором перехода является Бобби Холли (Bobby Holley), технический директор компании Mozilla, входивший в совет директоров организации Rust Foundation.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.mozilla.org/en-US/...)
  2. OpenNews: Релиз Firefox 129
  3. OpenNews: В Firefox 131 будет включена поддержка ссылок на произвольные отрывки текста
  4. OpenNews: В ночные сборки Firefox добавлена поддержка вертикальных вкладок
  5. OpenNews: В Firefox предложен для тестирования встроенный AI-ассистент
  6. OpenNews: Опубликован список идей по развитию Firefox, над которыми ведётся работа
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61804-firefox
Ключевые слова: firefox
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (68) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 13:11, 04/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    https://make-firefox-private-again.com/

    Рассказать друзьям и близким.

     
     
  • 2.7, Аноним (7), 13:22, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не понятно что делает. А пример что они для ускорения Линукса призывали отключить защиту от Спектра это вообще смех.  
     
     
  • 3.16, Аноним (-), 13:29, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > Не понятно что делает. А пример что они для ускорения Линукса призывали отключить защиту от Спектра это вообще смех.

    Потому что главное чтобы было быстро!
    Даже если голый зад будет в окно торчать.

    ps думаю это пошло еще с древних времен, когда интернета не было, а компы был мееееедленными
    ps2 ну и запуск бш скриптов от васяна в интернете, это конечно сильно

     
     
  • 4.24, бух. (?), 13:48, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там написано что в эбаут конфиг править.
     
  • 3.65, Аноним (65), 15:31, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всегда отключаю защиту от спектра. На десктопе оно не нужно, а работу тормозит.
     
  • 2.13, Аноним (-), 13:23, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > https://make-firefox-private-again.com/
    > Рассказать друзьям и близким.

    Спасибо за ссылку.
    Рассказал друзьям и близки что д-бы в интернетиках анонимные данные считают "не приватными".

    "Сайт" конечно выглядит отлично, как будто его писали в 90х прям из консольки.


     
     
  • 3.23, бух. (?), 13:47, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Все связанное с рекламой надо отключать, это очевидно.
     
     
  • 4.25, Аноним (-), 13:51, 04/09/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 4.66, Аноним (65), 15:32, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не надо.
     
  • 2.46, Аноним (46), 14:39, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Значит так, ребята, нас есть те умники, которые не покладая рук трудятся в Arken... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 3.55, ryoken (ok), 14:53, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Торин, надо полагать - Оукеншилд?
     
     
  • 4.64, Аноним (64), 15:19, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да не уподоблюсь ему вовек.
     
  • 4.67, Аноним (65), 15:34, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Богородичные ниндзя снова в бою.
     
  • 4.71, Аноним (46), 15:42, 04/09/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

     ....ответы скрыты (13)

  • 1.2, Чел (?), 13:11, 04/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Субъективно стал быстрее, но русский как обычно пропадает ...  Интересно а у тех кто использует другие языки тоже все на английский слетает или это только с русским так ?

    Кто в курсе ?

     
     
  • 2.4, Аноним (4), 13:15, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Просто ты не правильно пользуешься мышыным передовод.
     
  • 2.6, Xvig (?), 13:21, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    За 10 лет не помню чтобы такое (русский слетал) случалось с браузером. Заявление из какой-то паралелельной вселенной.
     
     
  • 3.17, User (??), 13:32, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да вроде у кого-то из упоротых локализация отдельным пакетом ставилась - и вот тут ужо возможны были варианты.
     
     
  • 4.43, Чел (?), 14:24, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Обычный Debian и на мажорных релизах стабильно исчезает русский язык !
     
     
  • 5.45, User (??), 14:38, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Обычный Debian и на мажорных релизах стабильно исчезает русский язык !

    Ну я ж говорю - "у кого-то из упоротых". Вот, iceweasel ставь - или там ESR из реп - ничего исчезать и не будет. (Но это не точно)

     
  • 5.47, Даа уж... (?), 14:41, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Судя по пробелу перед восклицательным знаком, у тебя с языком вообще проблема системная.
     

  • 1.3, Аноним (3), 13:14, 04/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Предоставлена возможность машинного перевода выделенных на странице фрагментов текста на разные языки...

    А откуда скачиваются модели? Потому что у меня что раньше не скачивались, что сейчас, и хочется понять, чего ж ему надо-то.

     
  • 1.5, Xenia Joness (ok), 13:20, 04/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –7 +/
    > .. возможности принятия в кодовую базу Firefox .. написанной сотрудниками Google на языке Rust

    Молодцы! Так скоро и на Rust перепишут, и движок Chromium встроят. И тогда, может, FireFox станет пользоваться больше народу, что 3.5 анонима.

     
     
  • 2.9, Аноним (7), 13:22, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем им больше пользователей? У топов от этого зарплаты не прибавиться.  
     
     
  • 3.37, Аноним (4), 14:06, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как раз наоборот, чем больше цифирь (любая), тем больше поводов для увеличения годовых бонусов. Это ты работаешь за зарплату, а у топов всё внимание на премии да на долю акций. И когда повод есть, то им обязательно воспользуются.
     
     
  • 4.59, Аноним (7), 15:06, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У них премии за показуху или как ты объяснишь что пользователей у ФФ нет, а бонусы есть?
     
  • 2.14, Аноним (14), 13:25, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не знаю, объективно, FIREFoX - второй браузер после Хромого. Кстати, Хром запускается намного дольше после включения компа, чем Фокс. Но зато следующие запуски быстрее, чем у фокса.
     
     
  • 3.18, User (??), 13:33, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "Наш президент пришел вторым - их предпоследним"(Ц)
    "Объективно" - по какому набору критериев? "Рыночная доля" вот что-то са-аавсем другое показывает...
     
     
  • 4.20, Аноним (14), 13:36, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Объективно: только разрабы хромого (хромиум) и фокса разрабатывают свои движки, остальные поделки - их форки или форки форков, и не могут 1.5 землекопа тянуть ничего.
     
     
  • 5.21, User (??), 13:43, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Объективно: только разрабы хромого (хромиум) и фокса разрабатывают свои движки, остальные
    > поделки - их форки или форки форков, и не могут 1.5
    > землекопа тянуть ничего.

    И тут всяким (e)links'ам-servo-konkeror'ам прям ажно абыдна стало, да. Мы ж вроде про "браузеры" стали говорить - а вы на "движки" переходите?

     
     
  • 6.22, Аноним (14), 13:46, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если вы не поняли смысла: без движков, браузеры - ничто вообще. Тот же посконный netsurf без каких-либо движков, не может на опеннете перейти на таб "мини-новости", лол.
     
     
  • 7.31, User (??), 13:57, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Если вы не поняли смысла: без движков, браузеры - ничто вообще. Тот
    > же посконный netsurf без каких-либо движков, не может на опеннете перейти
    > на таб "мини-новости", лол.

    Если вы не поняли смысла: пользователям пофиг, какой там "движок". Настолько "пофиг", что просто "ПОФИГ"

     
     
  • 8.36, Аноним (14), 14:03, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну так вернёмся к вашему начальному вопросу почему лучшие только хром и файрфок... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.41, User (??), 14:17, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не-а Даже по этому - очень мало кому интересному критерию - второе место скорее... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.56, Аноним (-), 14:53, 04/09/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 6.38, Аноним (-), 14:09, 04/09/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
     
  • 7.42, User (??), 14:19, 04/09/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.15, Аноним (15), 13:26, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хомяки не их аудитория. Их аудитория ESR и это уде давно понятно, так как в любой конторе сейчас первое требование работа под современный ESR, а уже потом под ваш Chromium и Internet Esplorer.
     

  • 1.8, Xvig (?), 13:22, 04/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    У меня эта версия синхронизироваться не хотела.
     
  • 1.10, Аноним (14), 13:23, 04/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    О да! Любимый браузер!
    Куда тому палемуну с 1.5 землекопами разрабов до современного файрфокса.
     
  • 1.11, Аноним (11), 13:23, 04/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    А в Rust декодировщике JPEG-XL сколько строк кода?
     
  • 1.12, Аноним (12), 13:23, 04/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    >в сети Ростелекома заработал только HuggingChat

    Даже немного удивляет...
    https://vc.ru/social/1445929

     

     ....ответы скрыты (4)

  • 1.19, riokor (?), 13:34, 04/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В новости: Кроме новшеств и исправления ошибок в Firefox 129...
     
  • 1.26, Аноним (46), 13:52, 04/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Предоставлена возможность машинного перевода на разные языки фрагментов текста

    Не предоставлена. У меня нет - значит не предоставлена. Это - дискриминация.

     
     
  • 2.39, Аноним (-), 14:15, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Не предоставлена. У меня нет - значит не предоставлена.

    УМВР -> у тебя просто руки не из плечей растут.

    > Это - дискриминация.

    Кого? Тебя?
    Ну тогда пофиг, анонима нельзя дискриминировать тк они анонимны и их легион.

     
     
  • 3.48, Аноним (46), 14:44, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >УМВР -> у тебя просто руки не из плечей растут.

    Действительно, если бы из плечей росли, то комп бы на свалке подбирать не пришлось бы.

     

  • 1.27, Аноним (46), 13:53, 04/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >В сборки для настольных систем добавлен API Web Codecs, позволяющий манипулировать мультимедийными потоками на низком уровне

    Новое API для сбора отпечатков.

     
  • 1.28, Аноним (46), 13:55, 04/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >В реализацию API WebCrypto добавлена поддержка криптографических примитивов Curve25519

    А NTRU Prime не будет никогда: АНБ запретило. Наслаждайтесь вашим Kuberом, раз уж SIKE спалили.

     
     
  • 2.54, Аноним (54), 14:53, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >АНБ

    Они то далеко, а вот у нас
    https://opennet.ru/61365-mozilla

     
     
  • 3.61, Gemorroj (ok), 15:12, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    с хренали далеко? их оружие уже убивает наших граждан во всю.
     
     
  • 4.62, Аноним (62), 15:14, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А почему ? Напомни, кто начал "сво" ?
     
     
  • 5.63, Аноним (63), 15:18, 04/09/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     
  • 5.68, Аннонним (-), 15:36, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А почему ? Напомни, кто начал "сво" ?

    Ты что первый канал не смотришь?!!
    Как вчера помню, выходит Байден и говорит "мы начинаем специальную операцию".
    А потом как пошел писать по подъездам!

     

  • 1.30, Аноним (46), 13:56, 04/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >В HTML-элемент <details> добавлен атрибут "name", позволяющий без использования JavaScript организовать группировку элементов таким образом, что в любой момент времени будет показываться только один элемент, а остальные будут скрываться (когда пользователь открывает новый раздел, остальные автоматически закрываются).

    Большое спасибо, но я всё это давно уже на CSS и чекбоксах сделал.

     
     
  • 2.70, Аноним (7), 15:39, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И зря.
     

  • 1.32, Аноним (46), 13:58, 04/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >WebCodecs

    А ссылка ведёт на Web_Crypto_API.

     
  • 1.34, Аноним (46), 14:00, 04/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Посоны, смотрите, какая прелесть!

    https://www.w3.org/TR/webnn/
    https://learn.microsoft.com/en-us/windows/ai/directml/webnn-overview

     
  • 1.35, Аноним (35), 14:01, 04/09/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +1 +/
     

  • 1.52, ryoken (ok), 14:50, 04/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >>паралелльной

    грамотеи...

     
     
  • 2.58, Аноним (46), 15:05, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Слова с удвоенными буквами почти невозможно написать правильно, если в слове согласных, которые могут удваиваться, несколько. Напр agreement.
     
     
  • 3.69, Аноним (7), 15:38, 04/09/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.53, Nochi (?), 14:52, 04/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Снова не, группировка вкладок, pwa, темной темы для сайтов, авто отключение расширений, полноценного режима сна, рабочих пространств...
     
     
  • 2.60, Аноним (7), 15:09, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Потому что не оплачено Гуглом.
     

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