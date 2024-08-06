Релиз Firefox 129

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|1.2, Анонимно (ok), 18:36, 06/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+8 +/–
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> Скрытие домена в HTTPS-трафике, среди прочего, приводит к решению проблем с падением скорости при просмотре YouTube, наблюдаемого последнее время у пользователей некоторых российских провайдеров.
А вот это зачёт
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|2.6, Kuromi (ok), 18:44, 06/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Неа, не помогает, т.к. замедляют прицельно серверы googlevideo.
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|3.8, Анонимно (ok), 18:50, 06/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Но роскомпозор замедляет трафик возбуждаясь на *googlevideo.com дёрнутое из SNI
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|4.14, Аноним (14), 19:16, 06/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Это только предположение. По факту помогает даже открытие рутуба в соседней вкладке)
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|5.16, Имя (?), 19:42, 06/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Неа, не помогает. Ни включение "DNS over HTTPS", ни открытие рутубовского стрима в соседней вкладке. Помогает включение QUIC, но в firefox нет способа зафорсить его для *.googlevideo.com
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|6.25, Аноним (25), 20:12, 06/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Да блин, говорю же - всем разное помогает, чего тупить. И рутуб, и квик. Кому-то помогает, кому-то нет, у кого-то вообще изменений нет. Ну чё жевать то это неделю?
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|5.24, Аноним (24), 20:08, 06/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Не предположение, а факт. Пакеты начинает терять при обращении к любому серверу, если в SNI указывается хост googlevideo.com. При указании в SNI других хостов с того же сервера трафик идёт без потерь. Оборудование Google здесь вообще не причём.
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|6.27, Аноним (25), 20:14, 06/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Ещё раз. Я верю, что ты читал эту статью на Хабре. Куча сообщений, что может помочь и квик, и рутуб, и постинг видео в дискорд. Шож вы такие тяжёлые то, а?
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|2.33, Аноним (33), 20:37, 06/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Подтверждаю: нифига не помогает. На Линуксе SpoofDPI ещё пока справляется (хотя по идее он примитивный), а вот byedpi - нет, сколько не перебирай настройки: сначала работает так волшебно, что невольно поражается каким быстрым может быть вообще весь интернет (даже забугорные сайты грузятся за 1-2 сек), но через несколько минут соединение разрывается - видать их вирус полиморфик типа, маскируется, адаптируется к методам народной борьбы за свободу.
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|1.3, Аноним (3), 18:36, 06/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Судя по прошлым неудачным решениям, вопрос времени когда они перейдут на Манифест 3.
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|3.19, Nochi (?), 19:56, 06/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вроде уже заявили, что все таки на 3 версию перейдут, но блокировщики будуть работать, какуету штуку выпилят из 3 минифеста
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|3.32, Аноним (32), 20:23, 06/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как будто их манифест мешал им удалять полезные вещи. Убрали XUL, уберут и MV2.
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|1.5, Аноним (7), 18:44, 06/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Парни, не знаю как Вы, а я всё еще с обсуждения 128 релиза не понимаю, зачем эти ховер карты нужны? Вот у Вас всех реально открыто 65536 вкладок, они все шириной в 1 см, и не видно что там было, и Вам приходится ковыряться в этом частоколе, и искать то что нужно через эти превьюшки?
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|2.9, Аноним (9), 18:53, 06/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Не, не получится ни на Коре2дуо, ни на одноплатниках 17 года открыть 65к вкладок.
А на большее у местных экспертов деняг нет.
Так что тут только в теории могут подсказать, сами не щупали.
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|3.21, Nochi (?), 19:58, 06/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ждите встроенную группировку и вертикальные вкладки, над этим в Firefox, уже йдет работа, ну а превью по вкладке, как приятная не большая мелочь.
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|5.35, Аноним (35), 20:44, 06/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как чего ждать? Ждать нетормозного и неподлагивающего аналога от невасянов.
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|1.20, Аноним (20), 19:57, 06/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Explicit sync на nvidia так и не починили в 130. А теперь будет работать dns over quic? Это была серьёзная проблема.
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|1.22, Nochi (?), 20:03, 06/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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По умолчанию активирован режим HTTPS-First, при котором при попытке открытия страницы по HTTP без шифрования браузер вначале попытается обратиться к сайту по HTTPS ("http://" заменяется на "https://") и если попытка оказывается неудачной автоматически обращается к сайту без шифрования. Для отключения режима в about:config следует использовать опцию "dom.security.https_first".
Это хорошо, давно пора, другие браузеры, уже как несколько лет, как перешли
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|2.29, Аноним (25), 20:16, 06/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Есть https everywhere, куда чего пора? Зайдешь на опеннет - словно параллельная вселенная. РГГУ всем составом тут теперь тусит что ли?
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|3.30, Аноним (20), 20:20, 06/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>https everywhere
это малварь, репутация eff ниже плинтуса уже очень давно
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|3.31, Nochi (?), 20:20, 06/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так это расширение из магазина выпилили, да и зачем лишнее расширение, когда встроили эту функцию в этом обновлении
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