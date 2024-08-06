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Релиз Firefox 129

06.08.2024 18:02

Состоялся релиз web-браузера Firefox 129 и сформированы обновления прошлых веток с длительным сроком поддержки - 115.14.0 и 128.1.0. На стадию бета-тестирования переведена ветка Firefox 130, релиз которой намечен на 3 сентября.

Основные новшества в Firefox 129:

  • По умолчанию активирован режим HTTPS-First, при котором при попытке открытия страницы по HTTP без шифрования браузер вначале попытается обратиться к сайту по HTTPS ("http://" заменяется на "https://") и если попытка оказывается неудачной автоматически обращается к сайту без шифрования. Для отключения режима в about:config следует использовать опцию "dom.security.https_first". В отличие от включаемого в настройках опционального режима "HTTPS Only" режим HTTPS-First не применяется к загрузке субресурсов, таких как изображения, скрипты и таблицы стилей, а действует только при попытке открытия сайта после перехода по ссылке или наборе URL в адресной строке.
  • На платформах Linux, Windows 11 и Android 10+ предоставлена возможность использования системного резолвера для определения DNS-записей, через которые передаётся информация об открытом ключе для механизма ECH (Encrypted Client Hello), который продолжает развитие технологии ESNI (Encrypted Server Name Indication) и обеспечивает шифрование информации о параметрах TLS-сеансов, таких как запрошенное доменное имя. Ключевое отличие ECH от ESNI в том, что в ECH вместо шифрования на уровне отдельных полей целиком шифруется всё TLS-сообщение ClientHello, что позволяет блокировать утечки через поля, которые не охватывает ESNI, например, поле PSK (Pre-Shared Key). Изменение также позволяет использовать протокол HTTP/3 без использования заголовка Alt-Svc. Ранее для получения ключа к ECH требовалось включение "DNS over HTTPS". Скрытие домена в HTTPS-трафике, среди прочего, в некоторых случаях приводит к решению проблем с падением скорости при просмотре YouTube, наблюдаемого последнее время у пользователей российских провайдеров.
  • В режиме читателя (Reader View) расширены возможности меню для настройки отображения текста и компоновки страницы - добавлена возможность регулирования отступов между символами и словами, а также выбора метода выравнивания текста.
  • В режим читателя добавлено новое меню "Theme" для настройки цветов фона, текста и ссылок при просмотре, а также для выбора базовых режимов отображения (тёмный, оттенки серого, светлый, контрастный, сепия).
  • Включено отображение эскизов содержимого вкладок при наведении мыши на кнопки вкладок. Помимо эскиза в информационный блок о вкладке также добавлено упоминание показанной во вкладке ссылки. Предполагается, что изменение упростит определение искомой вкладки, исключив необходимость переключения между вкладками. Для тех кого раздражают лишние автоматически всплывающие окна, могут отключить новую возможность при помощи настройки "browser.tabs.hoverPreview.enabled" в about:config.
  • Для пользователей из Франции и Германии включено по умолчанию автоматическое заполнение в web-формах полей с адресами. Ранее данная возможность была включена только для пользователей из США и Канады. Для включения режима в других странах можно использовать настройку "extensions.formautofill.addresses.supportedCountries" на странице about:config. Для редактирования адреса, который будет добавляться в формы, в секции Autofill в настройках "Конфиденциальность и Безопасность" можно использовать кнопку редактирования сохранённых адресов.
  • Добавлена экспериментальная реализация боковой панели и возможность вертикального размещения вкладок, что позволяет выделить дополнительное экранное пространство для просмотра содержимого сайтов на широкоформатных экранах. Для включения вертикальных вкладок следует активировать параметры sidebar.revamp и sidebar.verticalTabs на странице about:config. Боковая панель может отображаться как в развёрнутом, так и в свёрнутом виде. В развёрнутом виде показывается часть заголовков страниц во вкладках и названия вынесенных в боковую панель операций, а в свёрнутом - видны только пиктограммы сайтов и операций.
  • В CSS добавлено @-правило "@starting-style" для применения стиля к элементу при его первой отрисовке, что может применяться для создания переходной анимации на стадии до открытия элемента на странице (в состоянии "display: none") или при добавлении элемента в DOM.
  • Добавлено CSS-свойство "transition-behavior" для применения переходной анимации к дискретным свойствам, таким как "display".
  • Реализовано событие textInput, которое не определено в стандарте, но используется вместо события "beforeinput" в некоторых web-приложениях на базе старых фреймфорков.
  • В JavaScript добавлена поддержка типизированных массивов Float16Array, а также методов DataView для чтения и установки значений с типом Float16, и метода Math.f16round() для округления чисел до 16-битной точности. Тип Float16 может оказаться полезным при работе с GPU для сокращения потребления памяти по сравнению с типами Float32 и Float64.
  • В API mediaCapabilities.decodingInfo() реализована возможность декодирования конфигурации воспроизводимого шифрованного контента и получения информации об используемой для шифрования системы ключей.
  • В API Web Crypto добавлена поддержка цифровых подписей на базе алгоритма Ed25519, который может использоваться в методах SubtleCrypto methods: sign(), verify(), generateKey(), importKey() и exportKey().
  • В инструментах для web-разработчиков реализованы новые предупреждения о проблемах с CSS, показываемые при некорректном использовании свойств resize и float, при использовании свойства box-sizing с элементами игнорирующими изменение высоты и ширины, а также при применении специфичных для таблиц CSS-свойств с элементами, не связанными с таблицами.

    В панели анализа сетевой активности функция блокировки (Network Blocking) теперь применяется не только к HTTP-ответам, но и к HTTP-запросам. В режиме инспектирования в боковой панели Rules добавлен показ правил "@starting-style" и реализованы всплывающие подсказки для функции var(), показывающие значения собственных CSS-свойств "@starting-style".

  • В версии для платформы Android предоставлена возможность загрузки языковых пакетов для перевода текста в режиме offline.

Кроме новшеств и исправления ошибок в Firefox 129 устранено 14 уязвимостей. 11 уязвимостей помечены как опасные, из которых 6 вызваны проблемами работы с памятью, такими как переполнения буферов и обращение к уже освобождённым областям памяти. Потенциально данные проблемы способны привести к выполнению кода злоумышленника при открытии специально оформленных страниц.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.mozilla.org/en-US/...)
  2. OpenNews: Релиз Firefox 128
  3. OpenNews: В Firefox тестируют автоматическую активацию режима "картинка в картинке"
  4. OpenNews: В ночные сборки Firefox добавлена поддержка вертикальных вкладок
  5. OpenNews: В Firefox предложен для тестирования встроенный AI-ассистент
  6. OpenNews: Опубликован список идей по развитию Firefox, над которыми ведётся работа
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61666-firefox
Ключевые слова: firefox
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (32) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Анонимно (ok), 18:36, 06/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    > Скрытие домена в HTTPS-трафике, среди прочего, приводит к решению проблем с падением скорости при просмотре YouTube, наблюдаемого последнее время у пользователей некоторых российских провайдеров.

    А вот это зачёт

     
     
  • 2.6, Kuromi (ok), 18:44, 06/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Неа, не помогает, т.к. замедляют прицельно серверы googlevideo.
     
     
  • 3.8, Анонимно (ok), 18:50, 06/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Но роскомпозор замедляет трафик возбуждаясь на *googlevideo.com дёрнутое из SNI
     
     
  • 4.14, Аноним (14), 19:16, 06/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Это только предположение. По факту помогает даже открытие рутуба в соседней вкладке)
     
     
  • 5.16, Имя (?), 19:42, 06/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Неа, не помогает. Ни включение "DNS over HTTPS", ни открытие рутубовского стрима в соседней вкладке. Помогает включение QUIC, но в firefox нет способа зафорсить его для *.googlevideo.com
     
     
  • 6.25, Аноним (25), 20:12, 06/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Да блин, говорю же - всем разное помогает, чего тупить. И рутуб, и квик. Кому-то помогает, кому-то нет, у кого-то вообще изменений нет. Ну чё жевать то это неделю?
     
  • 5.24, Аноним (24), 20:08, 06/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Не предположение, а факт. Пакеты начинает терять  при обращении к любому серверу, если в SNI указывается хост googlevideo.com. При указании в SNI других хостов с того же сервера трафик идёт без потерь. Оборудование Google здесь вообще не причём.

     
     
  • 6.27, Аноним (25), 20:14, 06/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Ещё раз. Я верю, что ты читал эту статью на Хабре. Куча сообщений, что может помочь и квик, и рутуб, и постинг видео в дискорд. Шож вы такие тяжёлые то, а?
     
  • 2.17, Аноним (17), 19:44, 06/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    Скрываешь адрес и проблемы с оборудованием решаются.
    Ну чудеса.
    https://www.rbc.ru/technology_and_media/25/07/2024/66a266439a794721b822daac
     
  • 2.33, Аноним (33), 20:37, 06/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Подтверждаю: нифига не помогает. На Линуксе SpoofDPI ещё пока справляется (хотя по идее он примитивный), а вот byedpi - нет, сколько не перебирай настройки: сначала работает так волшебно, что невольно поражается каким быстрым может быть вообще весь интернет (даже забугорные сайты грузятся за 1-2 сек), но через несколько минут соединение разрывается - видать их вирус полиморфик типа, маскируется, адаптируется к методам народной борьбы за свободу.
     

  • 1.3, Аноним (3), 18:36, 06/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Судя по прошлым неудачным решениям, вопрос времени когда они перейдут на Манифест 3.
     
     
  • 2.13, Аноним (17), 19:14, 06/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    У них свой, и они его придерживаются:
    https://www.mozilla.org/ru/about/manifesto/
     
     
  • 3.19, Nochi (?), 19:56, 06/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вроде уже заявили, что все таки на 3 версию перейдут, но блокировщики будуть работать, какуету штуку выпилят из 3 минифеста
     
  • 3.32, Аноним (32), 20:23, 06/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как будто их манифест мешал им удалять полезные вещи. Убрали XUL, уберут и MV2.
     

  • 1.4, Аноним (4), 18:44, 06/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > По умолчанию активирован режим HTTPS-First

    Почему не https-only?

     
     
  • 2.7, Аноним (7), 18:46, 06/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Https-only может вызывать проблемы
     
  • 2.26, Аноним (17), 20:13, 06/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    https://opennet.ru/55226-quic
     

  • 1.5, Аноним (7), 18:44, 06/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Парни, не знаю как Вы, а я всё еще с обсуждения 128 релиза не понимаю, зачем эти ховер карты нужны? Вот у Вас всех реально открыто 65536 вкладок, они все шириной в 1 см, и не видно что там было, и Вам приходится ковыряться в этом частоколе, и искать то что нужно через эти превьюшки?
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 18:53, 06/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Не, не получится ни на Коре2дуо, ни на одноплатниках 17 года открыть 65к вкладок.
    А на большее у местных экспертов деняг нет.
    Так что тут только в теории могут подсказать, сами не щупали.
     
     
  • 3.21, Nochi (?), 19:58, 06/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ждите встроенную группировку и вертикальные вкладки, над этим в Firefox, уже йдет работа, ну а превью по вкладке, как приятная не большая мелочь.
     
     
  • 4.28, Аноним (25), 20:15, 06/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Tree style tab есть миллиард лет, чего ждёте то, болезные?
     
     
  • 5.35, Аноним (35), 20:44, 06/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как чего ждать? Ждать нетормозного и неподлагивающего аналога от невасянов.
     

  • 1.10, Аноним (10), 19:04, 06/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1900037
     
  • 1.11, Штыбель (?), 19:07, 06/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    На Солярку или AIX он устанавливается?
     
     
  • 2.15, Аноним (25), 19:23, 06/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нафига там браузер?
     

  • 1.18, Nochi (?), 19:53, 06/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Когда уже завезут там, групировку обещанную
     
  • 1.20, Аноним (20), 19:57, 06/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Explicit sync на nvidia так и не починили в 130. А теперь будет работать dns over quic? Это была серьёзная проблема.
     
  • 1.22, Nochi (?), 20:03, 06/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    По умолчанию активирован режим HTTPS-First, при котором при попытке открытия страницы по HTTP без шифрования браузер вначале попытается обратиться к сайту по HTTPS ("http://" заменяется на "https://") и если попытка оказывается неудачной автоматически обращается к сайту без шифрования. Для отключения режима в about:config следует использовать опцию "dom.security.https_first".

    Это хорошо, давно пора, другие браузеры, уже как несколько лет, как перешли

     
     
  • 2.29, Аноним (25), 20:16, 06/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Есть https everywhere, куда чего пора? Зайдешь на опеннет - словно параллельная вселенная. РГГУ всем составом тут теперь тусит что ли?
     
     
  • 3.30, Аноним (20), 20:20, 06/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >https everywhere

    это малварь, репутация eff ниже плинтуса уже очень давно

     
  • 3.31, Nochi (?), 20:20, 06/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так это расширение из магазина выпилили, да и зачем лишнее расширение, когда встроили эту функцию в этом обновлении
     
  • 3.34, Pentium II 450 MHz (?), 20:41, 06/08/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

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