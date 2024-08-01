The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

В Firefox тестируют автоматическую активацию режима "картинка в картинке"

01.08.2024 12:27

В ночные сборки Firefox, на основе которых 3 сентября будет сформирован релиз Firefox 130, добавлена экспериментальная возможность для автоматического продолжения просмотра видео в плавающем окне (режим "картинка в картинке") в случае переключения с вкладки, на которой показывается видео. Иными словами, если во время просмотра видео переключиться на другую вкладку, то видео останется видимым поверх новой вкладки, благодаря автоматическому включению режима "картинка в картинке". После возврата на исходную вкладку с видео, режим "картинка в картинке" автоматически отключается. Включение автоматической активации режима "картинка в картинке" производится в настройках в секции "Firefox Labs".



  1. Главная ссылка к новости (https://connect.mozilla.org/t5...)
  2. OpenNews: Релиз Firefox 128
  3. OpenNews: В ночные сборки Firefox добавлена поддержка вертикальных вкладок
  4. OpenNews: В Firefox предложен для тестирования встроенный AI-ассистент
  5. OpenNews: Опубликован список идей по развитию Firefox, над которыми ведётся работа
  6. OpenNews: В Firefox добавлена поддержка машинного перевода выделенных фрагментов текста
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61644-firefox
Ключевые слова: firefox
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (8) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 12:32, 01/08/2024 [ответить]  
    		• +/
    Ну наконец-то догонит Оперу и ЯБ
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 13:09, 01/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Оперу и ЯБ

    Одна китайская, второй...
    https://opennet.ru/56830-tls

     
     
  • 3.7, нах. (?), 13:28, 01/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну воот, а фуфлофокса отстает. Надо догонять и перегонять!

     

  • 1.2, дАнон (?), 12:43, 01/08/2024 [ответить]  
    		• +/
    Теперь всё в Телеграме есть. Браузеры не нужны.
     
  • 1.3, Аноним (3), 12:53, 01/08/2024 [ответить]  
    		• +/
    Как же уже задолбали эти придурки автматическими PiP
     
  • 1.4, Аноним (4), 13:02, 01/08/2024 [ответить]  
    		• +/
    Слышал вой, что 129 версия ставит колом всю ОС, а тут опять какую-то ерунду впаривают, это как в фильме где есть сценка про трубы и апельсиновый сок.
     
     
  • 2.6, Аноним (5), 13:12, 01/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    FDE 129 норм
    https://www.mozilla.org/ru/firefox/all/#product-desktop-developer
     

  • 1.8, Аноним (8), 13:33, 01/08/2024 [ответить]  
    		• +/
    Лучший pip - это mpv + yt-dlp!
    (для ленивых однокнопочных есть расширения для бравзера)
     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2024 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру