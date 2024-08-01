В Firefox тестируют автоматическую активацию режима "картинка в картинке"

В ночные сборки Firefox, на основе которых 3 сентября будет сформирован релиз Firefox 130, добавлена экспериментальная возможность для автоматического продолжения просмотра видео в плавающем окне (режим "картинка в картинке") в случае переключения с вкладки, на которой показывается видео. Иными словами, если во время просмотра видео переключиться на другую вкладку, то видео останется видимым поверх новой вкладки, благодаря автоматическому включению режима "картинка в картинке". После возврата на исходную вкладку с видео, режим "картинка в картинке" автоматически отключается. Включение автоматической активации режима "картинка в картинке" производится в настройках в секции "Firefox Labs".



