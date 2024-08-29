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В Firefox 131 будет включена поддержка ссылок на произвольные отрывки текста

29.08.2024 14:03

В кодовой базе, на основе которое формируется запланированный на 1 октября выпуск Firefox 131, включена по умолчанию поддержка механизма Text Fragments, позволяющего формировать внешние ссылки для перехода на произвольные позиции в тексте на странице без добавления на страницу меток <a name> и без привязки к идентификаторам элементов. Определение позиции осуществляется при помощи встроенной в ссылку текстовой маски.

Например, при переходе по ссылке "https://opennet.me/61785#:~:text=Text%20Fragments" браузер прокрутит страницу на позицию с фразой "Text Fragments" и выделит её цветом. Кроме задания простой маски поддерживается возможность определения масок начала и конца подсвечиваемого текста, а также привязки к предшествующим и последующим маскам, используемым для выделения нужного фрагмента при наличии нескольких совпадений на странице. В Chrome подобная функциональность присутствует с 2020 года, а в Safari с 2022 года.

Кроме того, можно отметить публикацию прототипа нового интерфейса конфигурации Firefox, который примечателен изменённым дизайном, расширением числа категорий с настройками и разбивкой параметров на визуально разделённые уровни вместо отображения друг за другом на одной странице.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.soeren-hentzschel....)
  2. OpenNews: В Chrome появится поддержка ссылок на отдельные слова и фразы в тексте
  3. OpenNews: Опубликован список идей по развитию Firefox, над которыми ведётся работа
  4. OpenNews: В Firefox предложен для тестирования встроенный AI-ассистент
  5. OpenNews: В ночные сборки Firefox добавлена поддержка вертикальных вкладок
  6. OpenNews: Релиз Firefox 129
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61785-firefox
Ключевые слова: firefox
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Обсуждение (18) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 14:41, 29/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Типа новый css псевдоаттрибут? :text
     
  • 1.2, Аноним (2), 14:44, 29/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Неужели переделают "настройки" ? Возможно станет по удобнее ...
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 14:46, 29/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Нет работа ради работы.  
     

  • 1.3, Аноним (4), 14:46, 29/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Уже было в Гугле когда из поиска переходило сразу на нужную строку. Не выстрелило потому что никому не надо.
     
  • 1.6, Жироватт (ok), 14:48, 29/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    И в каких сценариях это будет прямо таким ЛОМАЮЩИМ нововведением?
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 15:05, 29/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну вот представь себе. Побудет эта фича пару лет, а потом её выпилят. А у пользователей привыкших будет ломка.
     
     
  • 3.14, Жироватт (ok), 15:40, 29/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хитро придумано. Бедные Jonh Doe и Michael Heerst, мы готовы нанести вам сокрушающий удар!
     

  • 1.7, kkkj (?), 14:51, 29/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >> В Chrome подобная функциональность присутствует с 2020 года, а в Safari с 2022 года.

    Не использую и не планирую эту фичу 5й год.

     
  • 1.8, YetAnotherOnanym (ok), 14:53, 29/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Костыль для неспособных в поиск по странице?
     
     
  • 2.11, Ыыыы (?), 15:12, 29/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Для ситуации, когда тебе необходимо оперативно дать человеку ссылку на страницу с выделенной нужной информацией, а не заниматься эквилибристикой «ну вот короче ссылка, там открой поиск, введи такую-то фразу, ну промотай там, ну еще ниже, ну вот там, нет, еще ниже, ну вон же»
     
     
  • 3.12, YetAnotherOnanym (ok), 15:27, 29/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > не заниматься эквилибристикой «ну вот короче ссылка, там открой поиск, введи такую-то фразу, ну промотай там, ну еще ниже, ну вот там, нет, еще ниже, ну вон же»

    Так я ж именно про это и говорю - для неспособных в поиск по странице.

     
     
  • 4.16, Аноним (16), 16:09, 29/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да чего уж там — ссылка как таковая это для неспособных в поиск в гугле!
     

  • 1.9, Аноним (9), 15:03, 29/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как-то дизайн настроек Хром напоминает.
     
     
  • 2.13, nume (ok), 15:35, 29/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И близко нет
     

  • 1.15, Да ну нахер (?), 16:05, 29/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Решили браузер поразрабатывать? Ничеси
     
  • 1.17, Аноним (17), 16:11, 29/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Настройки будут похожи на настройки из Windows 10-11. Я только за.
     
     
  • 2.19, Аноним (19), 16:28, 29/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Настройки в 10 и 11 выглядят по разному. Небось сидишь на ХПшке?
     

  • 1.18, Аноним (18), 16:26, 29/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    org-mode поддерживает это с 2008 года.
     

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