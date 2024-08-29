В Firefox 131 будет включена поддержка ссылок на произвольные отрывки текста

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|1.3, Аноним (4), 14:46, 29/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Уже было в Гугле когда из поиска переходило сразу на нужную строку. Не выстрелило потому что никому не надо.
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|2.10, Аноним (10), 15:05, 29/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну вот представь себе. Побудет эта фича пару лет, а потом её выпилят. А у пользователей привыкших будет ломка.
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|3.14, Жироватт (ok), 15:40, 29/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Хитро придумано. Бедные Jonh Doe и Michael Heerst, мы готовы нанести вам сокрушающий удар!
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|1.7, kkkj (?), 14:51, 29/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>> В Chrome подобная функциональность присутствует с 2020 года, а в Safari с 2022 года.
Не использую и не планирую эту фичу 5й год.
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|2.11, Ыыыы (?), 15:12, 29/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Для ситуации, когда тебе необходимо оперативно дать человеку ссылку на страницу с выделенной нужной информацией, а не заниматься эквилибристикой «ну вот короче ссылка, там открой поиск, введи такую-то фразу, ну промотай там, ну еще ниже, ну вот там, нет, еще ниже, ну вон же»
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|3.12, YetAnotherOnanym (ok), 15:27, 29/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> не заниматься эквилибристикой «ну вот короче ссылка, там открой поиск, введи такую-то фразу, ну промотай там, ну еще ниже, ну вот там, нет, еще ниже, ну вон же»
Так я ж именно про это и говорю - для неспособных в поиск по странице.
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|4.16, Аноним (16), 16:09, 29/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да чего уж там — ссылка как таковая это для неспособных в поиск в гугле!
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|2.19, Аноним (19), 16:28, 29/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Настройки в 10 и 11 выглядят по разному. Небось сидишь на ХПшке?
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