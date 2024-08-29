В Firefox 131 будет включена поддержка ссылок на произвольные отрывки текста

В кодовой базе, на основе которое формируется запланированный на 1 октября выпуск Firefox 131, включена по умолчанию поддержка механизма Text Fragments, позволяющего формировать внешние ссылки для перехода на произвольные позиции в тексте на странице без добавления на страницу меток <a name> и без привязки к идентификаторам элементов. Определение позиции осуществляется при помощи встроенной в ссылку текстовой маски.

Например, при переходе по ссылке "https://opennet.me/61785#:~:text=Text%20Fragments" браузер прокрутит страницу на позицию с фразой "Text Fragments" и выделит её цветом. Кроме задания простой маски поддерживается возможность определения масок начала и конца подсвечиваемого текста, а также привязки к предшествующим и последующим маскам, используемым для выделения нужного фрагмента при наличии нескольких совпадений на странице. В Chrome подобная функциональность присутствует с 2020 года, а в Safari с 2022 года.

Кроме того, можно отметить публикацию прототипа нового интерфейса конфигурации Firefox, который примечателен изменённым дизайном, расширением числа категорий с настройками и разбивкой параметров на визуально разделённые уровни вместо отображения друг за другом на одной странице.