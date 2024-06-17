Mozilla поглотила компанию Anonym, развивающую платформу показа рекламы

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|2.3, Аноним (3), 15:18, 17/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Мизерная доля ФФ отлично отражает наплевательское отношение к пользователям.
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|3.8, Аноним (8), 15:32, 17/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Мизерная доля у dillo, Firefox 4-ый по популярности браузер в мире. С чего бы это мизерно?
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|4.15, Bob (??), 15:43, 17/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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4й с долей ниже 3% ))
Browser Market Share Worldwide - May 2024
Chrome
65.12%
Safari
18.17%
Edge
5.21%
Firefox
2.82%
Samsung Internet
2.66%
Opera
2.54%
Скоро 6й будет))
Ибо в нас, по сути:
18.17% прародителя хрома
75-79% хромиумов
Немножко "другого" не от мира сего, но с ориентацией на хром.
И 2.82% лисоводов. Даже не 3.5% калеки)
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|2.10, Аноним (-), 15:34, 17/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Так уже столько надонатили, аж по 5 центов с юзера.
Если сообщество не хочет финансировать разработку, критикует любые варианты монетизации типа подписка или впн, то компания находит где заработать денег где-то еще.
Все логично.
В противном случае, останутся сидеть на всяких дилло и прочих недобраузерах.
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|3.14, Аноним (14), 15:41, 17/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> дилло и прочих недобраузерах
Недобраузерами их сделал гугл, который, кстати, поддерживает мозиллу, как тут принято считать, на плаву для антимонопольной видимости.
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|4.22, Аноним (3), 15:52, 17/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это не принято считать это Мозилла официально сообщают кто их финансирует.
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|1.2, Аноним (3), 15:17, 17/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Типа раньше там было все вплоть до номера паспорта. А эти сделали от него хеш и теперь это супер секурно? Ну такое.
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|2.21, Bob (??), 15:49, 17/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У каждого есть номер для налогов. А теперь такое же к рекламе прилепят)
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|2.9, Аноним (9), 15:32, 17/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Но ведь firefox open source всегда можно будет пересобрать без рекламы в теории...
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|3.13, Аноним (-), 15:40, 17/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> всегда можно будет пересобрать без рекламы в теории...
И на практике тоже.
Но когда всякие либрвульфы, паленки и прочие "давайте удалим из приложения то, чем разработчики пытаются заработать на хлеб" доканают лису, то они помрут следущими.
Ибо удалять "средства для людей с ограниченными возможностями" это легко (хотя один из аффторов суррогатов фур%%-%б), а вот код писать - это надо мозги.
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|4.18, Bob (??), 15:47, 17/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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После удаления с firefox аддонов xul, набор по квотам абортативного материала, увольнение разрабов в угоду зарплат seo - ну да, другие "форки" 146% причина в ситуaции с firefox, не mozilla)
Пора закопать ободранную закамшотанную дохлую облезшую лису. Пусть Tor сообщество развивает.
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|1.16, Аноним (16), 15:43, 17/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> репутацией и возможностями продвижения продуктов Mozilla
Да, да... Репутация лицемерных лжецов, втирающих про приватность, при этом сливая данные пользователей. А про возможности продвижения продуктов красноречиво говорит кладбище мертворожденных проектов и, самое главное, полудохлый браузер в предсметных судорогах.
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