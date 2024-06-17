The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Mozilla поглотила компанию Anonym, развивающую платформу показа рекламы

17.06.2024 14:46

Компания Mozilla объявила о покупке стартапа Anonym, развивающего платформу для показа рекламы, обеспечивающую конфиденциальность пользователей. Предполагается, что приобретение Anonym позволит Mozilla вывести на рынок решение, удовлетворяющее потребность пользователей в сохранении конфиденциальности, объединив технологии Anonym с репутацией и возможностями продвижения продуктов Mozilla. Компания Anonym основана в 2022 году двумя бывшими вице-президентами Meta, пожелавшими совместить убеждения в том, что реклама необходима для поддержания бесплатного доступа к контенту, и в том, что пользователи имеют право на сохранение конфиденциальности.

Платформа Anonym подразумевает хранение данных в защищённом окружении с использованием шифрования, в таком виде, что рекламодатели, владельцы рекламных площадок и сотрудники рекламной сети не имеют доступа к информации в разрезе отдельных пользователей. Аналитика эффективности и определение результатов рекламных кампаний производится на основе обработки анонимизированных данных. Для исключения отслеживания отдельных пользователей применяются методы дифференциальной приватности, позволяющие с достаточно высокой точностью выполнять статистические операции над набором зашифрованных данных без расшифровки и без возможности идентификации отдельных записей в нём.

Например, на основе зашифрованной статистики рекламной сети о показах рекламы и зашифрованной статистики рекламодателя о покупках, платформа, не имея доступа к значениям конкретных записей, может проанализировать пересечения наборов данных в обобщённом виде для оценки эффективности рекламной кампании. Таким образом рекламодатель может узнать число посмотревших рекламу пользователей, сделавших покупки в его интернет-магазине, но не сможет определить, какие именно это пользователи из общего набора всех покупателей.



  1. Главная ссылка к новости (https://blog.mozilla.org/en/mo...)
  2. OpenNews: Mozilla развивает механизм передачи телеметрии рекламным сетям, обеспечивающий конфиденциальность
  3. OpenNews: Google открыл код библиотеки для конфиденциальной обработки данных
  4. OpenNews: Сопротивление внедрению API FLoC, продвигаемого Google вместо отслеживающих Cookie
  5. OpenNews: Компания Intel развивает протокол HTTPA, дополняющий HTTPS
  6. OpenNews: Mozilla планирует начать показ рекламы в Firefox
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61383-mozilla
Ключевые слова: mozilla, ads
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (20) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 15:15, 17/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Донате дальше!
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 15:18, 17/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мизерная доля ФФ отлично отражает наплевательское отношение к пользователям.
     
     
  • 3.8, Аноним (8), 15:32, 17/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Мизерная доля у dillo, Firefox 4-ый по популярности браузер в мире. С чего бы это мизерно?
     
     
  • 4.11, Аноним (11), 15:37, 17/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а dillo 5-й по пулярности. но ок, firefox реально уделал dillo
     
  • 4.15, Bob (??), 15:43, 17/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    4й с долей ниже 3% ))


    Browser Market Share Worldwide - May 2024
    Chrome
    65.12%
    Safari
    18.17%
    Edge
    5.21%
    Firefox
    2.82%
    Samsung Internet
    2.66%
    Opera
    2.54%

    Скоро 6й будет))

    Ибо в нас, по сути:
    18.17% прародителя хрома
    75-79% хромиумов
    Немножко "другого" не от мира сего, но с ориентацией на хром.

    И 2.82% лисоводов. Даже не 3.5% калеки)

     
  • 3.12, Аноним (12), 15:39, 17/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >доля ФФ

    https://radar.cloudflare.com/adoption-and-usage

     
     
  • 4.19, Аноним (3), 15:47, 17/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что ты хотел своей ссылкой сказать? Мизерность доли фф показть? Или просто ссылкой похвастаться?

    Так я тебе сам позвастаюсь в РФ доля ФФ 1% https://radar.yandex.ru/browsers

     
  • 2.10, Аноним (-), 15:34, 17/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Так уже столько надонатили, аж по 5 центов с юзера.
    Если сообщество не хочет финансировать разработку, критикует любые варианты монетизации типа подписка или впн, то компания находит где заработать денег где-то еще.
    Все логично.

    В противном случае, останутся сидеть на всяких дилло и прочих недобраузерах.

     
     
  • 3.14, Аноним (14), 15:41, 17/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > дилло и прочих недобраузерах

    Недобраузерами их сделал гугл, который, кстати, поддерживает мозиллу, как тут принято считать, на плаву для антимонопольной видимости.

     
     
  • 4.22, Аноним (3), 15:52, 17/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это не принято считать это Мозилла официально сообщают кто их финансирует.
     

  • 1.2, Аноним (3), 15:17, 17/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Типа раньше там было все вплоть до номера паспорта. А эти сделали от него хеш и теперь это супер секурно? Ну такое.
     
     
  • 2.21, Bob (??), 15:49, 17/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У каждого есть номер для налогов. А теперь такое же к рекламе прилепят)
     

  • 1.4, Alladin (?), 15:21, 17/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Мы на шаг ближе к рекламе в firefox!)
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 15:22, 17/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Баннеров покета вам мало было?
     
  • 2.9, Аноним (9), 15:32, 17/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но ведь firefox open source всегда можно будет пересобрать без рекламы в теории...
     
     
  • 3.13, Аноним (-), 15:40, 17/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > всегда можно будет пересобрать без рекламы в теории...

    И на практике тоже.

    Но когда всякие либрвульфы, паленки и прочие "давайте удалим из приложения то, чем разработчики пытаются заработать на хлеб" доканают лису, то они помрут следущими.

    Ибо удалять "средства для людей с ограниченными возможностями" это легко (хотя один из аффторов суррогатов фур%%-%б), а вот код писать - это надо мозги.

     
     
  • 4.18, Bob (??), 15:47, 17/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    После удаления с firefox аддонов xul, набор по квотам абортативного материала, увольнение разрабов в угоду зарплат seo - ну да, другие "форки" 146% причина в ситуaции с firefox, не mozilla)

    Пора закопать ободранную закамшотанную дохлую облезшую лису. Пусть Tor сообщество развивает.

     

  • 1.16, Аноним (16), 15:43, 17/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > репутацией и возможностями продвижения продуктов Mozilla

    Да, да... Репутация лицемерных лжецов, втирающих про приватность, при этом сливая данные пользователей. А про возможности продвижения продуктов красноречиво говорит кладбище мертворожденных проектов и, самое главное, полудохлый браузер в предсметных судорогах.

     
     
  • 2.17, Аноним (12), 15:47, 17/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    https://opennet.ru/61365-mozilla
     
  • 2.20, Bob (??), 15:48, 17/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Скорее посмертное опорожнение кишечника)
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2024 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру