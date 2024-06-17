Mozilla поглотила компанию Anonym, развивающую платформу показа рекламы

Компания Mozilla объявила о покупке стартапа Anonym, развивающего платформу для показа рекламы, обеспечивающую конфиденциальность пользователей. Предполагается, что приобретение Anonym позволит Mozilla вывести на рынок решение, удовлетворяющее потребность пользователей в сохранении конфиденциальности, объединив технологии Anonym с репутацией и возможностями продвижения продуктов Mozilla. Компания Anonym основана в 2022 году двумя бывшими вице-президентами Meta, пожелавшими совместить убеждения в том, что реклама необходима для поддержания бесплатного доступа к контенту, и в том, что пользователи имеют право на сохранение конфиденциальности.

Платформа Anonym подразумевает хранение данных в защищённом окружении с использованием шифрования, в таком виде, что рекламодатели, владельцы рекламных площадок и сотрудники рекламной сети не имеют доступа к информации в разрезе отдельных пользователей. Аналитика эффективности и определение результатов рекламных кампаний производится на основе обработки анонимизированных данных. Для исключения отслеживания отдельных пользователей применяются методы дифференциальной приватности, позволяющие с достаточно высокой точностью выполнять статистические операции над набором зашифрованных данных без расшифровки и без возможности идентификации отдельных записей в нём.

Например, на основе зашифрованной статистики рекламной сети о показах рекламы и зашифрованной статистики рекламодателя о покупках, платформа, не имея доступа к значениям конкретных записей, может проанализировать пересечения наборов данных в обобщённом виде для оценки эффективности рекламной кампании. Таким образом рекламодатель может узнать число посмотревших рекламу пользователей, сделавших покупки в его интернет-магазине, но не сможет определить, какие именно это пользователи из общего набора всех покупателей.