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Выпуск Nuitka 1.1, компилятора для языка Python

17.10.2022 09:46

Доступен выпуск проекта Nuitka 1.1, развивающего компилятор для трансляции скриптов на языке Python в представление на языке C, которое затем можно скомпилировать в исполняемый файл, использующий libpython для обеспечения максимальной совместимости с CPython (используются штатные средства CPython для управления объектами). Обеспечена полная совместимость с актуальными выпусками Python 2.6, 2.7, 3.3 - 3.10. По сравнению с CPython скомпилированные скрипты демонстрируют в тестах pystone повышение производительности на 335%. Код проекта распространяется под лицензией Apache.

Среди изменений в новой версии:

  • Расширены возможности по заданию конфигурации в формате Yaml.
  • Внесены оптимизации, связанные с исключением неиспользуемых компонентов стандартной библиотеки (zoneinfo, concurrent, asyncio и т.п.), которые позволили добиться уменьшения размера результирующих исполняемых файлов.
  • Добавлена поддержка альтернативного синтаксиса ("|") в сопоставлениях с образцом на основе оператора "match", появившегося в ветке Python 3.10.
  • Обеспечена совместимость с jinja2.PackageLoader.
  • Реализована возможность изменения размера атрибута __defaults__.
  • Добавлена поддержка функций importlib.metadata.distribution, importlib_metadata.distribution, importlib.metadata.metadata и importlib_metadata.metadata.
  • В режим компиляции в один файл (Onefile) добавлена поддержка включения в основной исполняемый файл дополнительных бинарных файлов.
  • В скомпилированных модулях реализована возможность использования функции importlib.resources.files.
  • В опции "--include-package-data" разрешено указание масок файлов, например, "--include-package-data=package_name=*.txt".
  • Для macOS реализована поддержка заверения исполняемых файлов цифровой подписью.
  • Для плагинов предоставлен метод для переопределения функций для исполняемого файла.
  • Расширены возможности плагина anti-bloat, который теперь может применяться для уменьшения числа пакетов при использовании библиотек rich, pyrect и pytorch. Реализована возможность использования регулярных выражений в правилах замены.
  • Устранены регрессивные изменения, ставшие следствием значительных оптимизаций, реализованных в прошлом выпуске.


  1. Главная ссылка к новости (https://nuitka.net/posts/nuitk...)
  2. OpenNews: Выпуск Nuitka 1.0, компилятора для языка Python
  3. OpenNews: Выпуск Brython 3.10, реализации языка Python для web-браузеров
  4. OpenNews: Доступен PikaScript 1.8, вариант языка Python для микроконтроллеров
  5. OpenNews: DeepMind открыл код S6, библиотеки с реализацией JIT-компилятора для CPython
  6. OpenNews: В JIT-компиляторе Pyston-lite реализована поддержка Python 3.10
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57924-nuitka
Ключевые слова: nuitka, python, compile
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