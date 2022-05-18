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Доступен PikaScript 1.8, вариант языка Python для микроконтроллеров

18.05.2022 10:40

Опубликован выпуск проекта PikaScript 1.8, развивающего компактный движок для написания приложений для микроконтроллеров на языке Python. PikaScript не привязан к внешним зависимостям и может работать на микроконтроллерах с 4 КБ ОЗУ и 32 КБ Flash, таких как STM32G030C8 и STM32F103C8. Для сравнения для работы MicroPython требуется 16 КБ ОЗУ и 256КБ Flash, а для Snek - 2 КБ ОЗУ и 32 КБ Flash. Код проекта написан на языке Си и распространяется под лицензией MIT.

PikaScript предоставляет подмножество языка Python 3, поддерживающее такие элементы синтаксиса, как операторы ветвления и циклов (if, while, for, else, elif, break, continue), базовые операторы (+ - * / < == >), модули, инкапсуляцию, наследование, полиморфизм, классы и методы. Python-скрипты выполняются на устройствах после предварительной компиляции - PikaScript вначале преобразует Python-код во внутренний байткод Pika Asm, который на конечном устройстве выполняется в специальной виртуальной машине Pika Runtime. Поддерживается работа напрямую поверх оборудования или в окружениях RT-Thread, VSF (Versaloon Software Framework) и Linux.

Отдельно отмечается простота интеграции скриптов PikaScript с кодом на языке Си - к коду могут привязываться написанные на языке Си функции, что позволяет при внедрении PikaScript использовать наработки старых проектов, написанных на языке Си. Для разработки Си-модулей могут использовать существующие среды разработки, такие как Keil, IAR, RT-Thread Studio и Segger Embedded Studio. Привязки генерируются автоматически на этапе компиляции, достаточно определить API в файле с Python-кодом и привязка Си-функций к модулям Python будет выполнена во время запуска компилятора Pika Pre-compiler.

В PikaScript заявлена поддержка 24 микроконтроллеров, включая различные модели stm32g*, stm32f*, stm32h*, WCH ch582, ch32*, WinnerMicro w80*, Geehy apm32*, Bouffalo Lab bl-706, Raspberry Pico, ESP32C3 и Infineon TC264D. Для быстрого начала разработки без оборудования предоставляется симулятор или предлагается плата для разработчиков Pika-Pi-Zero на основе микроконтроллера STM32G030C8T6 с 64 КБ Flash и 8 КБ ОЗУ, поддерживающая типовые периферийные интерфейсы (GPIO, TIME, IIC, RGB, KEY, LCD, RGB). Разработчики также подготовили online-генератор проектов и пакетный менеджер PikaPackage.

В новой версии реализовано управление памятью на основе подсчёта ссылок и добавлена поддержка виртуальных конструкторов (factory method). Проведена диагностика проблем с памятью, выполненная с использованием инструментария valgrind. Добавлена поддержка компиляции pc-файлов Python в байткод и упаковки в прошивку. Реализована возможность использования в прошивках нескольких Python-файлов без необходимости использования файловой системы.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/pikasTech/p...)
  2. OpenNews: Выпуск Snek 1.6, Python-подобного языка программирования для встраиваемых систем
  3. OpenNews: Проект Pine64 выпустил водонепроницаемые умные часы PineTime
  4. OpenNews: Проект Raspberry Pi выпустил микроконтроллер RP2040 стоимостью 1 доллар
  5. OpenNews: Британская вещательная корпорация представила вторую редакцию платы micro:bit
  6. OpenNews: Обеспечена возможность запуска MicroPython в web-браузере
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57208-pikascript
Ключевые слова: pikascript, python, micropython
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (88) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:21, 18/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    что бы зачем???
     
     
  • 2.2, Брат Анон (ok), 11:26, 18/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Чтобы писать под мелкотню и не париться.
     
     
  • 3.8, _kp (ok), 11:42, 18/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А потом, что испёк, то и кушай.

    Если писать на Питонах, в общем случае этого самого мелкого процессора сразу начинает нехватать, и везде жмёт, и получается ущебрное ПО.

    А вот когда нужена логика работы, подразумевающая обновление, особенно случай типа подправить мелочь через Веб интерфейс, то тогда другое дело.

    В итоге, и "париться" придётся, плюс ещё и скрипт прицепить, и задействовать по назначению.

     
     
  • 4.28, Fracta1L (ok), 12:30, 18/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Если писать на Питонах, в общем случае этого самого мелкого процессора сразу начинает нехватать

    Что, у питона алгоритмы длиннее?

     
     
  • 5.42, Без аргументов (?), 12:57, 18/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Разница производительности в 90 раз
    https://github.com/micropython/micropython/wiki/Performance
     
     
  • 6.49, Аноним (49), 13:20, 18/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Какая ерунда. Код на питоне пишется за год вместо 10000 лет, это ли не показатель производительности?
     
     
  • 7.55, Без аргументов (?), 13:48, 18/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Что там писать под микроконтроллер то? Речь же не о десктопах и серверах.
     
     
  • 8.61, Брат Анон (ok), 13:57, 18/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сразу видно, что вы не писали софт под реал-тайм, опрос датчиков и первичное пре... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.67, Без аргументов (?), 14:06, 18/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В смысле Я имею в виду, что на МК не нужно запускать Web-сервер с кучей фреймво... текст свёрнут, показать
     
  • 6.60, Брат Анон (ok), 13:56, 18/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Разница производительности в 90 раз
    > https://github.com/micropython/micropython/wiki/Performance

    Вы понятия не имеете, о чём говорите. Питоны, аля сайтон, микро-пайтон и вот этот из сабжа -- транслируются в Си, который компилируется в нативный код. И если программист на Си с кривыми руками -- код на микро-питоне будет работать быстрее раз в 5.
    Не пишите больше подобной чуши, пожалуйста.

     
     
  • 7.69, Без аргументов (?), 14:09, 18/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > транслируются в Си, который компилируется в нативный код
    > преобразует Python-код во внутренний байткод Pika Asm, который на конечном устройстве выполняется в специальной виртуальной машине Pika Runtime

    где? а что же требует в микропитоне 256кб флеша для работы как минимум?

     
  • 5.57, _kp (ok), 13:52, 18/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дело не в размере алгоритма, они вполне могут быть ещё теми "портянками", а в скорости и реакции на события.

    Для примера, есть поливалка цветов, на raspberry. Её задача поливать не по датчику влажности, а поливать автономно, не менее месяца полтора десятка растений. И.. нельзя затопить соседей!
    Есть две кеги с водой, куча клапанов, насосов, датчиков, две камеры, одна из которых направлена на пол ;).
    Аварийный контроль дублируется на си, а основной алгоритм полива на Питоне.
    Там можно изголяться и с экономией воды и с включением ламп, и быстродействие ни разу не жмёт. Плюс, можно дистанционно, с телефона мелочи поправить.
    Здесь, вроде бы не спешный скрипт, и удобен, и ресурсы не жмут.

    Возведение простых мигалок лампочками и градусников на Питоне расматривать не стоит, это видимо отдельный вид хобби.

     
     
  • 6.63, Брат Анон (ok), 13:59, 18/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Здесь, вроде бы не спешный скрипт, и удобен, и ресурсы не жмут.

    Нет, это не скрипт. На скрин с ассемблером вы, конечно-же внимания не обратили?

    > Возведение простых мигалок лампочками и градусников на Питоне расматривать не стоит, это
    > видимо отдельный вид хобби.

    Не только на питоне не стоит, но и на Си не стоит, ни на Расте, ни на Вланге не стоит и вообще ни на чём не стоит. Всё, что не имеет верифицированного компилятора и алгоритма -- всё это не стоит.

     
     
  • 7.70, Без аргументов (?), 14:11, 18/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > скрин с ассемблером вы

    это типа джава-байткода, который выполняется в VM. это достижение конечно по сравнению с интерпретатором микропистона.

     
  • 5.78, YetAnotherOnanym (ok), 14:23, 18/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > у питона алгоритмы длиннее?

    И толще.

     
  • 2.4, Аноним (4), 11:30, 18/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Чтобы людей делом занять, а то такой фигней начинают страдать, например ... ээ... PikaScript напишут ..

    Ну а если серьезно, то может быть полезно в домашней автоматизации/интернет вещей. Например по быстрому и без знаний контроллеров и си повесить поддержку нового протокола / стандарта для той или иной системы умного дома.

     
     
  • 3.7, Аноним (4), 11:38, 18/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ... повесить поддержку нового протокола ...
    на лампочку, выключатель, отопление и многое другое
     
     
  • 4.13, Без аргументов (?), 11:54, 18/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Для вас придумали Ардуино Потенто. Что ещё нужно для мигания лампочкой, как не Cortex M7?
     
     
  • 5.16, Аноним (4), 11:59, 18/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы когда выйдете за пределы Ардуино, удивитесь что вокруг происходит.
    Если так будет дешевле, то так и сделают. Проще приплатить 10 зеленых за камень чем за 10 часов работы спеца
     
     
  • 6.31, Аноним (31), 12:37, 18/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А не проще ли с таким мировоззрением пойти работать и зарабатывать столько же, но в час, играясь с каким-нить дедком?
     
     
  • 7.80, Аноним (4), 14:26, 18/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для каждой задачи свой инструмент, какой смысл например научным или интеграторам умных домов сотрудникам нанимать программиста си для мк если он сам это сделает на  Python за 1 час ? Или держать сотрудника на зп, дороговато
     
  • 6.32, Аноним (31), 12:37, 18/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если вы не любите программировать и МК, то зачем вы лезете в это дело?
     
     
  • 7.82, Аноним (4), 14:29, 18/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Видимо вы удивитесь, но я нахожусь куда глубже программирования мк (для меня си на мк это высокоуровневый слой), и мне это нравится. И вопрос всегда не кто чего любит, а в том сколько это стоит. Если это что то будет стоит заоблачных денег, то и вы не сможете себе это позволить, как бы вы это не любили. А микроконтроллер сможете сами спроектировать и разработать ? Нет ? Тогда зачем вы лезете в них ?
     
     
  • 8.83, Аноним (4), 14:31, 18/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И вообще, зачем микроконтроллеры, когда 90 задач можно решить схемотехникой ... текст свёрнут, показать
     
  • 8.84, Аноним (4), 14:32, 18/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И вообще, зачем микроконтроллеры, когда 90 задач можно решить схемотехникой ... текст свёрнут, показать
     
  • 7.85, Кроко (?), 14:33, 18/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    За это хорошо платят, и этим зарабатывать комфортнее, чем многим другим: работаешь в помещении и на удобном стуле, иногда ещё и по своему расписанию, и прочее, прочее.
     
  • 6.33, Аноним (31), 12:38, 18/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы даше не поняли смысла коммента. M7 - это как Core i9 для запуска блокнота на Электроне
     
     
  • 7.46, Аноним (46), 13:08, 18/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > как Core i9 для запуска блокнота на Электроне

    Дык не хватит жы!

     
  • 7.52, Аноним (49), 13:29, 18/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >как Core i9 для запуска блокнота на Электроне

    Минимально необходимые требования для полноценной работы?

     
  • 5.65, Брат Анон (ok), 14:01, 18/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Для вас придумали Ардуино Потенто. Что ещё нужно для мигания лампочкой, как
    > не Cortex M7?

    Использовать Ардуино, который виснет раз в полчаса для управления инфраструктурой -- это вы явно погорячились от незнания требований надёжности, и что обещают разрабы и производители Ардуины. Нет, Кортекс вам тут тоже не поможет.

     
  • 3.14, Без аргументов (?), 11:56, 18/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Без знания архитектуры процессоров и работы систем кодить на Электроне и NodeJS... Знакомо. Или без знания истории и психологии идтии на митинги.
     
     
  • 4.18, Аноним (4), 12:02, 18/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    NodeJS, Java, Python и много другого работает в суровом продакшене, вне зависимости как я или кто то еще к этому относится.
     
     
  • 5.19, Аноним (19), 12:09, 18/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не понимаю, почему люди не хотят писать на хорошем ANSI C, а пишут на какой-то Java.
     
     
  • 6.86, Аноним (4), 14:34, 18/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не понимаю, зачем вообще микроконтроллеры, процессоры, если есть транзисторы, лампы, резисторы ....
     
  • 5.36, Без аргументов (?), 12:45, 18/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > не зависимости как я или кто то еще к этому относится.

    Масло подорожало, доллар упал. Всё само!

     
  • 5.44, Без аргументов (?), 12:59, 18/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы еще не изобрели процессор, который интерпретирует JS. С Питоном и Java за 20 лет то более менее закостылили.
    Я еще на Го прогаю, но не в МК же.
     
     
  • 6.66, Брат Анон (ok), 14:03, 18/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Я еще на Го прогаю, но не в МК же.

    А что за двойные такие стандарты? tinygo может и в МК, и в WebAssembly. Вы тут это бросьте.

     
     
  • 7.73, Без аргументов (?), 14:14, 18/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я еще раз объясняю: все эти тиниго и прочие аля ардуино, микропитоны с софтварными ногодрыгами лишают гибкости и ограничивают возможности, с ними можно очень быстро вывести Hello, world, подрыгать ногой, но всё остальное уже требует извращений. Один АЦП имеет столько режимов работы, он же не ограничивается чтением резистивного датчика света раз в секунду.
     
  • 7.76, Без аргументов (?), 14:16, 18/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как на всех этих сабжах сделать например режим энергосбережения, активировать одну периферию, воспользоваться ей, выключить её, сменить частоту ядра, подремать, проснуться. Вот как это всё тут? 5 лет от таблеточной батарейки на счётчике как?
     
  • 5.45, Без аргументов (?), 13:04, 18/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы не понимаете, что это вопрос мировоззренческий: кто задаёт тренды в эти Java (Oracle), NodeJS, пока вы грызете печеньки и ходите по опенспейсу с бесплатным кофе-стимулятором, определенные люди знают, что нужно вами руками всё централизовать и глобализировать, чтобы всё по подписке и при строгом наличи интернета, и чтобы все файлики хранились у них, и чтобы банить угодных можно было.
     
  • 4.21, Аноним (19), 12:18, 18/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А вы знаете архитектуру процессоров и работу систем?
    Архитектуру каких процессоров вы знаете? Расскажите, подробнее
    Работу каких систем вы знаете?
    Вы судя по комментариям прямо блещете умом, в отличии от "программистов" на js вроде меня
     
     
  • 5.35, Аноним (31), 12:43, 18/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Конечно знаю, я ваял на ассемблере под x86, отлично знал схемотехнику, знаю чем отличается Фон-Неймоновская архитектура от Гарвардской (а вы знаете какая в STM32G0?), мой первый комп был 486dx4 с 24 МБ ОЗУ и 500 Мб харда, и даже через диалап я мог сидеть в интернете. Пока не пришли вы.
    Сейчас я прогаю на Си эти самые STM32, в т.ч. на CMSIS и читаю референс и программинг мануалы (слышали такие выражения?).
     
     
  • 6.54, Аноним (49), 13:42, 18/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    У меня стойкое ощущение, что мк и 16 битные x86 -- это фигня примитивная, которую совершенно любой сможет за вечер, в достижения вносить такое не стоит. Сложность современных систем действительно возросла на многие порядки, и производительность всё ещё является сдерживающим фактором для безудержного роста сложности и возможностей. Ну а если, скажем, для устройства требуется дорогой процессор, то его никто не купит и его нет смысла производить, если только нет узкоспецифичного спроса на дорогие девайсы от какой-нибудь индустрии и бюджета на всё мероприятие (включая продвижение на рынках). В любой другой ситуации, все бы давно писали только на питонах, а нас окружали бы интересные и дешёвые девайсы с кучей полезных возможностей.
     
     
  • 7.56, Без аргументов (?), 13:50, 18/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Продолжайте и дальше парсить Number в виде строки
     
  • 7.58, Без аргументов (?), 13:52, 18/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > совершенно любой сможет за вечер

    всё ясно. одни пишут, что на пистоне быстрее, другие, что на регистрах смогут за вечер.

     
  • 7.62, Без аргументов (?), 13:58, 18/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А что такого сложного появилось кроме нейронных сетей? Половина этой сложности в написании фреймворков для фреймворков. Вот использовать микропитон в микроконтроллере уже сложность: там тупо сложнее передать по тому же UART последовательность байт, т.к. типов же нет. А структуру целиком запулить как без типов? Ах да, у вас там JSON...
     
  • 6.59, Аноним (-), 13:53, 18/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    с CMSIS пишут лохи. ты по памяти попробуй ;)
     
     
  • 7.64, Без аргументов (?), 14:01, 18/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Можно и по памяти. Но это другая крайность. Речь идет о натягивании совы на глобус. Микроконтроллер это сова. Глобус - это скрипты в первую очередь для работы с вебнёй, парсинга данных (и даже эти ваши джанги с джавами уже не нужны с приходом нативного Го), ну уж никак не для низкоуровневой работы с периферией, регистрами МК.
     
  • 6.68, Брат Анон (ok), 14:07, 18/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Фу, пацан.
    Начинал с Электроники-86, первый мой комп -- ZX Spectrum, первый мой интернет -- модем 24бис и ПитерСтар его почасовой провайдер. STM32 прогаю на кошерном Обероне, и даже не читаю ничего -- нет необходимости, всё давно прочёл. Спойлер: нет, читаю каждый год 6-10 книг и никогда не поздно прочесть ещё чуть-чуть.


     
     
  • 7.81, Аноним (-), 14:29, 18/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Старший программист учавствоваший в разработке мультикс поимел мою жену на моих глазах. Утрись мальчик
     
  • 5.48, Аноним (48), 13:15, 18/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    s/программистов/макак/
     
  • 3.79, YetAnotherOnanym (ok), 14:25, 18/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > по быстрому и без знаний контроллеров и си

    ...выставить свою голую задницу на поругание всякому мимопроходящему.

     
  • 2.20, nuzhny (?), 12:16, 18/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Я бы сразу подумал про горячую замену кода, не знаю, есть ли она у них.
     

  • 1.3, Брат Анон (ok), 11:26, 18/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Реквестирую, годно, люто плюсую.
     
     
  • 2.17, Аноним (-), 12:02, 18/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    То есть он лучше чем Оберон. Так ведь?!
     
     
  • 3.23, Аноним (23), 12:19, 18/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Умеющих в Python можно встретить гораздо больше.
     
  • 3.71, Брат Анон (ok), 14:11, 18/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > То есть он лучше чем Оберон. Так ведь?!

    Не лучше, но если компилятор Оберона AIX не умеет в какую-то конкретную железку -- то, питон я знаю, и использовать диалект питона для этой конкретной железки, как замену -- при всех недостатках питоняки -- заведомо более хорошее решение под специфическую железку, чем Оберон, которого под эту железку нет. Из списка пока я увидел только ESP32 (* на сколько в курсе -- пока под него Оберона нет *). Впрочем, под ESP32 есть golang, и это заведомо лучше питона, а golang -- это испорченный оберон с каналами и конкурентностью, если что.

     

  • 1.5, Аноним (5), 11:37, 18/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    А раньше операционка влезала на дискету...
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 11:44, 18/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    А еще раньше компьютер едва влезал в спортзал.
     
  • 2.10, Аноним (10), 11:45, 18/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Только Ютупчика тогда небыло, потому и влезала. Навеняка эти раритеты и сейчас можно найти где-нибудь, только что с ними делать непонятно. Колибри вот есть,аж целая ОС между прочим.
     
     
  • 3.12, Без аргументов (?), 11:52, 18/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Чтобы загрузить Ютуб, надо запустить операционную систему браузер, а внутри нее операционную систему AngularJS.
     
     
  • 4.15, Аноним (10), 11:59, 18/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Тут и пишут постоянно про Докер в Докере.D Кодеры явно получше многих все понимают,но сделать при этом ничего не могут.
     
     
  • 5.29, Аноним (29), 12:33, 18/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Кодер априори ничего не может понимать за пределами экосистемы своего фреймворка. А вот программисты с инженерным образованием ВСЁ понимают и принципиально не взаимодействуют со смузи-технологиями.
     
     
  • 6.34, Fracta1L (ok), 12:38, 18/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >  А вот программисты с инженерным образованием ВСЁ понимают

    Это которые местные комментаторы, не отличающие интерпретируемого ЯП от компилируемого?

     
     
  • 7.38, Без аргументов (?), 12:47, 18/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Сабж больше похож на джаву, интерпретируется в компилированное.
     
  • 7.87, Аноним (-), 14:40, 18/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Это которые местные комментаторы, не отличающие интерпретируемого ЯП от компилируемого?

    особо зашкварны срачи разводимые от якобы отличающих.

     
  • 6.43, Аноним (10), 12:57, 18/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Спасибо большое,не знал, что и тут прослойка. Что же, как есть...
     
  • 4.72, Брат Анон (ok), 14:13, 18/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Чтобы загрузить Ютуб, надо запустить операционную систему браузер, а внутри нее операционную
    > систему AngularJS.

    Забыл про операционную систему "Жизнь".

     

  • 1.11, Без аргументов (?), 11:50, 18/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Разучились программировать. Хорошо, допустим АЦП, а если мне надо через DMA строго по таймеру делать замер? А если подкидывать по ДМА в таймер для ШИМ? А если я хочу засыпать и пробуждаться?
    Ах да, это же все для погодных станций, светодиодных лент и лампочек. "Умный дом".
     
     
  • 2.30, Fracta1L (ok), 12:33, 18/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Оказывается, можно делать удобные инструменты под каждую нишу, а не пытаться героически штробить стены кувалдой и зубилом во имя великих предков. Обмельчали людишки, бгг.
     
     
  • 3.39, Без аргументов (?), 12:50, 18/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Наоборот! До тех пор, пока вы кроме кувалды ничего не знаете, что бывает отбойный молоток (DMA), перфоратор (ШИМ), эти абстракции урезают возможности и ограничивают. Но касательно сабжа, конечно, позволяет извратиться через Си-вставки.
     
  • 2.74, Брат Анон (ok), 14:14, 18/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Разучились программировать. Хорошо, допустим АЦП, а если мне надо через DMA строго
    > по таймеру делать замер? А если подкидывать по ДМА в таймер
    > для ШИМ? А если я хочу засыпать и пробуждаться?
    > Ах да, это же все для погодных станций, светодиодных лент и лампочек.
    > "Умный дом".

    Ну кто вам мешает. Берёте импортируете соответствующую либу и пользуете. Что за неуместные истерики?

     

  • 1.22, Аноним (22), 12:19, 18/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Pika

    А в качестве маскота надо пикачу.

     
     
  • 2.24, Аноним (10), 12:20, 18/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Отличный дотер.D Пикачу с Айсбергом отличные дотеры,D
     
     
  • 3.25, Аноним (10), 12:23, 18/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Дота это гама дядь,а не net ЯП если чё. xD.
     

  • 1.26, Анонус (?), 12:24, 18/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ух, надо срочно портировать на микроновский MIK32 АМУР.
     
  • 1.27, Аноним (29), 12:29, 18/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Не проще ли выучить язык ассемблера ⁉️ чем занимаешься смузихлебством
     
     
  • 2.40, Аноним (40), 12:55, 18/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Да чё сразу то. Хотя бы С.
     
  • 2.41, Ann (??), 12:56, 18/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Был бы он единым, было бы проще. А под каждую архитектуру - ну его нафиг. Уж лучше си...
     
     
  • 3.53, HyC (?), 13:35, 18/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Был бы он единым, было бы проще. А под каждую архитектуру - ну его нафиг. Уж лучше си...

    Проще выучить ассемблер под каждую архитектуру, учитывая то что штука эта примитивная донельзива, чем наизусть помнить все сишные явные и неявные грабли под эти компиляторы и архитектуры и потом проект вдумчиво править чтоб грабли обойти.

    Порой быстрее контекстной поиском/заменой и написанием полутора десятка макросов перенести проект на асме вообще под другую архитектуру чем на сях хотя бы это собрать и убедиться что не работает хер пойми где и почему.

     
  • 2.75, Брат Анон (ok), 14:15, 18/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Не проще ли выучить язык ассемблера ⁉️ чем занимаешься смузихлебством

    А на новом контроллере учить новый ассемблер и его начинку?

     

  • 1.37, Аноним (37), 12:46, 18/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Зачем он нужен, когда есть micro-lisp?
     
     
  • 2.47, Аноним (47), 13:14, 18/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Зачем нужен твой комментарий, если уже есть не такие бессмысленные?
     

  • 1.50, Аноним (50), 13:21, 18/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Зачем? Есть же ассемблер и си! Я понимаю, что хочется освоить один язык для всего, но это невозможно. Точнее возможно, но лучше не надо. Это как ломом копать огород.
     
  • 1.51, бычий глаз (?), 13:25, 18/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    шутка про пики точёные уже была?
     
  • 1.77, Аноним (77), 14:17, 18/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    о, пойду накачу джангу на счёты...
     
  • 1.88, электроИван (?), 14:43, 18/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Позорище.
    Деды с "АСМом" и отцы с "С" и железобетонным "ComputerScience" -  запускали "Voyager1", "Voyager2", "Кассини", "Гюйгенс" и т.д. , а теперь что?

    Нахер этот питухон. Душить змею на микроконтролах - такое себе.
    Невежество. Гнать в шею питухонистов. Никогда не понимал и не хочу понимать варварского расхода железа и времени через интерпретатор. Это как перенести бытовую табуретку в соседнюю комнату посредством жд-вагона и грузчиков.

     
     
  • 2.89, Без аргументов (?), 14:54, 18/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А теперь квадрокоптеры из модулей.
    Насчет экономии кремния взамен человеческой жизни это конечно тоже крайность, даже если кризис создан искусственно как сейчас, чтобы производить меньше, а продавать дороже. Но есть несложный инструмент в виде Си, на нём тупо удобнее писать под МК и ничего лишнего. Если нужно сложнее, то есть С++ либы и прочие готовые библиотеки.
     

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