Доступен PikaScript 1.8, вариант языка Python для микроконтроллеров

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|3.8, _kp (ok), 11:42, 18/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А потом, что испёк, то и кушай.
Если писать на Питонах, в общем случае этого самого мелкого процессора сразу начинает нехватать, и везде жмёт, и получается ущебрное ПО.
А вот когда нужена логика работы, подразумевающая обновление, особенно случай типа подправить мелочь через Веб интерфейс, то тогда другое дело.
В итоге, и "париться" придётся, плюс ещё и скрипт прицепить, и задействовать по назначению.
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|4.28, Fracta1L (ok), 12:30, 18/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Если писать на Питонах, в общем случае этого самого мелкого процессора сразу начинает нехватать
Что, у питона алгоритмы длиннее?
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|6.49, Аноним (49), 13:20, 18/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Какая ерунда. Код на питоне пишется за год вместо 10000 лет, это ли не показатель производительности?
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|6.60, Брат Анон (ok), 13:56, 18/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Разница производительности в 90 раз
> https://github.com/micropython/micropython/wiki/Performance
Вы понятия не имеете, о чём говорите. Питоны, аля сайтон, микро-пайтон и вот этот из сабжа -- транслируются в Си, который компилируется в нативный код. И если программист на Си с кривыми руками -- код на микро-питоне будет работать быстрее раз в 5.
Не пишите больше подобной чуши, пожалуйста.
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|7.69, Без аргументов (?), 14:09, 18/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> транслируются в Си, который компилируется в нативный код
> преобразует Python-код во внутренний байткод Pika Asm, который на конечном устройстве выполняется в специальной виртуальной машине Pika Runtime
где? а что же требует в микропитоне 256кб флеша для работы как минимум?
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|5.57, _kp (ok), 13:52, 18/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Дело не в размере алгоритма, они вполне могут быть ещё теми "портянками", а в скорости и реакции на события.
Для примера, есть поливалка цветов, на raspberry. Её задача поливать не по датчику влажности, а поливать автономно, не менее месяца полтора десятка растений. И.. нельзя затопить соседей!
Есть две кеги с водой, куча клапанов, насосов, датчиков, две камеры, одна из которых направлена на пол ;).
Аварийный контроль дублируется на си, а основной алгоритм полива на Питоне.
Там можно изголяться и с экономией воды и с включением ламп, и быстродействие ни разу не жмёт. Плюс, можно дистанционно, с телефона мелочи поправить.
Здесь, вроде бы не спешный скрипт, и удобен, и ресурсы не жмут.
Возведение простых мигалок лампочками и градусников на Питоне расматривать не стоит, это видимо отдельный вид хобби.
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|6.63, Брат Анон (ok), 13:59, 18/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Здесь, вроде бы не спешный скрипт, и удобен, и ресурсы не жмут.
Нет, это не скрипт. На скрин с ассемблером вы, конечно-же внимания не обратили?
> Возведение простых мигалок лампочками и градусников на Питоне расматривать не стоит, это
> видимо отдельный вид хобби.
Не только на питоне не стоит, но и на Си не стоит, ни на Расте, ни на Вланге не стоит и вообще ни на чём не стоит. Всё, что не имеет верифицированного компилятора и алгоритма -- всё это не стоит.
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|7.70, Без аргументов (?), 14:11, 18/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> скрин с ассемблером вы
это типа джава-байткода, который выполняется в VM. это достижение конечно по сравнению с интерпретатором микропистона.
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|2.4, Аноним (4), 11:30, 18/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Чтобы людей делом занять, а то такой фигней начинают страдать, например ... ээ... PikaScript напишут ..
Ну а если серьезно, то может быть полезно в домашней автоматизации/интернет вещей. Например по быстрому и без знаний контроллеров и си повесить поддержку нового протокола / стандарта для той или иной системы умного дома.
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|3.7, Аноним (4), 11:38, 18/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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... повесить поддержку нового протокола ...
на лампочку, выключатель, отопление и многое другое
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|5.16, Аноним (4), 11:59, 18/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вы когда выйдете за пределы Ардуино, удивитесь что вокруг происходит.
Если так будет дешевле, то так и сделают. Проще приплатить 10 зеленых за камень чем за 10 часов работы спеца
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|6.31, Аноним (31), 12:37, 18/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А не проще ли с таким мировоззрением пойти работать и зарабатывать столько же, но в час, играясь с каким-нить дедком?
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|7.80, Аноним (4), 14:26, 18/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Для каждой задачи свой инструмент, какой смысл например научным или интеграторам умных домов сотрудникам нанимать программиста си для мк если он сам это сделает на Python за 1 час ? Или держать сотрудника на зп, дороговато
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|6.32, Аноним (31), 12:37, 18/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Если вы не любите программировать и МК, то зачем вы лезете в это дело?
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|7.82, Аноним (4), 14:29, 18/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Видимо вы удивитесь, но я нахожусь куда глубже программирования мк (для меня си на мк это высокоуровневый слой), и мне это нравится. И вопрос всегда не кто чего любит, а в том сколько это стоит. Если это что то будет стоит заоблачных денег, то и вы не сможете себе это позволить, как бы вы это не любили. А микроконтроллер сможете сами спроектировать и разработать ? Нет ? Тогда зачем вы лезете в них ?
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|7.85, Кроко (?), 14:33, 18/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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За это хорошо платят, и этим зарабатывать комфортнее, чем многим другим: работаешь в помещении и на удобном стуле, иногда ещё и по своему расписанию, и прочее, прочее.
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|6.33, Аноним (31), 12:38, 18/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вы даше не поняли смысла коммента. M7 - это как Core i9 для запуска блокнота на Электроне
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|7.46, Аноним (46), 13:08, 18/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> как Core i9 для запуска блокнота на Электроне
Дык не хватит жы!
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|7.52, Аноним (49), 13:29, 18/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>как Core i9 для запуска блокнота на Электроне
Минимально необходимые требования для полноценной работы?
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|5.65, Брат Анон (ok), 14:01, 18/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Для вас придумали Ардуино Потенто. Что ещё нужно для мигания лампочкой, как
> не Cortex M7?
Использовать Ардуино, который виснет раз в полчаса для управления инфраструктурой -- это вы явно погорячились от незнания требований надёжности, и что обещают разрабы и производители Ардуины. Нет, Кортекс вам тут тоже не поможет.
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|3.14, Без аргументов (?), 11:56, 18/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Без знания архитектуры процессоров и работы систем кодить на Электроне и NodeJS... Знакомо. Или без знания истории и психологии идтии на митинги.
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|4.18, Аноним (4), 12:02, 18/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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NodeJS, Java, Python и много другого работает в суровом продакшене, вне зависимости как я или кто то еще к этому относится.
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|5.19, Аноним (19), 12:09, 18/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не понимаю, почему люди не хотят писать на хорошем ANSI C, а пишут на какой-то Java.
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|6.86, Аноним (4), 14:34, 18/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не понимаю, зачем вообще микроконтроллеры, процессоры, если есть транзисторы, лампы, резисторы ....
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|5.36, Без аргументов (?), 12:45, 18/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> не зависимости как я или кто то еще к этому относится.
Масло подорожало, доллар упал. Всё само!
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|5.44, Без аргументов (?), 12:59, 18/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вы еще не изобрели процессор, который интерпретирует JS. С Питоном и Java за 20 лет то более менее закостылили.
Я еще на Го прогаю, но не в МК же.
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|6.66, Брат Анон (ok), 14:03, 18/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Я еще на Го прогаю, но не в МК же.
А что за двойные такие стандарты? tinygo может и в МК, и в WebAssembly. Вы тут это бросьте.
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|7.73, Без аргументов (?), 14:14, 18/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я еще раз объясняю: все эти тиниго и прочие аля ардуино, микропитоны с софтварными ногодрыгами лишают гибкости и ограничивают возможности, с ними можно очень быстро вывести Hello, world, подрыгать ногой, но всё остальное уже требует извращений. Один АЦП имеет столько режимов работы, он же не ограничивается чтением резистивного датчика света раз в секунду.
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|7.76, Без аргументов (?), 14:16, 18/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Как на всех этих сабжах сделать например режим энергосбережения, активировать одну периферию, воспользоваться ей, выключить её, сменить частоту ядра, подремать, проснуться. Вот как это всё тут? 5 лет от таблеточной батарейки на счётчике как?
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|5.45, Без аргументов (?), 13:04, 18/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вы не понимаете, что это вопрос мировоззренческий: кто задаёт тренды в эти Java (Oracle), NodeJS, пока вы грызете печеньки и ходите по опенспейсу с бесплатным кофе-стимулятором, определенные люди знают, что нужно вами руками всё централизовать и глобализировать, чтобы всё по подписке и при строгом наличи интернета, и чтобы все файлики хранились у них, и чтобы банить угодных можно было.
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|4.21, Аноним (19), 12:18, 18/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А вы знаете архитектуру процессоров и работу систем?
Архитектуру каких процессоров вы знаете? Расскажите, подробнее
Работу каких систем вы знаете?
Вы судя по комментариям прямо блещете умом, в отличии от "программистов" на js вроде меня
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|5.35, Аноним (31), 12:43, 18/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Конечно знаю, я ваял на ассемблере под x86, отлично знал схемотехнику, знаю чем отличается Фон-Неймоновская архитектура от Гарвардской (а вы знаете какая в STM32G0?), мой первый комп был 486dx4 с 24 МБ ОЗУ и 500 Мб харда, и даже через диалап я мог сидеть в интернете. Пока не пришли вы.
Сейчас я прогаю на Си эти самые STM32, в т.ч. на CMSIS и читаю референс и программинг мануалы (слышали такие выражения?).
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|6.54, Аноним (49), 13:42, 18/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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У меня стойкое ощущение, что мк и 16 битные x86 -- это фигня примитивная, которую совершенно любой сможет за вечер, в достижения вносить такое не стоит. Сложность современных систем действительно возросла на многие порядки, и производительность всё ещё является сдерживающим фактором для безудержного роста сложности и возможностей. Ну а если, скажем, для устройства требуется дорогой процессор, то его никто не купит и его нет смысла производить, если только нет узкоспецифичного спроса на дорогие девайсы от какой-нибудь индустрии и бюджета на всё мероприятие (включая продвижение на рынках). В любой другой ситуации, все бы давно писали только на питонах, а нас окружали бы интересные и дешёвые девайсы с кучей полезных возможностей.
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|7.58, Без аргументов (?), 13:52, 18/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> совершенно любой сможет за вечер
всё ясно. одни пишут, что на пистоне быстрее, другие, что на регистрах смогут за вечер.
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|7.62, Без аргументов (?), 13:58, 18/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А что такого сложного появилось кроме нейронных сетей? Половина этой сложности в написании фреймворков для фреймворков. Вот использовать микропитон в микроконтроллере уже сложность: там тупо сложнее передать по тому же UART последовательность байт, т.к. типов же нет. А структуру целиком запулить как без типов? Ах да, у вас там JSON...
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|7.64, Без аргументов (?), 14:01, 18/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Можно и по памяти. Но это другая крайность. Речь идет о натягивании совы на глобус. Микроконтроллер это сова. Глобус - это скрипты в первую очередь для работы с вебнёй, парсинга данных (и даже эти ваши джанги с джавами уже не нужны с приходом нативного Го), ну уж никак не для низкоуровневой работы с периферией, регистрами МК.
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|6.68, Брат Анон (ok), 14:07, 18/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Фу, пацан.
Начинал с Электроники-86, первый мой комп -- ZX Spectrum, первый мой интернет -- модем 24бис и ПитерСтар его почасовой провайдер. STM32 прогаю на кошерном Обероне, и даже не читаю ничего -- нет необходимости, всё давно прочёл. Спойлер: нет, читаю каждый год 6-10 книг и никогда не поздно прочесть ещё чуть-чуть.
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|7.81, Аноним (-), 14:29, 18/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Старший программист учавствоваший в разработке мультикс поимел мою жену на моих глазах. Утрись мальчик
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|3.79, YetAnotherOnanym (ok), 14:25, 18/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> по быстрому и без знаний контроллеров и си
...выставить свою голую задницу на поругание всякому мимопроходящему.
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|2.20, nuzhny (?), 12:16, 18/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Я бы сразу подумал про горячую замену кода, не знаю, есть ли она у них.
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|3.71, Брат Анон (ok), 14:11, 18/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> То есть он лучше чем Оберон. Так ведь?!
Не лучше, но если компилятор Оберона AIX не умеет в какую-то конкретную железку -- то, питон я знаю, и использовать диалект питона для этой конкретной железки, как замену -- при всех недостатках питоняки -- заведомо более хорошее решение под специфическую железку, чем Оберон, которого под эту железку нет. Из списка пока я увидел только ESP32 (* на сколько в курсе -- пока под него Оберона нет *). Впрочем, под ESP32 есть golang, и это заведомо лучше питона, а golang -- это испорченный оберон с каналами и конкурентностью, если что.
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|2.10, Аноним (10), 11:45, 18/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Только Ютупчика тогда небыло, потому и влезала. Навеняка эти раритеты и сейчас можно найти где-нибудь, только что с ними делать непонятно. Колибри вот есть,аж целая ОС между прочим.
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|3.12, Без аргументов (?), 11:52, 18/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Чтобы загрузить Ютуб, надо запустить операционную систему браузер, а внутри нее операционную систему AngularJS.
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|4.15, Аноним (10), 11:59, 18/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Тут и пишут постоянно про Докер в Докере.D Кодеры явно получше многих все понимают,но сделать при этом ничего не могут.
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|5.29, Аноним (29), 12:33, 18/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Кодер априори ничего не может понимать за пределами экосистемы своего фреймворка. А вот программисты с инженерным образованием ВСЁ понимают и принципиально не взаимодействуют со смузи-технологиями.
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|6.34, Fracta1L (ok), 12:38, 18/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А вот программисты с инженерным образованием ВСЁ понимают
Это которые местные комментаторы, не отличающие интерпретируемого ЯП от компилируемого?
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|7.87, Аноним (-), 14:40, 18/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Это которые местные комментаторы, не отличающие интерпретируемого ЯП от компилируемого?
особо зашкварны срачи разводимые от якобы отличающих.
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|6.43, Аноним (10), 12:57, 18/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Спасибо большое,не знал, что и тут прослойка. Что же, как есть...
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|4.72, Брат Анон (ok), 14:13, 18/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Чтобы загрузить Ютуб, надо запустить операционную систему браузер, а внутри нее операционную
> систему AngularJS.
Забыл про операционную систему "Жизнь".
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|1.11, Без аргументов (?), 11:50, 18/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Разучились программировать. Хорошо, допустим АЦП, а если мне надо через DMA строго по таймеру делать замер? А если подкидывать по ДМА в таймер для ШИМ? А если я хочу засыпать и пробуждаться?
Ах да, это же все для погодных станций, светодиодных лент и лампочек. "Умный дом".
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|2.30, Fracta1L (ok), 12:33, 18/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Оказывается, можно делать удобные инструменты под каждую нишу, а не пытаться героически штробить стены кувалдой и зубилом во имя великих предков. Обмельчали людишки, бгг.
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|3.39, Без аргументов (?), 12:50, 18/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Наоборот! До тех пор, пока вы кроме кувалды ничего не знаете, что бывает отбойный молоток (DMA), перфоратор (ШИМ), эти абстракции урезают возможности и ограничивают. Но касательно сабжа, конечно, позволяет извратиться через Си-вставки.
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|2.74, Брат Анон (ok), 14:14, 18/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Разучились программировать. Хорошо, допустим АЦП, а если мне надо через DMA строго
> по таймеру делать замер? А если подкидывать по ДМА в таймер
> для ШИМ? А если я хочу засыпать и пробуждаться?
> Ах да, это же все для погодных станций, светодиодных лент и лампочек.
> "Умный дом".
Ну кто вам мешает. Берёте импортируете соответствующую либу и пользуете. Что за неуместные истерики?
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|1.27, Аноним (29), 12:29, 18/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Не проще ли выучить язык ассемблера ⁉️ чем занимаешься смузихлебством
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|2.41, Ann (??), 12:56, 18/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Был бы он единым, было бы проще. А под каждую архитектуру - ну его нафиг. Уж лучше си...
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|3.53, HyC (?), 13:35, 18/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Был бы он единым, было бы проще. А под каждую архитектуру - ну его нафиг. Уж лучше си...
Проще выучить ассемблер под каждую архитектуру, учитывая то что штука эта примитивная донельзива, чем наизусть помнить все сишные явные и неявные грабли под эти компиляторы и архитектуры и потом проект вдумчиво править чтоб грабли обойти.
Порой быстрее контекстной поиском/заменой и написанием полутора десятка макросов перенести проект на асме вообще под другую архитектуру чем на сях хотя бы это собрать и убедиться что не работает хер пойми где и почему.
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|2.75, Брат Анон (ok), 14:15, 18/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Не проще ли выучить язык ассемблера ⁉️ чем занимаешься смузихлебством
А на новом контроллере учить новый ассемблер и его начинку?
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|2.47, Аноним (47), 13:14, 18/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Зачем нужен твой комментарий, если уже есть не такие бессмысленные?
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|1.50, Аноним (50), 13:21, 18/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Зачем? Есть же ассемблер и си! Я понимаю, что хочется освоить один язык для всего, но это невозможно. Точнее возможно, но лучше не надо. Это как ломом копать огород.
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|1.88, электроИван (?), 14:43, 18/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Позорище.
Деды с "АСМом" и отцы с "С" и железобетонным "ComputerScience" - запускали "Voyager1", "Voyager2", "Кассини", "Гюйгенс" и т.д. , а теперь что?
Нахер этот питухон. Душить змею на микроконтролах - такое себе.
Невежество. Гнать в шею питухонистов. Никогда не понимал и не хочу понимать варварского расхода железа и времени через интерпретатор. Это как перенести бытовую табуретку в соседнюю комнату посредством жд-вагона и грузчиков.
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|2.89, Без аргументов (?), 14:54, 18/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А теперь квадрокоптеры из модулей.
Насчет экономии кремния взамен человеческой жизни это конечно тоже крайность, даже если кризис создан искусственно как сейчас, чтобы производить меньше, а продавать дороже. Но есть несложный инструмент в виде Си, на нём тупо удобнее писать под МК и ничего лишнего. Если нужно сложнее, то есть С++ либы и прочие готовые библиотеки.
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