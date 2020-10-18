Британская вещательная корпорация представила вторую редакцию платы micro:bit

2.8 , Ordu ( ok ), 10:58, 18/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – Да, можно занять ребёнка на год тем, чтобы собирать детекторные приёмники и мультивибраторы. Неплохая гарантия тому, что за год 90% потеряет всякий интерес и останутся только истинно заинтересованные. А не истинно заинтересованные пускай идут на улицу грызть семки, им там самое место.

3.13 , InuYasha ( ?? ), 11:31, 18/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Год? Это ж на какие умственные способности ты рассчитываешь? Если тебя год заставить atx-корпус скручивать - ты сам за семками побежишь )

4.25 , Ordu ( ok ), 12:41, 18/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Если это так скучно, то зачем вообще этим заниматься с ребёнком хотя бы день? Чтобы он увидел что радиотехника -- это скучно? Детекторный приёмник мог быть не скучным для ребёнка в середине XX века. Может быть на излёте XX века он мог быть интересным, но уже с трудом. Потому что радио вышло из моды. Когда ты последний раз слушал радио? Если не считать того случая, когда тебе было лень выбирать музыку для проигрывания на магнитоле в машине, и поэтому ты врубил радио. Когда? Если тебе радио неинтересно, то почему ты думаешь, что оно будет интересно ребёнку? Это как с книгами: родители переживают, что их дети не читают, при этом сами они последнюю книжку прочитали лет десять назад. Если они не показывают ребёнку своим примером, что читать книгу интересно, то как ребёнок должен догадаться до этого? Он типа должен поверить их словам о том, что это интересно? Ребёнок не дурак (не настолько дурак), его так просто не обманешь. Или если родитель целыми днями зависает в смартфоне/компьютере, то почему ребёнок должен понять, что так не надо делать? Потому что родители сказали? Хаха -- это они из своей обычной взрослой вредности пытаются самое интересное отнять. Если тебе не интересен детекторный приёмник, как дети догадаются, что им он должен быть интересен? На мк ты сам можешь делать то, что _тебе_ будет интересно. И вот такой интерес уже может оказаться заразным.

2.16 , Аноним ( 16 ), 11:45, 18/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Лучше глушилку шансона или рептилоидов

3.22 , Аноним ( 22 ), 12:12, 18/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – В советское время товарищ собрал прибор, глушил радиосвязь на самолетах, которые садятся в Шереметьево, и передавал на них песни Битлз. Так к нему домой приехали машина с вращающимися штуками и мигалками и с вежливыми людьми, они сказали так больше не делать. А отец товарища выкинул все лампы и электронику в окно.

4.32 , Аноним ( 32 ), 13:25, 18/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Всё правильно отец сделал. Ибо посадка самое сложное.

Вот сам недавно думал, зачем компьютерные гении делают глупые трояны, вымогатели и прочую ерунду, заняться чтоль нечем, или из жажды чувства превосходства над кем-то... Если интересуют дыры и безопасность, то есть высокооплачевыемые вакансии - и для себя, и для людей.

Я вот в 15 лет запилил одного, но не выпускал, нехорошо так делать.

2.29 , Атон ( ? ), 13:09, 18/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – детекторный приемник сейчас бесполезен. нет ни одной радиостанции.

2.30 , Eddy_Em ( ? ), 13:10, 18/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > детекторный приёмник СВ и ДВ мертвы.

3.33 , Аноним ( 32 ), 13:27, 18/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну да, на 2.4ГГц пол ватта хватит всем. Метров на 50.

