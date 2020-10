Британская вещательная корпорация представила вторую редакцию платы micro:bit

Британская вещательная корпорация (BBC) представила вторую редакцию открытой платы micro:bit, развиваемую для обучения программированию и стимулирования детского творчества (разработаны обучающие курсы для возрастных групп от 7 до 11 и с 11 до 14 лет). Плата поступит в продажу в ноябре. Цена не изменилась и составляет 15 долларов США. Конструкторская документация, связанные с разработкой технические спецификации, схемы, список материалов (BOM) и документация для разработчиков опубликованы под лицензией Solderpad (вариант Apache License 2.0 для Open Hardware). Проектные файлы доступны в форматах, пригодных для обработки в пакетах Eagle, Altium и KiCad. Для платы Micro:bit предлагается прошивка на базе MicroPython, которая позволяет выполнять скрипты на оптимизированном для микроконтроллеров подмножестве языка Python 3 c урезанной стандартной библиотекой. Кроме Python для разработки также могут применяться C++, Microsoft MakeCode и Scratch. Для написания Python-сценариев для micro:bit можно использовать обучающий редактор кода Mu, а для загрузки скриптов на устройство утилиту uFlash. Для экспериментов можно использовать симулятор платы. Для управления платой с телефона разработано Android-приложение. Второй вариант платы micro:bit поставляется в том же форм-факторе, что и старая плата (4x5 см, близко по размеру к кредитной карте), и полностью совместим программно и по портам ввода/вывода. Кроме использования более мощного процессора, увеличения размера памяти и задействования улучшенного беспроводного чипа, в плату добавлены встроенный громкоговоритель, микрофон и ёмкостный сенсорный датчик. На плате задействован микроконтроллер Nordic Semi nRF52833 на базе процессора ARM Cortex-M4 (64 MHz) с 128КБ ОЗУ и 512КБ Flash (в прошлой плате использовался ARM Cortex-M0 16 MHz с 16КБ ОЗУ и 256КБ Flash). Поддержка беспроводной связи обновлена c Bluetooth LE до Bluetooth 5.1. Плата также включает светодиодную матрицу 5x5, две кнопки, 25-пиновый разъём для ввода/вывода (GPIO, PWM, I2C, SPI), порт micro-USB, акселерометр, магнитометр, компас и датчик температуры. Питание может подаваться через порт USB (5 вольт), контакты на разъёме ввода/вывода (3 вольта) или через порт для подключения двух батареек.