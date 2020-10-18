The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Британская вещательная корпорация представила вторую редакцию платы micro:bit

18.10.2020 10:20

Британская вещательная корпорация (BBC) представила вторую редакцию открытой платы micro:bit, развиваемую для обучения программированию и стимулирования детского творчества (разработаны обучающие курсы для возрастных групп от 7 до 11 и с 11 до 14 лет). Плата поступит в продажу в ноябре. Цена не изменилась и составляет 15 долларов США.

Конструкторская документация, связанные с разработкой технические спецификации, схемы, список материалов (BOM) и документация для разработчиков опубликованы под лицензией Solderpad (вариант Apache License 2.0 для Open Hardware). Проектные файлы доступны в форматах, пригодных для обработки в пакетах Eagle, Altium и KiCad.

Для платы Micro:bit предлагается прошивка на базе MicroPython, которая позволяет выполнять скрипты на оптимизированном для микроконтроллеров подмножестве языка Python 3 c урезанной стандартной библиотекой. Кроме Python для разработки также могут применяться C++, Microsoft MakeCode и Scratch. Для написания Python-сценариев для micro:bit можно использовать обучающий редактор кода Mu, а для загрузки скриптов на устройство утилиту uFlash. Для экспериментов можно использовать симулятор платы. Для управления платой с телефона разработано Android-приложение.

Второй вариант платы micro:bit поставляется в том же форм-факторе, что и старая плата (4x5 см, близко по размеру к кредитной карте), и полностью совместим программно и по портам ввода/вывода. Кроме использования более мощного процессора, увеличения размера памяти и задействования улучшенного беспроводного чипа, в плату добавлены встроенный громкоговоритель, микрофон и ёмкостный сенсорный датчик.

На плате задействован микроконтроллер Nordic Semi nRF52833 на базе процессора ARM Cortex-M4 (64 MHz) с 128КБ ОЗУ и 512КБ Flash (в прошлой плате использовался ARM Cortex-M0 16 MHz с 16КБ ОЗУ и 256КБ Flash). Поддержка беспроводной связи обновлена c Bluetooth LE до Bluetooth 5.1. Плата также включает светодиодную матрицу 5x5, две кнопки, 25-пиновый разъём для ввода/вывода (GPIO, PWM, I2C, SPI), порт micro-USB, акселерометр, магнитометр, компас и датчик температуры. Питание может подаваться через порт USB (5 вольт), контакты на разъёме ввода/вывода (3 вольта) или через порт для подключения двух батареек.



  1. Главная ссылка к новости (https://microbit.org/news/2020...)
  2. OpenNews: Корпорация BBC передала сообществу проект micro:bit
  3. OpenNews: Проект GloDroid развивает редакцию Android 10 для PinePhone, Orange Pi и Raspberry Pi
  4. OpenNews: Выпуск дистрибутива Armbian 20.08
  5. OpenNews: Представлена плата Raspberry Pi 4
  6. OpenNews: Доступна плата Raspberry Pi 4 с 8 ГБ ОЗУ
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53908-microbit
Ключевые слова: microbit, bbc, hardware
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (22) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, lockywolf (ok), 10:45, 18/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    https://www.defundbbc.uk/
     
  • 1.4, InuYasha (??), 10:48, 18/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Это всё довольно круто, но своим бы я сначала дал собрать детекторный приёмник. Безопаснее и за компом сидеть не надо.
     
     
  • 2.8, Ordu (ok), 10:58, 18/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Да, можно занять ребёнка на год тем, чтобы собирать детекторные приёмники и мультивибраторы. Неплохая гарантия тому, что за год 90% потеряет всякий интерес и останутся только истинно заинтересованные. А не истинно заинтересованные пускай идут на улицу грызть семки, им там самое место.
     
     
  • 3.13, InuYasha (??), 11:31, 18/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Год? Это ж на какие умственные способности ты рассчитываешь? Если тебя год заставить atx-корпус скручивать - ты сам за семками побежишь )
     
     
  • 4.25, Ordu (ok), 12:41, 18/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Если это так скучно, то зачем вообще этим заниматься с ребёнком хотя бы день? Чтобы он увидел что радиотехника -- это скучно?

    Детекторный приёмник мог быть не скучным для ребёнка в середине XX века. Может быть на излёте XX века он мог быть интересным, но уже с трудом. Потому что радио вышло из моды. Когда ты последний раз слушал радио? Если не считать того случая, когда тебе было лень выбирать музыку для проигрывания на магнитоле в машине, и поэтому ты врубил радио. Когда? Если тебе радио неинтересно, то почему ты думаешь, что оно будет интересно ребёнку?

    Это как с книгами: родители переживают, что их дети не читают, при этом сами они последнюю книжку прочитали лет десять назад. Если они не показывают ребёнку своим примером, что читать книгу интересно, то как ребёнок должен догадаться до этого? Он типа должен поверить их словам о том, что это интересно? Ребёнок не дурак (не настолько дурак), его так просто не обманешь.

    Или если родитель целыми днями зависает в смартфоне/компьютере, то почему ребёнок должен понять, что так не надо делать? Потому что родители сказали? Хаха -- это они из своей обычной взрослой вредности пытаются самое интересное отнять.

    Если тебе не интересен детекторный приёмник, как дети догадаются, что им он должен быть интересен?

    На мк ты сам можешь делать то, что _тебе_ будет интересно. И вот такой интерес уже может оказаться заразным.

     
  • 2.16, Аноним (16), 11:45, 18/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лучше глушилку шансона или рептилоидов
     
     
  • 3.22, Аноним (22), 12:12, 18/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В советское время товарищ собрал прибор, глушил радиосвязь на самолетах, которые садятся в Шереметьево, и передавал на них песни Битлз. Так  к нему домой приехали машина с вращающимися штуками и мигалками и с вежливыми людьми, они сказали так больше не делать. А отец товарища выкинул все лампы и электронику в окно.
     
     
  • 4.32, Аноним (32), 13:25, 18/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всё правильно отец сделал. Ибо посадка самое сложное.
    Вот сам недавно думал, зачем компьютерные гении делают глупые трояны, вымогатели и прочую ерунду, заняться чтоль нечем, или из жажды чувства превосходства над кем-то... Если интересуют дыры и безопасность, то есть высокооплачевыемые вакансии - и для себя, и для людей.
    Я вот в 15 лет запилил одного, но не выпускал, нехорошо так делать.
     
  • 2.29, Атон (?), 13:09, 18/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    детекторный приемник сейчас бесполезен. нет ни одной радиостанции.
     
  • 2.30, Eddy_Em (?), 13:10, 18/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > детекторный приёмник

    СВ и ДВ мертвы.

     
     
  • 3.33, Аноним (32), 13:27, 18/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну да, на 2.4ГГц пол ватта хватит всем. Метров на 50.
     

  • 1.10, Аноним (10), 11:10, 18/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Микрофон отмечен, а громкоговоритель то где на плате?
     
     
  • 2.12, YetAnotherOnanym (ok), 11:22, 18/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вон та тёмно-серая таблетка по центру, к которой идёт линия от слова "SPEAKER", насколько я понимаю.
     

  • 1.15, YetAnotherOnanym (ok), 11:31, 18/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Прям аж интересно стало, разъём, подписанный как "BATTERY" - это в реальности просто "DC IN" или к этому разъёму можно подключить аккумулятор и оно будет его заряжать когда запитано от контактов на гребёнке, а при отключении переходить на этот аккумулятор?
     
     
  • 2.19, Аноним (19), 11:47, 18/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    это все реальность, юзой смело, нойди бреш если еще есть чем ахах
     
  • 2.23, Аноним (23), 12:31, 18/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты видишь контроллер заряда? И я не вижу значит его нет. Это для двух АА/ААА батарейки. Хотя приделать внешний контроллер заряда и аккум дело прямых рук.
     

  • 1.34, Аноним (32), 13:33, 18/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    STM32F411 китайская black pill тоже может в MicroPython. Но производительность относительно C/HAL там на порядок проседает, т.к. софтварно многое сделано, тот же PWM.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2020 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру