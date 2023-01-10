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В CPython появится возможность отключения глобальной блокировки интерпретатора

10.01.2023 23:17

Опубликовано предложение по расширению языка Python - PEP-0703, в котором рассматривается добавление режима сборки CPython без глобальной блокировки интерпретатора (GIL, Global Interpreter Lock). Предложение сводится к оставлению по умолчанию GIL, но добавлению для его отключения сборочной опции "--without-gil". Спецификация пока находится на стадии черновика, подлежащего обсуждению. Новый режим позволит решить проблему с распараллеливанием операций на многоядерных системах, вызванную тем, что глобальная блокировка не допускает параллельное обращение к разделяемым объектам из разных потоков.

По умолчанию отключение GIL нецелесообразно в связи с накладными расходами, связанными с изменениями в сборщике мусора, системе управления памятью и примитивах для организации блокировок. Например, из-за использования подсчёта ссылок для изоляции потоков наблюдается заметное снижение производительности однопоточных сценариев (в тестовом наборе pyperformance на 10%). При этом отключение GIL может потребоваться в научных вычислениях, для которых отсутствие распараллеливания является более серьёзной проблемой, чем линейная скорость выполнения кода. Другой проблемой является несовместимость на уровне ABI сборок CPython с GIL и без него.

  1. Главная ссылка к новости (https://discuss.python.org/t/p...)
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  6. OpenNews: Представлен pypy-stm, интерпретатор Python с поддержкой распараллеливания на многоядерных системах
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58459-python
Ключевые слова: python, gil
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Обсуждение (2) RSS
  • 1, Аноним (1), 23:35, 10/01/2023 [ответить]  
    		• +/
    держи, брат аноним, как это собираются воплощать и чем придется заплатить

    Removing the global interpreter lock requires substantial changes to CPython internals, but relatively few changes to the public Python and C APIs. This section describes the required changes to the CPython implementation followed by the proposed API changes.

    The implementation changes can be grouped into the following four categories:

        Reference counting
        Memory management
        Container thread-safety
        Locking and atomic APIs

    The changes to make CPython thread-safe without the GIL have a negative performance impact on single-threaded performance. The largest impact is due to the reference counting changes, particularly biased reference counting and immortalization. On Python 3.11, implementing biased reference counting and immortalization results in about a 10% geomean regression on the pyperformance suite.

     
  • 2, pashev.ru (?), 23:43, 10/01/2023 [ответить]  
    		• +/
    > При этом отключение GIL может потребоваться в научных вычислениях

    В научных исследованиях лучше, конечно, Фортран с ОпенМП.

     
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