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В Python устранена уязвимость в реализации TLS

25.08.2023 10:33

Опубликованы корректирующие обновления языка программирования Python 3.11.5, 3.10.13, 3.9.18 и 3.8.18, в которых устранена уязвимость (CVE-2023-40217) в классе ssl.SSLSocket, позволяющая обойти стадию согласования TLS-соединения и связанные с ним процессы, такие как проверка сертификата. Успешная атака может привести к обработке незашифрованных данных так, как если бы они были переданы с использованием корректного TLS-соединения.

Проблема вызвана тем, что после создания сокета имеется небольшое окно, во время которого принятые и помещённые в буфер сокета данные будут обработаны как прочитанные от клиента, если соединение будет закрыто до того, как начнётся процесс согласования TLS-соединения. Для совершения атаки достаточно установить соединение, сразу отправить данные и закрыть сокет, не дожидаясь ответа для согласования TLS-соединения. Размер данных, который может быть отправлен в ходе атаки ограничен размером сетевого буфера.

Уязвимость затрагивает серверные приложения (например, HTTPS-среверы), использующие штатную Python-библиотеку ssl для организации защищённого канала связи, в котором применяется аутентификация по клиентским сертификатам (например, mTLS). Уязвимость может использоваться только для отправки данных в обход аутентификации по сертификатам - так как соединение сразу закрывается, ответ на запрос не будет отправлен клиенту. При этом уязвимость вполне может применяться для атак на API, через которые можно внести изменения или удалить данные.

Уязвимость также может быть использована для атаки на клиентов, подключаемых к контролируемому атакующими серверу, если эти клиенты сразу переходят к чтению данных из сокета, без предварительной отправки запроса (обычные клиентские приложения, такие как pip, которые используют HTTPS для отправки запросов, уязвимость не затрагивает).

Кроме того, в ветке Python 3.11 устранена ещё одна уязвимость (CVE-2023-41105), позволяющая обойти проверки допустимых файловых путей, выполняемые с использованием функции os.path.normpath(). Уязвимость вызвана тем, что если в пути присутствуют символы с нулевым кодом ('\0'), то функция os.path.normpath() обрезает путь после первого нулевого символа. При этом в последующих функциях работы с файлами может использоваться полный, а не обрезанный путь. Проблема проявляется только в ветке 3.11.x, т.е. код на базе os.path.normpath(), корректно блокирующий недопустимые пути при выполнении в Python 3.10.x, можно обойти при выполнении этого кода в Python 3.11.x.

  1. Главная ссылка к новости (https://discuss.python.org/t/p...)
  2. OpenNews: Опубликован план избавления CPython от глобальной блокировки интерпретатора
  3. OpenNews: Выпуск языка программирования Python 3.11
  4. OpenNews: Уязвимость в Python, позволяющая вызвать системные команды из изолированных скриптов
  5. OpenNews: В 3.6% протестированных Python-репозиториев выявлены ошибки, связанные с пропущенными запятыми
  6. OpenNews: Уязвимость в Python, проявляющаяся при обработке непроверенных дробных чисел в ctypes
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59660-python
Ключевые слова: python, tls, ssl
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Обсуждение (5) RSS
  • 1, Аноним (1), 11:01, 25/08/2023 Скрыто модератором
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  • 2, Аноним (2), 11:20, 25/08/2023 Скрыто модератором
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  • 3, Анонин (?), 11:21, 25/08/2023 [ответить]  
    		• –1 +/
    О... дыряшка и ее дефективные нультерминированные строки будет еще годами портить жизнь людям...
     
     
  • 5, Аноним (5), 11:49, 25/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зато все ненавидят Паскаль и его строки с явно указанной длинной и даже не вспоминают, что мода на нультерминирование пошла в какие-то древние времена ДОСа, когда модно было писать программы в стиле "Пока не ноль посылать символ в консоль", а сейчас это наоборот тупая трата времени, т.к. каждый раз приходится сначала считать длину строки, а только потом ее обрабатывать.
     

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